Restez connecté sur l’actualité automobile

18 Photos © Toyota Conçue sur la plateforme compacte GA-B déclinée de l'architecture globale TNGA (Toyota Yaris de quatrième génération revendique le titre de "citadine la plus sûre au monde" grâce aux progrès réalisés en matière de sécurité active et passive.



Plus courte de 5 mm, plus large de 50 mm et plus basse de 40 mm que la précédente génération, soit 3 940 mm de long pour 1 745 mm de large et 1 500 mm de haut, la Toyota Yaris de quatrième génération affiche des lignes extérieures puissantes et tendues et une posture basse et bien campée.



Le design de l'avant se concentre autour de la calandre et de l'emblème central Toyota. En reculant la base des montants de pare-brise et en allongeant le capot, les designers Toyota ont accentué le dynamisme des lignes.



Compacte, la Yaris semble toujours prête à s'élancer, comme une athlète dans les starting-blocks. Les ailes arrière élargies et les proportions arrière raccourcies du véhicule donnent l'impression d'un concentré de puissance.



Équipés de LED, les feux extérieurs font alterner clignotants et feux de jour.



Les optiques de phares s'étirent vers les roues avant dans un dessin orignal qui raccourcit visuellement le porte-à-faux avant.



Les dimensions « condensées » s'accompagnent d'un allongement de l'empattement de 50 mm (soit 2 560 mm) et d'un niveau d'assise des occupants plus bas.



Le design intérieur crée à l'avant un



Le poste de conduite s'articule autour du concept « les mains sur le volant, les yeux sur la route ».



Les informations sont présentées au conducteur de façon directe à partir de trois sources interconnectées : l'écran central Toyota Touch, l'affichage multifonction du tableau de bord et l'affichage tête haute couleur de 10 pouces.



Les informations essentielles sont projetées à la base du pare-brise, dans le champ de



La planche de bord a été affinée et descendue, tandis que la console centrale est désormais plus large et plus haute.



Au tableau de bord surmonté d'une petite casquette, deux cadrans numériques encadrent l'affichage multifonction.



Le volant, plus petit et plus sportif, est équipé de commandes faciles à identifier sans regarder.



La citadine de moins de quatre mètres de long offre un coffre profond de 700 mm et d'une capacité de 286 litres.



La Yaris propose un chargeur sans fil pour accueillir la dernière génération de smartphones, ou encore un éclairage d'ambiance spécial.



Les commandes s'utilisent de manière intuitive.



Grâce à la plateforme GA-B, la rigidité de caisse s'accroit sensiblement au bénéfice de la tenue de route et du confort de marche, mais aussi de la réduction des bruits et vibrations.



La plateforme GA-B, comprenant le châssis et la transmission, permet d'accroître la rigidité en torsion de 37 %. Cela est dû à une série de renforcements de la caisse, un panneau de bord plus rigide et à l'utilisation plus importante de points de soudure et d'adhésif de collage.



Les longerons sont connectés aux renforcements de pare-chocs. Au niveau de la suspension avant, le haut de l'amortisseur sert de pivot de direction supérieur. Une structure « en anneau » au niveau de la coiffe de planche de bord a permis de gagner encore en rigidité, alors que dans la partie centrale du véhicule, le tunnel et l'arrière ont été renforcés, formant une structure « en anneau » rigide.



À l'arrière, des goussets ont été ajoutés au plancher du passage de roues.



Les renforts du passage de roues et des montants arrière forment une structure « en anneau ».



L'architecture du soubassement et la partie haute de la carrosserie ont été optimisées par des renforts en de nombreux points : auvent de capot moteur, montants arrière, tunnel, structure arrière, et passages de roue.



La Toyota Yaris de quatrième génération embarque la technologie hybride Toyota de quatrième génération ainsi qu'un moteur à essence trois cylindres de 1.0 litre ou 1.5 litre.



Le 1.0 litre trois cylindres développe une puissance de 72 ch à 6 000 tr/min et un couple de 93 Nm à 4 400 tr/min. La Yaris 1.0 70 VVT-i atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 14,6 secondes.



Le 1.5 litre trois cylindres développe une puissance de 125 ch à 6 600 tr/min et un couple de 153 Nm à 4 800/5 000 tr/min. La Yaris 1.5 120 VVT-i atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,0 secondes.



Les suspensions avant à jambe de force MacPherson et l'essieu arrière à traverse déformable procurent un bon niveau de confort.



L'architecture de la plateforme et la partie supérieure de la caisse ont été conçues pour minimiser le bruit dans l'habitacle.



La citadine Toyota embarque le Toyota Safety Sense (TSS) et profite d'avancées notables des dispositifs de sécurité active et passive.



Le pack Toyota Safety Sense inclut un système de sécurité de pré-collision avec détection de véhicule, de piéton (jour et nuit) et cycliste (jour), détection de circulation aux intersections et assistance directionnelle d'urgence, un lecteur de panneaux de signalisation, un système d'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et assistant de trajectoire et des feux de route automatiques.



Ces



La protection anticollision est capable de détecter des piétons sur le trajet de la



Le système de lecture des panneaux de signalisation du véhicule propose au conducteur d'adapter le réglage de sa vitesse en fonction des limitations détectées.



L'assistant de franchissement d'intersection permet d'éviter le risque courant de collision avec un autre véhicule ou un piéton à un croisement. Si le système détecte un piéton qui traverse la rue dans laquelle la voiture va s'engager, ou s'il y a un risque qu'elle croise la route d'autres véhicules, une alarme sonore se déclenche et, si le conducteur ne réagit pas, le frein d'urgence automatique est actionné. Cette fonctionnalité est active entre 10 et 25 km/h.



L'assistant de trajectoire avec aide au maintien dans la file détecte les marquages au sol et si le véhicule dévie de sa voie sans que les clignotants soient enclenchés, une alerte sonore se déclenche. Le conducteur peut désormais utiliser l'aide au maintien dans la file, qui permet de maintenir le véhicule au centre de sa voie. Le système est capable de reconnaître les marquages au sol blancs et jaunes standard et les bords des routes (trottoirs, herbe ou terre). Ainsi, l'aide au maintien dans la file est presque toujours opérationnelle, sur route droite ou sinueuse. Si les marquages au sol ne sont pas visibles ou pas détectés, le système suivra la trajectoire du véhicule qui le précède, tout en se maintenant dans sa voie de circulation.



L'assistance directionnelle d'urgence vient aider le conducteur s'il y a risque de collision avec un piéton, ou un obstacle dans sa trajectoire, et qu'il faut donner un coup de volant afin d'éviter l'impact. Le système fournit un couple de braquage plus important pour améliorer la stabilité du véhicule et prévenir une éventuelle sortie de voie.



Outre ces



En option, l'avertisseur d'angle mort prévient le conducteur de la présence de véhicules qu'il aurait pu ne pas voir, de chaque



La Yaris est fabriquée à Valenciennes, en France.



Les prix de la Toyota Yaris:



70 VVT-i France: 17 250 €

70 VVT-i Design: 18 750 €

120 VVT-i France: 17 450 €

120 VVT-i Design: 19 950 €



Les principaux équipements de série de la Toyota Yaris:



FRANCE



LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :



• Antenne de toit type requin

• Enjoliveurs 15 pouces

• Feux de jour et feux stop à LED

• Projecteurs halogènes avec feux de jour



SÉCURITÉ ET CONDUITE :



• Airbags centraux

• Régulateur de vitesse

• Système d'appel d'urgence automatique “E-Call”

• Système de sécurité Toyota Safety Sense

- Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons et cyclistes, actif également dans les intersections

- Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue

- Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse

- Gestion automatique des feux de route



CONFORT ET AGRÉMENT :



• Allumage automatique des feux

• Banquette arrière rabattable 60/40

• Caméra de recul (sur motorisation 120 VVT-i uniquement)

• Ciel de toit gris clair

• Climatisation manuelle

• Détecteur de pluie

• Services connectés MyT

• Système audio Toyota Touch : écran tactile 7 pouces, radio digitale (DAB), système de téléphonie Bluetooth, connectique auxiliaire/USB et 4 haut-parleurs

• Système de connectivité smartphone Toyota Touch & App compatible avec Apple CarPlay et Android

• Système de fixations Isofix aux places latérales arrière

• Tableau de bord moussé

• Volant cuir



DESIGN



Principaux équipements en plus de France



LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :



• Feux antibrouillard

• Feux avant et arrière avec signature Full LED

• Jantes alliage 16 pouces Sophia

• Vitres et lunette arrière surteintées



CONFORT ET AGRÉMENT :



• Caméra de recul (sur motorisation 70 VVT-i)

• Ecran couleur TFT 4,2 pouces

• Vitres arrière électriques



ICONIC



Principaux équipements en plus de Design



LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :



• Contours de vitres chromés

• Inserts de calandre chromés

• Jantes alliage 17 pouces Sakura



SÉCURITÉ ET CONDUITE :



• Affichage tête haute 10 pouces

• Avertisseur d'angles morts



CONFORT ET AGRÉMENT :



• Climatisation automatique bizone

• Écran couleur tactile 8 pouces multifonction et 6 haut-parleurs

• Rétroviseur intérieur électrochromatique

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables automatiquement

• Sellerie cuir

• Siège passager avant réglable en hauteur

• Sièges avant chauffants



COLLECTION



Principaux équipements en plus de Design



LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :



• Contours de vitres noir laqué

• Inserts de calandre noir chromé

• Jantes alliage 17 pouces Toeda

• Teinte de carrosserie bi-ton



SÉCURITÉ ET CONDUITE :



• Affichage tête haute 10 pouces

• Avertisseur d'angles morts



CONFORT ET AGRÉMENT :



• Ciel de toit noir

• Climatisation automatique bizone

• Écran couleur tactile 8 pouces multifonction et 6 haut-parleurs

• Rétroviseur intérieur électrochromatique

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables automatiquement

• Sellerie mi-cuir

• Siège passager avant réglable en hauteur



La vidéo de la Toyota Yaris sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto

