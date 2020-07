Restez connecté sur l’actualité automobile

Skoda Octavia Combi grandit. Le break de Mlada Boleslav est plus long de 22 mm, plus large de 15 mm et dispose d'un plus grand coffre (640 litres) que le modèle qu'il remplace.



Les prix de la Skoda Octavia Combi:



Essence



1.5 TSI 150 Ambition: 27 530 €

1.5 TSI 150 Business: 29 530 €

1.5 TSI 150 Style: 31 360 €



Diesel



2.0 TDI 116 Ambition: 28 380 €

2.0 TDI 116 Business: 30 380 €

2.0 TDI 116 Style: 32 310 €

2.0 TDI 150 DSG7 Ambition: 31 580 €

2.0 TDI 150 DSG7 Business: 33 580 €

2.0 TDI 150 DSG7 Style: 35 410 €



Le break . Le break de Mlada Boleslav est plus long de 22 mm, plus large de 15 mm et dispose d'un plus grand coffre (640 litres) que le modèle qu'il remplace.L'augmentation de la longueur àet de la largeur à 1 829 mm souligne le caractère rassurant du véhicule.L'empattement mesureLe volume intérieur est encore plus généreux. Les passagers arrière bénéficient d'un espace aux genoux plus important qu'auparavant de 78 mm.Le break Octavia Combi soigne son aérodynamique avec un Cx de 0,26.Le bestseller Skoda affiche un. Le tablier avant et les phares plus étroits fournissent des points forts visuels à la Skoda Octavia Combi.Les phares avant et les feux arrière utilisent la technologieDans sa version haut de gamme, l'Octavia Combi est dotée de la. Le système génère un faisceau lumineux constitué de plusieurs segments contrôlés individuellement. Les feux de route peuvent être allumés à tout moment, sans éblouir les autres usagers de la route. En utilisant la caméra sur le pare-brise, la technologie détecte les véhicules qui s'approchent ou qui se trouvent devant, ainsi que les personnes et les objets réfléchissant la lumière.Lessoulignent la silhouette allongée du véhicule.Une cinématique lumineuse intégrant les feux arrière Full LED accueille le conducteur grâce à une fonction Coming/Leaving Home.Le design intérieur combine une fonctionnalité élevée et un volume d'espace important avec des matériaux de haute qualité.Leet une garniture chromée. Dans sa variante multifonction, 14 fonctions différentes peuvent être réalisées via des boutons poussoirs et des molettes au fini chromé.La console centrale, les garnitures de porte et le tableau de bord ont été repensés. Doté d'une disposition modulaire à plusieurs niveaux, le tableau de bord reprend la forme de la calandre avec une zone colorée contrastante située sous le grand écran multifonction central.La console centrale est ornée de détails chromés, comme les nouvelles garnitures et poignées de portes.Des matériaux, doux au toucher, confèrent une sensation de haute qualité, tandis que l'éclairage d'ambiance à LED accentue la signature visuelle et éclaire indirectement les portes avant, le plancher et le tableau de bord. Des scénarios d'éclairage intérieur coordonnés peuvent être sélectionnés, et le conducteur peut attribuer une couleur différente à la planche de bord et au plancher.Le break Skoda dispose d'un. Le tableau de bord digital, personnalisable individuellement, est doté d'un écran de 10 pouces. Le conducteur peut choisir parmi quatre configurations différentes (Base, Classique, Navigation et Assistance au conducteur) et spécifier le contenu affiché à l'aide des commandes du volant multifonction. Le conducteur peut également choisir d'afficher les cartes du système de navigation sur le Digital Cockpit et l'affichage central avec deux niveaux de zoom différents.La climatisation automatique Climatronic peut être commandée via une barre intégrée au bas de l'écran d'infodivertissement.Le volume du système d'infotainment peut être ajusté avec un doigt et la carte de navigation peut être agrandie et réduite avec deux doigts via un curseur tactile en bas de l'affichage du système d'infotainment.L'Octavia Combi est équipée d'un. L' affichage projette les informations importantes telles que la vitesse ou les instructions de navigation directement sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur.L'Octavia Combi propose un choix dede dernière génération avec des écrans mesurant de 8,25 à 10 pouces. Certains d'entre eux peuvent être actionnés grâce à la commande gestuelle ou en utilisant Laura, l'assistant vocal de Skoda.Grâce à une eSim, l'Octavia Combi est toujours connectée et l'accès aux services en ligne Skoda Connect est donc possible à tout moment.Les systèmes d'infotainment de la Skoda Octavia Combi offrent des services optionnels de diffusion en continu pour la radio et la télévision, ainsi qu'une connexion smartphone sans câble utilisant la technologie sans fil SmartLink plus. Les périphériques multimédias ou les clés USB peuvent être directement connectés au système d'infodivertissement via les ports USB-C situés à l'avant et/ou à l'arrière selon les versions (jusqu'à cinq ports USB-C).Un compartiment de rangement avec un parapluie ou une balayette à neige dans les portes avant fait son apparitionÀ l'arrière, deux pochettes de rangement pour smartphone sur les dossiers des sièges avant font leur apparition.Une poche de rangement sous le couvre-coffre propose davantage d'espace pour ranger ses objets ou ses vêtements comme un manteau.Un entonnoir intégré dans le couvercle du réservoir de lave-glace facilite son remplissage.Les smartphones peuvent être chargés par induction à l'aide de l'option Phonebox.Des sièges ergonomiques chauffants avec fonction de massage et/ou de ventilation sont disponibles.L'Octavia Combi utilise lapour exploiter sa transmission DSG. Le sélecteur de vitesse n'est plus relié mécaniquement à la boîte de vitesses. Il communique le rapport choisi électroniquement. Un module de commande situé sur la console centrale remplace le levier DSG. Le module de commande comprend un petit commutateur à bascule pour la sélection des modes de conduite R (reverse), N (neutre) et D / S (entraînement / sport) et un bouton pour le mode de stationnement P.Jusqu'à, dont un airbag de genou conducteur et des airbags latéraux arrière, protègent les occupants en cas de collision.Le break Skoda embarque desLe(Side Assist) avertit le conducteur des véhicules approchant par derrière ou qui sont dans l'angle mort jusqu'à 70 mètres.Le(Front Assist) doté de la protection prédictive des piétons et des cyclistes, prévient des risques de collision en ville par un signal visuel, sonore et un ralentissement du véhicule en cas d'urgence.L'aide le conducteur en agissant activement sur la direction en cas de collision imminente avec un piéton, un cycliste ou un autre véhicule. Il peut permettre d'éviter l'accident grâce à une manœuvre d'évitement contrôlée.Leajuste automatiquement la vitesse de la voiture en fonction des véhicules à l'avant jusqu'à 210 km/h. Avec une boite DSG, il peut amener la voiture à l'arrêt. La fonction prédictive adapte la vitesse grâce à la caméra sur le pare-brise et aux données du système de navigation pour détecter les limitations de vitesse et les courbes.Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, associé à l'assistant de maintien dans la voie (Lane Assist), l'assistant de conduite en embouteillage (Traffic Jam Assist) et le freinage d'urgence (Front Assist) forment un système complet d'assistances au voyage du conducteur.Leindique au conducteur si un autre véhicule ou un cycliste s'approche par l'arrière lors de l'ouverture de la portière.Lavérifie si le conducteur touche constamment le volant ou s'il n'a plus le contrôle du véhicule en raison d'une urgence médicale potentielle. En cas d'urgence, l'assistance d'urgence peut arrêter la voiture.A la suite d'une collision, les'active pour amener le véhicule à réduire l'impact de collisions additionnelles en cas de perte de contrôle.La Skoda Octavia Combi est dotée de moteurs essence TSI, diesel TDI, gaz naturel et hybrides rechargeables efficients. Grâce à une aérodynamique améliorée, les moteurs permettent une consommation de carburant et des émissions de polluants réduites.Lorsqu'il est équipé de la boîte DSG à 7 rapports, le 1.0 TSI à trois cylindres de 110 ch et le 1.5 TSI à quatre cylindres de 150 ch utilisent un démarreur à courroie de 48 V et une Batterie lithium-ion 48 V. Cela permet de "ralentir" avec le moteur à combustion complètement éteint, de récupérer de l'énergie pendant le freinage et de soutenir le moteur avec un boost électronique.Le 2.0 TSI de 190 ch est exclusivement disponible avec transmission intégrale et DSG à 7 vitesses.Toutes les motorisations TSI sont équipées d'un filtre à particules spécifique pour moteur essence.Les Octavia e-Tec, variantes équipées de moteurs essence de dernière génération Evo 1.0 TSI ou 1.5 TSI disposent d'une technologie d'hybridation légère lorsqu'elles sont équipées d'une boite DSG. Avec un démarreur à courroie de 48 V et une batterie lithium-ion 48 V il est possible de "ralentir" avec le moteur à combustion complètement éteint, de récupérer de l'énergie pendant le freinage et de soutenir le moteur avec un boost électronique.Les moteurs diesel TDI Evo 2.0 litres délivrent une puissance allant de 115 ch à 200 ch.En plus d'un filtre à particules diesel, les moteurs diesel TDI Evo 2.0 litres sont équipés d'un traitement des gaz d'échappement SCR. En utilisant le « double dosage », l'AdBlue est spécifiquement injecté devant deux convertisseurs catalytiques SCR agencés l'un après l'autre. Cette méthode et l'utilisation du second convertisseur catalytique réduisent les émissions d'oxydes d'azote (NOx) d'environ 80% par rapport à la génération précédente de chaque moteur. Les moteurs TDI EVO 2.0 litres répondent à la norme d'émissions Euro 6d. Les variantes délivrant 150 ch et 200 ch sont disponibles avec une transmission intégrale.Pour les voitures diesel, la gamme des solutions Simply Clever comprend un tube de remplissage pratique pour l'AdBlue, qui permet également de remplir le réservoir à l'aide des pistolets de pompe pour camion.Le 1.5 TSI développant 130 ch est conçu pour fonctionner au gaz naturel GNV. La capacité totale des trois réservoirs de GNV est de 17,7 kg. Le modèle G-TEC p avec un entraînement au gaz naturel peut également utiliser son réservoir d'essence de 9 litres. Par rapport à une voiture fonctionnant à l'essence, l'Octavia Combi G-TEC produit environ 25% de CO2 en moins, beaucoup moins d'oxydes d'azote (NOx) et aucune particule de suie.La version électrifiée Plug-in hybride est conçue à partir d'un moteur essence 1.4 TSI associé à une boite DSG à 6 vitesses avec deux variantes de puissance différentes (204 et 245 ch).Un moteur à essence 1.4 TSI et un moteur électrique délivrent une puissance combinée de 204 ch (150 kW). Avec une capacité de 37 Ah fournissant 13 kWh d' énergie, la batterie lithium-ion à haute tension permet une autonomie électrique de 60 km (cycle WLTP).Outre le châssis standard, la Skoda Octavia Combi propose uneet un châssis surélevé offrant une garde au sol additionnelle de 15 mm. Le contrôle dynamique du châssis ajuste en permanence la suspension et l'amortissement et fournit des profils de conduite différents en fonction du mode de conduite sélectionné.La Skoda Octavia Combi revendiqueLe constructeur automobile tchèque a construit plus de 6,5 millions d'octavia depuis son lancement en 1959.Au cours des dernières années, la troisième génération d'Octavia a été vendue à environ 400 000 unités chaque année dans le monde. L'Octavia représente environ un tiers des ventes totales de Skoda. L'Octavia est le modèle le plus vendu en République Tchèque, en Autriche, en Suisse, en Finlande, en Hongrie, en Pologne, en Serbie et en Biélorussie. L'Octavia était le 8ème modèle le plus vendu en Europe et la 1ère voiture importée en Allemagne en 2018.La variante Combi représente près des deux tiers des acheteurs d'Octavia.La Skoda Octavia Combi est proposée en trois finitions : Ambition, Business et Style.L'Octavia Combi est proposée en France à partir deen finition Ambition associée à un moteur TSI développant 150 chevaux.Une finitionplus accessible et des moteurs aux puissances plus modestes sont annoncés , de même que des déclinaisons plus puissantes jusqu'à 245 chevaux, et plus exclusives.La finitionpermet d'accéder automatiquement à une climatisation automatique bi-zone, au Digital Cockpit, au démarrage sans clé Kessy Go, au volant en cuir 2 branches multifonctions chauffant (avec palettes sur les modèles DSG), au système Smartlink (Mirrorlink, Carplay et Android Auto ), aux radars de stationnement arrière, au régulateur et limiteur de vitesse, des phares et feux de jour à LED ...La finition, dédiée aux professionnels mais également proposée aux particuliers y ajoute entre autres Smartlink plus sans fil (uniquement avec Apple Carplay pour l'instant), des radars de stationnement avant, le système de navigation Columbus 10 pouces avec cartographie 3D Europe de l'Ouest intégrée et un régulateur de vitesse adaptatif.La troisième finition disponible au lancement, baptiséeoffre de série une caméra de recul, des feux arrière à LED avec clignotants à défilement, un pack d'éclairage intérieur Full LED avec éclairage d'ambiance personnalisable, des sièges avant chauffants, un système de recharge du smartphone par induction...Un pack chrome et un pack dynamique sont disponibles pour les finitions Ambition et Style.Au-delà des trois moteurs disponibles au lancement en deux roues motrices, l'Octavia Combi sera proposée avec jusqu'à 11 moteurs, en 2 et/ou 4 roues motrices selon les versions, avec des boites manuelles et des boites DSG à 6 ou 7 rapports.L'hybridation légère, baptisée e-Tec sera associée à deux moteurs essence. Elles épauleront 2 variantes hybrides rechargeables (iV), et 1 version G-Tec au Gaz Naturel.Les premières livraisons interviendront à partir du 10 septembre.Les versions Scout et RS rejoindront la gamme Octavia Combi d'ici la fin de l'année 2020.1.5 TSI 150 Ambition: 27 530 €1.5 TSI 150 Business: 29 530 €1.5 TSI 150 Style: 31 360 €2.0 TDI 116 Ambition: 28 380 €2.0 TDI 116 Business: 30 380 €2.0 TDI 116 Style: 32 310 €2.0 TDI 150 DSG7 Ambition: 31 580 €2.0 TDI 150 DSG7 Business: 33 580 €2.0 TDI 150 DSG7 Style: 35 410 €Les principaux équipements de la Skoda Octavia Combi:Confort et agrément Sécurité et conduite> Accoudoir central avant> Accoudoir central arrière> Aide au démarrage en côte HHC (uniquement sur les versions DSG)> Banquette arrière rabattable 2/3 -1/3> Climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic> Eclairage dans le coffre> Essuie-glace arrière> KESSY Go : système de démarrage du moteur sans clé> Pare-soleil avant intégrant miroirs de courtoisie> Préparation pour attelage> Rangement porte lunettes> Range-parapluie dans les portes avant (incluant un parapluie côté conducteur)> Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants> Sellerie tissu> Sièges avant réglables en hauteur et avec soutien lombaire> Système Start & Stop> Tapis de sol avant et arrière> Verrouillage centralisé à distance Ligne et design> Vitres avant et arrière électriques> Volant en cuir 2 branches multifonctions chauffant (avec palettes sur DSG)> 3 appuie-tête à l'arrière> 3 ceintures de sécurité 3 points à l'arrière> 7 airbags airbag passager déconnectable> Appel d'urgence E-call et services pro-actif> Catadiopre dans les portes avant> ESC incluant ABS, EBD, XDS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA et MKB> Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs> Fixations ISOFIX aux places extérieures arrière pour sièges enfant> Contrôle de la pression des pneus> Front Assistant : freinage automatique d'urgence incluant la protection des piétons> Kit anti-crevaison> Lane Assist : assistant de maintien dans la voie> Pack visibilité (allumage auto des phares, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique)> Radars de stationnement arrière> Régulateur et limiteur de vitesse> Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécuritéMultimédia> 4 haut-parleurs> Digital Cockpit> Radio numérique DAB> Smartlink (Mirrorlink, Carplay et Android Auto)> Système multimédia Swing 8 pouces avec 4 haut-parleurs (2x ports USB type-C)> Téléphonie mobile BluetoothSécurité et conduite> 3 ceintures de sécurité 3 points à l'arrière> 7 airbags airbag passager déconnectable> Appel d'urgence E-call et services pro-actif> Catadiopre dans les portes avant> Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs> Contrôle de la pression des pneus> ESC incluant ABS, EBD, XDS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA et MKB> Fixations ISOFIX aux places extérieures arrière pour sièges enfant> Front Assistant : freinage automatique d'urgence incluant la protection des piétons> Kit anti-crevaison> Lane Assist : assistant de maintien dans la voie> Pack visibilité (allumage auto des phares, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique)> Radars de stationnement arrière> Régulateur et limiteur de vitesse> Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécuritéLigne et design> Entourage des vitres noir> Feux arrière à LED> Insert décoratif anthracite 3D> Jantes alliage 16 pouces Twister aero> Pare-chocs avant sans insert chromé> Petit pack cuir (volant et pommeau du levier de vitesses)> Phares avant et feux de jour à LED> Poignées de portes intérieur chromées> Rampes de pavillon noires> Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserieÉquipements complémentaires par rapport à la finition « AMBITION »> KESSY Full : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé (fonctionne sur les 4 portes)> Radars de stationnement avant et arrière> Régulateur de vitesse adaptatif (210 km/h)> Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants, électrochromatiques et rabattables électriquement> ŠKODA CONNECT : Infotainment Online 1 an Care Connect 1 an> Smartlink (Mirrorlink, Carplay et Android Auto) sans fil uniquement avec Apple Carplay> Système de navigation Columbus 10" avec cartographie 3D Europe de l'Ouest intégrée sur disque dur SSD 64 Go, connexion WLAN, Gesture Control, commande vocale et mises à jour à vieÉquipements complémentaires par rapport à la finition « BUSINESS »> Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages> Entourage des buses de ventilations chromé> Insert décoratif argent graphique> Pack d'éclairage intérieur Full LED avec éclairage d'ambiance personnalisable> Sellerie tissu/cuir> Seuils de porte avant et arrière> Sièges avant chauffants> Téléphonie mobile Bluetooth rSAP LTE avec dispositif Phonebox et recharge par induction> Caméra de recul> Entourage des vitres chromé et pare-chocs avant couleur carrosserie avec insert chromé> Feux arrière à LED avec clignotants à défilement> Jantes alliage 17 pouces Rotare> Phares avant antibrouillard à LED avec fonction Corner-Lights> Rampes de pavillon argent> Vitres et lunette arrière surteintées > La vido de la quatrime gnration de la Skoda Octavia Combi sur la chane YouTube/LaTribuneAuto