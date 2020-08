Restez connecté sur l’actualité automobile

16 Photos © Mercedes La Mercedes Classe E Break bénéficie d'un restylage.



La Classe E Break s'offre un design plus dynamique avec une calandre et des pare-chocs avant au design repensé, des projecteurs LED hautes



Le modèle de base de la Classe E Break arbore une étoile centrale à l'avant du capot orné de bossages.



La proue avec un plus grand nombre d'éléments chromés accentue l'allure tonique du break Classe E: la calandre de la ligne Avantgarde à deux lamelles chromées et baguette verticale noir brillant a été redessinée.



Les inserts décoratifs chromés et noir brillant ornant le pare-chocs avant soulignent la sportivité et l'élégance du véhicule.



Dans l'habitacle, la Classe E Break dispose de deux écrans numériques encollés de 10,25 pouces (poste de conduite Widescreen avec deux écrans de 12,3 pouces en option) et du MBUX entre autres avec commande vocale Linguatronic (de série) et Réalité Augmentée.



Les sièges avant assurent un maintien latéral maximal sans négliger le confort. Le contour des sièges suit les joues latérales prononcées. Les parties centrales des dossiers et des coussins sont coordonnées à la forme générale des sièges. De nombreuses combinaisons de matériaux tels que tissu, similicuir Artico, cuir gaufré ou encore cuir Nappa avec matelassage en losanges, sont possibles.



L'actualisation porte également sur de nouveaux systèmes d'assistance à la conduite, entre autres : un volant avec détection Hands-Off capacitive, un assistant de régulation de distance Distronic actif avec adaptation de la vitesse basée sur l'itinéraire, un assistant d'encombrements actif, un assistant directionnel actif, un freinage d'urgence assisté actif avec fonction de changement de direction, un assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie du véhicule et un Pack Stationnement avec caméras panoramiques et stationnement automatique sur les places en créneau et en bataille et sur des emplacements marqués.



La détection Hands-off fonctionne désormais en mode capacitif. Un film de capteurs correspondant est intégré dans la couronne du volant. Si le système détecte que le conducteur ne tient pas le volant pendant un temps défini, une cascade d'alerte est déclenchée qui débouche sur l'activation de l'assistant d'arrêt d'urgence en cas d'inactivité prolongée du conducteur.



Le freinage d'urgence assisté actif est conçu pour empêcher une collision ou en réduire la gravité avec un freinage autonome. Le système peut freiner et éviter certaines collisions, y compris contre des véhicules immobiles et des piétons traversant la chaussée, selon la situation et aux allures préconisées en ville.



L'assistant de limitation de vitesse actif intègre une réaction à la modification de la limitation de la vitesse, à partir de données cartographiques, mais aussi d'informations détectées par l'assistant de signalisation



La dotation comprend également une adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire avant les virages, les ronds-points, les péages, les intersections en T et les bifurcations/sorties d'autoroutes/voies rapides.



Si l'assistant de régulation de distance Distronic actif avec adaptation de la vitesse basée sur l'itinéraire est activé, la Classe E Break est capable de réagir aux données du service LiveTraffic Information. Dans le cas idéal, le système intervient bien avant que le conducteur ou les capteurs radar et les capteurs de caméra n'aient perçu l'obstacle à la circulation. Lorsque le système détecte un embouteillage, la vitesse du véhicule est réduite préventivement à 100 km/h environ, à moins que le conducteur n'en décide autrement de manière active.



Dans les embouteillages sur autoroute, l'assistant d'encombrements actif est capable de s'appuyer sur les marquages au sol détectés et de gérer les fonctions de maintien de la trajectoire et de la distance de sécurité dans une large mesure, jusqu'à une vitesse de 60 km/h environ. Le véhicule peut redémarrer automatiquement jusqu'à une minute après son arrêt total.



Sur les routes à plusieurs voies, l'assistant directionnel actif peut aider le conducteur à s'écarter pour laisser passer les secours grâce à la fonction de voie d'urgence. Sur autoroute, le véhicule circulant à une vitesse inférieure à 60 km/h s'oriente, comme dans un essaim, par rapport aux véhicules qui l'entourent et aux marquages au sol détectés. Si elle n'en détecte pas, la Classe E Break continue à s'orienter par rapport au véhicule qui la précède.



L'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie peut réagir par une intervention de freinage active à la présence de véhicules dans l'angle mort, ainsi que dans la zone critique. A l'arrêt, il peut signaler aux passagers, avant la descente de



L'assistant de stationnement actif avec Parktronic et caméras panoramiques permet des manœuvres de stationnement automatiques. Le système aide le conducteur à rechercher et sélectionner des places de stationnement adéquates, ainsi qu'à se garer et à ressortir des emplacements, aussi bien en créneau et en bataille que dans des garages.



Le programme complet de motorisations comprend sept modèles hybrides rechargeables, essence et diesel, avec propulsion arrière et transmission intégrale.



L'offre de moteurs couvrira pour les modèles essence une plage de puissance comprise entre 115 et 270 kW, et pour les moteurs diesel entre 118 et 243 kW.



La Classe E Break actualisée est commercialisée dans deux finitions: Avantgarde Line et AMG Line.



Les prix de la Mercedes Classe E Break:



Essence



AMG E 53 4MATIC plus AMG Speedshift TCT 9G: 92 900 €



Diesel



E 220 d 9G-Tronic automatique Avantgarde Line: 58 000 €

E 220 d 9G-Tronic automatique AMG Line: 61 100 €

E 400 d 4MATIC Avantgarde Line: 76 200 €

E 400 d 4MATIC AMG Line: 79 300 €



Diesel hybride rechargeable



E 300 de Avantgarde Line: 66 550 €

E 300 de AMG Line: 69 650 €



Les équipements de série de la Mercedes Classe E Break:



AVANTGARDE Line



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre à double lamelle chromée

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot

Pare-chocs avant pourvu de baguettes de ligne et séparateurs chromés et prises d'air finition noir brillant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Bas de caisse peints dans le ton carrosserie

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Barres de toit finition aluminium poli

Pare-chocs arrière avec baguettes de ligne chromées

Système d'échappement à 2 sorties chromées (sorties non fonctionnelles)

Jantes en alliage de 17 pouces à 5 doubles branches

Jantes en alliage de 18 pouces à 5 doubles branches [uniquement pour E 400d 4M]

Jantes en alliage de 18 pouces à 5 branches[uniquement pour 300 e et 300 de]



INTERIEUR



Siège conducteur et passager avec capitonnage horizontal

Pack Sièges Confort avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Garnitures en cuir Artico/tissu Norwich noir

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle et palettes de changement de rapport galvanisées

Inserts décoratifs en aluminium finition carbone

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Partie supérieure du tableau de bord avec surface grenée souple

Lignes de ceinture et panneaux centraux des portes en surface souple

Accoudoir de la console centrale avec surpiqûres

Ciel de pavillon en tissu gris Neva ou beige macchiato en fonction de la couleur des garnitures

Tapis de sol en velours

Eclairage intérieur

Éclairage d'ambiance avec 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "Mercedes-Benz"

Hayon électrique Easy-Pack avec coffre

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Transmission intégrale 4MATIC [uniquement sur E 400 d et All-Terrain]

Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags frontaux, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Boîte de vitesses 9G-Tronic

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif

Fonction de démarrage Keyless-Go

Dynamic Select avec 5 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir d'AdBlue d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66 litres [uniquement sur E 220d, E 200d 4MATIC et E 400d 4MATIC]

Réservoir de carburant de 60 litres [uniquement sur E 300 e et E 300 de]

Climatisation avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect Système multimédia MBUX (548) entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Prééquipement pour services supplémentaires pour les

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

Prééquipement pour l'autopartage via l'application Mercedes me Car Sharing

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs Hautes Performances à LED

Assistant de feux de route

Caméra de recul avec lignes de guidage

Avertisseur d'angle mort

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière

Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière



AMG Line



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle chromée avec inserts noirs brillants

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot

Jupe avant spécifique AMG avec séparateurs et prises d'air chromées et séparateurs aérodynamiques en noirs brillants

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Habillages des bas de caisse AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Vitrage athermique foncé à partir du montant B

Barres de toit finition aluminium poli

Jupe arrière AMG façon diffuseur avec baguettes de ligne chromées

Système d'échappement à 2 sorties chromées (sorties non fonctionnelles)

Disques de frein perforés et étriers de frein, finition argent, frappés du monogramme « Mercedes-Benz » à l'avant [Pour E 400d 4M équipement de série également sur Avantgarde Line]

Jantes en alliages AMG de 18 pouces à 5 doubles branches (RSN)

Jantes en alliages AMG de 18 pouces à 5 doubles branches (RSJ) [uniquement pour 300 e et 300 de]



INTERIEUR



Siège conducteur et passager avec capitonnage horizontal et design sport

Pack Sièges Confort avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Garnitures en cuir Artico/microfibre Dinamica noir

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle, palettes de changement de rapport galvanisées et avec méplat dans la partie inférieure

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Partie supérieure de la planche de bord et les lignes de ceinture en similicuir Artico

Accoudoir de la console centrale avec surpiqûres

Ciel de pavillon en tissu noir

Tapis de sol AMG avec inscription "AMG"

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs

Eclairage intérieur

Éclairage d'ambiance avec 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "Mercedes-Benz"

Hayon électrique Easy-Pack avec coffre

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Transmission intégrale 4MATIC [uniquement sur E 400 d]

Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags frontaux, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Boîte de vitesses 9G-Tronic

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif abaissé de 15mm

Fonction de démarrage Keyless-Go

Dynamic Select avec 5 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir d'AdBlue d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66 litres [uniquement sur E 220d, E 200d 4MATIC et E 400d 4MATIC]

Réservoir de carburant de 60 litres [uniquement sur E 300 e et E 300 de]

Climatisation avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect

Système multimédia MBUX entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Prééquipement pour services supplémentaires pour les véhicules hybrides rechargeables [uniquement sur E 300 de]

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

Prééquipement pour l'autopartage via l'application Mercedes me Car Sharing

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs Hautes Performances à LED

Assistant de feux de route

Caméra de recul avec lignes de guidage

Avertisseur d'angle mort

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière

Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière



Equipements de série Mercedes-AMG



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre spécifique AMG à lamelles verticales et monogramme "AMG"

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot moteur

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée argentée et prises d'air avec ailettes noires brillantes

Inscription « Turbo 4MATIC plus » sur les ailes avant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Barres de seuil latérales AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Vitrage athermique foncé à partir du montant B

Barres de toit finition aluminium poli

Jupe arrière AMG avec diffuseur finition noir brillant et baguettes de ligne chromées

Système d'échappement AMG avec deux enjoliveurs avec doubles sorties rondes chromées

Système de freinage AMG avec disques de frein perforés à l'avant et étriers de frein peints dans le ton argent et frappés du monogramme « AMG » à l'avant

Jantes en alliage AMG de 19 pouces à 5 doubles branches

Toit ouvrant panoramique



INTERIEUR



Sièges AMG avec design spécifique et plaquette « AMG »

Pack mémoires avec sièges avant électriques et sièges avant, colonne de direction et rétroviseurs avec fonction mémoires

Garnitures en similicuir Artico/microfibre Dinamica noir avec surpiqûres rouges

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir avec insert en finition chromée argentée galvanisée avec monogramme AMG intégré

Combiné d'instruments AMG : Tachymètre gradué jusqu'à 300 km/h, cadran façon « drapeau à damier »

Styles d'affichage spécifiques à AMG, écran de démarrage et menu "AMG Performance Media"

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Surpiqûres contrastées rouges sur la partie supérieure de la planche de bord, les bas de glace, la partie centrale des contre-portes et les accoudoirs habillés de similicuir Artico noir

Ceintures de sécurité rouges designo [Peuvent être désélectionnées et remplacées par des ceintures noires]

Boutons de porte chromés

Ciel de pavillon en tissu noir

Tapis de sol AMG avec inscription "AMG"

Pédalier AMG sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc noirs

Eclairage d'ambiance

Éclairage d'ambiance, avec bouches d'aération éclairées, 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "AMG"

Hayon électrique Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande électromécanique

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Alterno-démarreur EQ Boost avec batterie 48V

Boîte de vitesses Speedshift TCT 9G AMG avec transmission automatique

Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC plus avec répartition variable de la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière

Suspensions pneumatiques multichambres AMG Ride Control plus

Système d'échappement commutable AMG Performance

Fonction de démarrage Keyless-Go

AMG Dynamic Select avec 4 modes de conduite : Confort, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir de carburant de 80 litres

Climatisation automatique bi-zone Thermatic

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect Système multimédia MBUX cockpit entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctions MBUX étendues avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

AMG Track Pace

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs adaptatifs Multibeam LED avec assistant de feux de route, éclairage d'intersection avec fonction carrefour, éclairage actif en virage

Pack d'aide au stationnement avec caméras 360°

Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés

Pack Keyless-Go avec ouverture et fermeture du coffre sans contact et démarrage et verrouillage du véhicule sans clé

Système de sonorisation Surround Burmester à 13 haut-parleurs, puissance totale de 590 W

Réalité augmentée MBUX

Pack Energizing avec programmes de confort Energizing et système de diffusion de parfum, ionisation et épuration de l'air Air-Balance

> La vidéo de la Mercedes Classe E Break sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto