Restez connecté sur l’actualité automobile

L's'offre un léger restylage.Le fleuron de la marque allemande s'offreLe haut de gamme d' Opel reçoit uneLe logo Opel se distinguant au milieu du jonc chromé semble plus gros.Le jonc chromé s'étire de part et d'autre jusqu'aux feux de jour à LED, situés en bas des projecteurs.L' Insignia Sports Tourer semble, une impression qui doit aussi aux entrées d'air où viennent se loger les antibrouillards.L'arrière de l' Insignia Sports Tourer se définit aussi avec des lignes nettes.Le break Sports Tourer reçoitLes lignes nettes et horizontales du design se retrouvent dans l'habitacle.L'aspect soigné de la finition profite de la présence de touches de chrome.L' Opel Insignia Sports Tourer profite dedotés d'uneLes phares réagissent plus vite, avec plus de précision que jamais, offrant au conducteur de l'Insignia Sports Tourer une vision optimale sans pour autant éblouir les voitures venant en sens inverse ou circulant devant.Le break Sports Tourer propose uneet uneLa caméra de recul numérique permet d'améliorer la vision vers l'arrière.Le vaisseau amiral d'Opel embarque de, comme l'alerte anticollision avant avec freinage d'urgence automatique et la détection des piétons, l'assistance au maintien de voie, l'alerte d'angle mort latéral, le régulateur de vitesse adaptatif avec freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au stationnement avancée ou l'affichage tête haute.La sécurité en marche arrière progresse à l'aide de l'alerte de recul dangereux proposée en option. Le système utilise des capteurs radar pour détecter des objets à 90 degrés à gauche et à droite derrière l'Insignia Sports Tourer, à des distances pouvant atteindre 20 mètres. Le conducteur est averti par un témoin lumineux et des signaux sonores.Conducteur et passagers sont connectés grâce aux systèmes d'infodivertissement avec écrans tactiles couleur.L'offre de systèmes d'infodivertissement compatibles Apple CarPlay et Android Auto comprendra le Multimedia Radio, le Multimedia Navi et le Multimedia Navi Pro.Ledispose des services Connected Navigation. Grâce aux informations routières diffusées en temps réel, aux mises à jour de cartes en ligne et à une navigation prédictive, la conduite devient plus reposante.Le Multimedia Navipro intègre des services de navigation connectés tels que le « Trip & Drive Management » et la « Live Navigation ». Celle-ci tire parti d'informations en ligne sur l'état du trafic en temps réel, permettant de détecter rapidement les embouteillages et de les éviter. Les smartphones compatibles peuvent se recharger par induction.La liste d' options comprend l'et la recharge par induction pour les smartphones compatibles.Lorsque le système e-Call est présent sur le véhicule, un appel d'urgence est automatiquement envoyé si les rétracteurs de ceinture de sécurité ou les airbags sont déployés. Il est également possible de recevoir de l'aide en quelques secondes en appuyant simplement sur le bouton rouge.L'Opel Insignia Sports Tourer a été pensée pour être plus légère qu'auparavant.L'Insignia Sports Tourer s'équipe de moteurs essence (2.0 Turbo 200 ch et 2.0 Turbo 230 ch) et diesel (1.5 Diesel 122 ch et 2.0 Diesel 174 ch) à haut rendement.Les boîtes de vitesses à faibles frictions permettent de réduire la consommation de carburant tout en augmentant le confort. L'Insignia Sports Tourer offre le choix entre une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une boîte automatique à huit ou neuf rapports. Une transmission à variation continue sera disponible dans le courant de l'année.Le(4 cylindres) débite un couple de 350 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min. Il est couplé à une boîte automatique à 9 rapports.Le(4 cylindres) débite un couple de 350 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min. Couplé à une boîte automatique à 9 rapports et doté d'une transmission intégrale AWD, le 2.0 Turbo 230 ch entraîne l'Insignia Sports Tourer à une vitesse de pointe de 235 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,6 secondes.Les 2.0 litres essence sont dotés de la désactivation de cylindres. Tant que le conducteur n'a pas besoin de beaucoup de puissance, la commande variable de l'arbre à cames désactive deux cylindres et réduit la consommation de carburant.Le(3 