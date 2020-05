Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © 2020 Bugatti Automobiles S A S Déclinée de la Bugatti Chiron, la supersportive Bugatti Divo affiche des



la Bugatti Divo est faite pour avaler les virages.



Par rapport à la Chiron, elle bénéficie d'une aérodynamique retravaillée, d'une optimisation des réglages du châssis et de l'amortissement et d'une réduction du poids de 35 kg.



Le capot avant est doté d'entrées d'air afin d'en réduire la surface de frottement et d'optimiser les flux d'air à l'avant de la



Le spoiler avant assure une déportance accrue et permet de diriger l'air vers les entrées avant.



Les freins sont refroidis par quatre sources d'air distinctes disposées de chaque



Le profil aérodynamique NACA du toit optimise la pénétration dans l'air de la voiture.



L'angle d'inclinaison de l'aileron intégré à l'arrière varie en fonction du mode de conduite sélectionné. Lorsqu'il est entièrement déployé vers l'avant, il fait office d'aérofrein (Air Brake). L'effet aérodynamique de l'aileron est renforcé par un diffuseur arrière.



La direction et les amortisseurs ont été réglés de manière à bénéficier d'une réponse plus directe et d'un comportement dynamique nettement plus sportif dans tous les modes de conduite (EB, Autoroute et Handling).



La supersportive Bugatti Divo est équipée du moteur Bugatti W16 de 8 litres de cylindrée et 1 500 ch de puissance pour 1 600 Newton mètres de couple.



La supersportive Bugatti Divo est créditée d'une vitesse de pointe limitée à 380 km/h.



Elle réalise le zéro à 100 km/h en 2,4 secondes.



L'accélération latérale est portée à 1,6 g.



Le bolide du constructeur



Les 40 Divo prévues ont immédiatement trouvé preneur.



Après deux ans de développement, la livraison de cette hypersportive exclusive aux performances extrêmes commence.



© 2020 Bugatti Déclinée de la Bugatti Chiron, laaffiche des performances élevées en matière d'accélération latérale, de maniabilité et de comportement en courbe.la Bugatti Divo est faite pour avaler les virages.Par rapport à la Chiron, elle bénéficie d'une aérodynamique retravaillée, d'une optimisation des réglages du châssis et de l'amortissement et d'une réduction du poids de 35 kg.Le capot avant est doté d'afin d'en réduire la surface de frottement et d'optimiser les flux d'air à l'avant de la voiture . Un rideau d'air optimisé (Air Curtain) assure un meilleur écoulement de l'air sur les flancs de la voiture, à l'avant comme à l'arrière.Leassure une déportance accrue et permet de diriger l'air vers les entrées avant.Les freins sont refroidis pardistinctes disposées de chaque côté de la voiture . L'air pénètre par la zone à haute pression créée au-dessus du pare-choc avant, par les entrées disposées sur les ailes avant, par l'entrée d'air du radiateur avant et par les diffuseurs situés devant les passages de roue. L'air froid est ensuite dirigé par des aubes vers les disques de frein. L'air chaud est dissipé vers l'extérieur par le passage de roue via un écran thermique. Les passages de roue sont ventilés par des ouïes à lamelles sur les ailes.LeNACA du toit optimise la pénétration dans l'air de la voiture.L'angle d'inclinaison de l'à l'arrière varie en fonction du mode de conduite sélectionné. Lorsqu'il est entièrement déployé vers l'avant, il fait office d'aérofrein (Air Brake). L'effet aérodynamique de l'aileron est renforcé par un diffuseur arrière.La direction et les amortisseurs ont été réglés de manière à bénéficier d'une réponse plus directe et d'un comportement dynamique nettement plus sportif dans tous les modes de conduite (EB, Autoroute et Handling).La supersportive Bugatti Divo est équipée duet 1 500 ch de puissance pour 1 600 Newton mètres de couple.La supersportive Bugatti Divo est créditée d'une vitesse de pointe limitée àElle réalise le zéro à 100 km/h enL'accélération latérale est portée à 1,6 g.Le bolide du constructeur automobile de luxe français sera produit en édition très limitée à hauteur de 40 exemplaires, au prix net de 5 millions d'euros.Les 40 Divo prévues ont immédiatement trouvé preneur.Après deux ans de développement, la livraison de cette hypersportive exclusive aux performances extrêmes commence.© 2020 Bugatti Automobiles S A S