Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Alfa Romeo La berline sportive italienne Alfa Romeo Giulia se décline en version GTA.



D'un point de vue technique et conceptuel, la



La Giulia GTA dérive de la Quadrifoglio. Elle reçoit une version plus puissante du moteur bi-turbo Alfa Romeo 2.9 V6 qui passe à 540 ch.



Grâce à l'utilisation de matériaux ultra légers, la Giulia «Gran Turismo Alleggerita» (alleggerita étant le terme italien pour «allégé») bénéficie d'une réduction de poids de 100 kg par rapport à la Giulia Quadrifoglio.



La réduction du poids résulte de l'adoption de matériaux légers en fibre de carbone pour le toit , le pare-chocs avant, les ailes avant et passages de roue arrière ou les sièges sport monocoques.



La Giulia GTA affiche un rapport poids/puissance de 2,82 kg/ch.



Des solutions techniques spécifiques ont été développées pour l'aérodynamique, le châssis et le comportement.



Les jupes latérales, le spoiler arrière spécifique et le spoiler avant Active Aero Splitter contribuent à augmenter la charge aérodynamique.



La Giulia GTA bénéficie d'un système d'échappement central Akrapovic en titane, d'un diffuseur arrière en fibre de carbone et de jantes de 20 pouces à écrou central.



La maniabilité a été optimisée en élargissant les voies avant et arrière de 50 mm et en développant un nouvel ensemble de ressorts, d'amortisseurs et de silentblocs pour les suspensions.



De nombreux détails distinguent aussi l'habitacle de la GTA : le garnissage 100% Alcantara du tableau de bord, des panneaux de porte, de la boîte à gants, des montants de portières et de la partie centrale des sièges.



Les inserts en fibre de carbone mate confèrent à l'intérieur une élégance technique et esthétique marquée.



Le projet « Giulia GTA » a été conçu pour offrir un niveau de personnalisation exclusif.



La Giulia GTA propose des livrées sur mesure conçues par le Centro Stile Alfa Romeo rappelant l'histoire unique de la Marque.



Le travail du Centro Stile Alfa Romeo fait référence à la GTA d'origine.



L'avant, caractérisé par le « masque » blanc historique, est le premier élément de distinction. Combiné aux rayures latérales, l'avant amène à penser au monde de la course



Le capot incorpore des éléments iconographiques du logo Alfa Romeo tels que la croix de Milan, le Biscione et les couleurs italiennes.



Chacun des acheteurs de la GTA peut opter pour une livrée ocre et blanc ou rouge et jaune mais également pour un numéro sur les portes.



La Giulia GTA est aussi proposée en coloris rouge GTA, Blanc Trofeo et Vert Montreal, en hommage aux couleurs italiennes.



La personnalisation touche également au coloris des étriers de frein et, à l'intérieur, à celui de l'arceau de sécurité, des ceintures de sécurité et des surpiqures.



La Giulia GTA est proposée à partir de 171 600 euros en France.

Lase décline en versionD'un point de vue technique et conceptuel, la Giulia GTA de 2020 s'inspire de la Giulia GTA «Gran Turismo Alleggerita» de 1965 développée par Autodelta sur la base de la Giulia Sprint GT.La Giulia GTA dérive de la Quadrifoglio. Elle reçoit une version plus puissante duqui passe àGrâce à l'utilisation de matériaux ultra légers, la Giulia «Gran Turismo Alleggerita» (alleggerita étant le terme italien pour «allégé») bénéficie d'unepar rapport à la Giulia Quadrifoglio.La réduction du poids résulte de l'adoption de matériaux légers en fibre de carbone pour le toit , le pare-chocs avant, les ailes avant et passages de roue arrière ou les sièges sport monocoques.La Giulia GTA affiche unDesont été développées pour l'aérodynamique, le châssis et le comportement.Les jupes latérales, le spoiler arrière spécifique et le spoiler avant Active Aero Splitter contribuent àLa Giulia GTA bénéficie d'un système d'échappement central Akrapovic en titane, d'un diffuseur arrière en fibre de carbone et de jantes de 20 pouces à écrou central.La maniabilité a été optimisée en élargissant les voies avant et arrière de 50 mm et en développant un nouvel ensemble de ressorts, d'amortisseurs et de silentblocs pour les suspensions.De nombreux détails distinguent aussi l'habitacle de la GTA : le garnissage 100% Alcantara du tableau de bord, des panneaux de porte, de la boîte à gants, des montants de portières et de la partie centrale des sièges.Les inserts en fibre de carbone mate confèrent à l'intérieur une élégance technique et esthétique marquée.Le projet « Giulia GTA » a été conçu pour offrir un niveau deLa Giulia GTA propose desconçues par le Centro Stile Alfa Romeo rappelant l'histoire unique de la Marque.Le travail du Centro Stile Alfa Romeo fait référence à la GTA d'origine.L'avant, caractérisé par le, est le premier élément de distinction. Combiné aux rayures latérales, l'avant amène à penser au monde de la course automobile Le capot incorpore destels que la croix de Milan, le Biscione et les couleurs italiennes.Chacun des acheteurs de la GTA peut opter pour une livrée ocre et blanc ou rouge et jaune mais également pour un numéro sur les portes.La Giulia GTA est aussi proposée en coloris rouge GTA, Blanc Trofeo et Vert Montreal, en hommage aux couleurs italiennes.La personnalisation touche également au coloris des étriers de frein et, à l'intérieur, à celui de l'arceau de sécurité, des ceintures de sécurité et des surpiqures.La Giulia GTA est proposée à partir deen France. > La vido de la berline sportive Alfa Romeo Giulia GTA sur la chane YouTube/LaTribuneAuto