Restez connecté sur l’actualité automobile

La puissance de 580 ch et un couple de 750 Nm.



Le moteur boxer 6 cylindres de 580 ch est doté de turbocompresseurs à géométrie variable (VTG) en configuration symétrique avec soupapes de dérivation à commande électrique. Avec son système de refroidissement de l'air de suralimentation repensé et ses injecteurs piézoélectriques, le bloc moteur affiche un gain de réactivité, de rendement et de couple.



La transmission est assurée par une boîte de vitesses à double embrayage PDK 8 rapports avec un réglage spécifique au modèle Turbo.



Le châssis et la caisse se sont élargis.



La direction est plus précise grâce à une voie supérieure de 42 mm et à la monte de pneumatiques (taille 255/35) de 20 pouces sur le train avant.



La transmission intégrale active PTM transfère plus de puissance au train avant.



Le train arrière directionnel est doté de pneumatiques (taille 315/30) de 21 pouces (un de plus qu'à l'avant) et bénéficie d'une voie supérieure de 10 mm.



Le système de freinage, identifiable à ses étriers fixes rouges de série, est plus performant. À l'avant, les disques en fonte grise mesurent 408 mm de diamètre et 36 mm d'épaisseur.



Le train arrière est équipé de disques de 380 mm de diamètre, pour 30 mm d'épaisseur.



La Porsche 911 Turbo Coupé atteint une vitesse de pointe de 320 km/h et franchit les 100 km/h départ arrêté en 2,8 secondes.



Le châssis PASM de série offre une vraie polyvalence entre sportivité et confort.



Le châssis Sport à réglage électronique avec surbaissement de 10 mm est nettement plus rigide, pour une agilité accrue de la nouvelle 911 Turbo. Ce réglage est conçu pour améliorer la dynamique de conduite et assurer davantage de stabilité à vitesse élevée, notamment sur circuit.



Le système actif de stabilisation hydraulique antiroulis PDCC et les freins céramique (PCCB) avec étriers fixes à dix pistons, proposés en option, contribuent à améliorer la dynamique de conduite.



Un pack Sport, un pack Sport de conception allégée, un châssis sport et un système d'échappement sport sont proposées en option.



Le pack Sport inclut le pack Sport Design 911 Turbo associé à des éléments décoratifs supplémentaires en Noir, des éléments en carbone et des feux arrière Exclusive Design.



Le pack Sport de conception allégée réduit de 30 kg le poids du modèle grâce aux sièges-baquets intégraux optimisés en poids, au retrait de la banquette arrière et à la réduction des garnitures d'isolation phonique.



La 911 Turbo affiche des lignes encore plus athlétiques.



La caisse a été élargie de 45 mm à l'avant afin de s'adapter au châssis atteignant ainsi une largeur de 1 840 mm.



L'échancrure du capot souligne la sportivité du modèle.



L'éclairage est assuré par des phares à LED avec PDLS Plus, disponibles de série.



À l'arrière, la largeur de la caisse est de 1,90 mètre.



La 911 Turbo se distingue par son aérodynamique adaptative, avec des volets d'entrée d'air de refroidissement à commande électronique à l'avant, un spoiler avant actif, et un spoiler arrière adaptatif.



Les prises d'air en amont des passages de roues à l'arrière acheminent l'air de combustion.



Les refroidisseurs d'air de suralimentation sont placés directement dans le flux d'air sous le capot moteur à l'arrière.



Le bandeau lumineux traversant, avec son éclairage à LED, et la calandre à lamelles avec ses finitions couleur argent complètent l'esthétique de l'arrière.



L'intérieur de la 911 Turbo comprend le Porsche Advanced Cockpit et les commandes tactiles d'accès direct aux principales fonctions (Direct Touch Control).



L'écran central du PCM (en taille 10,9 pouces) s'utilise en toute simplicité, sans détourner l'attention du conducteur.



La Porsche 911 Turbo Coupé est proposée au 188 135 euros.

