Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos © Hyundai La Hyundai i20 arbore un design associant sensualité et sportivité inspiré du langage stylistique « Sensuous Sportiness » de Hyundai.



Le caractère élégant de la boucliers avant et arrière au profil dynamique et par une calandre redessinée.



La i20 se décline en dix coloris extérieurs (Intense Blue, Aurora Gray, Polar White, Sleek Silver, Phantom Black, Dragon Red, Aqua Turquoise, Brass, Tomato Red et Slate Blue).



Un toit Phantom Black permet une finition bicolore.



Par rapport à sa devancière, la i20 nouvelle génération bénéficie de proportions plus dynamiques qui lui permettent d'évoluer aisément dans les zones fortement urbanisées.



Dans le souci d'optimiser son assise visuelle, ses concepteurs ont abaissé son toit de 24 mm, élargi sa caisse de 30 mm et augmenté sa longueur de 5 mm tout en allongeant son empattement de 10 mm.



L'abaissement de la ligne de ceinture de caisse et l'adoption d'une petite vitre de custode fixe en arrière des portes arrière assurent une meilleure visibilité au conducteur.



Le volume de coffre atteint 351 litres.



La i20 affiche un design intérieur épuré, avec une planche de bord haute et un éclairage d'ambiance intégré.



L'un des attributs intérieurs les plus marquants réside dans les lames horizontales s'étendant sur toute la longueur de la planche de bord.



La i20 bénéficie de plusieurs évolutions technologiques.



La i20 hérite de deux écrans de 10,25 pouces intégrés visuellement dans la planche de bord: un combiné d'instrumentation de 10,25 pouces et un écran tactile central de 10,25 pouces affecté au système de navigation.



Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, accessibles sans fil, permettent de reprendre les fonctionnalités du smartphone sous iOS ou Android en miroir.



La console centrale intègre un socle de charge par induction pour smartphone.



La technologie Bluelink de Hyundai offre plusieurs services de véhicule connecté, ainsi que des fonctions à distance via l'application pour smartphone Bluelink. Les services Bluelink sont assortis d'un abonnement gratuit de cinq ans.



Le pack de sécurité Hyundai SmartSense comprend un régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation (NSCC), une alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA), une assistance active au suivi de voie (LFA), un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), une alerte de circulation transversale à l'arrière (RCCA), un freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA-R), un système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), un freinage d'urgence autonome (FCA), une assistance active au maintien de voie (LKA), des feux de route intelligents (HBA), une détection de fatigue du conducteur (DAW) et une aide au stationnement (PA).



Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) intègre une fonction de détection des piétons et des cyclistes.



Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (NSCC) utilise le système de navigation pour anticiper les virages ou lignes droites sur autoroute et ajuste la vitesse du véhicule en conséquence.



Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA) alerte le conducteur par des signaux sonore et visuel lorsqu'il roule à une vitesse excessive ou dépasse la limitation de vitesse autorisée. Lorsque le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse est associé au limiteur de vitesse manuel, il peut adapter la vitesse du véhicule de manière autonome.



Le système d'assistance active au suivi de voie agit automatiquement sur la direction pour permettre à la i20 de rester centrée dans sa voie de circulation.



Le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) fait appel à un radar pour surveiller les flancs arrière du véhicule, et avertit le conducteur via un témoin dans les rétroviseurs dès qu'il détecte la présence de véhicules dans les angles morts. Au besoin, le système BCA agit sur le frein moteur afin d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.



L'alerte de circulation transversale à l'arrière (RCCA) émet un signal sonore en cas de risque de collision en marche arrière avec un véhicule passant derrière la i20.



Le système de freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA R) freine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision.



Le système d'aide au stationnement semi autonome (PA) fait appel à toute une série de capteurs qui agissent de concert pour aider le conducteur à se garer en espaces restreints.



La i20 propose deux motorisations essence (1.2 MPi 84 ch et 1.0 T GDi 100 ch) et trois transmissions (boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, boîte de vitesses manuelle à six rapports (iMT) et transmission à double embrayage à sept rapports 7DCT).



Le moteur quatre cylindres 1.2 litre délivre une puissance de 84 ch et un couple de 117,7 Nm à 4 200 tr/min. La i20 1.2 84 ch atteint une vitesse de pointe de 173 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 13,1 secondes.



