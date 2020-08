Restez connecté sur l’actualité automobile

22 Photos © BMW La BMW Série 5 Touring restylée s'offre un design extérieur mis au goût du jour avec une prestance renforcée et une allure sportive.



Le design extérieur de la BMW Série 5 Touring est caractérisé par des surfaces nettes.



Des modifications précises mettent en valeur la prestance et le style sportif raffiné de la Berline.



La calandre réniforme gagne en largeur et en hauteur, descend plus loin dans la jupe avant et est encadrée par un cadre monobloc.



Le contour plus fin des phares apporte une touche de modernité.



Deux sources lumineuses diurnes en U ou en L en option disposées l'une à côté de l'autre créent un motif lumineux précis.



Des projecteurs Full LED avec fonction adaptative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective Beam, et l'assistant feux de route sont proposés en option.



Les projecteurs laser BMW sont également disponibles en option sur toutes les versions.



Dans les deux variantes de phares en option, les feux de jour situés sur l'extérieur jouent le rôle de clignotants.



Un liseré noir et un graphisme en L confèrent un effet visuel supplémentaire aux feux arrière.



Les feux arrière et les feux stop sont intégrés dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc à la géométrie extérieure tridimensionnelle bien visible.



La BMW Série 5 Touring est livrée avec des sorties d'échappement trapézoïdales.



La finition M Sport confère un design plus musclé à l'avant et à l'arrière grâce à de nouvelles caractéristiques aérodynamiques aux proportions dynamiques.



On retrouve à l'intérieur un écran de contrôle de 10,25 pouces de série (12,3 pouces en option), des commandes intégrées sur la console centrale et un volant sport avec touches multifonctions.



L'équipement de série comprend la climatisation automatique avec des fonctionnalités étendues.



La BMW Série 5 Touring est proposée avec au choix un moteur essence (BMW 520i Touring de 184 ch) et deux moteurs diesel (BMW 520d Touring de 190 et BMW 530d Touring de 286 ch).



Le système d'injection directe dans l'unité à essence fonctionne avec une pression accrue, ce qui se traduit par une plus grande efficacité.



La technologie de turbocompresseur à double étage intégrée sur les deux variantes diesel permet une distribution de puissance encore plus nette.



Tous les moteurs sont reliés de série à une boîte de vitesses à huit rapports.



La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est proposée en option sur les deux moteurs diesel.



Les modèles quatre et six cylindres de la BMW Série 5 Touring intègrent un démarreur-générateur 48V et deux batteries. La technologie 48V associée à une deuxième batterie permet de régénérer et de stocker une quantité importante d'énergie de freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique, ou pour alléger la charge du moteur thermique ou encore augmenter sa puissance.



Le démarreur-générateur produit un effet de suralimentation électrique avec 11 ch (8 kW) supplémentaires en cas de dépassement et de grande accélération.



Le démarreur-générateur augmente également l'efficacité en aidant le moteur lors de la conduite à vitesse constante et améliore le confort lors de l'utilisation des fonctions



La Série 5 embarque la technologie BMW eDrive



Le moteur essence quatre cylindres de la BMW 530e Touring (et de la BMW 530e xDrive Touring) produit une puissance maximale de 184 ch (135 kW), tandis que le moteur électrique développe 109 ch (80 kW). La puissance commune des deux groupes moteurs peut être brièvement augmentée jusqu'à un maximum de 292 ch (215 kW) grâce à une fonction XtraBoost. La fonction BMW eDrive Zone bascule automatiquement la



Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour améliorer efficacement l'agilité et le dynamisme ou le confort de conduite sont proposés.



Les suspensions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent toutes dans la liste des



La direction active intégrale disponible en option peut venir en aide au conducteur lors des manœuvres en tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des vitesses inférieures à 3 km/h.



Des étriers rouges sont disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.



Les systèmes d'assistance à la conduite disponibles permettent d'améliorer le confort de conduite sur les longs trajets et d'augmenter la sécurité dans les situations où le conducteur n'a pas une bonne visibilité.



