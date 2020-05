Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Porsche La Porsche 911 de huitième génération se décline en version Targa.



L'extérieur de la 911 Targa reprend les codes stylistiques de la génération 992 avec des passages de roue nettement plus prononcés à l'avant et, entre les phares à LED, un capot marqué par une échancrure.



La poupe se distingue par son aileron arrière adaptatif ainsi que par son bandeau lumineux intégré aux lignes de la sportive.



À l'exception des boucliers avant et arrière, la carrosserie est entièrement en aluminium.



Comme pour ses devancières, le modèle Targa se caractérise notamment par son système innovant d'ouverture du toit, entièrement automatique.



Dans la plus pure tradition initiée par le premier modèle Targa lancé en 1965, la nouvelle génération de la large arceau de sécurité qui remplace les montants centraux, d'un toit escamotable au-dessus des sièges avant et d'une lunette arrière en verre enveloppante sans montant de custode.



La manœuvre d'ouverture et de fermeture du toit, pour profiter de l'arrivée des beaux jours, s'effectue en 19 secondes.



Entièrement automatique, le rangement de la capote dans un compartiment situé derrière les sièges arrière offre une cinématique unique.



La 911 Targa est équipée d'un moteur six cylindres à plat biturbo de 3.0 litres couplé à la boîte de vitesses à double embrayage PDK à huit rapports.



Tout comme le modèle précédent, la 911 Targa est disponible en deux versions.



Le groupe motopropulseur de la 911 Targa 4 développe 385 ch à 6 500 tr/min. Le couple maximal de 450 Nm est disponible entre 1 950 et 5 000 tr/min.



Associé au pack Sport Chrono (en option), le moteur de la 911 Targa 4, d'une puissance de 385 ch, permet à la sportive d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. La vitesse de pointe de la 911 Targa 4 est de 289 km/h.



Conçue pour une conduite dynamique, la 911 Targa 4 est chaussée de pneumatiques 235/40 ZR montés sur des jantes en alliage léger de 19 pouces à l'avant, et de pneumatiques 295/35 ZR sur des jantes de 20 pouces à l'arrière.



Sur la 911 Targa 4, le freinage est assuré par des disques de 330 mm et des étriers fixes monoblocs à 4 pistons (surface en finition Noir) sur les deux essieux.



Le moteur de la 911 Targa 4S délivre 450 ch et génère un couple maximal de 530 Nm entre 2 300 et 5 000 tr/min.



La 911 Targa 4S de 450 ch et franchit les 100 km/h départ arrêté en 3,6 secondes. La vitesse de pointe de la 911 Targa 4S est de 304 km/h.



La version 4S est dotée de pneumatiques 245/35 ZR montés sur des jantes de 20 pouces à l'avant, et de pneus 305/30 ZR sur des jantes de 21 pouces à l'arrière.



Sur la 911 Targa 4S, les étriers rouges comportent six pistons à l'avant, quatre à l'arrière.



Les disques de frein à l'avant et à l'arrière sont de 350 mm. Les freins Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) sont disponibles en option, avec des étriers jaunes ou noirs.



La 911 Targa 4S peut être équipée en option gratuite d'une boîte manuelle sept rapports, avec pack Sport Chrono inclus.



La 911 Targa dispose du système intelligent de transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM).



L'optimisation des



Le système de suspension active PASM (Porsche Active Suspension Management) fait partie de la dotation de série du modèle 911 Targa. Ce système de réglage électronique adapte automatiquement les caractéristiques d'amortissement en privilégiant le confort de conduite ou la maniabilité en fonction de la situation de conduite. Il comprend les modes Normal et Sport, qui peuvent être réglés manuellement en fonction du mode de conduite souhaité.



Le modèle Targa et équipé du mode Porsche Wet. Cette fonction, destinée à sécuriser la conduite sur chaussée humide, détecte automatiquement la présence d'eau via des capteurs situés dans les passages de roue et alerte le conducteur en cas de danger afin de lui permettre d'activer manuellement le mode Wet (conduite sur chaussée humide). La réactivité du groupe motopropulseur est alors ajustée aux conditions de conduite pour assurer une stabilité optimale.



Le système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring (PTV Plus), qui comprend le blocage du différentiel arrière à commande électronique et la répartition variable du couple, est fourni de série sur la Targa 4S. Il est disponible en option sur la Targa 4.



Le modèle Targa peut être doté du système Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif.



Grâce à la fonction intelligente du système de levage de l'essieu avant Smartlift, la garde au sol peut être programmée pour les trajets du quotidien..



L'habitacle reprend celui de la 911 Carrera. Il se caractérise par les lignes franches et rectilignes de la planche de bord, avec le combiné d'instruments en retrait.



Le compte-tours en position centrale est jouxté par deux écrans fins sans encadrement qui affichent des informations à l'attention du conducteur.



Sous l'écran central de 10,9 pouces du Porsche Communication Management (PCM), un pavé de commande avec 5 boutons permet un accès direct aux principales fonctions de la



Le PCM est doté de série du module de navigation en ligne, basé sur un système d'intelligence en essaim, et du module Connect Plus.



La 911 Targa 4 est proposée à partir de 130 655 euros.



La 911 Targa 4S est proposée à partir de 146 255 euros. 