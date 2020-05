Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Alfa Romeo La Giulia Quadrifoglio constitue la vitrine



La performance, au sommet de la catégorie des moteur bi-turbo 2.9 V6, entièrement en aluminium, capable de délivrer 510 ch et 600 Nm de couple maximum à 2500 tr/min.



La puissance passe au sol grâce au système Alfa Active Torque Vectoring .



La boîte de vitesses automatique à 8 rapports est calibrée pour optimiser la fluidité, le confort et la facilité de conduite en usage courant. Mais elle exprime tout son potentiel sportif en mode Race, avec des changements de rapports ultra-rapides, en seulement 150 millisecondes.



De nombreuses autres fonctionnalités dédiées au plaisir de conduire équipent la Giulia Quadrifoglio, pour offrir une expérience de conduite sportive authentique : suspensions pilotées Alfa Active Suspension, sélecteur Alfa DNA Pro avec mode Race, spoiler avant Alfa Active Aero Splitter qui s'adapte en temps réel avec l'unité centrale par l'unité de contrôle Alfa Chassis Domain Control, permettant de toujours disposer des conditions idéales pour exploiter pleinement les



La sonorité qui accompagne la conduite d'une Giulia Quadrifoglio est assurée par un système d'échappement Dual Mode à quatre sorties particulièrement marqué et agressif en mode Race.



La Giulia Quadrifoglio propose également un système d'échappement Dual Mode Akrapovič, en titane avec sorties en carbone, qui se caractérise par une sonorité encore plus raffinée.



A l'extérieur, la Giulia Quadrifoglio adopte des feux arrière à LED surteintés brunis et une finition noire brillante pour le trilobo avant et les badges arrière.



Dans l'habitacle, le design de la console centrale apporte une meilleure qualité perçue visuelle et sonore ainsi que des espaces de rangement complémentaires.



Le volant et le levier de vitesses recouvert de cuir ont été revus alors que les ceintures de sécurité sont maintenant disponibles non seulement en noir, mais également en rouge ou vert (en option).



La Giulia Quadrifoglio est équipée en série de sièges sport en cuir et en Alcantara ou, en option, de sièges sport Sparco avec coque carbone.



Un revêtement en cuir micro-perforé est proposé en option pour les sièges sport à réglages électriques.



La technologie embarquée s'enrichit d'un système d'infodivertissement avec écran central de 8,8 pouces tactile et interface paramétrable via des widgets. Des fonctionnalités sont exclusivement dédiées à la Quadrifoglio. Les écrans dédiés au contrôle des performances, qui permettent de visualiser les conditions de fonctionnement de la



Développés en collaboration avec Bosch, les systèmes d'assistance au conducteur ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) permettent une



La conduite autonome de niveau 2 est à ce jour le plus haut niveau de conduite autonome autorisé. Elle permet au conducteur, dans certaines conditions et tout en gardant toujours les mains sur le volant, de confier à la voiture le contrôle de l'accélérateur, du frein et de la direction. Le conducteur doit exercer un contrôle continu du véhicule tout en gardant toujours les mains sur le volant.



Le Lane Keep Assist détecte si le véhicule dérive hors de sa voie sans activer les clignotants et alerte le conducteur visuellement et au toucher. Il intervient désormais activement pour ramener le véhicule dans sa voie.



Le système Active Blind Spot surveille les angles morts à l'arrière pour signaler tout véhicule en approche et apporte le cas échéant une correction à la direction pour éviter une collision.



L'Active Cruise Control régule automatiquement la vitesse du véhicule pour le maintenir à distance de sécurité des véhicules le précédant. En liaison avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation



Le système Traffic jam assistant and highway assist intervient en complément du régulateur de vitesse actif. Le système supervise la direction, en maintenant la voiture au milieu de la voie dans des conditions de circulation dense, d'embouteillage ou sur autoroute, tout en prenant en compte les limitations de vitesse en vigueur.



Le Driver attention assist détecte la somnolence du conducteur et l'avertit si nécessaire.



La Giulia Quadrifoglio est proposée au tarif de 88 900 euros.



La dotation de série de la Giulia Quadrifoglio s'enrichit avec l'ajout du pack sièges électriques et chauffants et du pack driver assistance (détection des angles morts avec action corrective, détection de fatigue du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation et système de maintien dans la voie).

