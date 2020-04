Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Ford Le SUV Ford Kuga affiche un design retravaillé avec des lignes dynamiques.



Leaffiche un design retravaillé avec desBasé sur l'inaugurée par la berline compacte Focus, le Kuga est long de, pour 2 000 millimètres de largeur et haut de 1 678 millimètres.L' espace intérieur profite de ces dimensions généreuses tant à l'avant qu'aux places arrière et au niveau du coffre.Le volume de chargement atteint. Dossiers de sièges arrière rabattus, le volume de chargement atteintLa deuxième rangée de sièges peutpour laisser un espace aux jambes de plus d'1 mètre, ou vers l'avant pour augmenter l'espace de coffre de 67 litres.La plage arrière, une fois retirée à l'aide d'un simple geste, peut seLe Kuga affiche ses informations de route sur un, disponible de série sur la finition ST-Line. Cet affichage LCD haute définition (1920 x 720 pixels) de 12,3 pouces pourra être personnalisé et proposera une expérience plus intuitive.Le Kuga dispose d'un(HUD), d'unavec Sync, CarPlay et Android Auto , ainsi qu'unLe Kuga est équipé d'un, transformant le véhicule en un hotspot WiFi mobile avec une connexion pouvant accueillir jusqu'à 10 appareils.Le Kuga propose un système audio premium B&O de 575 watts et dix haut-parleurs, ainsi que la technologie de réduction active de bruit.Le Kuga dispose de la dernière génération d', qui utilise 18 caméras, capteurs et radars répartis autour du véhicule, pour rendre plus sûre la conduite au quotidien.Le Kuga peut atteindre uneet prend en charge la gestion automatisée des manœuvres de stationnement ou encore une conduite facilitée dans les embouteillages avec l'aide du régulateur adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go et technologie de maintien au centre de la voie.Leintervient lorsque qu'il détecte une collision potentielle avec d'autres véhicules, piétons ou cyclistes, que ce soit en marche avant ou arrière, en ligne droite ou à une intersection.Lesavec la fonction anti-éblouissement permettent d'optimiser la vision nocturne.Le Kuga dispose de(Normal, Sport, Eco, Faible Adhérence, Neige/Sable) qui optimisent le comportement en fonction du terrain et des conditions météos.Le Kuga propose des motorisations, essence EcoBoost, hybride essence et diesel EcoBlue, répondant aux normes antipollution Euro 6.Uneest disponible sur les versions EcoBlue 1.5 litre 120 ch et EcoBlue 2.0 litres 190 ch.Le Kuga essencedélivre une puissance de 120 ch et un couple de 240 Nm. Le Kuga 1.5 EcoBoost 120 ch atteint une vitesse de pointe de 184 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 12,3 secondes.Le bloc" mild-hybrid " récupère l'énergie durant les phases de freinage ou de décélération, pour charger une batterie lithium-ion 48V et pour fournir une assistance électrique à l'accélération. Le Kuga essence 2.0 EcoBlue délivre une puissance de 150 ch et un couple de 370 Nm. Le Kuga 2.0 EcoBlue 150 ch atteint une vitesse de pointe de 194 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,6 secondes.Lepermet une conduite qui alterne automatiquement entre mode thermique et mode 100% électrique. La batterie se régénère exclusivement via la récupération d'énergie au freinage ou lors de décélérations.Le Kuga Hybrid essencedélivre une puissance de 225 ch. Le Kuga Hybrid essence 2.5 Duratec 225 atteint une vitesse de pointe de 200 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,2 secondes.Le Kuga Plug-In Hybrid dispose d'un moteur essence 2.5 litres quatre cylindres à cycle Atkinson combiné à un moteur électrique, une batterie lithium-ion de 14,4 kWh et une transmission automatique. La version hybride rechargeable du Kuga permet une autonomie supérieure à 50 km en mode de conduite 100% électrique.Le Kuga diesel EcoBlue 1.5 litre délivre une puissance de 120 ch et un couple de 300 Nm. Le Kuga 1.5 EcoBlue 120 ch atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,7 secondes.Le Kugadélivre une puissance de 190 ch et un couple de 400 Nm. Le Kuga 2.0 EcoBlue 190 ch atteint une vitesse de pointe de 208 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,7 secondes.Le Kuga est produit à Valence (Espagne).Le Kuga s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis son lancement en 2008.Le Ford Kuga est commercialisé à partir deen finition Trend.Le Ford Kugapropose de série l'aide au maintien dans la voie avec alerte de franchissement involontaire de ligne, l'aide au stationnement avant et arrière, le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse intelligent, le système de prévention de collision avec détection piétons, des feux à LED, un modem embarqué et fonction eCall, des jantes alliage 18 pouces, un système de navigation Europe avec écran tactile 8 pouces ainsi qu'une station de recharge à induction.1.5 EcoBoost 120 S&S Trend: 26 600 €1.5 EcoBoost 120 S&S Titanium: 29 300 €1.5 EcoBoost 150 S&S Titanium: 30 500 €1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line: 32 700 €1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line X: 35 200 €1.5 EcoBoost 150 S&S Vignale: 37 900 €2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Titanium: 38 600 €2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line: 40 800 €2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line X: 43 300 €2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Vignale: 46 000 €1.5 EcoBlue 120 S&S Trend: 28 100 €1.5 EcoBlue 120 S&S Titanium: 30 800 €1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line: 33 000 €1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line X: 35 500 €1.5 EcoBlue 120 S&S Vignale: 38 200 €1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Titanium : 32 800 €1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line: 35 000 €1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line X: 37 500 €1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Vignale: 40 200 €2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Titanium: 32 400 €2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line: 34 600 €2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line X: 37 100 €2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Vignale: 39 800 €2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD Titanium : 37 600 €2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD ST-Line: 39 800 €2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD ST-Line X: 42 300 €2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD Vignale: 45 000 €ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Allumage automatique des feux• Becquet arrière couleur carrosserie• Contours de vitres effet chromé• Disques de frein arrière• Double sortie d'échappement• Feux de jour à LED avant et arrière• Grille de calandre Trend• Pare-chocs couleur carrosserie• Phares antibrouillard avant• Phares halogènes / phares à LED• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants et rabattables électriquementCONFORT INTÉRIEUR• Air conditionné manuel Banquette arrière coulissante rabattable (60/40)• Bouton de démarrage Ford Power• Combiné d'instrumentation 4,2 pouces avec EcoMode• Console centrale avec accoudoir avec 2 prises USB• Éclairage dans le coffre• FordPass Connect avec modem embarqué 4 et fonction eCall• Ouverture du hayon à distance• Levier de vitesses Sensico• Plancher de coffre ajustable• Prise 12V dans le coffre• Prise 230V aux places arrière• Recharge de téléphone par induction• Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire (8 positions)• Siège passager réglable (4 positions)• Système audio bi-tuner AM/FM Ford SYNC3, avec écran tactile 8 pouces, DAB, commandes vocales, 2 ports USB, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto, 6 haut-parleurs• Système de Navigation Europe et points d'intérêt Michelin• Système MyKey (seconde clé programmable)• Tapis de sol avant et arrière• Verrouillage centralisé à distance• Vitres avant et arrière électriques• Volant 3 branches SensicoSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• 2 fixations ISOFIX aux places arrière• 3ème appuie-tête arrière• 5 ceintures de sécurité 3 points• Aide au démarrage en côte• Aide au maintien dans la voie avec alerte de franchissement involontaire de ligne• Aide au stationnement avant et arrière• Airbags frontaux, latéraux (thorax) et rideaux• Correcteur électronique de trajectoire (ESP)• Désactivation de l'airbag passager• Frein de stationnement électrique• Kit de réparation des pneumatiques• Limiteur de vitesse intelligent (avec affichage instantané des limitations de vitesse sur le tableau de bord)• 5 Modes de conduite sélectionnables (normal, eco, sport, faible adhérence, trail)• Régulateur de vitesse• Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes arrière• Système de prévention de collision avec détection piétons• Système de surveillance de la pression des pneus• Trappe EasyFuelJANTES DE SÉRIE• Jantes acier 17 pouces avec enjoliveurs et pneus 225/65 R17 102VTrend plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Allumage automatique des essuie-glaces• Grille de calandre Titanium• Plaques de seuil de porte avantCONFORT INTÉRIEUR• Air conditionné automatique bi-zone• Combiné d'instrumentation 6,5 pouces avec EcoMode (uniquement PHEV)• Éclairage d'ambiance intérieur• e-shifter - le sélecteur de vitesses rotatif électronique (si BVA)• Rétroviseur intérieur électrochrome• Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire (8 positions)• Siège passager réglable en hauteur avec soutien lombaire (8 positions)• Système Keyfree avec ouverture et démarrage sans cléSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• Correcteur électronique de trajectoire (ESP) avec optimisation du freinage électronique (uniquement PHEV)• 4 Modes d'alimentation sélectionnables (Auto, Now, Later, Charge) (uniquement PHEV)• Système d'avertissement acoustique (AVAS) - Alerte sonore pour piétons (uniquement PHEV)JANTES DE SÉRIE• Jantes alliage 17 pouces 10 branches finition Titanium avec pneus 225/65 R17 (sauf PHEV)• Jantes alliage 18 pouces 5x2 branches finition Magnetic avec pneus summer BSW 225/60 R18 (uniquement PHEV)ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE• 2 Câbles de recharge pour une utilisation domestique et publique (uniquement PHEV)Titanium plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Badge ST-Line• Barres de toit noires• Contours de vitres noirs• Double sortie d'échappement ST-Line• Etriers de frein rouges• Grille de calandre ST-Line• Kit carrosserie ST-Line• Pare-brise acoustique en verre laminé• Phares antibrouillard avant LED avec fonction éclairage d'angles• Plaques de seuil de porte avant ST-Line• Suspensions sportCONFORT INTÉRIEUR• Combiné d'instrumentation numérique 12,3 pouces avec Ecomode• Levier de vitesses Sensico ST-Line (sur BVM)• Palettes au volant (sauf PHEV)• Pédalier aluminium• Système audio bi-tuner AM/FM Ford SYNC3, avec écran tactile 8 pouces, DAB, commandes vocales, 2 ports USB, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto, 6 haut-parleurs• Tapis de sol avant et arrière ST-Line avec surpiqûres rouge• Volant à méplat 3 branches Sensico ST-Line avec surpiqûres rougeJANTES DE SÉRIE• Jantes alliage 18 pouces 5x2 branches finition ST-Line avec pneus Summer BSW 225/60 R18ST-Line plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Feux de route intelligents (commutation automatique des feux de route/croisement)• Phares LED reflector avec feux arrière à LED• Vitres arrière surteintéesCONFORT INTÉRIEUR• Banquette arrière coulissante rabattable (60/40) avec accoudoir central et porte gobelet• Système audio B&O bi-tuner AM/FM Ford SYNC3 avec écran tactile 8 pouces, DAB, commandes vocales, 2 ports USB, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto, 10 haut-parleursSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• Alerte vigilance conducteurST-Line X plusÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Badge Vignale• Contours de vitres chromés• Double sortie d'échappement Vignale• Feux de route intelligents (commutation automatique des feux de croisement/route) avec fonction anti-éblouissement• Grille de calandre Vignale• Kit carrosserie Vignale• Peinture métallisée• Phares Ford Dynamic Full LED (adaptatifs) avec feux arrière à LED• Plaques de seuil de porte avant Vignale• Rétroviseurs extérieurs, couleur carrosserie, électriques à fonction mémoire, chauffants, rabattables électriquement avec éclairage d'approche (BLIS)CONFORT INTÉRIEUR• Levier de vitesses gainé de cuir Vignale (si BVM)• Siège avant chauffants• Siège conducteur réglable électriquement (10 positions) à fonction mémoire• Système actif de réduction de bruit (PHEV et EcoBlue)• Hayon mains libres avec système Keyfree - accès et démarrage sans clés• Tapis de sol avant et arrière Vignale• Volant Sensico finition VignaleSÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE• Active Park Assist 2 (si BVA)• HUD - Affichage tête hauteJANTES DE SÉRIE• Jantes alliage 18 pouces 5x4 branches finition Vignale avec pneus Summer BSW 225/60 R18