Le moteur trois cylindres 1.0 T-GDi 100 ch dispose d'une technologie 48V. Combinée au système 48V, la boîte manuelle iMT désolidarise le moteur de la transmission dès que le conducteur relâche l'accélérateur, permettant au véhicule de passer en mode décélération. Le moteur trois cylindres 1.0 T-GDi 100 ch délivre un couple de 171,6 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min. La i20 1.0 T-GDi 100 ch atteint une vitesse de pointe de 188 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,4 secondes.



La Hyundai i20 est produite dans l‘usine Hyundai d'İzmit en Turquie.



La Hyundai i20 est commercialisée à partir de 15 950 euros (1.2 84 Initia).



Les prix de la Hyundai i20:



Essence



1.2 84 Initia: 15 950 €

1.2 84 Intuitive: 18 100 €

1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Intuitive: 20 000 €

1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Creative: 22 300 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Intuitive: 21 300 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Creative: 23 600 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Executive: 25 300 €



Les équipements de série de la Hyundai i20:



Initia:



6 airbags

Aide au démarrage en côte

Allumage automatique des feux de croisement

Assistance active au maintien de voie

Climatisation manuelle

Commandes au volant

Connexion Bluetooth

Détection de fatigue du conducteur

Appel d'urgence eCall

Enjoliveurs 15 pouces

Feux de jour

Feux de route intelligents

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons

Port USB de recharge à l'avant

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur / limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Système audio RDS/RNT compatible MP3, USB

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

Vitres électriques avant et arrière



Intuitive ajoute à la version Initia :



Accoudoir central avant coulissant

Aide au stationnement arrière

Caméra de recul

Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Compteurs digitaux 10,25 pouces

Console de rangement sous l'accoudoir avant

Feux de jour et feux de position à LED

Intérieur bi-ton noir et gris clair

Jantes alliage 16 pouces

Port USB de recharge à l'arrière

Vitre électrique séquentielle coté conducteur

Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Volant et levier de vitesses gainés cuir



Creative ajoute à la version Intuitive :



Accès mains-libres et démarrage sans clé

Capteur de pluie

Chargeur sans fil pour téléphone compatible

Climatisation automatique avec capteur de désembuage automatique

Eclairage additionnel en virage

Eclairage d'ambiance intérieur

Ecran couleur tactile 10,25 pouces

Feux arrière à LED

Feux avant antibrouillard

Feux avant bi-LED

Jantes alliage 17 pouces

Jonc de vitres chromé

Navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs rabattables électriquement

Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse

Services connectés Hyundai Live

Skis avant et arrière noir laqué



Executive ajoute à la version Creative :



Aide au stationnement avant

Assistance active au stationnement

Assistance active au suivi de voie

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance cyclistes et intersections

Pare-brise avec film acoustique

Régulateur de vitesse adaptatif

Surveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière

Système audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwoofer

Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black

Laarbore uninspiré du langage stylistique « Sensuous Sportiness » de Hyundai.Le caractère élégant de la i20 est rehaussé par deset par uneLa i20 se décline en(Intense Blue, Aurora Gray, Polar White, Sleek Silver, Phantom Black, Dragon Red, Aqua Turquoise, Brass, Tomato Red et Slate Blue).Un toit Phantom Black permet unePar rapport à sa devancière, la i20 nouvelle génération bénéficie dequi lui permettent d'évoluer aisément dans les zones fortement urbanisées.Dans le souci d'optimiser son assise visuelle, ses concepteurs ont abaissé son toit de 24 mm, élargi sa caisse de 30 mm et augmenté sa longueur de 5 mm tout en allongeant son empattement de 10 mm.L'et l'assurent une meilleure visibilité au conducteur.LeatteintLa i20 affiche un design intérieur épuré, avec uneet un éclairage d'ambiance intégré.L'un des attributs intérieurs les plus marquants réside dans les lames horizontales s'étendant sur toute la longueur de la planche de bord.La i20 bénéficie de plusieurs évolutions technologiques.La i20 hérite de: un combiné d'instrumentation de 10,25 pouces et un écran tactile central de 10,25 pouces affecté au système de navigation.Les systèmes, accessibles sans fil, permettent de reprendre les fonctionnalités du smartphone sous iOS ou Android en miroir.La console centrale intègre un socle de charge par induction pour smartphone.La technologie Bluelink de Hyundai offre plusieurs services de, ainsi que des fonctions à distance via l'application pour smartphone Bluelink. Les services Bluelink sont assortis d'un abonnement gratuit de cinq ans.Lecomprend un régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation (NSCC), une alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA), une assistance active au suivi de voie (LFA), un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), une alerte de circulation transversale à l'arrière (RCCA), un freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA-R), un système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), un freinage d'urgence autonome (FCA), une assistance active au maintien de voie (LKA), des feux de route intelligents (HBA), une détection de fatigue du conducteur (DAW) et une aide au stationnement (PA).Le(FCA) intègre une fonction de détection des piétons et des cyclistes.Le(NSCC) utilise le système de navigation pour anticiper les virages ou lignes droites sur autoroute et ajuste la vitesse du véhicule en conséquence.Le(ISLA) alerte le conducteur par des signaux sonore et visuel lorsqu'il roule à une vitesse excessive ou dépasse la limitation de vitesse autorisée. Lorsque le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse est associé au limiteur de vitesse manuel, il peut adapter la vitesse du véhicule de manière autonome.Leagit automatiquement sur la direction pour permettre à la i20 de rester centrée dans sa voie de circulation.Le(BCA) fait appel à un radar pour surveiller les flancs arrière du véhicule, et avertit le conducteur via un témoin dans les rétroviseurs dès qu'il détecte la présence de véhicules dans les angles morts. Au besoin, le système BCA agit sur le frein moteur afin d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.L'(RCCA) émet un signal sonore en cas de risque de collision en marche arrière avec un véhicule passant derrière la i20.Le(PCA R) freine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision.Le(PA) fait appel à toute une série de capteurs qui agissent de concert pour aider le conducteur à se garer en espaces restreints.La i20 propose(1.2 MPi 84 ch et 1.0 T GDi 100 ch) et(boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, boîte de vitesses manuelle à six rapports (iMT) et transmission à double embrayage à sept rapports 7DCT).Ledélivre une puissance de 84 ch et un couple de 117,7 Nm à 4 200 tr/min. La i20 1.2 84 ch atteint une vitesse de pointe de 173 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 13,1 secondes.Ledispose d'une technologie 48V. Combinée au système 48V, la boîte manuelle iMT désolidarise le moteur de la transmission dès que le conducteur relâche l'accélérateur, permettant au véhicule de passer en mode décélération. Le moteur trois cylindres 1.0 T-GDi 100 ch délivre un couple de 171,6 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min. La i20 1.0 T-GDi 100 ch atteint une vitesse de pointe de 188 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,4 secondes.La Hyundai i20 est produite dans l‘usine Hyundai d'İzmit en Turquie.La Hyundai i20 est commercialisée à partir de(1.2 84 Initia).1.2 84 Initia: 15 950 €1.2 84 Intuitive: 18 100 €1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Intuitive: 20 000 €1.0 T-GDi 100 hybrid 48V Creative: 22 300 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Intuitive: 21 300 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Creative: 23 600 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 hybrid 48V Executive: 25 300 €6 airbagsAide au démarrage en côteAllumage automatique des feux de croisementAssistance active au maintien de voieClimatisation manuelleCommandes au volantConnexion BluetoothDétection de fatigue du conducteurAppel d'urgence eCallEnjoliveurs 15 poucesFeux de jourFeux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétonsPort USB de recharge à l'avantReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur / limiteur de vitesseRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsSystème audio RDS/RNT compatible MP3, USBVerrouillage centralisé à distance avec clé rétractableVitres électriques avant et arrièreAccoudoir central avant coulissantAide au stationnement arrièreCaméra de reculCompatibilité Apple CarPlay et Android AutoCompteurs digitaux 10,25 poucesConsole de rangement sous l'accoudoir avantFeux de jour et feux de position à LEDIntérieur bi-ton noir et gris clairJantes alliage 16 poucesPort USB de recharge à l'arrièreVitre électrique séquentielle coté conducteurVitres arrière et lunette arrière surteintéesVolant et levier de vitesses gainés cuirAccès mains-libres et démarrage sans cléCapteur de pluieChargeur sans fil pour téléphone compatibleClimatisation automatique avec capteur de désembuage automatiqueEclairage additionnel en virageEclairage d'ambiance intérieurEcran couleur tactile 10,25 poucesFeux arrière à LEDFeux avant antibrouillardFeux avant bi-LEDJantes alliage 17 poucesJonc de vitres chroméNavigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographieRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs rabattables électriquementServices connectés Bluelink avec carte SIM incluseServices connectés Hyundai LiveSkis avant et arrière noir laquéAide au stationnement avantAssistance active au stationnementAssistance active au suivi de voieFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance cyclistes et intersectionsPare-brise avec film acoustiqueRégulateur de vitesse adaptatifSurveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrièreSystème audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwooferToit et rétroviseurs contrastés Phantom Black