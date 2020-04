Restez connecté sur l’actualité automobile

22 Photos © Mercedes Le SUV compact Mercedes-Benz GLA dépasse son prédécesseur de plus de dix centimètres en hauteur (1 611 millimètres) tout en étant 1,5 centimètre plus court (4 410 millimètres).



Le Mercedes GLA affiche les éléments de design typiques des tout-terrain de la marque à l'étoile avec une partie avant verticale, des porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière, ainsi que des revêtements protecteurs sur tout le pourtour.



Les lignes de la partie avant convergent avec fluidité via le montant avant jusqu'à l'habitacle à l'aspect compact.



Les bosselages esquissés sur le capot moteur donne du style au véhicule.



La silhouette claire est marquée par des lignes réduites et des surfaces mises en valeur.



Le GLA se distingue par les épaulements musclés de sa carrosserie et la ligne de ses vitres latérales digne d'un coupé.



Le graphisme latéral sculptural offre un jeu de lumière dynamique.



La grille de calandre ajourée arbore une lamelle et une étoile centrale.



L'intérieur des blocs optiques offre une finition minutieuse et précise.



Vu de profil, les portes débordent sur les bas de caisse. Les revêtements de protection sur tout le pourtour délimitent les proportions et soulignent le caractère tout-terrain du véhicule, tout comme la protection anti-encastrement design de l'avant et de l'arrière.



Les feux arrière sont en deux parties. Les réflecteurs ont été déplacés vers le bas et intégrés au pare-chocs.



Le GLA offre une position d'assise surélevée typique de SUV, une garde au toit accrue à l'avant (1 037 millimètres) mais réduite à l'arrière (969 millimètres) et plus d'



L'empattement progresse à 2 729 millimètres.



Les sièges arrière peuvent coulisser de 14 centimètres et les dossiers se placer dans une position plus verticale.



La planche de bord est composée d'un volume unique découpé en espace conducteur et passager avant.



L'espace côté conducteur est occupé par l'unité autonome des écrans disponible en deux versions : avec un écran de 7 pouces (17,78 cm) plus un écran de 10,25 (26 cm) et avec une variante Widescreen arborant deux écrans de 10,25 pouces.



Côté passager avant, l'évidement est orné d'un insert décoratif.



Les cinq buses de ventilation rondes au design façon turbines sont dotées d'ailettes finement dessinées.



L'accoudoir est intégré sans transition dans la partie centrale des contre-portes.



La poignée de maintien et de fermeture assistée est constituée d'un profilé tubulaire et disposée à l'horizontale telle une barre de toit.



Le GLA est équipé de série du système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Le système MBUX peut être composé de manière personnalisée à l'aide de différentes



Le volume de coffre atteint 435 litres. Les dossiers de la banquette arrière peut être divisés dans un ratio de 40/20/40 et rabattus séparément.



Le plancher de chargement réglable en hauteur offre une modularité importante. En rabattant le dossier arrière et en plaçant le plancher de chargement en position supérieure, il est possible d'obtenir une surface de chargement quasi plane jusqu'aux sièges avant.



En cas d'objets très encombrants, le plancher de chargement peut être ramené en position inférieure, la traverse située derrière les sièges arrière retirée et les sièges arrière réglables en approche en option déplacés vers l'avant.



Le GLA bénéficient de tout un arsenal de systèmes d'aide à la conduite.



Le Pack Assistance à la conduite est élargi aux fonctions d'intersection, de couloir de secours, d'avertisseur de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l'approche et de signalement des personnes détectées au niveau des passages piétons. Le GLA peut intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas.



Le Pack Assistance à la conduite comprend entre autres un assistant de régulation de distance Distronic actif (avec les fonctions freinage face à des véhicules immobiles, redémarrage automatique optimisé dans les embouteillages en liaison avec le Pack Assistant de stationnement actif et navigation et Activation du mode « Croisière » dans le programme de conduite Eco), un assistant directionnel actif (avec les fonctions Assistant d'arrêt d'urgence actif, Assistant de changement de voie actif en liaison avec la navigation et Fonction de couloir de secours dans les bouchons sur autoroute à une allure inférieure à 60 km/h), un assistant de limitation de vitesse actif avec réaction au changement de la limitation de vitesse en liaison avec l'assistant de signalisation



Le freinage d'urgence assisté actif a dans de nombreuses situations la tâche d'éviter une collision ou d'en atténuer la gravité grâce à un freinage autonome. En présence de véhicules immobiles ou traversant la route, le système peut freiner jusqu'à 60 km/h environ. Cela permet d'éviter des collisions jusqu'à 50 km/h (selon la situation).



L'assistant d'angle mort peut mettre en garde contre la présence de véhicules dans la zone de danger, y compris de deux-roues, lorsqu'ils roulent à faible allure. Le système est capable de signaler au conducteur avant sa descente de



L'assistant d'angle mort actif inclus dans le Pack Assistance à la conduite peut effectuer une intervention de freinage active en réaction à des véhicules se trouvant dans l'angle mort ou dans la zone critique.



L'assistant de signalisation routière affiche la vitesse maximale autorisée, les éventuels sens interdits et les interdictions de dépassement sur le tronçon parcouru grâce à la détection de l'image et aux informations fournies par la carte routière numérique du système de navigation. La vitesse effective est comparée à la vitesse maximale autorisée. En cas de réglage correspondant, tout dépassement est signalé par un message d'alerte visuel ou un message d'alerte visuel et sonore. Une fonction alerte le conducteur de la présence de personnes sur les passages piétons.



Le GLA dispose d'une fonction station de lavage automatique. Une seule commande permet de rabattre les rétroviseurs extérieurs et de refermer les vitres latérales et le toit ouvrant. Les informations collectées par le capteur de pluie sont supprimées pour que les essuie-glaces restent désactivés dans la station de lavage. La climatisation se place en mode recyclage d'air. L'image frontale de la caméra panoramique s'affiche au bout de quelques secondes pour faciliter l'entrée dans la station de lavage. A la sortie de la station de lavage, les réglages sont automatiquement réinitialisés dès que la vitesse dépasse 20 km/h.



Au niveau de l'essieu avant, le GLA se caractérise par le recours à un système McPherson. Le guidage de roue est assuré, de chaque côté, par un bras transversal situé en dessous de l'axe de roue, une jambe de suspension McPherson et une barre d'accouplement.



Le GLA possède un essieu arrière à quatre bras. Chaque roue arrière est dotée de trois bras transversaux et d'un bras longitudinal qui assurent un rapport parfaitement équilibré des forces dynamiques longitudinales et transversales. L'essieu arrière est porté par un berceau isolé de la caisse nue au moyen de paliers en caoutchouc qui limitent la transmission de vibrations et de bruits du train roulant à la carrosserie.



Le SUV compact Mercedes-Benz GLA embarque deux moteurs quatre cylindres essence (1.3 litre de 163 ch et 2.0 litres de 224 ch) et deux diesel 4 cylindres puissants et efficients (2.0 litres de 150 ch et 2.0 litres de 190 ch).



Le GLA peut être équipé d'une transmission intégrale 4MATIC opérationnelle en permanence avec répartition entièrement variable du couple.



Le véhicule est doté d'un embrayage à commande électromécanique. Pour ouvrir ou refermer les disques d'embrayage, un servomoteur exerce une force axiale sur l'empilement de disques via un engrenage à pignons droits à deux niveaux et une rampe à billes. L'unité comprend également un différentiel arrière qui compense les différences de course et de vitesse de rotation des roues arrière.



La transmission intégrale à réglage sport offre la possibilité d'influer sur les caractéristiques de la 4MATIC grâce au contacteur Dynamic Select. Trois courbes caractéristiques sont mises à disposition pour le pilotage de l'embrayage tout-terrain. Le système réagit cependant dans chaque mode de manière flexible selon la situation de marche. En utilisation standard, une répartition de 80/20 (essieu avant/essieu arrière) constitue la base du programme de conduite « Eco/Confort ». En mode « Sport », la répartition est de 70/30. En mode tout-terrain, l'embrayage tout-terrain est utilisé comme blocage inter-pont. La répartition de base est égalitaire 50/50. Une multitude de capteurs transmet à la régulation effective des informations sur la situation de conduite.



Les modèles 4MATIC disposent du Pack Technique Offroad de série. Celui-ci comprend un programme de conduite supplémentaire, un limiteur de vitesse en descente, une animation tout-terrain sur l'écran média et, en liaison avec les projecteurs Multibeam LED, une fonction d'éclairage spéciale pour la conduite en tout-terrain.



Le GLA essence 200 7G-DCT embarque un moteur 1.3 litre de 163 ch. Le bloc 1.3 litre délivre un couple de 250 Nm entre 1 620 et 4 000 tr/min. Le GLA 200 7G-DCT atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,7 secondes.



Le GLA essence 250 4MATIC 8G-DCT embarque un moteur 2.0 litres de 224 ch. Le bloc 2.0 litres délivre un couple de 350 Nm entre 1 800 et 4 000 tr/min. Le GLA 250 4MATIC 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.



Le GLA diesel 200 d 8G-DCT embarque un moteur 2.0 litres de 150 ch. Le bloc 2.0 litres de 150 ch délivre un couple de 320 Nm entre 1 400 et 3 200 tr/min. Le GLA 200 d 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de



Le GLA diesel 220 d 4MATIC 8G-DCT embarque un moteur 2.0 litres de 190 ch. Le bloc 2.0 litres de 190 ch délivre un couple de 400 Nm entre 1 600 et 2 600 tr/min. Le GLA 220 d 4MATIC 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 219 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes.



La première génération du GLA a été produite à plus d'un million d'exemplaires.



Le GLA fera son apparition chez les distributeurs européens au printemps 2020. Il rejoindra les marchés Américain et Chinois au cours de l'été 2020.



Le GLA est produit à Rastatt (Allemagne) et à Pékin (Chine).



Le Mercedes-Benz GLA est commercialisé à partir de 41 900 Euros (GLA 200 7G-DCT Progressive Line).



Les prix du Mercedes-Benz GLA:



Essence



GLA 200 7G-DCT Progressive Line: 41 900 €

GLA 200 7G-DCT AMG Line: 43 400 €

GLA 250 4MATIC 8G-DCT AMG Line: 51 000€



Diesel



GLA 200 d 8G-DCT Progressive Line: 42 800 €

GLA 200 d 8G-DCT AMG Line: 44 300 €

GLA 220 d 4MATIC 8G-DCT AMG Line: 51 000 €



Les équipements de série du Mercedes-Benz GLA:



PROGRESSIVE LINE



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



ABS (antiblocage de roues)

ASR (antipatinage)

BAS (freinage d'urgence assisté)

Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluie

Affichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (airbags combinés thorax et bassin)

Airbags rideaux

Assistant de franchissement de ligne actif

Assistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméra

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

Attention Assist : système de détection de somnolence

Capot moteur actif pour la protection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Désactivation automatique de l'airbag passager avant

Dynamic Select avec les programmes de conduite « Eco », « Confort », « Sport » et « Individual »

Feux de stop adaptatifs

Système de contrôle de la pression des pneus

Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrière

Fonction Start/Stop Eco

Frein de stationnement électrique

Frein multicollision

Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)

Kit Tirefit

Projecteurs hautes

Régulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesse

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Train de roulement confort



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS



Accoudoir dans la console centrale pour conducteur et passager avec bac de rangement intégré

Aide au parking active Parktronic avec capteurs à ultrasons avant/arrière et caméra de recul haute résolution (1 280 x 720 dpi) avec lignes de guidage

Boîte à gants éclairée

Clé de véhicule sertie de chrome

Climatisation automatique Thermotronic à 2 zones avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie et le pollen

Connexion Bluetooth pour téléphone portable

Dossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40

Double porte-gobelet dans la console centrale avant

Eclairage du coffre

Filet à bagages dans l'espace de chargement

Filet au dos des sièges avant

Filet aux pieds du passager avant

Fonction de démarrage sans clé Keyless-Go

Hayon Easy-Pack à commande électrique

Interface USB dans le vide-poches

Interface USB sur la console centrale arrière

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect

Pack off-road (uniquement en liaison avec les versions 4MATIC) : Programme de conduite tout-terrain supplémentaire, contrôle de la vitesse en descente (DSR), affichage Off–Road supplémentaire sur l‘écran media

Pack visibilité (spots de lecture avant et arrière, éclairage du plancher avant, du vide-poches, du pavé tactile, des poignées de porte intérieures et éclairage de signalisation et de proximité a l'extérieur)

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés (

Pavé tactile Touchpad

Pré-équipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)

Pré-équipement pour réglages et suivi du véhicule à distance (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)

Pré-équipement pour service d'autopartage (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)

Prise 12 V dans la console centrale

Prise 12 V dans l'espace de chargement

Range-lunettes dans l'unité de commande au toit

Réception radio numérique DAB

Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sièges confort a l'avant avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur de l'assise

Système de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"

Système de navigation par disque dur avec affichage 3D

Système multimedia MBUX avec écran média tactile haute résolution (1 920 x 760 pixels) de 26 cm (10,25 pouces) et instrumentation digitale avec écran de 18 cm (7 pouces) incluant les fonctionnalités élargies MBUX (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne wifi, webradio)

Tapis réversible dans l'espace de chargement

Vide-poche sur la console centrale avec couvercle a enrouleur



EXTERIEUR



Grille de calandre à une lamelle peinte en argent mat avec insert chromé

Jantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches Noir / argent

Ligne de ceinture et baguette décorative en chrome

Protection anti-encastrement design en finition chrome brillant à l'avant et à l'arrière

Protection du seuil de chargement façon chrome

Revêtements noir grené avec parties chromées sur les parties latérales

Rampes de toit en aluminium

Rétroviseur extérieur dans le ton carrosserie

Sorties d'échappement apparentes (non fonctionnelles)

Vitres arrière et lunette arrière teintées foncé



INTERIEUR



Buses d'aération noires avec cerclage chromée argentée

Ciel de pavillon en tissu noir

Garnitures en similicuir Artico/tissu

Inserts décoratifs finition spirale

Tapis de sol en velours

Volant sport multifonction en cuir avec boutons Touch-Control



AMG LINE (en plus)



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



Direction paramétrique Sport avec assistance asservie à la vitesse

Train de roulement confort avec châssis surbaissé



CONFORT ET FONCTIONNALITÉS



EXTERIEUR



Disques de frein à l'avant, ventilés et perforés

Etriers de freins avant avec logo Mercedes-Benz

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branches Gris tantale / argent

Jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chromé

Jupe avant AMG avec splitter avant en finition chromée

Sorties d'échappement sport apparentes (non fonctionnelles)



INTERIEUR



Garnitures en similicuir Artico/microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqûres rouges

Inserts décoratifs façon carbone

Partie centrale des contre-portes/accoudoirs en microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqûres rouges

Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc

Sièges sport à l'avant

Tapis de sol AMG

Volant sport multifonction a 3 branches en cuir Nappa, avec méplat dans la partie inferieure, perforations au niveau de la zone de préhension, surpiqûres rouges, éléments en chrome et boutons Touch-Control

Ledépasse son prédécesseur de plus de dix centimètres en hauteur (1 611 millimètres) tout en étant 1,5 centimètre plus court (4 410 millimètres).Le Mercedes GLA affiche lesde la marque à l'étoile avec une, desà l'avant et à l'arrière, ainsi que dessur tout le pourtour.Les lignes de la partie avant convergent avec fluidité via le montant avant jusqu'à l'habitacle à l'aspect compact.Lesesquissés sur le capot moteur donne du style au véhicule.La silhouette claire est marquée par des lignes réduites et des surfaces mises en valeur.Le GLA se distingue par lesde sa carrosserie et la ligne de sesLe graphisme latéral sculptural offre un jeu de lumière dynamique.Laarbore une lamelle et une étoile centrale.L'intérieur des blocs optiques offre une finition minutieuse et précise.Vu de profil, les portes débordent sur les bas de caisse. Les revêtements de protection sur tout le pourtour délimitent les proportions et soulignent le caractère tout-terrain du véhicule, tout comme ladesign de l'avant et de l'arrière.Les feux arrière sont en deux parties. Les réflecteurs ont été déplacés vers le bas et intégrés au pare-chocs.Le GLA offre unetypique de SUV, une garde au toit accrue à l'avant (1 037 millimètres) mais réduite à l'arrière (969 millimètres) et plus d' espace pour les jambes à l'arrière (976 millimètres) mais moins à l'avant (1 045 millimètres).L'empattement progresse à 2 729 millimètres.Les sièges arrière peuvent coulisser de 14 centimètres et les dossiers se placer dans une position plus verticale.Laest composée d'unL'espace côté conducteur est occupé par l'unité autonome des écrans disponible en deux versions : avec un écran de 7 pouces (17,78 cm) plus un écran de 10,25 (26 cm) et avec une variante Widescreen arborant deux écrans de 10,25 pouces.Côté passager avant, l'évidement est orné d'un insert décoratif.Lesau design façon turbines sont dotées d'ailettes finement dessinées.L'accoudoir est intégré sans transition dans la partie centrale des contre-portes.La poignée de maintien et de fermeture assistée est constituée d'un profilé tubulaire et disposée à l'horizontale telle une barre de toit.Le GLA est équipé de série duMBUX (Mercedes-Benz User Experience). Le système MBUX peut être composé de manière personnalisée à l'aide de différentes options . Le système MBUX repose sur un processeur puissant, des écrans et des graphismes de qualité, un affichage personnalisable, un affichage tête haute intégralement en couleur, un système de navigation à réalité augmentée, un logiciel doué d'une faculté d'apprentissage et un système de commande vocale activable par le mot-clé « Hey Mercedes ».Le volume de coffre atteint. Les dossiers de la banquette arrière peut être divisés dans un ratio deet rabattus séparément.Le plancher de chargement réglable en hauteur offre une modularité importante. En rabattant le dossier arrière et en plaçant le plancher de chargement en position supérieure, il est possible d'obtenir unejusqu'aux sièges avant.En cas d'objets très encombrants, le plancher de chargement peut être ramené en position inférieure, la traverse située derrière les sièges arrière retirée et les sièges arrière réglables en approche en option déplacés vers l'avant.Le GLA bénéficient de tout unLeest élargi aux fonctions d'intersection, de couloir de secours, d'avertisseur de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l'approche et de signalement des personnes détectées au niveau des passages piétons. Le GLA peut intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas.Le Pack Assistance à la conduite comprend entre autres un assistant de régulation de distance Distronic actif (avec les fonctions freinage face à des véhicules immobiles, redémarrage automatique optimisé dans les embouteillages en liaison avec le Pack Assistant de stationnement actif et navigation et Activation du mode « Croisière » dans le programme de conduite Eco), un assistant directionnel actif (avec les fonctions Assistant d'arrêt d'urgence actif, Assistant de changement de voie actif en liaison avec la navigation et Fonction de couloir de secours dans les bouchons sur autoroute à une allure inférieure à 60 km/h), un assistant de limitation de vitesse actif avec réaction au changement de la limitation de vitesse en liaison avec l'assistant de signalisation routière , une adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire avant les virages, les ronds-points, les péages, les intersections en T et les bifurcations/sorties d'autoroute/de voie rapide, un assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement, un assistant de franchissement de ligne actif, un assistant d'angle mort actif et un freinage d'urgence assisté actif avec fonction d'intersection et de carrefour.Lea dans de nombreuses situations la tâche d'éviter une collision ou d'en atténuer la gravité grâce à un freinage autonome. En présence de véhicules immobiles ou traversant la route, le système peut freiner jusqu'à 60 km/h environ. Cela permet d'éviter des collisions jusqu'à 50 km/h (selon la situation).L'peut mettre en garde contre la présence de véhicules dans la zone de danger, y compris de deux-roues, lorsqu'ils roulent à faible allure. Le système est capable de signaler au conducteur avant sa descente de voiture qu'un véhicule s'approche de la zone critique en affichant un signal d'alerte sur le rétroviseur extérieur.L'assistant d'angle mort actif inclus dans le Pack Assistance à la conduite peut effectuer une intervention de freinage active en réaction à des véhicules se trouvant dans l'angle mort ou dans la zone critique.L'affiche la vitesse maximale autorisée, les éventuels sens interdits et les interdictions de dépassement sur le tronçon parcouru grâce à la détection de l'image et aux informations fournies par la carte routière numérique du système de navigation. La vitesse effective est comparée à la vitesse maximale autorisée. En cas de réglage correspondant, tout dépassement est signalé par un message d'alerte visuel ou un message d'alerte visuel et sonore. Une fonction alerte le conducteur de la présence de personnes sur les passages piétons.Le GLA dispose d'une fonction station de lavage automatique. Une seule commande permet de rabattre les rétroviseurs extérieurs et de refermer les vitres latérales et le toit ouvrant. Les informations collectées par le capteur de pluie sont supprimées pour que les essuie-glaces restent désactivés dans la station de lavage. La climatisation se place en mode recyclage d'air. L'image frontale de la caméra panoramique s'affiche au bout de quelques secondes pour faciliter l'entrée dans la station de lavage. A la sortie de la station de lavage, les réglages sont automatiquement réinitialisés dès que la vitesse dépasse 20 km/h.Au niveau de l'essieu avant, le GLA se caractérise par le recours à un système McPherson. Le guidage de roue est assuré, de chaque côté, par un bras transversal situé en dessous de l'axe de roue, une jambe de suspension McPherson et une barre d'accouplement.Le GLA possède un essieu arrière à quatre bras. Chaque roue arrière est dotée de trois bras transversaux et d'un bras longitudinal qui assurent un rapport parfaitement équilibré des forces dynamiques longitudinales et transversales. L'essieu arrière est porté par un berceau isolé de la caisse nue au moyen de paliers en caoutchouc qui limitent la transmission de vibrations et de bruits du train roulant à la carrosserie.Le SUV compact Mercedes-Benz GLA embarque deux moteurs quatre cylindres essence (1.3 litre de 163 ch et 2.0 litres de 224 ch) et deux diesel 4 cylindres puissants et efficients (2.0 litres de 150 ch et 2.0 litres de 190 ch).Le GLA peut être équipé d'uneopérationnelle en permanence avec répartition entièrement variable du couple.Le véhicule est doté d'un embrayage à commande électromécanique. Pour ouvrir ou refermer les disques d'embrayage, un servomoteur exerce une force axiale sur l'empilement de disques via un engrenage à pignons droits à deux niveaux et une rampe à billes. L'unité comprend également un différentiel arrière qui compense les différences de course et de vitesse de rotation des roues arrière.La transmission intégrale à réglage sport offre la possibilité d'influer sur les caractéristiques de la 4MATIC grâce au contacteur Dynamic Select. Trois courbes caractéristiques sont mises à disposition pour le pilotage de l'embrayage tout-terrain. Le système réagit cependant dans chaque mode de manière flexible selon la situation de marche. En utilisation standard, une répartition de 80/20 (essieu avant/essieu arrière) constitue la base du programme de conduite « Eco/Confort ». En mode « Sport », la répartition est de 70/30. En mode tout-terrain, l'embrayage tout-terrain est utilisé comme blocage inter-pont. La répartition de base est égalitaire 50/50. Une multitude de capteurs transmet à la régulation effective des informations sur la situation de conduite.Les modèles 4MATIC disposent du Pack Technique Offroad de série. Celui-ci comprend un programme de conduite supplémentaire, un limiteur de vitesse en descente, une animation tout-terrain sur l'écran média et, en liaison avec les projecteurs Multibeam LED, une fonction d'éclairage spéciale pour la conduite en tout-terrain.Le GLA essenceembarque un moteur 1.3 litre de 163 ch. Le bloc 1.3 litre délivre un couple de 250 Nm entre 1 620 et 4 000 tr/min. Le GLA 200 7G-DCT atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,7 secondes.Le GLA essenceembarque un moteur 2.0 litres de 224 ch. Le bloc 2.0 litres délivre un couple de 350 Nm entre 1 800 et 4 000 tr/min. Le GLA 250 4MATIC 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.Le GLA dieselembarque un moteur 2.0 litres de 150 ch. Le bloc 2.0 litres de 150 ch délivre un couple de 320 Nm entre 1 400 et 3 200 tr/min. Le GLA 200 d 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 208 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,6 secondes.Le GLA dieselembarque un moteur 2.0 litres de 190 ch. Le bloc 2.0 litres de 190 ch délivre un couple de 400 Nm entre 1 600 et 2 600 tr/min. Le GLA 220 d 4MATIC 8G-DCT atteint une vitesse de pointe de 219 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,3 secondes.La première génération du GLA a été produite à plus d'un million d'exemplaires.Le GLA fera son apparition chez les distributeurs européens au printemps 2020. Il rejoindra les marchés Américain et Chinois au cours de l'été 2020.Le GLA est produit à Rastatt (Allemagne) et à Pékin (Chine).Le Mercedes-Benz GLA est commercialisé à partir de(GLA 200 7G-DCT Progressive Line).GLA 200 7G-DCT Progressive Line: 41 900 €GLA 200 7G-DCT AMG Line: 43 400 €GLA 250 4MATIC 8G-DCT AMG Line: 51 000€GLA 200 d 8G-DCT Progressive Line: 42 800 €GLA 200 d 