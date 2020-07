Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Jeep Le SUV urbain Jeep Renegade se dote de la technologie plug-in hybride PHEV.



La moteur essence de 1.3 litre à un moteur électrique, situé entre les roues arrière, alimenté par une batterie de 11,4 kWh.



Le moteur 1.3 litre, accouplé à une boîte automatique à six rapports, délivre une puissance de 130 ch ou 180 ch, auxquels s'ajoutent les 60 ch produits par le moteur électrique.



Le moteur électrique produit 250 Nm de couple, tandis que le moteur thermique en délivre 270 Nm.



L'action combinée des deux systèmes de propulsion (thermique et électrique) fournit 190 ch (versions Brooklyn Edition et Limited) ou 240 ch (versions S et Trailhawk).



Grâce au couple élevé du moteur électrique, la technologie 4xe hybride rechargeable améliore les aptitudes tout-terrain de la Jeep Renegade lors des phases de démarrage et en conduite dans les terrains difficiles où un très faible rapport de transmission est nécessaire.



Grâce à la technologie de transmission intégrale électrique (eAWD), la transmission sur l'essieu arrière est assurée par un moteur électrique dédié. Cela permet de séparer les deux essieux et de contrôler le couple de manière indépendante. L'unité électrique sur l'essieu arrière est alimentée par une batterie qui peut être rechargée pendant la conduite (via le mode e-coasting, qui charge la batterie grâce au couple négatif généré par le frein moteur).



La Jeep Renegade 4xe hybride rechargeable est dotée d'une batterie qui peut être rechargée en roulant par le moteur thermique ou par un câble branché sur une prise électrique pour stocker de l'énergie électrique. La batterie de 11,4 kWh peut être rechargée à domicile avec la prise domestique, en utilisant une Easy Wallbox ou une Wallbox Connectée qui ajoute de la connectivité et peut être contrôlée à distance, ou à partir d'une borne de recharge publique.



Le moteur électrique fonctionne en synergie avec le moteur essence turbo de 1.3 litre afin d'augmenter l'efficacité et la puissance globale.



Le SUV urbain hybride rechargeable Jeep réalise le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes environ.



La Jeep Renegade 4xe dispose de trois modes de conduite qui résultent de la synergie entre le moteur électrique et le moteur thermique : « électrique », « hybride » et « E-Save ».



Le mode électrique est destiné aux parcours urbains. Le mode hybride offre une efficacité optimale du système et le mode E-Save permet d'économiser ou de charger la batterie.



Plusieurs fonctionnalités spécifiques à la conduite électrique sont proposées.



La fonction E-Coaching surveille le style de conduite pour une gestion plus efficace de l'énergie.



La Jeep Renegade 4xe hybride rechargeable dispose d'un tableau de bord dédié et d'un écran couleur TFT 7 pouces permettant de visualiser les informations relatives à la conduite hybride (niveau de charge de la batterie, autonomie en mode électrique, moteur à combustion ou combiné, pourcentage de puissance et niveaux de recharge).



L'écran couleur de 8,4 pouces du système Uconnect affiche le flux de puissance et l'historique de conduite, le réglage des horaires de recharge et gère le mode eSave ainsi que les différents paramètres de charge.



La Renegade 4xe hybride rechargeable est disponible en quatre versions, toutes dotées de quatre roues motrices : Brooklyn Edition, Limited, S et Trailhawk.



La Jeep Renegade 4xe débute à partir de 38 700 euros (Renegade 4xe Brooklyn Edition).

