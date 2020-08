Restez connecté sur l’actualité automobile

27 Photos © BMW Des proportions aux réglages des suspensions en passant par les éléments de design emblématiques, la BMW Série 4 Coupé deux-portes est pensé pour offrir une expérience de conduite sportive intense.



Le design intérieur est axé sur la sportivité avec un poste de conduite orienté vers le conducteur, un ensemble d'affichage avec écran de contrôle jusqu'à 10,25 pouces et combiné d'instrumentation tout numérique 12,3 pouces (en option), un volant Sport en cuir et des sièges Advanced pour conducteur et passager avant disponibles de série.



Les deux places arrière sont configurées façon sièges individuels.



Le pare-brise avec vitrage insonorisant contribue au confort acoustique.



Un toit en verre coulissant et entrebâillable avec surface vitrée allongée de 24 mm, un éclairage d'ambiance incluant l'éclairage de bienvenue avec tapis de lumière, un système hi-fi Harman Kardon Surround Sound et un chauffage auxiliaire pilotable par smartphone ou BMW Display Key sont disponibles en option.



La Série 4 Coupé profite de l'optimisation de la structure de carrosserie et du châssis avec un centre de gravité abaissé de 21 mm et une voie arrière élargie de 23 mm par rapport à la BMW



La répartition à 50/50 de la charge sur les essieux et la portance sur l'essieu arrière contribue aux



L'amortissement progressif, avec réglages spécifiques, fait partie de la dotation de série.



Des suspensions DirectDrive, avec un affermissement plus prononcé des amortisseurs, des suspensions SelectDrive M avec régulation électronique des amortisseurs, système de freinage M Sport avec étriers au choix en bleu ou en rouge, différentiel M Sport avec fonction de verrouillage entièrement variable dans le pont arrière et une direction DirectDrive à démultiplication variable sont disponibles en option.



La Série 4 Coupé embarque une large gamme d'aides à la conduite. Avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage, avertisseur de franchissement de ligne avec retour dans la voie de circulation et assistance de direction et indicateur de limitation de vitesse sont de série.



Le Drive Assist Pro optionnel comprend entre autres l'assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire enrichi des nouvelles fonctions guidage actif.



La visualisation en 3D de l'



Les radars de stationnement PDC avec capteurs avant et arrière sont de série, tout comme le Park Assist automatisant les manœuvres de stationnement et de sortie de stationnement et incluant l'assistant de marche arrière.



Le Park Assist Plus optionnel ajoute les fonctions Park View, Panorama View, 3D Top View et Remote 3D View. Le BMW Drive Recorder enregistre des séquences vidéo (40 secondes maximum) de l'environnement du véhicule.



Le système d'exploitation BMW 7.0 permet d'obtenir des affichages individuels et personnalisés sur l'écran de contrôle et le combiné d'instrumentation et donne accès au compagnon de route numérique BMW Intelligent Personal Assistant.



Le système de navigation BMW Maps sur base de cloud disponible de série. Il comprend le calcul précis de l'itinéraire et de l'heure d'arrivée, des mises à jour à intervalles brefs des données de circulation en temps réel et la saisie libre de texte pour sélectionner les destinations de navigation.



L'intégration des smartphones avec Apple CarPlay et Android



Le Remote Software Upgrade permet l'installation « over- the-air », à bord de la voiture, de fonctions



La Série 4 Coupé est déclinée en cinq variantes de motorisations.



La sportive BMW M440i xDrive Coupé trône au sommet de la gamme. Le modèle sportif phare est propulsé par un 6 cylindres en ligne essence de 374 ch (275 kW).



Un 4 cylindres essence et un 4 cylindres Diesel sont également proposés.



Deux 6 cylindres en ligne Diesel compléteront la gamme en mars 2021.



La technologie d'hybridation légère est mise en œuvre sur le 6 cylindres en ligne essence et sur les motorisations Diesel. Un alterno-démarreur 48V de 11 ch (8 kW) de puissance additionnelle seconde le moteur thermique.



La suralimentation à deux étages est incorporée à tous les moteurs Diesel.



Une boîte de vitesses automatique à 8 rapports est de série sur toutes les variantes.



Une boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant optionnelle, est assortie d'une fonction sprint assurant des manœuvres d'accélération spontanées et dynamiques.



La technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive est disponible.



La commercialisation de la BMW Série 4 Coupé est prévue à partir d'octobre 2020.



Les prix de la BMW Série 4 Coupé:



Essence



420i Lounge: 48 000 €

420i M Sport: 52 050 €

M440i xDrive: 68 400 €



Diesel



420d Lounge: 50 550 €

420d M Sport: 54 600 €

420d xDrive Lounge: 52 950 €

420d xDrive M Sport: 57 000 €



Les équipements de série de la BMW Série 4 Coupé:



DESIGN



• Inserts décoratifs en noir brillant soulignés de chrome perlé

• Jantes alliage 17 pouces (43 cm) à rayons en V

• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz

• Tapis de sol en velours

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions



FONCTIONNALITÉS



• Airbag passager déconnectable

• Airbags frontaux, latéraux et rideaux

• Accoudoir central avant coulissant

• Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports

• Climatisation automatique

• Contrôle de freinage en courbe (CBC)

• Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)

• Contrôle dynamique de traction (DTC)

• Démarrage sans clé

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Feux de jour et clignotants à LED

• Fixations ISOFIX aux places arrière

• Indicateur de limitation de vitesse

• Kit rangement

• Park Assist

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière / Auto-Reverse

• Projecteurs antibrouillard à LED

• Projecteurs Full LED

• Protection active des piétons

• Radio, lecteur MP3 et double tuner RDS

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Rétroviseurs intérieur et conducteur électrochromes

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

• Sièges Advanced conducteur et passager avant réglables en hauteur et inclinaison du dossier (sans réglage de largeur du dossier)

• Système antiblocage des roues (ABS)

• Système anti-collision à basse vitesse

• Trappe à ski rabattable / Banquette arrière 40/20/40



CONNECTIVITÉ



BMW Live Cockpit Navigation Plus



• Combiné d'instrumentation analogique 5,7 pouces

• Écran central tactile de 8,8 pouces

• Système d'exploitation BMW 7.0

• Interfaces Bluetooth et WiFi

• 2 ports USB

• Commande Vocale Intelligente

• Controller iDrive Touch avec pavé tactile

• Système de navigation avec mise à jour automatique des cartes de navigation (3 ans)

• Services Après-vente connectés BMW TeleServices

• Apps Véhicule : météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking,

• BMW Connected plus : gestion des déplacements en combinaison avec l'app BMW Connected (3 ans)



Pack Connected Pro



• Fonctions “Ma BMW à Distance” (3 ans)

• Conciergerie (3 ans)

• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)

• Intégration Smartphone : Préparation Apple CarPlay / Android Auto (durée illimitée)

• In-Car Experiences (3 ans)

• Connected Navigation (3 ans)

• Connected Music (3 ans)

• BMW Music (proposé à l'essai 3 mois)



FINITION M SPORT



Principales



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon

• Jantes alliage 18 pouces M à rayons doubles bicolores

• Kit aérodynamique M

• Ligne M Sport

- Badge “M” sur les ailes

- Calandre en Aluminium satiné

- Clés spécifiques avec couleurs “M”

- Contour de calandre an Aluminium satiné

- Éclairage d'ambiance

- Pédalier spécifique M

- Projecteurs antibrouillard à LED

- Seuils de portes en Aluminium avec inscription “M”

- Tapis de sol spécifique M

• Sellerie Alcantara / Similicuir-Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

• Shadow Line brillant

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Pack ConnectedDrive :

- Alarme antivol

- Connectivité avancée avec recharge par induction

- Hotspot Wi-Fi

• Réglage de la largeur du dossier

• Suspensions DirectDrive



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Pro (au lieu de BMW Live Cockpit Navigation Plus) :

- Combiné d'instrumentation numérique de 12,30 pouces en haute définition

- Écran central tactile de 10,25 pouces



M440i xDRIVE



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Calandre Mesheffect avec applications en Cerium Grey

• Ciel de pavillon anthracite

• Contour de calandre en Cerium Grey

• Coques de rétroviseurs extérieurs et entrées d'air spécifiques en Cerium Grey

• Désignation du modèle en Cerium Grey

• Diffuseur arrière en “Dark Shadow” avec sortie d'échappement trapézoïdale à gauche et à droite en Cerium Grey

• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon

• Jantes alliage 18 pouces (43 cm) M bicolores à rayons doubles

• Lame aérodynamique M

• Sellerie Alcantara / Similicuir-Sensatec “Schwarz” avec surpiqûres contrastantes bleues

• Seuils de portes avec inscription “M”

• Shadow Line Brillant

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant

• Différentiel autobloquant

• Direction DirectDrive M

• Freins M Sport bleus

• Kit aérodynamique M

• Pack Connected Drive :

- Alarme antivol

- Connectivité avancée avec recharge par induction

- Hotspot Wi-Fi

• Réglage de la largeur du dossier

• Suspensions DirectDrive



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Pro (au lieu de BMW Live Cockpit Navigation Plus) :

- Combiné d'instrumentation numérique de 12,30 pouces en haute définition

- Écran central tactile de 10,25 pouces



Les motorisations disponibles en France :



BMW 420i Coupé :



Moteur 4 cylindres en ligne essence ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; cylindrée : 1 998 cm3 ; puissance : 184 ch/135 kW à 5 000 – 6 500 tr/min ; couple maximal : 300 Nm à 1 350 – 4 000 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 7,5 secondes ; vitesse maximale : 240 km/h ;



BMW M440i xDrive Coupé :



Moteur 6 cylindres en ligne essence à technologie d'hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW) ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ; cylindrée : 2 998 cm3 ; puissance : 374 ch/275 kW à 5 500 – 6 500 tr/min ; couple maximal : 500 Nm à 1 900 – 5 000 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 4,5 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h ; consommation en cycle mixte : 7,5 – 8,1 l/100 km ;



BMW 420d Coupé :



Moteur 4 cylindres en ligne Diesel à technologie d'hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW) ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; cylindrée : 1 995 cm3 ; puissance : 190 ch/140 kW à 4 000 tr/min ; couple maximal : 400 Nm à 1 750 – 2 500 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 7,1 secondes ; vitesse maximale : 240 km/h ; consommation en cycle mixte : 4,5 – 5,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 118 – 131 g/km ; norme antipollution : Euro 6d.



BMW 420d xDrive Coupé :



Moteur 4 cylindres en ligne Diesel à technologie d'hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW) ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ; cylindrée : 1 995 cm3 ; puissance : 190 ch/140 kW à 4 000 tr/min ; couple maximal : 400 Nm à 1 750 – 2 500 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 7,4 secondes ; vitesse maximale : 238 km/h ; consommation en cycle mixte : 4,8 – 5,3 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 126 – 139 g/km ; norme antipollution : Euro 6d.



BMW 430d xDrive Coupé (disponibilité prévisionnelle : mars 2021) :

Moteur 6 cylindres en ligne Diesel à technologie d'hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW) ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ; cylindrée : 2 993 cm3 ; puissance : 286 ch/210 kW à 4 000 tr/min ; couple maximal : 650 Nm à 1 500 – 2 500 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 5,2 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h.



BMW M440d xDrive Coupé (disponibilité prévisionnelle : mars 2021) :

Moteur 6 cylindres en ligne Diesel à technologie d'hybridation légère 48 V (11 ch/8 kW) ; boîte de vitesses automatique à 8 rapports ; BMW xDrive ; cylindrée : 2 993 cm3 ; puissance : 340 ch/250 kW à 4 400 tr/min ; couple maximal : 700 Nm à 1 750 – 2 250 tr/min ; accélération [0 – 100 km/h] : 4,7 secondes ; vitesse maximale : 250 km/h.