8G-DCT AMG Line: 44 300 €GLA 220 d 4MATIC 8G-DCT AMG Line: 51 000 €SÉCURITÉ ET DYNAMISMEABS (antiblocage de roues)ASR (antipatinage)BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceCapot moteur actif pour la protection des piétonsCapteur de pluie et de luminositéDésactivation automatique de l'airbag passager avantDynamic Select avec les programmes de conduite « Eco », « Confort », « Sport » et « Individual »Feux de stop adaptatifsSystème de contrôle de la pression des pneusFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFonction Start/Stop EcoFrein de stationnement électriqueFrein multicollisionFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Kit TirefitProjecteurs hautes performances à LEDRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzTrain de roulement confortCONFORT ET FONCTIONNALITÉSAccoudoir dans la console centrale pour conducteur et passager avec bac de rangement intégréAide au parking active Parktronic avec capteurs à ultrasons avant/arrière et caméra de recul haute résolution (1 280 x 720 dpi) avec lignes de guidageBoîte à gants éclairéeClé de véhicule sertie de chromeClimatisation automatique Thermotronic à 2 zones avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie et le pollenConnexion Bluetooth pour téléphone portableDossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40Double porte-gobelet dans la console centrale avantEclairage du coffreFilet à bagages dans l'espace de chargementFilet au dos des sièges avantFilet aux pieds du passager avantFonction de démarrage sans clé Keyless-GoHayon Easy-Pack à commande électriqueInterface USB dans le vide-pochesInterface USB sur la console centrale arrièreModule de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectPack off-road (uniquement en liaison avec les versions 4MATIC) : Programme de conduite tout-terrain supplémentaire, contrôle de la vitesse en descente (DSR), affichage Off–Road supplémentaire sur l‘écran mediaPack visibilité (spots de lecture avant et arrière, éclairage du plancher avant, du vide-poches, du pavé tactile, des poignées de porte intérieures et éclairage de signalisation et de proximité a l'extérieur)Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés ( x2 Pavé tactile TouchpadPré-équipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour réglages et suivi du véhicule à distance (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour service d'autopartage (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Prise 12 V dans la console centralePrise 12 V dans l'espace de chargementRange-lunettes dans l'unité de commande au toitRéception radio numérique DABRétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSièges confort a l'avant avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur de l'assiseSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système de navigation par disque dur avec affichage 3DSystème multimedia MBUX avec écran média tactile haute résolution (1 920 x 760 pixels) de 26 cm (10,25 pouces) et instrumentation digitale avec écran de 18 cm (7 pouces) incluant les fonctionnalités élargies MBUX (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne wifi, webradio)Tapis réversible dans l'espace de chargementVide-poche sur la console centrale avec couvercle a enrouleurEXTERIEURGrille de calandre à une lamelle peinte en argent mat avec insert chroméJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches Noir / argentLigne de ceinture et baguette décorative en chromeProtection anti-encastrement design en finition chrome brillant à l'avant et à l'arrièreProtection du seuil de chargement façon chromeRevêtements noir grené avec parties chromées sur les parties latéralesRampes de toit en aluminiumRétroviseur extérieur dans le ton carrosserieSorties d'échappement apparentes (non fonctionnelles)Vitres arrière et lunette arrière teintées foncéINTERIEURBuses d'aération noires avec cerclage chromée argentéeCiel de pavillon en tissu noirGarnitures en similicuir Artico/tissuInserts décoratifs finition spiraleTapis de sol en veloursVolant sport multifonction en cuir avec boutons Touch-Control(en plus)SÉCURITÉ ET DYNAMISMEDirection paramétrique Sport avec assistance asservie à la vitesseTrain de roulement confort avec châssis surbaisséCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEXTERIEURDisques de frein à l'avant, ventilés et perforésEtriers de freins avant avec logo Mercedes-BenzGrille de calandre diamant avec pastilles chroméesJantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branches Gris tantale / argentJupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chroméJupe avant AMG avec splitter avant en finition chroméeSorties d'échappement sport apparentes (non fonctionnelles)INTERIEURGarnitures en similicuir Artico/microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqûres rougesInserts décoratifs façon carbonePartie centrale des contre-portes/accoudoirs en microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqûres rougesPédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchoucSièges sport à l'avantTapis de sol AMGVolant sport multifonction a 3 branches en cuir Nappa, avec méplat dans la partie inferieure, perforations au niveau de la zone de préhension, surpiqûres rouges, éléments en chrome et boutons Touch-Control > La vido du SUV compact Mercedes-Benz GLA sur la chane YouTube/LaTribuneAuto