cylindres) débite un couple de 300 Nm de 1 750 à 2 500 tr/min. Le 1.5 Diesel 122 ch entraîne l'Insignia Sports Tourer à une vitesse de pointe de 202 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,6 secondes.Le(4 cylindres) débite un couple de 380 Nm de 1 500 à 2 750 tr/min. Couplé à une boîte automatique à 8 rapports, le 2.0 Diesel 174 ch entraîne l'Insignia Sports Tourer à une vitesse de pointe de 222 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,1 secondes.Les finitions vont de l'Insignia Sports Tourer Edition Business à GS Line Pack.Le break haut de gamme Opel démarre à partir de(1.5 Diesel 122 ch Edition Busines).Laest équipée de la climatisation, du système d'infodivertissement Multimedia Navi compatible Apple CarPlay et Android Auto avec écran tactile couleur, de phares à LED, de l'alerte anticollision frontale avec détection des piétons, du freinage d'urgence automatique et de l'assistance de maintien de voie.Lapermet de proposer en série sur le premier niveau de finition : avertisseur de distance, alerte anti collision, avertissement de changement de voie intempestif avec impulsions au volant, freinage automatique d'urgence et détection piétons, reconnaissance des panneaux routiers.Ledisponible en option comprend un régulateur de vitesse adaptatif (maintient la distance présélectionnée avec le véhicule qui précède, en agissant sur le frein et l'accélérateur), la fonction arrêt total avec les boîtes automatiques et redémarrage assisté dans certaines conditions, l'affichage tête haute sur le pare-brise et les compteurs centraux 8 pouces LCD configurables.L'Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo 230 ch Automatique AWD BVA9est équipée d'un servofrein électrohydraulique, d'une suspension mécatronique FlexRide, d'une transmission intégrale Twinster à vecteur de couple et du système d'éclairage adaptatif IntelliLux LED Pixel Light.L'Opel Insignia s'est vendue à 1,2 million d'unités au cours des dix dernières années.Deux générations d'Insignia ont quitté la chaîne de montage de Rüsselsheim.2.0 Turbo 230 ch Automatique AWD BVA9 GSi: 50 200 €1.5 Diesel 122 ch Edition Business: 34 300 €1.5 Diesel 122 ch Elegance Business: 37 700 €1.5 Diesel 122 ch Ultimate: 40 550 €1.5 Diesel 122 ch Automatique Edition Business: 36 000 €1.5 Diesel 122 ch Automatique Elegance Business: 39 400 €1.5 Diesel 122 ch Automatique Ultimate: 42 250 €1.5 Diesel 122 ch Automatique GS Line Pack: 45 950 €2.0 Diesel 174 ch Automatique Elegance Business: 40 600 €2.0 Diesel 174 ch Automatique Ultimate: 43 450 €2.0 Diesel 174 ch Automatique GS Line Pack: 47 150 €2.0 Diesel 174 ch Automatique AWD GS Line Pack: 49 150 €Sécurité et conduiteContrôle électronique de trajectoire (ESPplus)Contrôle de traction électronique (TCplus)Système de freinage avec antiblocage des roues (ABS)Aide au démarrage en côte (HSA)Caméra de recul analogiqueAlerte d'angle mort et de recul dangereuxRégulateur / limiteur de vitesseAirbags Opel frontaux, rideaux et latérauxContrôle et affichage de la pression des pneumatiquesFrein à main électriqueCaméra frontale Opel Eye : avertisseur de distance, alerte anti collision, avertissement de changement de voie intempestif avec impulsions au volant, freinage automatique d'urgence et détection piétons, reconnaissance des panneaux routiersAide au stationnement avant et arrièreKit anti-crevaisonCeintures avant et arrière extérieures à prétensionneurFixations Isofix pour sièges enfants aux places arrièrePhares LED, feux diurnes, feux arrière et clignotants à LEDPhares antibrouillard avantIntérieur et confortClimatisation automatique bi-zoneVitres électriques avant/arrière à impulsionVolant cuir multifonctions, réglable en hauteur et en profondeur, accoudoir central avantSellerie tissu "Billy" : siège conducteur ergonomique AGR avec réglage lombaire électrique et réglage en hauteurBanquette arrière 60/40 avec trois appuis-têtePack Visibilité: allumage automatique des phares avec détection de tunnel, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochrome, assistant feux de routeExtérieurJantes en alliage 17 pouces 5 doubles branchesLigne de vitrage supérieure chroméeRails de toit noirsRétroviseurs extérieurs noirs laqués, rabattables/réglables électriquement, dégivrants. Lumière d'accueil.Poignées de portes peintes