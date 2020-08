Restez connecté sur l’actualité automobile

grand SUV du segment D Hyundai restylé s'offre une imposante calandre à la forme originale enveloppant les blocs-optiques.



Une moulure enserre la prise d'air inférieure, à la manière d'une pince, à la partie inférieure du bouclier avant, faisant ressortir visuellement la structure de la calandre principale à la forme originale.



Le profil tridimensionnel marqué de la grille de calandre souligne le caractère robuste du grand SUV Santa Fe.



Les feux de jour à LED en forme de T, intégrant les clignotants, créent une signature visuelle exclusive.



Pour accentuer le caractère affirmé de la proue, les angles sont soulignés par des inserts aérodynamiques verticaux.



Les moulures de passages de roue élargies renforcent le caractère affirmé du Sante Fe.



À l'arrière, le design des feux arrière avec graphismes horizontaux allongés renforce l'impression de largeur de la caisse.



Une bande lumineuse rouge relie les deux feux arrière.



L'intérieur du Santa Fe repose sur une nouvelle planche de bord inférieure, une console centrale redessinée et d'un nouvel écran AVN de 10,25 pouces.



Les boutons sont centrés pour une utilisation ergonomique.



Toutes les commandes sont à portée de main du conducteur.



Les évolutions stylistiques intérieures sont complétées par un combiné des instruments numérique 12,3 pouces.



Le grand SUV Hyundai propose des groupes propulseurs hybride et hybride rechargeable: 1.6 litre T-GDi hybride "Smartstream", 1.6 litre T-GDi hybride rechargeable "Smartstream" (début 2021) et 2.2 litres Diesel "Smartstream".



Le 1.6 litre hybride T-GDi "Smartstream" se compose du moteur thermique "Smartstream" T-GDi (suralimentation et injection directe d'essence) 1.6 litre et d'un moteur électrique de 44,2 kW alimenté par une



La version hybride rechargeable se dote du même moteur thermique 1.6 litre T-GDi "Smartstream" associé à un moteur électrique de 66,9 kW alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh. Cette version sera disponible en quatre roues motrices. Elle développe une puissance totale de 265 ch pour un couple combiné de 350 Nm.



Le moteur 1.6 litre T-GDi "Smartstream" intègre la technologie de régulation en continu de la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) de Hyundai.



Il se dote par ailleurs du système de recyclage des gaz d'échappement à basse pression (LP EGR) afin d'accroître encore son rendement énergétique.



La technologie CVVD régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes en fonction des conditions de conduite. Cela permet d'obtenir un gain de



Le système LP EGR renvoie une partie des gaz brûlés par le moteur dans la chambre de combustion, produisant ainsi un effet de refroidissement tout en réduisant les émissions d'oxydes d'azote. Le bloc 1.6 T-GDi bénéficie d'un circuit basse pression qui redirige les émissions de gaz brûlés vers l'avant du compresseur de suralimentation, plutôt que vers le circuit d'admission, afin d'accroître le rendement en cas de forte charge moteur.



Les deux versions hybride et hybride rechargeable sont disponibles avec une transmission automatique à 6 rapports (BVA6). Par rapport à sa devancière, cette transmission offre un passage des rapports optimisé et un meilleur rendement énergétique.



Le bloc Diesel 2.2 litres "Smartstream" avec transmission DCT à bain d'huile à 8 rapports a été optimisé pour offrir un meilleur rendement énergétique et des performances supérieures.



Par rapport à la précédente génération de moteur, ce bloc est réalisé en aluminium. Différentes parties du moteur ont été améliorées, à l'instar par exemple de l'arbre à cames, afin de réduire les frottements internes et d'améliorer le rendement énergétique global. Le moteur est équipé d'un système d'injection sous 2 200 bars améliorant ses performances générales. Le moteur quatre cylindres Diesel développe une puissance de 202 ch pour un couple de 440 Nm disponible de 1 750 à 2 750 tr/min. Il est disponible en versions deux et quatre roues motrices.



Le moteur Diesel 2.2 litres est associé à une transmission à double embrayage à bain d'huile à 8 rapports (DCT-8). Cela permet les passages de rapport souples et propres aux transmissions automatiques classiques tout en optimisant le rendement par rapport à une transmission à double embrayage à sec.



Le système de commande hydraulique se compose d'une pompe à huile électrique à commande à la demande et d'un accumulateur. Le rendement énergétique est accru de 3 % grâce à la réduction des pertes de puissance du moteur et à une meilleure efficacité hydraulique.



Le Santa Fe Diesel 2.2 litres DCT-8 atteint une vitesse de pointe de 205 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9 secondes.



Le Santa Fe repose sur une nouvelle plate-forme modulaire de troisième génération retravaillée pour l'électrification.



Cette nouvelle plate-forme contribue à améliorer les performances, la tenue de route, le rendement énergétique et la sécurité.



La plateforme intègre un système régulant les écoulements d'air et améliore ainsi les mouvements d'air au sein du compartiment moteur, permettant à la chaleur de se dissiper. Il en résulte une plus grande stabilité à la partie inférieure du véhicule.



La stabilité du Santa Fe est rehaussée par le repositionnement des



L'aérodynamique du véhicule a été améliorée de manière à réduire la résistance aérodynamique afin d'augmenter le rendement énergétique.



Les points fixes des leviers de direction ont été positionnés plus près du centre des roues avant pour un comportement plus agile.



Les niveaux de bruits et vibrations ont été réduits par le recours à des systèmes d'insonorisation renforcés dans les pièces soumises aux vibrations.



L'ingénierie optimisée de la plate-forme modulaire de troisième génération contribue également à améliorer la sécurité anticollision. L'adoption d'une structure à chemins de charge multiples, le recours à l'estampage à chaud et l'intégration d'une tôle d'acier à ultra haute résistance, permet à la plate-forme de mieux absorber l'impact en cas de collision tout en minimisant la déformation de l'habitacle.



Le dimensionnement de la plate-forme permet de loger la batterie sous le siège passager sur la version hybride et sous les sièges conducteur et passager sur la version hybride rechargeable, sans impact sur l'habitabilité ou l'



Le Santa Fe intègre la technologie de transmission intégrale HTRAC de Hyundai. Le système HTRAC vise à garantir un comportement plus agile et une meilleure répartition du couple en fonction de l'adhérence des roues et de la vitesse du véhicule.



Le Santa Fe se dote d'un sélecteur Terrain Mode située sur la console centrale. La molette permet de basculer entre les différents mode de conduite.



Les différents modes optimisent les performances de conduite et les paramètres du système HTRAC pour s'adapter à différentes situations. Le système intègre des modes de conduite pour le sable, la neige et la boue ainsi que les modes Eco, Sport et Confort. Par ailleurs, le mode conduite intelligente permet au véhicule de reconnaître automatiquement le style de conduite et de sélectionner le mode en conséquence sans intervention du conducteur.



La combinaison des différents modes de conduite avec le système HTRAC contribue à améliorer l'accélération, la stabilité et le rendement énergétique.



Sur les surfaces telles que la neige, le gravier et la boue, le système optimise la motricité pour garantir de meilleures performances en virage.



Sur routes glissantes, la puissance est automatiquement répartie entre les quatre roues.



En mode sport, le système HTRAC garantit une meilleure accélération transférant jusqu'à 50 % du couple sur les roues arrière.



En mode confort, le système améliore la stabilité en transférant jusqu'à 35 % du couple sur les roues arrière.



En mode eco, le système améliore le rendement énergétique en n'ayant recours qu'aux roues avant motrices.



Le Santa Fe est équipé du pack de sécurité active Hyundai SmartSense composé, entre autre, du système d'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA). Cette fonction est une combinaison de l'assistance active au suivi de voie et du régulateur de vitesse intelligent, et utilise des capteurs et des données cartographiques pour garantir la sécurité de conduite et régler automatiquement la vitesse dans les zones avec limitation. Un bouton spécial sur le volant permet au conducteur d'activer le système HDA d'une simple impulsion.



Le système d'alerte de circulation transversale arrière avec fonction freinage (PCA-R) utilise une caméra de recul et des capteurs à ultrasons arrière pour détecter les obstacles en marche arrière, émet un avertissement et freine automatiquement le véhicule si nécessaire, en cas de risque de collision.



Le système d'assistance active au stationnement à distance (RSPA) permet au conducteur de déplacer le Santa Fe vers l'avant ou vers l'arrière à l'aide de la clé, depuis l'extérieur du véhicule.



Parmi les autres équipements de sécurité du Santa Fe, figurent le freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton (FCA), le système de surveillance des angles morts (BCW), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'assistance à la sortie en sécurité (SEA), l'affichage caméra des angles morts (BVM) et l'assistance active au suivi de voie (LFA).



Le Santa Fe est commercialisé à partir de 41 900 euros (1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA6



Les prix du Hyundai Santa Fe:



Hybride essence



1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA6 7 places Intuitive: 41 900 €

1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA6 7 places Creative: 49 300 €

1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA6 7 places Executive: 53 800 €



Diesel



2.2 CRDi 202 DCT-8 7 places Executive: 52 800 €



Les principaux équipements de série du Hyundai Santa Fe:



Intuitive



Aide au stationnement avant et arrière

Allumage automatique des feux

Assistance active au maintien et au suivi de voie

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Capteur de pluie

Climatisation automatique bi-zone

Commandes audio au volant

Compatibilité Apple CarPlay et Android

Connexion Bluetooth

Détection de fatigue du conducteur

Drive Mode

Eclairage d'accueil sous les rétroviseurs

Feux avant bi-LED

Feux de jour et de position avant à LED

Feux de route intelligents

Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton

Jantes alliage 17 pouces

Prises USB

Rails de toit

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs rabattables automatiquement

Roue de secours de taille normale

Siège conducteur avec support lombaire

Sièges arrière inclinables et coulissants

Sièges avant chauffants

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

Système multimédia avec écran tactile 8 pouces

Transmission à commande électrique

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir



Creative ajoute à la version Intuitive :



Alerte de présence de passager arrière

Assistance à la sortie du véhicule

Calandre finition chromée

Compteur digitaux 12,3 pouces

Chargeur sans fil pour téléphone compatible

Eclairage d‘ambiance à LED

Entourage de vitres chromé

Hayon mains-libres intelligent

Jantes alliage 19 pouces

Feux arrière à LED

Freinage d‘urgence autonome avec reconnaissance piéton, cycliste et fonction intersection

Pare-brise athermique

Planche de bord avec habillage similicuir

Protections avant et arrière grain métal

Protections de bas de caisse chromées

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Sellerie cuir (dossier et assise)

Services connectés Bluelink

Sièges avant réglables électriquement

Surveillance active des angles morts

Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur

Système de navigation Europe avec mise à jour de la cartographie incluse et services Hyundai Live

Système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces

Vitres arrière surteintées



Executive ajoute à la version Creative :



Affichage caméra des angles morts

Affichage tête-haute sur pare-brise

Assistance active à la conduite sur autoroute

Caméra 360° avec lignes de guidage dynamiques

Eclairage intérieur à LED

Feux avant bi-LED type projection avec clignotants à LED

Jantes alliage 20 pouces (Sur Diesel uniquement)

Prise 220V à l'arrière

Réglage électrique de la longueur d'assise sur le siège conducteur

Roue de secours temporaire (sur Diesel uniquement)

Siège conducteur à mémoire

Sièges arrière chauffants

Sièges avant ventilés

Suspensions arrière avec correcteur d'assiette

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique

Volant chauffant

