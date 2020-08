Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © MINI Plus grand modèle de la gamme Mini Countryman restylé se singularise par la structure en trois parties de la carrosserie avec une ligne de toit propre au modèle.



Plus grand modèle de la gamme Mini , lerestylé se singularise par la structure en trois parties de la carrosserie avec une ligne de toit propre au modèle.La stature haute du véhicule et sa garde au sol relevée suggèrent un caractère robuste et des caractéristiques de conduite aussi bien sur route qu'en tout-terrain.Le design de la face avant, modifié avec précision, renforce le charisme du Countryman La structure du pare-chocs, dans la même finition que la carrosserie, confère une allure épurée.Laredessinée conserve les contours hexagonaux typiques de la marque avec un cerclage fin chromé.divisent l'entrée d'air sur les modèles Mini Cooper Countryman, Mini One D Countryman et Mini Cooper D Countryman.Sur les modèles Mini Cooper S Countryman et Mini Cooper SD Countryman, la calandre alvéolée hexagonale est dotée d'une seule barrette chromée.Lesarborent un design inédit. Les contours arrondis en légère asymétrie sont accentués par un anneau d'éclairage fonctionnant en continu et assurant la double fonction de feu de jour et de clignotant.Le projecteur à faisceau directionnel des feux LED éclaire de façon intensive les côtés de la route lors des changements de direction.Lesintègrent les feux de stationnement.Desavec répartition variable du faisceau lumineux et fonction matricielle pour les feux de route sont disponibles en option. En plus du clignotant, ils éclairent également les virages et adaptent automatiquement leur faisceau en fonction de la circulation et des conditions météorologiques. En milieu urbain et lorsque la visibilité est diminuée en raison des conditions météorologiques, le côté de la route est éclairé de façon plus intensive grâce au faisceau directionnel. Sur autoroute, la portée des feux de route peut être augmentée de manière sélective.Les feux LED adaptatifs offrent une fonction anti-éblouissement automatique sélective pour les feux de route. Ces derniers sont divisés en quatre segments qui, en cas de vitesse supérieure à 70 km/h, s'allument et s'éteignent indépendamment les uns des autres en vue de s'adapter aux conditions de circulation. Dès que la caméra frontale détecte un véhicule roulant en sens inverse ou en amont, la zone occupée par ce dernier n'est plus éclairée que par les feux de croisement, tandis que le reste de la chaussée continue d'être éclairé normalement par les autres segments constituant les feux de route. Les feux de route matriciels élargissent le champ de vision tout en évitant l'éblouissement des autres conducteurs Avec son habillage de pare-chocs repensé, la jupe arrière contribue au look et contemporain du Countryman.Le, dotés d'un cerclage chromé, reproduit le motif de l'Union Jack pour évoquer les origines britanniques de la marque. Le motif du drapeau permet de reconnaître la marque du véhicule de jour comme de nuit. Les feux arrière intègrent la technologie LED.Le Countryman est synonyme de polyvalence aussi bien au niveau des caractéristiques de conduite que de l'habitacle.Le Countryman embarque une nouvelleavancée. Son écran avec technologie « Black Panel » derrière le volant mesure 5 pouces (environ 12,5 cm) de diamètre.Ledisponible de série, le Pack Connected Navigation et le Pack Technology proposés en option, incluent chacun un écran couleur tactile de 8,8 pouces logé dans le combiné d'instruments central.Le système audio offre même le streaming audio grâce à la connexion Bluetooth et un système de téléphonie mains libres avec interface USB.Le pack Connected Media, disponible de série, intègre des services numériques Mini Connected.Ledisponible en option inclut diverses fonctions d'infodivertissement ainsi qu'un système de navigation. Ce pack comprend également une fonction de chargement sans fil pour les téléphones portables compatibles et une deuxième prise USB.Le Countryman est équipé d'une. Celle-ci permet d'utiliser la fonction Appel d'Urgence Intelligent avec détection automatique de la position du véhicule et