couleur carrosserieAudio et communicationMultimedia Navi : navigation Europe 3D, écran central couleur tactile 7 pouces, TMC. Radio AM/FM, 2 prises USB, Bluetooth, compatible Apple CarPlay et Android Auto.7 haut-parleurs premiumDAB : réception radio numérique(en plus d'EDITION BUSINESS)Sécurité et conduitePhares IntelliLux LED Pixel : éclairage adaptatif avec 168 LEDs (84 par phare), assistant feux de route anti-éblouissement, réglage automatique de l'assiette.Clé Opel mains libres : ouverture et démarrage sans cléHayon motorisé avec ouverture mains-libres : détection des mouvements du pied sous le pare-chocsIntérieur et confortSellerie mixte tissu / effet cuir "Monita" : sièges conducteur et passager ergonomiques AGR avec réglage lombaire électrique et réglage en hauteurBanquette arrière 40/20/40 avec accoudoir central et fonction FlexFoldLumière d'ambiance et miroirs de courtoisie éclairés par LEDExtérieurJantes en alliage 18 pouces 10 branchesRails de toit chromésAudio et communicationMultimedia NaviPro : navigation connectée et prédictive, écran central couleur 8 pouces, TMC InfoTrafic, information sur parkings disponibles et prix des carburants, 2 USB, reconnaissance vocale, compteurs centraux 8 pouces LCD configurablesCharging Pack : chargeur de smartphone par induction (mobiles aux normes Qi 1.2.2 ou PMA, compatibles uniquement, dimensions maxi : 80 mm x 150 mm), 2 prises USB et sur Sports Tourer prise 12V dans le coffre.(en plus d'ELEGANCE BUSINESS)Sécurité et conduiteChâssis FlexRide : amortissement piloté avec moteur 2.0 TurboAirbags latéraux arrièreIntérieur et confortSellerie mixte Alcantara / effet cuir : sièges conducteur et passager ergonomiques AGR avec réglage lombaire électrique et réglage en hauteur.Pack GS Line intérieur : pédalier sport aspect aluminium, volant Sport chauffant à méplat, ciel de toit noirExtérieurJantes en alliage 18 pouces 10 branches Diamond CutVitres et lunette arrière surteintéesAudio et communicationEquipements supprimésCharging Pack(en plus d'EDITION BUSINESS)Sécurité et conduitePhares IntelliLux LED Pixel : éclairage adaptatif avec 168 LEDs (84 par phare), assistant feux de route anti-éblouissement, réglage automatique de l'assiette.Clé Opel mains libres : ouverture et démarrage sans cléHayon motorisé avec ouverture mains-libres : détection des mouvements du pied sous le pare-chocsChâssis FlexRide : amortissement piloté avec moteurs 2.0 Turbo et 2.0 DieselIntérieur et confortSellerie Cuir : siège conducteur ergonomique AGR à réglages électriques avec mémoires et fonction massage. Siège passager ergonomique AGR avec réglage lombaire électrique et réglage en hauteur. Sièges avant chauffants et ventilésBanquette arrière 40/20/40 avec accoudoir central et fonction FlexFoldLumière d'ambiance et miroirs de courtoisie éclairés par LEDPack GS Line intérieur : pédalier sport aspect aluminium, volant Sport chauffant à méplat, ciel de toit noirExtérieurJantes en alliage 20 pouces 5 doubles branches Diamond CutVitres et lunette arrière surteintéesPack GS Line extérieur : extensions de pare-chocs avant et arrière, bas de caisse spécifiquesAudio et communicationMultimedia NaviPro : navigation connectée et prédictive, écran central couleur 8 pouces, TMC InfoTrafic, information sur parkings disponibles et prix des carburants, 2 USB, reconnaissance vocale, compteurs centraux 8 pouces LCD configurablesCharging Pack : chargeur de smartphone par induction (mobiles aux normes Qi 1.2.2 ou PMA, compatibles uniquement, dimensions maxi : 80 mm x 150 mm), 2 prises USB et sur Sports Tourer prise 12V dans le coffre.Pack Sound : Bose Sound System, vitrage latéral avant feuilleté, ANC (avec 1.4Turbo)(en plus de GS LINE PACK)Sécurité et conduiteIntérieur et confortSellerie mixte Alcantara / effet cuir : sièges conducteur et passager ergonomiques AGR avec réglage lombaire électrique et réglage en hauteur. Airbags latéraux arrièrePalettes de changement de vitesses au volantAirbags latéraux arrièreExtérieurJantes en alliage 20 pouces multibranches, Technical Grey & Diamond CutEléments de carrosserie GSi : pare-chocs avant et arrière spécifiques, décorations chrome satiné, seuils de porte GSi, sorties d'échappementAudio et communicationEquipements supprimésPhares antibrouillard avant, charging pack, Sound Pack