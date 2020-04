Restez connecté sur l’actualité automobile

20 Photos © Audi L'Audi e-tron Sportback électrique allie l'élégance d'un



Le grand SUV coupé électrique d'Ingolstadt mesure 4 901 millimètres de long, 1 935 millimètres de large et 1 616 millimètres de haut.



L'Audi e-tron Sportback se singularise par sa calandre octogonale Singleframe en grande partie fermée avec ses lamelles verticales, ses passages de roues marqués et son arrière sculptural.



La ligne de toit s'étend à plat sur une carrosserie musclée avant de retomber abruptement à l'arrière, dans le style d'un coupé, pour rejoindre les montants de custode.



Le bord inférieur de la troisième vitre latérale remonte vers l'arrière.



Les bordures des passages de roues et des bas de caisses affichent une finition anthracite mate soulignant le style tout terrain du véhicule.



La protection du soubassement, le diffuseur et les seuils de portes sont tous peints en noir.



Un bandeau lumineux relie les LED arrière.



Treize teintes de carrosserie sont disponibles pour le SUV coupé électrique Audi.



Avec son extérieur S line (en option) et ses rétroviseurs extérieurs virtuels (en option), l'Audi e-tron Sportback affiche un coefficient de traînée de 0,25. Elle le doit principalement à la forme coupée de la carrosserie et à la traînée aérodynamique réduite associée. La poupe haute de l' e-tron Sportback permet à l'air de circuler sans trop tournoyer dans cette zone, ce qui profite également à la



Les rétroviseurs extérieurs virtuels, dont les supports en forme d'aile contiennent de petites caméras, constituent un facteur d'efficience. Les images capturées s'affichent sur des écrans OLED à contraste élevé dans l'espace entre le tableau de bord et la porte. Les rétroviseurs s'adaptent automatiquement à trois situations de conduite (sur l'autoroute, dans les virages et lors de manœuvres de stationnement) offrant une visibilité optimale pour chaque scénario.



L'Audi e-tron Sportback propose en option des phares Digital Matrix LED. Décomposée en minuscules pixels, leur lumière éclaire la route en haute résolution. Leur design s'appuie sur la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs), utilisée dans de nombreux vidéoprojecteurs. Cette technologie repose sur une petite puce contenant un million de micro-miroirs, dont le bord de chacun ne mesure que quelques centièmes de millimètre. Avec l'aide de champs électrostatiques, chaque micro-miroir peut être incliné jusqu'à 5 000 fois par seconde. Selon la configuration, la lumière des phares LED est envoyée sur la route via les lentilles ou absorbée afin de masquer certaines zones du faisceau lumineux.



Avec son empattement de 2 928 millimètres, l'Audi e-tron Sportback offre suffisamment d'espace pour quatre occupants et leurs bagages.



La cinquième place centrale est étroite.



Le coffre avant de 60 litres contient la boîte à outils et le câble de charge du véhicule.



Le SUV coupé électrique Audi offre une capacité d'accueil totale de 600 litres pour les bagages.



Avec les sièges arrière baissés, cette capacité passe à 1 655 litres. En option, le hayon s'ouvre et se ferme électriquement, d'un simple mouvement du pied.



L'intérieur de l'Audi e-tron Sportback évoque un salon mêlant harmonieusement design et technologie. Le tableau de bord intègre le virtual cockpit d'Audi. Avec ses deux écrans tactiles, le tableau de bord est incliné vers le conducteur. Lorsqu'il est désactivé, l'écran supérieur se fond presque entièrement dans la grande surface noire brillante.



L'e-tron Sportback est équipée du système d'exploitation MMI touche response à deux écrans. Lorsque le doigt actionne une fonction, une confirmation haptique et acoustique se déclenche. Sur l'écran tactile supérieur de 12,1 pouces, le conducteur contrôle l'infotainment, la téléphonie, la navigation et les paramètres électriques dédiés. L'écran inférieur de 8,6 pouces permet de saisir du texte et de gérer les fonctions de confort et le contrôle de la température.



Le virtual cockpit d'Audi de 12,3 pouces offre deux



Le système d'affichage et d'exploitation peut être enrichi d'un écran tête haute en option, qui projette les informations importantes sur le pare-brise.



En ville, l'intérieur de l'Audi e-tron Sportback reste silencieux, grâce à une isolation sonore et des mesures acoustiques sophistiquées.



Le SUV coupé électrique dynamique Audi offre jusqu'à 408 ch (300 kW) de puissance et une autonomie de jusqu'à 446 kilomètres (cycle WLTP) avec une seule charge.



L'Audi e-tron Sportback 55 quattro délivre une puissance de 360 ch (265 kW) et 561 Nm de couple. Chaque essieu est équipé d'un moteur électrique asynchrone alimenté par le courant triphasé de l'électronique de puissance. Les deux moteurs électriques propulsent le SUV coupé Audi sans émissions sur les trajets locaux et presque en silence. L'Audi e-tron Sportback 55 quattro atteint les 100 km/h en 6,6 secondes et affiche une vitesse de pointe, limitée électroniquement, de 200 km/h.



