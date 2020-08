Restez connecté sur l’actualité automobile

BMW Série 6 Gran Turismo restylée affiche des lignes extérieures affûtées avec précision pour mettre en valeur la silhouette sportive et les caractéristiques propres au modèle cinq portes dynamique.



La forme retravaillée de la proue et de la poupe confère à la Série 6 Gran Turismo davantage de prestance et une silhouette athlétique musclée.



La double grille de calandre BMW élargie et les blocs optiques affinés mettent en valeur le dynamisme de la



Les projecteurs LED à faisceau matriciel font partie de la dotation de série, alors que des projecteurs laser BMW sont disponibles en option.



Toutes les déclinaisons de la BMW Série 6 Gran Turismo sont dotées d'une sortie d'échappement trapézoïdale.



La finition M Sport confère un design plus musclé grâce à une nouvelle jupe avant et un nouveau diffuseur à l'arrière.



Des étriers rouges sont disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.



On retrouve à l'intérieur un écran de contrôle de 12,3 pouces de série, des commandes intégrées sur la console centrale et un volant sport avec touches multifonctions.



L'équipement de série comprend la climatisation automatique avec des fonctionnalités étendues.



Deux motorisations diesel à double turbocompression BMW TwinPower Turbo (620d xDrive et 630d xDrive) sont disponibles. Les moteurs sont couplés à une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports.



La technologie de turbocompresseur à double étage intégrée sur toutes les variantes diesel permet une distribution de puissance encore plus nette.



Les deux motorisations diesel sont dotées d'un alternodémarreur de 48 V avec 11 ch (8 kW) de puissance supplémentaire.



La technologie 48V associée à une deuxième batterie permet de régénérer et de stocker une quantité importante d'énergie de freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique, ou pour alléger la charge du moteur thermique ou encore augmenter sa puissance.



Le démarreur-générateur produit un effet de suralimentation électrique avec 11 ch (8 kW) supplémentaires en cas de dépassement et de grande accélération.



Le démarreur-générateur augmente également l'efficacité en aidant le moteur lors de la conduite à vitesse constante et améliore le confort lors de l'utilisation des fonctions



Tous les modèles satisfont à la norme antipollution Euro 6d.



La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est disponible de série.



La direction ActiveDrive à 4 roues directrices, proposée en option, offre une assistance supplémentaire pour les manœuvres réalisées à faible vitesse.



La suspension arrière pneumatique avec réglage automatique de la hauteur de caisse est disponible de série.



Une suspension pneumatique avant et arrière, ExecutiveDrive avec fonction antiroulis active, est proposée en option.



Les systèmes d'assistance à la conduite disponibles permettent d'améliorer le confort de conduite sur les longs trajets et d'augmenter la sécurité dans les situations où le conducteur n'a pas une bonne visibilité.



Le système d'avertissement de sortie de voie, inclus avec l'assistant de conduite en option, comprend le retour sur voie au moyen de la direction assistée.



L'assistant de direction et de contrôle de voie, inclus dans le pack Drive Assist Pro, propose également la navigation active. Ce système utilise les données de navigation pour repérer à l'avance quand un changement de voie sera nécessaire, et celui-ci peut ensuite être effectué en utilisant l'assistant de changement de voie.



La fonction « formation automatique de voie d'urgence » intervient pour guider la



L'assistant de stationnement a été étendue avec l'ajout de l'assistant de marche arrière, qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.



Le Drive Recorder permet aux



La visualisation 3D de la zone environnante dans le tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation actuelle du trafic.



Le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le système d'exploitation BMW 7.0 et des services numériques



Outre le calcul des itinéraires et des heures d'arrivée avec vitesse et précision, et la mise à jour des données de trafic en temps réel à de courts intervalles, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps permet aux conducteurs d'entrer n'importe quel mot lors de la sélection d'une destination.



L'assistant personnel intelligent BMW avec ses fonctionnalités étendues est disponible de série.



La fonction d'intégration de smartphone de série est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.



La mise à niveau de logiciel à distance est une fonctionnalité qui permet d'importer en direct des fonctions améliorées du véhicule et des services numériques supplémentaires.



Plus de 50 000 exemplaires de la BMW Série 6 Gran Turismo ont été vendus dans le monde entier.



La production destinée au marché mondial de la BMW Série 6 Gran Turismo est assurée par l'usine BMW de Dingolfing en Bavière.



Les prix de la BMW Série 6 Gran Turismo:



Diesel



620d xDrive Lounge : 65 250 €

620d xDrive Luxury : 70 900 €

620d xDrive M Sport : 72 050 €

630d xDrive Lounge : 73 500 €

630d xDrive Luxury : 79 150 €

630d xDrive M Sport : 80 400 €

Larestylée affiche des lignes extérieures affûtées avec précision pour mettre en valeur la silhouette sportive et les caractéristiques propres au modèle cinq portes dynamique.La forme retravaillée de la proue et de la poupe confère à la Série 6 Gran Turismoet uneLaet les blocs optiques affinés mettent en valeur le dynamisme de la routière cinq portes BMW.Lesfont partie de la dotation de série, alors que des projecteurs laser BMW sont disponibles en option.Toutes les déclinaisons de la BMW Série 6 Gran Turismo sont dotées d'uneLa finition M Sport confère un design plus musclé grâce à une nouvelle jupe avant et un nouveau diffuseur à l'arrière.Des étriers rouges sont disponibles en alternative aux bleus afin de pouvoir différencier visuellement les freins M Sport.On retrouve à l'intérieur un écran de contrôle de 12,3 pouces de série, des commandes intégrées sur la console centrale et un volant sport avec touches multifonctions.L'équipement de série comprend la climatisation automatique avec des fonctionnalités étendues.Deux motorisations diesel à double turbocompression BMW TwinPower Turbo (620d xDrive et 630d xDrive) sont disponibles. Les moteurs sont couplés à une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports.La technologie de turbocompresseur à double étage intégrée sur toutes les variantes diesel permet une distribution de puissance encore plus nette.Les deux motorisations diesel sont dotées d'un alternodémarreur de 48 V avec 11 ch (8 kW) de puissance supplémentaire.La technologie 48V associée à une deuxième batterie permet de régénérer et de stocker une quantité importante d'énergie de freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique, ou pour alléger la charge du moteur thermique ou encore augmenter sa puissance.Le démarreur-générateur produit un effet de suralimentation électrique avec 11 ch (8 kW) supplémentaires en cas de dépassement et de grande accélération.Le démarreur-générateur augmente également l'efficacité en aidant le moteur lors de la conduite à vitesse constante et améliore le confort lors de l'utilisation des fonctions Auto Start Stop et Coasting.Tous les modèles satisfont à la norme antipollution Euro 6d.La transmission intégrale intelligente BMW xDrive est disponible de série.La, proposée en option, offre une assistance supplémentaire pour les manœuvres réalisées à faible vitesse.Laavec réglage automatique de la hauteur de caisse est disponible de série.Une suspension pneumatique avant et arrière, ExecutiveDrive avec fonction antiroulis active, est proposée en option.Lesdisponibles permettent d'améliorer le confort de conduite sur les longs trajets et d'augmenter la sécurité dans les situations où le conducteur n'a pas une bonne visibilité.Le, inclus avec l'assistant de conduite en option, comprend le retour sur voie au moyen de la direction assistée.L', inclus dans le pack Drive Assist Pro, propose également la navigation active. Ce système utilise les données de navigation pour repérer à l'avance quand un changement de voie sera nécessaire, et celui-ci peut ensuite être effectué en utilisant l'assistant de changement de voie.Laintervient pour guider la voiture vers le côté le plus approprié de sa voie dans les bouchons sur l'autoroute.L'a été étendue avec l'ajout de l'assistant de marche arrière, qui prend le contrôle de la direction lors du recul sur des distances allant jusqu'à 50 mètres.Lepermet aux conducteurs de filmer et d'enregistrer des vidéos de ce qui se passe autour du véhicule.Lade la zone environnante dans le tableau de bord offre une vue d'ensemble de la situation actuelle du trafic.Lede série et le BMW Live Cockpit Navigation Pro en option incluent le système d'exploitation BMW 7.0 et des services numériquesOutre le calcul des itinéraires et des heures d'arrivée avec vitesse et précision, et la mise à jour des données de trafic en temps réel à de courts intervalles, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps permet aux conducteurs d'entrer n'importe quel mot lors de la sélection d'une destination.L'avec ses fonctionnalités étendues est disponible de série.La fonction d'intégration de smartphone de série est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.La mise à niveau de logiciel à distance est une fonctionnalité qui permet d'importer en direct des fonctions améliorées du véhicule et des services numériques supplémentaires.Plus de 50 000 exemplaires de la BMW Série 6 Gran Turismo ont été vendus dans le monde entier.La production destinée au marché mondial de la BMW Série 6 Gran Turismo est assurée par l'usine BMW de Dingolfing en Bavière.620d xDrive Lounge : 65 250 €620d xDrive Luxury : 70 900 €620d xDrive M Sport : 72 050 €630d xDrive Lounge : 73 500 €630d xDrive Luxury : 79 150 €630d xDrive M Sport : 80 400 € > La vidéo de la BMW Série 6 Gran Turismo restylée sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto