Restez connecté sur l’actualité automobile

La2 s'offre un restylage.La berline polyvalente Mazda adopte les derniers attributs stylistiques du design Kodo (L'âme du Mouvement), les dernières technologies Skyactiv et des équipements de sécurité évolués i-Activsense.Le restylage de la Mazda 2 porte également sur son comportement routier et son confort de conduite.Côté design extérieur, les surfaces dégagent unefaisant ressortir l'assise large et le centre de gravité bas du véhicule.La Mazda 2 se distingue par ses boucliers avant et arrière, sa calandre, ses projecteurs et ses blocs-feux arrière redessinés.La signature de calandre a été étirée afin d'offrir un aspect plus large et plus racé.Les boucliers avant et arrière arborent de part et d'autre de leur partie inférieure des moulures chromées horizontales visant à assoir davantage le véhicule sur la route.La silhouette aux formes subtilement ciselées et sculptées dégage une impression de largeur, de stabilité et d'élégance.La Mazda 2 restylée bénéficie dede série.Côté design intérieur, l'habitacle se pare de, dont un habillage cuir pour les sièges, les garnissages de porte et de tableau de bord, les protège-genoux et les ouïes de ventilation, et de combinaisons de coloris harmonieuses et cossues à dominante de bleu-gris ou marron-noir.L'adoption d'un garnissage de pavillon plus épais ainsi que l'ajout de lèvres d'étanchéité sur les portes arrière et de matériaux d'absorption de vibrations à l'intérieur des passages de roue arrière ont permis d'améliorer le niveau d'isolation phonique pour les passagers arrière.Lede la Mazda 2 est compatible avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto En connectant leur smartphone à un simple port USB intégré au système du véhicule, les conducteurs peuvent utiliser les applications de leur téléphone via l'interface à Commandes Multiples du système MZD Connect. Les applications utilisables dépendent du système embarqué sur le smartphone concerné.permet de passer des appels, d'envoyer des messages, d'écouter Apple Music, et d'obtenir des instructions de guidage via Apple Maps grâce à l'assistant Siri à commande vocale.utilise le système de commande vocale « OK Google » pour accéder aux applications Google Maps, Google Play Music, multimédia et de messagerie à bord du véhicule.Côté dynamique de conduite, lesont été corrigées pour plus de souplesse et de confort de conduite.Les modifications contribuent à accroître la force d'amortissement à faible vitesse sur les revêtements routiers réguliers tout en réduisant la force d'amortissement à vitesse élevée sur routes cahoteuses. Les suspensions génèrent une force d'amortissement linéaire au moindre cahot sur la route.Les améliorations apportées aux amortisseurs ont contribué à supprimer les vibrations de la route et à réduire les bruits de roulement.L'adoption du(GVC Plus) génère une plus grande stabilité du véhicule à vitesse élevée en agissant sur les freins.Lorsque le conducteur ramène le volant en position ligne droite en sortie de virage, le système G-Vectoring Control Plus exerce une légère force de freinage sur les roues extérieures, produisant ainsi un couple de stabilisation qui permet au véhicule de reprendre une trajectoire rectiligne plus facilement. Le système assure des transitions fluides et cohérentes entre les mouvements de lacet, de roulis et de tangage, même sous l'effet de forces accrues en virage. Cela améliore la capacité du véhicule à répondre avec précision à des mouvements de braquage brusques et à exécuter des sorties de virage incisives. Le système procure une sensation de maîtrise rassurante lors des changements de voie à vitesse élevée sur autoroute et en conduite sur routes enneigées ou d'autres surfaces glissantes.La citadine polyvalente japonaise est disponible en(boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique six rapports à convertisseur de couple) duLa technologie de micro-hybridation MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) fournie par le système Mazda M Hybrid (uniquement avec la boîte de vitesse manuelle) associe l'assistance d'un moteur électrique au recyclage de l'énergie récupérée à la décélération dans le but d'améliorer le rendement énergétique et de garantir une plus grande souplesse de conduite. Le système combine le système i-ELOOP de récupération de l'énergie à la décélération de Mazda à un alterno-démarreur entraîné par courroie (B-ISG) et à un condensateur.L'convertit l'énergie cinétique récupérée en électricité et la stocke dans le condensateur. Lorsqu'une quantité d'énergie suffisante a été emmagasinée dans le condensateur, le système utilise les fonctions de production de puissance et d'entraînement de l'alterno-démarreur B-ISG pour exploiter l'électricité stockée.L'alterno-démarreur B-ISG permet de faciliter l'entraînement du moteur thermique et de le redémarrer plus rapidement et plus silencieusement après une coupure prolongée du moteur par le système i-stop.Associé à une, le bloc 1.5 litre Skyactiv-G de 90 ch développe sa pleine puissance à 6000 tr/min pour un couple maximum de 148 Nm à 4000 tr/min. La Mazda 2 1.5 litre Skyactiv-G 90 ch accélère de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 183 km/h. Les émissions de CO2 atteignent 94 g/km, pour une consommation de carburant en cycle mixte de 4,1 litres aux 100 km (4,8 litres en cycle urbain et 3,7 litres sur route).Associé à une, le bloc de 90 ch développe sa pleine puissance à 6000 tr/min pour un couple maximum de 148 Nm à 4000 tr/min. La Mazda 2 1.5 litre Skyactiv-G 90 ch automatique accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes et atteint une vitesse maximale de 177 km/h. Sa consommation en cycle mixte s'établit à 5,2 litres aux 100 km (6,0 litres en cycle urbain et 4,7 litres sur route) et son niveau d' émissions de CO2 à 118 g/km.La Mazda2 restylée bénéficie d'uneL'(SCBS avancé) fait appel à une caméra montée à l'avant pour détecter les véhicules et piétons en amont et éviter les collisions ou en réduire la gravité lorsque le choc s'avère inévitable. Le système peut détecter les véhicules entre 4 et 80 km/h et les piétons entre 10 et 80 km/h.Le(LAS), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) et une caméra 360° avec aide au stationnement avant sont proposées selon les niveaux de finition.L'éclairage à LED adaptatif ALH, sur Sélection, intègre des LED réparties en 20 blocs qui peuvent être allumés et éteints séparément pour une détection rapide des dangers de nuit.Lesà commande automatique, feux de croisement à faisceau élargi éclairant une zone plus large, et un mode Vitesse variable relevant progressivement le faisceau des projecteurs au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse améliorent la visibilité en conduite de nuit.En répartissant les LED judicieusement, il a été possible de réduire la zone non éclairée par les projecteurs lors de la détection d'un véhicule circulant en sens inverse, permettant ainsi au système de détecter les piétons plus rapidement. Le système intègre également des fonctions permettant à la lumière des feux de route d'être diffusée selon trois modes différents en fonction de la vitesse du véhicule.Le(LAS) déclenche une alarme sonore et des vibrations dans le volant pour alerter le conducteur dès que son véhicule risque de se déporter de sa voie et fournit une assistance au braquage afin de l'aider à rester dans sa voie de circulation.Les conducteurs ont le choix entre deux réglages : « Lane Departure Prevention » (alerte de franchissement de ligne) et « Lane Trace Assist » (assistant de trajectoire). Le premier garantit une assistance au braquage légèrement moins rapide tandis que le second fournit une assistance précoce afin de maintenir le véhicule centré dans sa voie de circulation ou lui permettre d'épouser au mieux les courbes de la route. Les fonctions sont opérationnelles à partir de 60 km/h.Le(TSR) fait appel à une caméra de détection avant pour détecter les panneaux Stop, de sens interdit et de limitation de vitesse en conduite, et affiche l'indication du panneau sur l'affichage tête haute. Si le véhicule dépasse la vitesse autorisée, le système alerte le conducteur en faisant clignoter l'icône de limitation de vitesse à l'écran et en émettant un signal sonore.montées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du véhicule affichent une image de son environnement périphérique sur un écran central. Elles s'accompagnent de huit capteurs d'aide au stationnement montés à l'avant et à l'arrière qui détectent les obstacles situés à proximité et font retentir un signal sonore en cas de besoin. Elles permettent au conducteur d'identifier les obstacles qu'il ne peut pas percevoir.Une fois les caméras activées, le conducteur peut sélectionner différentes vues et combinaisons de vues à l'aide de l'écran tactile ou de la molette de commande.Lorsque le véhicule entre ou sort d'une place de parking, l'affichage central affiche une vue en gros plan de la zone située devant ou derrière le véhicule en plus d'une vue de dessus. Si le conducteur souhaite uniquement disposer d'une vue avant ou arrière, les caméras grand angle montées à chaque extrémité du véhicule peuvent fournir une vue de la route sur 177° jusqu'à une portée de 25 m dans les deux directions.La berline polyvalente Mazda 2 est proposée en quatre finitions: Élégance, Signature, Sélection et Exclusive Edition.Les prix démarrent à partir de(1.5L Skyactiv-G Mazda M Hybrid 90 ch Élégance).1.5L Skyactiv-G Mazda M Hybrid 90 ch Élégance: 17 650 €1.5L Skyactiv-G Mazda M Hybrid 90 ch Signature: 19 450 €1.5L Skyactiv-G Mazda M Hybrid 90 ch Sélection: 20 400 €1.5L Skyactiv-G Mazda M Hybrid 90 ch Exclusive Edition: 21 850 €1.5L Skyactiv-G 90 ch BVA Exclusive Edition: 23 850 €SÉCURITɕ Contrôle dynamique de stabilité (DSC)• Antipatinage électronique (TCS)• Système d'antiblocage des roues au freinage (ABS)• Répartiteur électronique de freinage (EBD)• Aide au freinage d'urgence (EBA)• Système de signalisation d'arrêt d'urgence (ESS)• Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)• Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant)• Airbags rideaux avant et arrière• Système d'antidémarrage• Feux de jour automatiques• Système de maintien de trajectoire (LAS)• Projecteurs à LED avec fonction antibrouillard intégrée• Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancé) avec reconnaissance des piétonsSTYLE• Jantes alliage 15 pouces• Vitres et lunettes arrière surteintéesTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITɕ Système audio avec radio, 4 haut-parleurs et commandes au volant• Prises auxiliaire, 12V et USB• Ordinateur de bord• Système Bluetooth avec commandes au volantCONFORT ET AGRÉMENT• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement avec clignotants intégrés• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie• Sièges tissu noir/marron avec surpiqûres• Sièges avant avec réglage manuel de la longueur et inclinaison• Siège conducteur et passager avec réglage manuel de la hauteur• Climatisation manuelle• Volant réglable en hauteur et profondeur• Vitres électriques avant et arrière avec commande à impulsion pour la vitre conducteur• Démarrage avec bouton « start »• Ouverture/fermeture des portes à télécommande• Fonction «Coming/Leaving Home »• Verrouillage centralisé des portes• Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés conducteur et passager et rangement côté conducteur• Cache-bagages• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir• Sièges arrière rabattables 60/40• Rétroviseurs extérieurs chauffants• Régulateur et limiteur de vitesse réglable• Système G Vectoring Plus (GVC Plus)• Capteur d'humiditéENVIRONNEMENT• Système d'arrêt et redémarrage automatique du moteur i-Stop• Système Mazda M HybridÉquipements Élégance plus:SÉCURITɕ Système d'alerte d'angles morts (BSM) avec reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrièreSTYLE• Jantes alliage 16 pouces « Bright »• Antenne type « requin »• Signature lumineuse spécifique à LEDTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITɕ Interface à commandes multiples HMI avec écran couleur 7 pouces• 1 port USB de plus que sur Élégance• Radio DAB• 2 hauts parleurs de plus que sur Élégance• Apple CarPlay/Android AutoCONFORT ET AGRÉMENT• Allumage automatique des feux• Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie• Sièges avant et volant chauffants• Aide au stationnement arrière• Caméra de recul• Climatisation automatiqueÉquipements Signature plus:SÉCURITɕ Phares à LED adaptatifs (ALH)STYLE• Calandre «3D » avec rappel couleur carrosserie• Grille de calandre noire laquée avec reflets « Gray »• Sortie d'échappement chroméeTECHNOLOGIE ET CONNECTIVTɕ Système de navigationCONFORT ET AGRÉMENT• Affichage tête haute couleur (ADD)• Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)• Sièges tissu bleu foncé «Dark Blue » avec décoration de planche de bord cuir vinyle «Dark Blue »• Rétroviseur intérieur photochromatique• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement automatiquement• Ouverture/fermeture intelligente des portesÉquipements Sélection plus :SÉCURITɕ Système de surveillance du conducteur (DAA)• Aide au freinage intelligent en mode urbain à l'arrière (SBCS arrière)• Régulateur de vitesse adaptatif Mazda(MRCC)CONFORT ET AGRÉMENT• Sellerie cuir Blue/Gray et Lux Suede avec décoration de planche de bord Lux Suede• Aide au stationnement avant• Caméra 360°• Palettes au volant (disponibles uniquement avec la boîte de vitesses automatique)• Bouton de sélection du mode de conduite (disponible uniquement avec la boîte vitesses automatique)ENVIRONNEMENT• Système Mazda M Hybrid non disponible avec la boîte de vitesses automatique