En passant le mode de conduite de D à S et en enfonçant complètement le pied sur l'accélérateur, le conducteur peut activer le mode boost. La transmission délivre alors 408 ch (300 kW) de puissance et 640 Nm de couple pendant huit secondes. Le SUV coupé peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.



Des engrenages planétaires à deux étages avec un étagement des rapports transfèrent le couple des moteurs électriques aux essieux. Un interrupteur, que le conducteur peut activer avec son pouce et son index, permet de sélectionner les vitesses. Il est intégré à un levier placé au-dessus du tunnel central et qui sert de repose-poignet.



La transmission intégrale électrique assure la traction quel que soit le terrain. La transmission intégrale électrique régule en continu la répartition du couple entre les essieux en quelques fractions de seconde. Dans la plupart des conditions de conduite, l'Audi e-tron Sportback est exclusivement alimentée par son moteur électrique arrière. Si le conducteur sollicite plus de puissance que le moteur arrière ne peut fournir, l'unité avant s'active instantanément. Cela se produit également de façon prédictive avant que la



Un des éléments clés du caractère dynamique et de l'adhérence du SUV coupé Audi est l'emplacement des composants de la transmission, installés bas, de sorte que le centre de gravité se retrouve beaucoup plus bas que sur un SUV conventionnel. Les composants les plus lourds sont concentrés au centre du véhicule. La répartition de la charge entre les essieux est parfaitement équilibrée à 50:50. Intégrant des essieux à cinq bras, une direction assistée progressive et un système de freinage électrohydraulique, la suspension combine les dernières technologies. La direction assistée progressive reste neutre. Les pneus de 255/55 R19 se distinguent par leur résistance de roulement extrêmement faible.



Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select permet de modifier le mode de fonctionnement de plusieurs composants de la transmission en choisissant parmi sept profils, allant d'une conduite douce à une conduite sportive.



La suspension pneumatique adaptative avec amortissement contrôlé contribue au caractère polyvalent du véhicule. À une vitesse élevée, la carrosserie s'abaisse, améliorant notablement la circulation de l'air et augmentant l'autonomie du véhicule. Au total, la hauteur du véhicule peut varier jusqu'à 76 millimètres.



Le système de batterie de l'Audi e-tron Sportback 55 quattro emmagasine 95 kWh d'énergie brute (86,5 kWh d'énergie nette) et fonctionne à une tension nominale de 396 volts. Il est installé et fixé à 35 endroits sous la forme d'un gros bloc plat sous l'habitacle passager. Le système de batterie est particulièrement rigide et résistant aux collisions, grâce à un cadre de protection et à une pellicule d'aluminium qui contient les 36 modules cellulaires. Ceux-ci sont disposés sur deux niveaux : un niveau inférieur long de 31 modules et un niveau supérieur court de 5 modules. Chaque modèle contient 12 cellules de type poche. Le système de refroidissement se situe sous le compartiment des cellules.



Sur les longs trajets, l'Audi e-tron Sportback 55 quattro peut être chargée en courant continu jusqu'à 150 kW à des stations de charge rapide. En moins d'une demi-heure, la batterie atteint 80 % de sa capacité.



Lors de freinages jusqu'à 0,3 g (soit 90 % d'entre eux dans la conduite de tous les jours), la batterie haute tension est rechargée par les moteurs électriques, principalement par l'unité arrière, qui font office de générateurs lors des freinages. Le système de récupération assure une régulation variable de la récupération d'énergie entre les deux modules électriques, à la fois en roue libre lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de droite et pendant le freinage. Le degré de récupération en roue libre peut être ajusté selon trois niveaux via les palettes au volant. Lors d'un freinage depuis une vitesse de 100 km/h, l'Audi e-tron Sportback peut récupérer jusqu'à 300 Nm de couple et 220 kW de puissance. La récupération augmente de jusqu'à 30 % l'autonomie du SUV coupé.



Les freins de roues entrent uniquement en jeu lors de décélérations supérieures à 0,3 g. Selon les conditions de conduite, le système de contrôle décide individuellement pour chaque essieu si la récupération du SUV coupé s'effectue uniquement à l'aide des moteurs électriques, des freins de roues ou des deux. La transition entre le freinage électrique et le freinage hydraulique est douce et homogène.



Le système de gestion thermique flexible, composé de quatre circuits distincts, régule la température des composants haute tension. Le système favorise une charge rapide en courant continu, un cycle de vie de la batterie plus long et des



La pompe à chaleur, qui exploite la chaleur perdue de la batterie haute tension, peut utiliser jusqu'à 3 kW de la puissance réelle perdue pour chauffer et climatiser l'intérieur. Selon la température extérieure, l'autonomie de l'Audi e-tron Sportback peut ainsi augmenter de jusqu'à 10 % en conditions de conduite réelle.



Le SUV coupé électrique est proposé avec une deuxième variante de moteur.



L'e-tron Sportback 50 quattro délivre 313 ch (230 kW) de puissance et 540 Nm de couple. La batterie a été débarrassée de son « niveau » supérieur et comprend 27 modules composés de 12 cellules prismatiques chacun. Le système fournit 71 kWh d'énergie brute (64,7 kWh d'énergie nette), ce qui permet au SUV coupé de parcourir jusqu'à 347 kilomètres avec une charge complète selon la norme WLTP. L'Audi e-tron Sportback 50 quattro réalise le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et enregistre une vitesse maximale de 190 km/h.



L'e-tron Sportback 50 quattro peut être rechargée en courant continu jusqu'à 120 kW à des stations de charge rapide. En moins d'une demi-heure, la batterie atteint 80 % de sa capacité.



Le système de charge compact standard à domicile convient à une connexion simple de 230 volts et à une sortie de 400 volts en triphasé avec une puissance de jusqu'à 11 kW.



Le processus de charge à des stations publiques de charge en courant alternatif peut être réalisé à l'aide d'un câble Mode 3 standard, offrant jusqu'à 11 kW de puissance. Un chiffre qui pourra passer à 22 kW avec un deuxième dispositif de charge à bord en option, disponible à l'été 2020.



Le service de charge d'Audi, l'e-tron Charging Service, fournit un accès à presque 120 000 points de charge publics dans 21 pays européens. En courant alternatif ou continu, à 11 ou 150 kW, une simple carte est nécessaire pour lancer le processus. La fonction Plug & Charge, qui devrait être proposée en 2020, rendra la charge encore plus pratique: la voiture s'autorisera toute seule à la station de charge avant de l'activer.



Les systèmes d'assistance à la conduite de l'e-tron Sportback aident les



Les systèmes de sécurité Audi pre sense basic et Audi pre sense front sont de série.



Pour la circulation en ville, Audi propose le pack assist City, qui inclut les fonctions intersection assist et rear cross traffic assist, ainsi que le lane change warning et l'exit warning.



L'Audi pre sense 360°, qui combine les systèmes Audi pre sense front, rear et side, est installé. Le système détecte les risques de collision et prend des mesures de protection ciblées, du freinage complet au blocage des ceintures de sécurité.



Parmi les principales fonctions du pack d'assistance « Route » on retrouve l'adaptative cruise assist, qui simplifie le contrôle longitudinal et latéral, ainsi que l'efficiency assist. Ce dernier utilise les données des capteurs à bord, du système de navigation et des services Car-to-X pour alerter le conducteur lorsqu'il doit retirer le pied de l'accélérateur.



En interagissant avec l'adaptive cruise assist et le traffic sign recognition, l'efficiency assist peut faire accélérer et décélérer le SUV coupé de façon prédictive.



Les fonctions turn assist, collision avoidance assist et emergency assist viennent compléter le pack « Tour ».



Audi propose également les fonctions park assist, night



Les systèmes d'assistance à la conduite de l'Audi e-tron Sportback fonctionnent grâce au contrôleur d'assistance à la conduite centrale (zFAS). Ce module a pour fonction d'analyser en permanence une image de l'



L'Audi e-tron Sportback est commercialisé à partir de 74 900 euros (50 quattro 313 e-tron).



Trois finitions sont proposées : e-tron, Avus et Avus extended.



Les prix de l'Audi e-tron Sportback:



50 quattro 313 e-tron: 74 900 €

50 quattro 313 Avus: 89 200 €

50 quattro 313 Avus extended: 98 700 €

55 quattro 408 e-tron: 86 480 €

55 quattro 408 Avus: 100 780 €

55 quattro 408 Avus extended: 110 280 €



Les équipements de série de l'Audi e-tron Sportback:



Principaux équipements de série de la finition "e-tron"



Motorisation, transmission et châssis



Suspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 roues

Direction progressive

Transmission intégrale ''e-quattro''



Design extérieur



Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserie

Moulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant et à l'arrière

Jantes en aluminium coulé style 5 branches aéro (avec impression) 19 pouces

Baguette le long du pavillon et sur les appuis de vitre en aluminium anodisé



Design intérieur



Applications décoratives en laque fine gris graphite sur le tableau de bord

Tapis complémentaires à l'avant et à l'arrière



Confort et vie à bord



Climatisation automatique confort 2 zones

Volant en cuir à branches doubles avec multifonction et palettes de réglages

Clé à fréquence radio (sans safelock)

Capot de coffre à ouverture et fermeture électriques

Pack Non fumeur



Sièges et sellerie



Sièges avant réglables manuellement : hauteur d'assise, positionnement en longueur, inclinaison du dossier, hauteur des appuie-tête et hauteur des ceintures

Sièges normaux à l'avant



Audio, navigation, connectivité et infodivertissement



Navigation & Infotainment Audi connect

Appel d'urgence et service Audi connect incluant commande de véhicule e-tron

Audi music interface

Système audiophonique Audi

Réception radio numérique

Audi Virtual Cockpit

Navigation MMI plus avec MMI touch response

MMI Radio plus avec MMI touch response

Interface Bluetooth (système mains libres et streaming audio)



Éclairage et visibilité



Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement avec clignotants à LED intégrés

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique avec design sans encadrement (frameless)

Projecteurs à technologie LED

Vitres athermiques



Sécurité passive du véhicule



Affichage de contrôle de pression des pneus

Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête

Commande de désactivation de l'airbag passager avant

Fixation pour sièges enfants Isofix pour le siège passager avant

Fixation pour sièges enfant Isofix et Top Tether pour la banquette arrière (places extérieures)



Sécurité active du véhicule



Audi pre sense front

Caméra frontale multifonction pour systèmes de sécurité active du véhicule

Audi parking system plus avec indicateur de zone environnante

Audi pre sense basic

Régulateur de vitesse incluant limiteur de vitesse

Avertissement de franchissement de ligne



Equipements techniques



Ecrous de roues antivol et indicateur de desserrage d'écrous

Préparation pour crochet d'attelage

Outillage de bord

Trousse de secours avec triangle de présignalisation

Set de réparation pour pneus



Equipements spécifiques à la conduite électrique



Système de recharge e-tron permettant de recharger le véhicule sur des prises de courant (mode 2). Puissance de charge maximale de 11 kW

Prise de recharge Combo 2. Permet de charger la batterie en haute tension sur bornes adaptées avec une prise type Combined Charging System type 2 (CCS2).

Prise industrielle CEE 32 A / 400 V. Câble de raccordement au réseau avec une prise industrielle CEE 32 A à une phase, bleue, version droite,

Câble de charge mode 3 / 11 kW. Pour les bornes de recharge publiques CA (type 2). Puissance de charge maximale de 11 kW (3 phases, 16 A)



Finition Avus



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition e-tron



Design extérieur



Peinture intégrale unie (bas de pare-chocs avant/arrière, passages de roue et seuils peints, couleur carrosserie)

Rampes de pavillon en aluminium anodisé

Jantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches

Etriers de frein laqués de couleur orange "e-tron"



Design intérieur



Pack rangement intérieur pour habitacle et coffre

Moulures de seuil éclairées avec inserts en aluminium à l'avant et à l'arrière

Applications décoratives en ronce de noyer naturel

Éclairage au sol à LED avec projection du logo "e-tron"

Partie supérieure du tableau de bord en cuir



Sièges et selleries



Sièges avant Sport

Appuie-tête variables pour les sièges avant

Sellerie en Cuir Valcona

Sièges avant réglables électriquement incluant fonction mémoire pour le siège conducteur

Accoudoir central confort à l'avant



Confort et vie à bord



Climatisation stationnaire confort

Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur

Clé Audi connect

Sièges avant chauffants



Audio, Navigation, Connectivité et Info-divertissement



Audi smartphone interface

Audi music interface avant/arrière

Audi virtual cockpit plus

Audi Phone Box avec recharge par induction



Éclairage et visibilité



Pack éclairage LED contour/ambiance multicolore

Rétroviseurs extérieurs avec commutation jour/nuit automatique des deux côtés et fonction mémoire



Sécurité active du véhicule



Pack Assistance Ville (Assistant de croisement, Avertisseur de changement de file, Avertisseur de sortie, Alerte de trafic transversal arrière, Audi pre sense rear)

Pack Assistance Route (Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de conduite en embouteillage, Assistant de maintien de la vitesse adaptatif, Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de freinage d'urgence, Assistant d'efficience, Assistant de changement de direction. Assistant d'évitement d'urgence, Reconnaissance par caméra des panneaux de signalisation, Assistant de feux de route)

Pack Assistance Stationnement (Audi parking system plus avec protection latérale active, 4 Caméras périphériques 360°)



Finition Avus extended



Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition Avus



Design extérieur



Vitrage arrière surteinté

Jantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiques, gris contrasté, partiellement polies



Design intérieur



Pack rangement intérieur pour habitacle et coffre

Touches de commande façon verre en noir avec retour haptique

Applications décoratives en frêne veiné gris volcan naturel

Partie supérieure du tableau de bord et éléments de l'habitacle inférieurs en cuir



Sièges et selleries



Sièges contour individuels à l'avant

Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire



Confort et vie à bord



Toit panoramique en verre

Vitrage acoustique pour les vitres latérales

Climatisation automatique confort 4 zones

Sièges avant et arrière chauffants

Pare-soleils extensibles et amovibles avec miroir de courtoisie éclairé



Audio, Navigation, Connectivité et Info-divertissement



Affichage tête haute

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D



Éclairage et visibilité



Projecteurs Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques avant/arrière