évaluation de la gravité de l'accident, ainsi que les services MINI TeleServices.L'arrière offre trois vraies places. En repliant la banquette arrière 40/20/40, le volume du coffre peut passer deLes moteurs dotés de la technologie Mini TwinPower Turbo répondent aux exigences strictes de la norme antipollution Euro 6d.Les moteurs essence 3 cylindres et 4 cylindres sont équipés d'un filtre à particules La technologie Mini TwinPower Turbo inclut un collecteur d'échappement intégré dans la culasse avec le turbocompresseur. Cette configuration garantit un refroidissement efficace des gaz d'échappement et du turbocompresseur. Parallèlement, le refroidissement du carter moteur peut être réduit lorsque la demande est faible dans la plage de charge partielle au moyen d'une soupape dite « split-cooling ». Enfin, le moteur essence à injection directe tourne à une pression maximale de 350 bars.Les moteurs 3 cylindres et 4 cylindres Diesel disposent de la réduction catalytique sélective (SCR) avec injection d'AdBlue. La technologie Mini TwinPower Turbo se compose d'un turbocompresseur avec recirculation des gaz d'échappement et injection directe à rampe commune. Le turbocompresseur à double étage optimise la réaction du moteur 4 cylindres, les injecteurs alimentant les chambres de combustion en carburant à une pression pouvant atteindre 2 500 bars.Une boîte Steptronic à 8 rapports équipe le Mini Cooper Countryman ALL4, Mini Cooper S Countryman ALL4, Mini Cooper D Countryman (en option), Mini Cooper D Countryman ALL4, Mini Cooper SD Countryman et Mini Cooper SD Countryman ALL4.La transmission intégrale ALL4 optimise la motricité, la stabilité et l'agilité du Countryman. Avec sa commande électronique rapide et précise, elle permet à tout moment une répartition adaptée de la force motrice entre les roues avant et arrière, quels que soient l'état de la route et les conditions météorologiques.Le Mini Cooper SE Countryman ALL4 hybride rechargeable est équipé d'une transmission intégrale spécifique. Celle-ci fonctionne grâce à l'interaction précise entre un moteur essence 3 cylindres qui transmet sa force motrice aux roues avant et un moteur électrique synchrone qui entraîne les roues arrière. Les deux moteurs développent ensemble, une puissance de 220 ch. La technologie hybride rechargeable eDrive intègre une batterie lithium-ion haute tension contenant une énergie brute de 10 kWh. Le Mini Cooper SE Countryman ALL4 hybride rechargeable est équipé d'une boîte Steptronic à 6 rapports. Le Mini Cooper SE Countryman ALL4 revendique une autonomie comprise entre 44 et 52 kilomètres en mode électrique.Mini Cooper Countryman : 100 kW/136 ch, 0 - 100 km/h en 9,7 secondes (9,7 secondes), vitesse maximale : 205 km/h (205 km/h), consommation de carburant : 6,2 - 6,9 litres/100 km (6,3 - 7,0 litres/100 km), émissions de CO2 : 142 - 157 g/km (143 - 158 g/km).Mini Cooper Countryman ALL4 : 100 kW/136 ch, 0 - 100 km/h en 10,1 secondes, vitesse maximale : 202 km/h, consommation de carburant : 6,9 - 7,6 litres/100 km ; émissions de CO2 : 156 - 172 g/km.Mini Cooper S Countryman : 131 kW/178 ch, 0 - 100 km/h en 7,5 secondes (7,4 secondes), vitesse maximale : 225 km/h (225 km/h), consommation de carburant : 6,6 - 7,2 litres/100 km (6,4- 6,9 litres/100 km), émissions de CO2 : 150 - 163 g/km (145 - 157 g/km).Mini Cooper S Countryman ALL4 : 131 kW/178 ch, 0 - 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale : 222 km/h, consommation de carburant : 6,9 - 7,5 litres/100 km ; émissions de CO2 : 157 - 170 g/km.Mini Cooper SE Countryman ALL4 : 162 kW/220 ch, 0 - 100 km/h en 6,8 secondes, vitesse maximale : 196 km/h, consommation de carburant : 1,7 - 2,1 l/100 km ; consommation électrique : 19,6 - 23,3 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 44 - 52 g/km.Mini One D Countryman : 85 kW/116 ch, 0 - 100 km/h en 11,2 secondes (11,2 secondes), vitesse maximale : 192 km/h (192 km/h), consommation de carburant : 4,9 - 5,5 litres/100 km (4,9 - 5,5 litres/100 km), émissions de CO2 : 128 - 144 g/km (128 - 143 g/km).Mini Cooper D Countryman : 110 kW/150 ch, 0 - 100 km/h en 9,1 secondes (9,1 secondes), vitesse maximale : 214 km/h (213 km/h), consommation de carburant : 4,9 - 5,5 litres/100 km (5,2 - 5,7 litres/100 km), émissions de CO2 : 128 - 143 g/km (135 - 149 g/km).Mini Cooper D Countryman ALL4 : 110 kW/150 ch, 0 - 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale : 211 km/h, consommation de carburant : 5,4 - 5,9 litres/100 km ; émissions de CO2 : 141 - 156 g/km.Mini Cooper SD Countryman : 140 kW/190 ch, 0 - 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale : 226 km/h, consommation de carburant : 5,2 - 5,6 litres/100 km ; émissions de CO2 : 135 - 148 g/km.Mini Cooper SD Countryman ALL4 : 140 kW/190 ch, 0 - 100 km/h en 7,6 secondes, vitesse maximale : 224 km/h, consommation de carburant : 5,5 - 6,0 litres/100 km ; émissions de CO2 : 144 - 157 g/km.1.5 Cooper: 29 400 €1.5 Cooper BVA7: 31 600 €1.5 Cooper ALL4 BVA8: 33 600 €2.0 Cooper S: 34 100 €2.0 Cooper S BVA7: 36 300 €2.0 Cooper S ALL4 BVA8: 38 300 €2.0 Cooper SE ALL4 BVA6: 40 600 €1.5 One D : 30 400 €1.5 One D BVA7: 32 600 €2.0 Cooper D: 32 400 €2.0 Cooper D BVA8: 34 600 €2.0 Cooper D ALL4 BVA8: 36 600 €2.0 Cooper SD BVA8: 38 300 €2.0 Cooper SD ALL4 BVA8: 40 300 €Équipement Extérieur- Cerclage de la calandre en chrome et trois barres de calandre en Schwarz à haute brillance- Coques de rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie- Jantes en alliage 16 pouces design "Revolite Spoke"- Poignée de hayon en Piano Black- Poignées de porte en chrome- Feu avant & arrière Full LED- 3ème feu stop à LED dans le spoiler de toitÉquipement Intérieur- Accoudoir central avant- Ciel de pavillon "Satellite Grey"- Insert décoratif Hazy Grey- Porte-boissons ( x2 - Prise 12V dans la console centrale à l'avant- Sellerie tissu "Firework"- Volant Sport gainé cuir- 4 haut-parleurs de médiums dans les portes avant et arrière, 2 haut-parleurs de graves sous les sièges avantÉquipement Fonctionnel- Autoradio MINI Visual Boost : Radio à écran avec AM/FM, DAB Tuner, iPod-1-wire, interface USB- Appel d'urgence intelligent et TeleServices- Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants- Climatisation manuelle- Commande par MINI Controller sur la console centrale- Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs- Dossier de banquette arrière, rabattable en trois parties 40:20:40- Éclairage à LED (blanc) : intérieur, liseuses à l'avant/à l'arrière, boîte à gants et coffre- Éclairage en cascade (orange)- Écran 8,8 pouces tactile- Fixation Isofix à l'avant avec désactivation de l'airbag passager- Frein à main électrique- Instrumentation digitale avancée- MINI Connected- Ordinateur de bord multifonctions- Pack Connected Media- Points d'ancrage pour fixer jusqu'à deux sièges enfants Isofix sur la banquette arrière- Radars de stationnement arrière- Système mains-libres Bluetooth- Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de vitesseÉquipements supplémentaires de série par rapport au MINI One D Countryman.Équipement Extérieur- Boîte de vitesses automatique sur les motorisations ALL4- Sortie d'échappement simple à gauche (avec finition chromée)Équipements supplémentaires de série par rapport au MINI Cooper Countryman et MINI Cooper D Countryman.Équipement Extérieur- Cerclage de chrome avec structure alvéolée en Schwarz mat, logo "S" rouge- Embouts d'échappement avec cache enjoliveur extérieur en chrome à gauche et à droite- Encadrement de Sidescuttle en chrome avec logo "S" rouge et grille en nid d'abeille- Jantes en alliage 17 pouces design "Imprint Spoke"- Pourtour intérieur de la bordure de calandre en chromeÉquipement Intérieur- Insert Piano Black- Sellerie tissu Double Stripe- Sièges avant sportÉquipement Fonctionnel- Boîte de vitesses automatique à 8 rapports (sauf sur MINI Cooper S)- Climatisation automatique bi-zone- Performance ControlÉquipements supplémentaires par rapport au MINI Cooper CountrymanÉquipement Extérieur- Cerclage de chrome avec structure alvéolée en Schwarz mat, logo "S" jaune- Pourtour intérieur de la bordure de calandre en chrome- Sidescuttle chromée avec logo MINI "E" avec couvercle rabattable et accès à la prise de chargeÉquipement Intérieur- Sièges avant sport avec Sellerie tissu / simili cuir "Black Pearl"Équipement Fonctionnel- Affichage tête haute rétractable (HUD)- Boîte de vitesses automatique à 6 rapports- Câble de chargement prise secteur- Câble de chargement type 2 - type 2- MINI Driving Modes- Protection acoustique pour piéton