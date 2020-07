Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Audi L'Audi Q7 se décline dans une version hautes performances SQ7.



L'Audi SQ7 embarque un moteur V8 4.0 litres TFSI développant une puissance de 507 ch et un couple de 770 Nm.



Le moteur essence biturbo 4.0 TFSI propulse l'Audi SQ7 de manière puissante.



Le 0 à 100 km/h est exécuté en 4,1 secondes et l'accélération de 80 à 120 km/h s'effectue en 3,8 secondes.



La vitesse de pointe est électroniquement limitée à 250 km/h.



Les deux turbocompresseurs réduisent la contre-pression et optimisent l'échange de gaz pour un meilleur remplissage des chambres de combustion. Ils sont situés dans le V à 90 degrés des bancs de cylindres. Cette disposition se traduit par des trajets de gaz plus courts et une réponse spontanée même à bas régime.



Dans le système d'échappement, deux actionneurs commandés par mode modulent le son du huit cylindres. Les bobines oscillantes dans les supports moteur actifs minimisent la transmission des vibrations en générant des contre vibrations. Celles-ci recouvrent les vibrations du moteur et les éliminent en grande partie.



Le V8 biturbo dispose d'un système de cylindre à la demande (COD). Le système de cylindre à la demande désactive temporairement quatre cylindres lors des phases de conduite modérées, réduisant ainsi la consommation de carburant.



Le SQ7 consomme entre 12,0 et 12,1 litres de carburant aux 100 kilomètres, ce qui correspond à des



La puissance du 4.0 TFSI est transmise par une boite de vitesses à huit rapports tiptronic et une transmission quatto.



L'Audi SQ7 est équipée d'une suspension pneumatique adaptative sport avec amortisseurs pilotés et d'une direction dynamique.



À basse vitesse, la direction dynamique fait tourner les roues arrières jusqu'à 5 degrés dans la direction opposée, ce qui améliore l'agilité et réduit l'angle de braquage.



À des vitesses de 60 km/h et plus, les roues tournent légèrement dans la même direction pour une meilleure stabilité à des vitesses plus élevées et lors de changements de direction rapides.



La stabilisation électromécanique active du roulis (eAWS) est disponible en option.



En ligne droite, le système qui actionne les stabilisateurs via des moteurs électriques offre un haut niveau de confort de conduite et réduit le roulis dans les virages rapides. Le système comprend également le différentiel sport, qui déplace le couple entre les roues arrières au besoin dans les virages.



La plate-forme de châssis électronique (ECP) agit comme le contrôleur central qui relie la plupart des systèmes de châssis contrôlés. Le conducteur peut choisir entre sept profils de conduite dans le système Audi drive select: confort, auto, dynamique, efficacité, allroad, offroad et individual.



L'Audi SQ7 est livrée de série avec des jantes de 20 pouces. Des jantes de 22 pouces sont disponibles en option.



L'Audi SQ7 est équipée de disques de frein avant mesurant 400 millimètres de diamètre. Leurs étriers noirs arborent des badges S.



Des disques en céramique en fibre de carbone sur les essieux avant et arrière sont proposés en option. Dans ce cas, les étriers de frein sont peints en gris anthracite.



L'Audi SQ7 4.0 TFSI sera disponible en France à l'automne à partir de respectivement 120 000 euros.