Le système d'avertissement de sortie de voie, inclus avec l'assistant de conduite en option, comprend le retour sur voie au moyen de la direction assistée.



L'assistant de direction et de contrôle de voie, inclus dans le pack Drive Assist Pro, propose également la navigation active. Ce système utilise les données de navigation pour repérer à l'avance quand un changement de voie sera nécessaire, et celui-ci peut ensuite être effectué en utilisant l'assistant de changement de voie.



La fonction « formation automatique de voie d'urgence » intervient pour guider la voiture vers le côté le plus approprié de sa voie dans les bouchons sur l'autoroute.



L'assistant de stationnement a été étendue avec l'ajout de l'assistant de marche arrière, qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.



Le Drive Recorder permet aux



La visualisation 3D de la zone environnante dans le tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation actuelle du trafic.



Le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le système d'exploitation BMW 7.0 et des services numériques



Outre le calcul des itinéraires et des heures d'arrivée avec vitesse et précision, et la mise à jour des données de trafic en temps réel à de courts intervalles, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps permet aux conducteurs d'entrer n'importe quel mot lors de la sélection d'une destination.



L'assistant personnel intelligent BMW avec ses fonctionnalités étendues est disponible de série.



La fonction d'intégration de smartphone de série est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.



La BMW Digital Key transforme un smartphone en clé de voiture. Le conducteur peut partager la clé numérique avec un maximum de cinq autres personnes pour accéder à la voiture et démarrer le système de conduite.



La mise à niveau de logiciel à distance est une fonctionnalité qui permet d'importer en direct des fonctions améliorées du véhicule et des services numériques supplémentaires.



Plus de 600 000 unités de la BMW Série 5 Berline (et de la BMW Série 5 Touring) ont été vendues dans le monde depuis le lancement de la génération actuelle du modèle.



La BMW Série 5 Touring est fabriquée à l'usine BMW de Dingolfing en Bavière.



Les prix de la BMW Série 5 Touring:



Essence



520i Lounge : 52 750 €

520i Luxury : 60 000 €

520i M Sport : 60 650 €



Diesel



518d Lounge : 50 300 €

518d Luxury : 57 550 €

518d M Sport : 58 200 €

520d Lounge : 53 750 €

520d Luxury : 61 000 €

520d M Sport : 61 650 €

520d xDrive Lounge : 56 400 €

520d xDrive Luxury : 63 650 €

520d xDrive M Sport : 64 300 €

530d Lounge : 62 600 €

530d Luxury : 69 850 €

530d M Sport : 70 600 €

530d xDrive Lounge : 65 250 €

530d xDrive Luxury : 72 500 €

530d xDrive M Sport : 73 250 €



Les principaux équipements de série de la Bmw Série 5 Touring:



DESIGN



• Inserts décoratifs Oxyde Silver Dark mat avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé

• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V

• Rails de toit noir mat

• Sellerie tissu Junction Anthracite

• Tapis de sol en velours

• Volant sport gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• ABS

• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelet

• Airbag passager désactivable via la clé

• Airbags conducteur et passagers, airbags latéraux avant et airbags de tête avant et arrière

• Alarme antivol

• Allumage automatique des projecteurs

• Appel d'Urgence Intelligent

• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• BMW Live Cockpit Navigation Plus

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec Steptronic (sur toutes les motorisations)

• Câble de recharge T2-T2 (1 phase – 5 m)

• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages “Personal Profile”

• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues

• Commande automatique du coffre (ouverture à distance de la malle de coffre via la clé et fermeture par la touche située sur le coffre ou la clé)

• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC

• Détecteur de pluie

• Détecteur de somnolence

• Écran fixe tactile de 10,25 pouces

• Feux stop dynamique à technologie LED

• Fixations ISOFIX pour sièges enfant à l'arrière

• Frein de parking électrique avec fonction “Automatic Hold” qui maintient le véhicule à l'arrêt sans action sur la pédale de frein

• Hybridation légère (48V)

• Indicateur de pression des pneumatiques

• Interface Bluetooth et port USB

• Œillets d'arrimage dans le coffre à bagages

• Pack Connected Pro

• Projecteurs LED, inclut quatre anneaux lumineux pour fonction d'éclairage diurne et réglage de la portée des projecteurs

• Radars de stationnement PDC avant et arrière

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochrome côté conducteur

• Services ConnectedDrive (3 ans d'utilisation)

• Suspension pneumatique arrière avec correcteur d'assiette

• Tuner DAB

• Vitre de hayon à ouverture séparée



FINITION LUXURY



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Sellerie Cuir Dakota

• Jantes en alliage léger 18 pouces à rayons en W

• Rails de toit Noir mat

• Chrome Line extérieur

• Planche de bord en Sensatec noir

• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Ridge

• Éclairage d'ambiance



FONCTIONNALITÉS



• Accès Confort

• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Caméra de recul

• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction

• HotSpot Wi-Fi

• Park Assist

• Sièges avant électriques à mémoires conducteur

• Sièges avant avec appui lombaire ajustable

• Sièges avant chauffants



FINITION M SPORT



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium Rhombicle

• Jantes alliage 18 pouces M pneus mixtes

• Pack aérodynamique M

• Rails de toit Noir mat

• Shadow Line brillant

• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

• Tissu “Rhombicle” / Alcantara, Anthracite/ Schwarz

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Boîte de vitesses automatique à huit rapports avec Steptronic et palettes au volant (sur 518d, 520d, 520d xDrive, 520i)

• Boîte de vitesses automatique à huit rapports Sport avec Steptronic et palettes au volant (à partir des 530d)

• Caméra de recul

• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction

• Éclairage d'ambiance

• Freins M Sport (à partir de 530d)

• HotSpot Wi-Fi

• Park Assist

• Pack Advanced Full LED

• Suspension DirectDrive

• Système de manœuvres entièrement automatiques “Park Assist”



Motorisations disponibles au lancement :



Modèles essence :



BMW 520i Touring :

Moteur essence quatre cylindres en ligne,

Cylindrée : 1 998 cm3, puissance : 135 kW/184 ch à 5 000 – 6 500 tr/min, couple maxi : 290 Nm à 1 350 – 4 250 tr/min.

Accélération [0 – 100 km/h] : 8,3 secondes, vitesse maximale : 225 km/h.

de carburant, en mixte : 7,4-6,6 l/100 km ;



Modèles Diesel :



BMW 520d Touring (BMW 520d xDrive Touring) :

Moteur diesel quatre cylindres en ligne, technologie hybride légère, boîte de vitesses Steptronic huit rapports, (BMW xDrive).

Cylindrée : 1 995 cm3, puissance : 140 kW/190 ch à 4 000 tr/min, couple maxi : 400 Nm à 1 750 – 2 500 tr/min.

Accélération [0 – 100 km/h] : 7,6 secondes (7,6 secondes), vitesse maximale : 225 km/h (222 km/h).

Consommation de carburant, en mixte : 5,7-5,0 l/100 km (5,9-5,3 l/100 km),



BMW 530d Touring (BMW 530d xDrive Touring) :

Moteur diesel six cylindres en ligne, technologie hybride légère, boîte de vitesses Steptronic huit rapports, (BMW xDrive).

Cylindrée : 2 993 cm3, puissance : 210 kW/286 ch à 4 000 tr/min, couple maxi : 650 Nm à 1 500 – 2 500 tr/min.

Accélération [0 – 100 km/h] : 5,7 secondes (5,6 secondes), vitesse maximale : 250 km/h (250 km/h).

Consommation de carburant, en mixte : 6,0-5,4 l/100 km (6,4-5,8 l/100 km), émissions de CO2 du carburant, en mixte : 158-142 g/km (168-151 g/km), norme antipollution : Euro 6d.

Larestylée s'offre un design extérieur mis au goût du jour avec une prestance renforcée et une allure sportive.Le design extérieur de la BMW Série 5 Touring est caractérisé par desDes modifications précises mettent en valeur la prestance et le style sportif raffiné de la Berline.Lagagne en largeur et en hauteur, descend plus loin dans la jupe avant et est encadrée par un cadre monobloc.Le contour plus fin des phares apporte une touche de modernité.Deux sources lumineuses diurnes en U ou en L en option disposées l'une à côté de l'autre créent un motif lumineux précis.Desavec fonction adaptative, feux de route anti-éblouissants BMW Selective Beam, et l'assistant feux de route sont proposés en option.Lessont également disponibles en option sur toutes les versions.Dans les deux variantes de phares en option, les feux de jour situés sur l'extérieur jouent le rôle de clignotants.Un liseré noir et un graphisme en L confèrent un effet visuel supplémentaire aux feux arrière.Les feux arrière et les feux stop sont intégrés dans un même phare, qui forme désormais un seul bloc à la géométrie extérieure tridimensionnelle bien visible.La BMW Série 5 Touring est livrée avec desLa finition M Sport confère un design plus musclé à l'avant et à l'arrière grâce à de nouvelles caractéristiques aérodynamiques aux proportions dynamiques.On retrouve à l'intérieur unde série (12,3 pouces en option), des commandes intégrées sur la console centrale et un volant sport avec touches multifonctions.L'équipement de série comprend la climatisation automatique avec des fonctionnalités étendues.La BMW Série 5 Touring est proposée avec au choix un moteur essence (BMW 520i Touring de 184 ch) et deux moteurs diesel (BMW 520d Touring de 190 et BMW 530d Touring de 286 ch).Le système d'injection directe dans l'unité à essence fonctionne avec une pression accrue, ce qui se traduit par une plus grande efficacité.La technologie de turbocompresseur à double étage intégrée sur les deux variantes diesel permet une distribution de puissance encore plus nette.Tous les moteurs sont reliés de série à une boîte de vitesses à huit rapports.La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est proposée en option sur les deux moteurs diesel.Les modèles quatre et six cylindres de la BMW Série 5 Touring intègrent un démarreur-générateur 48V et deux batteries. La technologie 48V associée à une deuxième batterie permet de régénérer et de stocker une quantité importante d'énergie de freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique, ou pour alléger la charge du moteur thermique ou encore augmenter sa puissance.Le démarreur-générateur produit un effet de suralimentation électrique avec 11 ch (8 kW) supplémentaires en cas de dépassement et de grande accélération.Le démarreur-générateur augmente également l'efficacité en aidant le moteur lors de la conduite à vitesse constante et améliore le confort lors de l'utilisation des fonctions Auto Start Stop et Coasting.La Série 5 embarque la technologie BMW eDrive hybride rechargeable de dernière génération.Le moteur essence quatre cylindres de la BMW 530e Touring (et de la BMW 530e xDrive Touring) produit une puissance maximale de 184 ch (135 kW), tandis que le moteur électrique développe 109 ch (80 kW). La puissance commune des deux groupes moteurs peut être brièvement augmentée jusqu'à un maximum de 292 ch (215 kW) grâce à une fonction XtraBoost. La fonction BMW eDrive Zone bascule automatiquement la voiture en mode tout électrique lors de l'entrée en « zones vertes ».Divers systèmes de châssis sophistiqués conçus pour améliorer efficacement l'agilité et le dynamisme ou le confort de conduite sont proposés.Les suspensions DirectDrive, SelectDrive et SelectDrive M Professional, avec stabilisation active du roulis, figurent toutes dans la liste des options Ladisponible en option peut venir en aide au conducteur lors des manœuvres en tournant les roues arrière au besoin, et ce même à des vitesses inférieures à 3 km/h.Des étriers rouges sont disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.Lesdisponibles permettent d'améliorer le confort de conduite sur les longs trajets et d'augmenter la sécurité dans les situations où le conducteur n'a pas une bonne visibilité.Le, inclus avec l'assistant de conduite en option, comprend le retour sur voie au moyen de la direction assistée.L', inclus dans le pack Drive Assist Pro, propose également la navigation active. Ce système utilise les données de navigation pour repérer à l'avance quand un changement de voie sera nécessaire, et celui-ci peut ensuite être effectué en utilisant l'assistant de changement de voie.Laintervient pour guider la voiture vers le côté le plus approprié de sa voie dans les bouchons sur l'autoroute.L'a été étendue avec l'ajout de l'assistant de marche arrière, qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.Lepermet aux conducteurs de filmer et d'enregistrer des vidéos de ce qui se passe autour du véhicule.La visualisation 3D de la zone environnante dans le tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation actuelle du trafic.Lede série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le système d'exploitation BMW 7.0 et des services numériquesOutre le calcul des itinéraires et des heures d'arrivée avec vitesse et précision, et la mise à jour des données de trafic en temps réel à de courts intervalles, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps permet aux conducteurs d'entrer n'importe quel mot lors de la sélection d'une destination.L'avec ses fonctionnalités étendues est disponible de série.La fonction d'intégration de smartphone de série est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.Latransforme un smartphone en clé de voiture. Le conducteur peut partager la clé numérique avec un maximum de cinq autres personnes pour accéder à la voiture et démarrer le système de conduite.La mise à niveau de logiciel à distance est une fonctionnalité qui permet d'importer en direct des fonctions améliorées du véhicule et des services numériques supplémentaires.Plus de 600 000 unités de la BMW Série 5 Berline (et de la BMW Série 5 Touring) ont été vendues dans le monde depuis le lancement de la génération actuelle du modèle.La BMW Série 5 Touring est fabriquée à l'usine BMW de Dingolfing en Bavière.520i Lounge : 52 750 €520i Luxury : 60 000 €520i M Sport : 60 650 €518d Lounge : 50 300 €518d Luxury : 57 550 €518d M Sport : 58 200 €520d Lounge : 53 750 €520d Luxury : 61 000 €520d M Sport : 61 650 €520d xDrive Lounge : 56 400 €520d xDrive Luxury : 63 650 €520d xDrive M Sport : 64 300 €530d Lounge : 62 600 €530d Luxury : 69 850 €530d M Sport : 70 600 €530d xDrive Lounge : 65 250 €530d xDrive Luxury : 72 500 €530d xDrive M Sport : 73 250 €DESIGN• Inserts décoratifs Oxyde Silver Dark mat avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé• Jantes en alliage léger 17 pouces à rayons en V• Rails de toit noir mat• Sellerie tissu Junction Anthracite• Tapis de sol en velours• Volant sport gainé cuirFONCTIONNALITÉS• ABS• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelet• Airbag passager désactivable via la clé• Airbags conducteur et passagers, airbags latéraux avant et airbags de tête avant et arrière• Alarme antivol• Allumage automatique des projecteurs• Appel d'Urgence Intelligent• Banquette arrière rabattable 40/20/40• BMW Live Cockpit Navigation Plus• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec Steptronic (sur toutes les motorisations)• Câble de recharge T2-T2 (1 phase – 5 m)• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages “Personal Profile”• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues• Commande automatique du coffre (ouverture à distance de la malle de coffre via la clé et fermeture par la touche située sur le coffre ou la clé)• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC• Détecteur de pluie• Détecteur de somnolence• Écran fixe tactile de 10,25 pouces• Feux stop dynamique à technologie LED• Fixations ISOFIX pour sièges enfant à l'arrière• Frein de parking électrique avec fonction “Automatic Hold” qui maintient le véhicule à l'arrêt sans action sur la pédale de frein• Hybridation légère (48V)• Indicateur de pression des pneumatiques• Interface Bluetooth et port USB• Œillets d'arrimage dans le coffre à bagages• Pack Connected Pro• Projecteurs LED, inclut quatre anneaux lumineux pour fonction d'éclairage diurne et réglage de la portée des projecteurs• Radars de stationnement PDC avant et arrière• Régulateur de vitesse avec fonction freinage• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochrome côté conducteur• Services ConnectedDrive (3 ans d'utilisation)• Suspension pneumatique arrière avec correcteur d'assiette• Tuner DAB• Vitre de hayon à ouverture séparéePrincipales options en plus de l'équipement de série :DESIGN• Sellerie Cuir Dakota• Jantes en alliage léger 18 pouces à rayons en W• Rails de toit Noir mat• Chrome Line extérieur• Planche de bord en Sensatec noir• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Ridge• Éclairage d'ambianceFONCTIONNALITÉS• Accès Confort• BMW Live Cockpit Navigation Pro• Caméra de recul• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction• HotSpot Wi-Fi• Park Assist• Sièges avant électriques à mémoires conducteur• Sièges avant avec appui lombaire ajustable• Sièges avant chauffantsPrincipales options en plus de l'équipement de série :DESIGN• Ciel de pavillon anthracite• Inserts décoratifs en Aluminium Rhombicle• Jantes alliage 18 pouces M pneus mixtes• Pack aérodynamique M• Rails de toit Noir mat• Shadow Line brillant• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant• Tissu “Rhombicle” / Alcantara, Anthracite/ Schwarz• Volant M gainé cuirFONCTIONNALITÉS• BMW Live Cockpit Navigation Pro• Boîte de vitesses automatique à huit rapports avec Steptronic et palettes au volant (sur 518d, 520d, 520d xDrive, 520i)• Boîte de vitesses automatique à huit rapports Sport avec Steptronic et palettes au volant (à partir des 530d)• Caméra de recul• Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction• Éclairage d'ambiance• Freins M Sport (à partir de 530d)• HotSpot Wi-Fi• Park Assist• Pack Advanced Full LED• Suspension DirectDrive• Système de manœuvres entièrement automatiques “Park Assist”Modèles essence :Moteur essence quatre cylindres en ligne, technologie hybride légère, boîte de vitesses Steptronic huit rapports.Cylindrée : 1 998 cm3, puissance : 135 kW/184 ch à 5 000 – 6 500 tr/min, couple maxi : 290 Nm à 1 350 – 4 250 tr/min.Accélération [0 – 100 km/h] : 8,3 secondes, vitesse maximale : 225 km/h. Consommation de carburant, en mixte : 7,4-6,6 l/100 km ; émissions de CO2 du carburant, en mixte : 168-150 g/km, norme antipollution : Euro 6d.Modèles Diesel :(BMW 520d xDrive Touring) :Moteur diesel quatre cylindres en ligne, technologie hybride légère, boîte de vitesses Steptronic huit rapports, (BMW xDrive).Cylindrée : 1 995 cm3, puissance : 140 kW/190 ch à 4 000 tr/min, couple maxi : 400 Nm à 1 750 – 2 500 tr/min.Accélération [0 – 100 km/h] : 7,6 secondes (7,6 secondes), vitesse maximale : 225 km/h (222 km/h).Consommation de carburant, en mixte : 5,7-5,0 l/100 km (5,9-5,3 l/100 km), émissions de CO2 du carburant, en mixte : 149-132 g/km (155-139 g/km), norme antipollution : Euro 6d.(BMW 530d xDrive Touring) :Moteur diesel six cylindres en ligne, technologie hybride légère, boîte de vitesses Steptronic huit rapports, (BMW xDrive).Cylindrée : 2 993 cm3, puissance : 210 kW/286 ch à 4 000 tr/min, couple maxi : 650 Nm à 1 500 – 2 500 tr/min.Accélération [0 – 100 km/h] : 5,7 secondes (5,6 secondes), vitesse maximale : 250 km/h (250 km/h).Consommation de carburant, en mixte : 6,0-5,4 l/100 km (6,4-5,8 l/100 km), émissions de CO2 du carburant, en mixte : 158-142 g/km (168-151 g/km), norme antipollution : Euro 6d.