L'allie l'élégance d'un coupé quatre portes et l' espace intérieur d'un grand SUV Led'Ingolstadt mesurede long, 1 935 millimètres de large et 1 616 millimètres de haut.L'Audi e-tron Sportback se singularise par sa, ses passages de roues marqués et son arrière sculptural.Las'étend à plat sur une carrosserie musclée avant de retomber abruptement à l'arrière, dans le style d'un coupé, pour rejoindre les montants de custode.Le bord inférieur de laremonte vers l'arrière.Leset des bas de caisses affichent une finition anthracite mate soulignant le style tout terrain du véhicule.La, le diffuseur et les seuils de portes sont tous peints en noir.Unrelie lesTreize teintes de carrosserie sont disponibles pour le SUV coupé électrique Audi.Avec son extérieur S line (en option) et ses rétroviseurs extérieurs virtuels (en option), l'Audi e-tron Sportback affiche un coefficient de traînée de 0,25. Elle le doit principalement à la forme coupée de la carrosserie et à la traînée aérodynamique réduite associée. La poupe haute de l' e-tron Sportback permet à l'air de circuler sans trop tournoyer dans cette zone, ce qui profite également à la consommation Les, dont les supports en forme d'aile contiennent de petites caméras, constituent un facteur d'efficience. Les images capturées s'affichent sur des écrans OLED à contraste élevé dans l'espace entre le tableau de bord et la porte. Les rétroviseurs s'adaptent automatiquement à trois situations de conduite (sur l'autoroute, dans les virages et lors de manœuvres de stationnement) offrant une visibilité optimale pour chaque scénario.L'Audi e-tron Sportback propose en option des. Décomposée en minuscules pixels, leur lumière éclaire la route en haute résolution. Leur design s'appuie sur la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs), utilisée dans de nombreux vidéoprojecteurs. Cette technologie repose sur une petite puce contenant un million de micro-miroirs, dont le bord de chacun ne mesure que quelques centièmes de millimètre. Avec l'aide de champs électrostatiques, chaque micro-miroir peut être incliné jusqu'à 5 000 fois par seconde. Selon la configuration, la lumière des phares LED est envoyée sur la route via les lentilles ou absorbée afin de masquer certaines zones du faisceau lumineux.Avec son, l'Audi e-tron Sportback offre suffisamment d'espace pour quatre occupants et leurs bagages.La cinquième place centrale est étroite.Le coffre avant de 60 litres contient la boîte à outils et le câble de charge du véhicule.Le SUV coupé électrique Audi offre une capacité d'accueil totale depour les bagages.Avec les sièges arrière baissés, cette capacité passe à 1 655 litres. En option, le hayon s'ouvre et se ferme électriquement, d'un simple mouvement du pied.L'intérieur de l'Audi e-tron Sportback évoque un salon mêlant harmonieusement design et technologie. Le tableau de bord intègre le virtual cockpit d'Audi. Avec ses deux écrans tactiles, le tableau de bord est incliné vers le conducteur. Lorsqu'il est désactivé, l'écran supérieur se fond presque entièrement dans la grande surface noire brillante.L'e-tron Sportback est équipée du système d'exploitation MMI touche response à deux écrans. Lorsque le doigt actionne une fonction, une confirmation haptique et acoustique se déclenche. Sur l'écran tactile supérieur de 12,1 pouces, le conducteur contrôle l'infotainment, la téléphonie, la navigation et les paramètres électriques dédiés. L'écran inférieur de 8,6 pouces permet de saisir du texte et de gérer les fonctions de confort et le contrôle de la température.Leoffre deux options d'affichage, entre lesquels le conducteur peut basculer à l'aide du bouton « View » sur le volant.Le système d'affichage et d'exploitation peut être enrichi d'unen option, qui projette les informations importantes sur le pare-brise.En ville, l'intérieur de l'Audi e-tron Sportback reste silencieux, grâce à une isolation sonore et des mesures acoustiques sophistiquées.Le SUV coupé électrique dynamique Audi offre(300 kW) de puissance et une autonomie de jusqu'à 446 kilomètres (cycle WLTP) avec une seule charge.L'délivre une puissance de 360 ch (265 kW) et 561 Nm de couple. Chaque essieu est équipé d'un moteur électrique asynchrone alimenté par le courant triphasé de l'électronique de puissance. Les deux moteurs électriques propulsent le SUV coupé Audi sans émissions sur les trajets locaux et presque en silence. L'Audi e-tron Sportback 55 quattro atteint les 100 km/h en 6,6 secondes et affiche une vitesse de pointe, limitée électroniquement, de 200 km/h.En passant le mode de conduite de D à S et en enfonçant complètement le pied sur l'accélérateur, le conducteur peut activer le mode boost. La transmission délivre alors 408 ch (300 kW) de puissance et 640 Nm de couple pendant huit secondes. Le SUV coupé peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.Des engrenages planétaires à deux étages avec un étagement des rapports transfèrent le couple des moteurs électriques aux essieux. Un interrupteur, que le conducteur peut activer avec son pouce et son index, permet de sélectionner les vitesses. Il est intégré à un levier placé au-dessus du tunnel central et qui sert de repose-poignet.La transmission intégrale électrique assure la traction quel que soit le terrain. La transmission intégrale électrique régule en continu la répartition du couple entre les essieux en quelques fractions de seconde. Dans la plupart des conditions de conduite, l'Audi e-tron Sportback est exclusivement alimentée par son moteur électrique arrière. Si le conducteur sollicite plus de puissance que le moteur arrière ne peut fournir, l'unité avant s'active instantanément. Cela se produit également de façon prédictive avant que la voiture ne dérape sur du verglas ou dans les virages serrés et rapides, ou encore si le véhicule sous-vire ou survire.Un des éléments clés du caractère dynamique et de l'adhérence du SUV coupé Audi est l'emplacement des composants de la transmission, installés bas, de sorte que le centre de gravité se retrouve beaucoup plus bas que sur un SUV conventionnel. Les composants les plus lourds sont concentrés au centre du véhicule. La répartition de la charge entre les essieux est parfaitement équilibrée à 50:50. Intégrant des essieux à cinq bras, une direction assistée progressive et un système de freinage électrohydraulique, la suspension combine les dernières technologies. La direction assistée progressive reste neutre. Les pneus de 255/55 R19 se distinguent par leur résistance de roulement extrêmement faible.Le système de sélection du mode de conduite Audi drive select permet de modifier le mode de fonctionnement de plusieurs composants de la transmission en choisissant parmi sept profils, allant d'une conduite douce à une conduite sportive.La suspension pneumatique adaptative avec amortissement contrôlé contribue au caractère polyvalent du véhicule. À une vitesse élevée, la carrosserie s'abaisse, améliorant notablement la circulation de l'air et augmentant l'autonomie du véhicule. Au total, la hauteur du véhicule peut varier jusqu'à 76 millimètres.Le système de batterie de l'Audi e-tron Sportback 55 quattro emmagasine 95 kWh d'énergie brute (86,5 kWh d'énergie nette) et fonctionne à une tension nominale de 396 volts. Il est installé et fixé à 35 endroits sous la forme d'un gros bloc plat sous l'habitacle passager. Le système de batterie est particulièrement rigide et résistant aux collisions, grâce à un cadre de protection et à une pellicule d'aluminium qui contient les 36 modules cellulaires. Ceux-ci sont disposés sur deux niveaux : un niveau inférieur long de 31 modules et un niveau supérieur court de 5 modules. Chaque modèle contient 12 cellules de type poche. Le système de refroidissement se situe sous le compartiment des cellules.Sur les longs trajets, l'Audi e-tron Sportback 55 quattro peut être chargée en courant continu jusqu'à 150 kW à des stations de charge rapide. En moins d'une demi-heure, la batterie atteint 80 % de sa capacité.Lors de freinages jusqu'à 0,3 g (soit 90 % d'entre eux dans la conduite de tous les jours), la batterie haute tension est rechargée par les moteurs électriques, principalement par l'unité arrière, qui font office de générateurs lors des freinages. Le système de récupération assure une régulation variable de la récupération d'énergie entre les deux modules électriques, à la fois en roue libre lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de droite et pendant le freinage. Le degré de récupération en roue libre peut être ajusté selon trois niveaux via les palettes au volant. Lors d'un freinage depuis une vitesse de 100 km/h, l'Audi e-tron Sportback peut récupérer jusqu'à 300 Nm de couple et 220 kW de puissance. La récupération augmente de jusqu'à 30 % l'autonomie du SUV coupé.Les freins de roues entrent uniquement en jeu lors de décélérations supérieures à 0,3 g. Selon les conditions de conduite, le système de contrôle décide individuellement pour chaque essieu si la récupération du SUV coupé s'effectue uniquement à l'aide des moteurs électriques, des freins de roues ou des deux. La transition entre le freinage électrique et le freinage hydraulique est douce et homogène.Le système de gestion thermique flexible, composé de quatre circuits distincts, régule la température des composants haute tension. Le système favorise une charge rapide en courant continu, un cycle de vie de la batterie plus long et des performances importantes même avec d'importantes charges.La pompe à chaleur, qui exploite la chaleur perdue de la batterie haute tension, peut utiliser jusqu'à 3 kW de la puissance réelle perdue pour chauffer et climatiser l'intérieur. Selon la température extérieure, l'autonomie de l'Audi e-tron Sportback peut ainsi augmenter de jusqu'à 10 % en conditions de conduite réelle.Le SUV coupé électrique est proposé avec une deuxième variante de moteur.L'(230 kW) de puissance et 540 Nm de couple. La batterie a été débarrassée de son « niveau » supérieur et comprend 27 modules composés de 12 cellules prismatiques chacun. Le système fournit 71 kWh d'énergie brute (64,7 kWh d'énergie nette), ce qui permet au SUV coupé de parcourir jusqu'à 347 kilomètres avec une charge complète selon la norme WLTP. L'Audi e-tron Sportback 50 quattro réalise le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et enregistre une vitesse maximale de 190 km/h.L'e-tron Sportback 50 quattro peut être rechargée en courant continu jusqu'à 120 kW à des stations de charge rapide. En moins d'une demi-heure, la batterie atteint 80 % de sa capacité.Le système de charge compact standard à domicile convient à une connexion simple de 230 volts et à une sortie de 400 volts en triphasé avec une puissance de jusqu'à 11 kW.Le processus de charge à des stations publiques de charge en courant alternatif peut être réalisé à l'aide d'un câble Mode 3 standard, offrant jusqu'à 11 kW de puissance. Un chiffre qui pourra passer à 22 kW avec un deuxième dispositif de charge à bord en option, disponible à l'été 2020.Le, l'e-tron Charging Service, fournit un accès à presque 120 000 points de charge publics dans 21 pays européens. En courant alternatif ou continu, à 11 ou 150 kW, une simple carte est nécessaire pour lancer le processus. La fonction Plug & Charge, qui devrait être proposée en 2020, rendra la charge encore plus pratique: la voiture s'autorisera toute seule à la station de charge avant de l'activer.Lesde l'e-tron Sportback aident les conducteurs dans de nombreuses situations.Les systèmes de sécurité Audi pre sense basic et Audi pre sense front sont de série.Pour la circulation en ville, Audi propose le pack assist City, qui inclut les fonctions intersection assist et rear cross traffic assist, ainsi que le lane change warning et l'exit warning.L'Audi pre sense 360°, qui combine les systèmes Audi pre sense front, rear et side, est installé. Le système détecte les risques de collision et prend des mesures de protection ciblées, du freinage complet au blocage des ceintures de sécurité.Parmi les principales fonctions du pack d'assistance « Route » on retrouve l'adaptative cruise assist, qui simplifie le contrôle longitudinal et latéral, ainsi que l'efficiency assist. Ce dernier utilise les données des capteurs à bord, du système de navigation et des services Car-to-X pour alerter le conducteur lorsqu'il doit retirer le pied de l'accélérateur.En interagissant avec l'adaptive cruise assist et le traffic sign recognition, l'efficiency assist peut faire accélérer et décélérer le SUV coupé de façon prédictive.Les fonctions turn assist, collision avoidance assist et emergency assist viennent compléter le pack « Tour ».Audi propose également les fonctions park assist, night vision assist et des caméras à 360°, qui permettent au conducteur de basculer entre plusieurs vues.Les systèmes d'assistance à la conduite de l'Audi e-tron Sportback fonctionnent grâce au contrôleur d'assistance à la conduite centrale (zFAS). Ce module a pour fonction d'analyser en permanence une image de l' environnement du véhicule. Selon les options sélectionnées, il récolte des données auprès de cinq détecteurs radar, cinq caméras et douze capteurs à ultrasons.L'Audi e-tron Sportback est commercialisé à partir de(50 quattro 313 e-tron).Trois finitions sont proposées :50 quattro 313 e-tron: 74 900 €50 quattro 313 Avus: 89 200 €50 quattro 313 Avus extended: 98 700 €55 quattro 408 e-tron: 86 480 €55 quattro 408 Avus: 100 780 €55 quattro 408 Avus extended: 110 280 €Motorisation, transmission et châssisSuspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 rouesDirection progressiveTransmission intégrale ''e-quattro''Design extérieurBoîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserieMoulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant et à l'arrièreJantes en aluminium coulé style 5 branches aéro (avec impression) 19 poucesBaguette le long du pavillon et sur les appuis de vitre en aluminium anodiséDesign intérieurApplications décoratives en laque fine gris graphite sur le tableau de bordTapis complémentaires à l'avant et à l'arrièreConfort et vie à bordClimatisation automatique confort 2 zonesVolant en cuir à branches doubles avec multifonction et palettes de réglagesClé à fréquence radio (sans safelock)Capot de coffre à ouverture et fermeture électriquesPack Non fumeurSièges et sellerieSièges avant réglables manuellement : hauteur d'assise, positionnement en longueur, inclinaison du dossier, hauteur des appuie-tête et hauteur des ceinturesSièges normaux à l'avantAudio, navigation, connectivité et infodivertissementNavigation & Infotainment Audi connectAppel d'urgence et service Audi connect incluant commande de véhicule e-tronAudi music interfaceSystème audiophonique AudiRéception radio numériqueAudi Virtual CockpitNavigation MMI plus avec MMI touch responseMMI Radio plus avec MMI touch responseInterface Bluetooth (système mains libres et streaming audio)Éclairage et visibilitéRétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement avec clignotants à LED intégrésRétroviseur intérieur jour/nuit automatique avec design sans encadrement (frameless)Projecteurs à technologie LEDVitres athermiquesSécurité passive du véhiculeAffichage de contrôle de pression des pneusAirbags latéraux à l'avant et système d'airbags de têteCommande de désactivation de l'airbag passager avantFixation pour sièges enfants Isofix pour le siège passager avantFixation pour sièges enfant Isofix et Top Tether pour la banquette arrière (places extérieures)Sécurité active du véhiculeAudi pre sense frontCaméra frontale multifonction pour systèmes de sécurité active du véhiculeAudi parking system plus avec indicateur de zone environnanteAudi pre sense basicRégulateur de vitesse incluant limiteur de vitesseAvertissement de franchissement de ligneEquipements techniquesEcrous de roues antivol et indicateur de desserrage d'écrousPréparation pour crochet d'attelageOutillage de bordTrousse de secours avec triangle de présignalisationSet de réparation pour pneusEquipements spécifiques à la conduite électriqueSystème de recharge e-tron permettant de recharger le véhicule sur des prises de courant (mode 2). Puissance de charge maximale de 11 kWPrise de recharge Combo 2. Permet de charger la batterie en haute tension sur bornes adaptées avec une prise type Combined Charging System type 2 (CCS2).Prise industrielle CEE 32 A / 400 V. Câble de raccordement au réseau avec une prise industrielle CEE 32 A à une phase, bleue, version droite,Câble de charge mode 3 / 11 kW. Pour les bornes de recharge publiques CA (type 2). Puissance de charge maximale de 11 kW (3 phases, 16 A)Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition e-tronDesign extérieurPeinture intégrale unie (bas de pare-chocs avant/arrière, passages de roue et seuils peints, couleur carrosserie)Rampes de pavillon en aluminium anodiséJantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branchesEtriers de frein laqués de couleur orange "e-tron"Design intérieurPack rangement intérieur pour habitacle et coffreMoulures de seuil éclairées avec inserts en aluminium à l'avant et à l'arrièreApplications décoratives en ronce de noyer naturelÉclairage au sol à LED avec projection du logo "e-tron"Partie supérieure du tableau de bord en cuirSièges et selleriesSièges avant SportAppuie-tête variables pour les sièges avantSellerie en Cuir ValconaSièges avant réglables électriquement incluant fonction mémoire pour le siège conducteurAccoudoir central confort à l'avantConfort et vie à bordClimatisation stationnaire confortClé confort incluant déverrouillage du coffre par capteurClé Audi connectSièges avant chauffantsAudio, Navigation, Connectivité et Info-divertissementAudi smartphone interfaceAudi music interface avant/arrièreAudi virtual cockpit plusAudi Phone Box avec recharge par inductionÉclairage et visibilitéPack éclairage LED contour/ambiance multicoloreRétroviseurs extérieurs avec commutation jour/nuit automatique des deux côtés et fonction mémoireSécurité active du véhiculePack Assistance Ville (Assistant de croisement, Avertisseur de changement de file, Avertisseur de sortie, Alerte de trafic transversal arrière, Audi pre sense rear)Pack Assistance Route (Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de conduite en embouteillage, Assistant de maintien de la vitesse adaptatif, Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de freinage d'urgence, Assistant d'efficience, Assistant de changement de direction. Assistant d'évitement d'urgence, Reconnaissance par caméra des panneaux de signalisation, Assistant de feux de route)Pack Assistance Stationnement (Audi parking system plus avec protection latérale active, 4 Caméras périphériques 360°)Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition AvusDesign extérieurVitrage arrière surteintéJantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiques, gris contrasté, partiellement poliesDesign intérieurPack rangement intérieur pour habitacle et coffreTouches de commande façon verre en noir avec retour haptiqueApplications décoratives en frêne veiné gris volcan naturelPartie supérieure du tableau de bord et éléments de l'habitacle inférieurs en cuirSièges et selleriesSièges contour individuels à l'avantSièges avant réglables électriquement avec fonction mémoireConfort et vie à bordToit panoramique en verreVitrage acoustique pour les vitres latéralesClimatisation automatique confort 4 zonesSièges avant et arrière chauffantsPare-soleils extensibles et amovibles avec miroir de courtoisie éclairéAudio, Navigation, Connectivité et Info-divertissementAffichage tête hauteBang & Olufsen Premium Sound System avec son 3DÉclairage et visibilitéProjecteurs Matrix LED avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques avant/arrière > Toutes les vidéos du grand SUV coupé électrique Audi e-tron Sportback sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto