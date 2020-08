Restez connecté sur l’actualité automobile

12 Photos © Audi La berline compacte quatre portes Audi A3 Berline se décline en version sportive S.



La S3 Berline embarque un moteur 2.0 litres TFSI développant 310 ch (228 kW) et 400 Nm de couple.



La puissance est transmise aux quatre roues par une boite de vitesse S tronic à sept rapports et une transmission intégrale quattro.



La boite de vitesse S tronic à sept rapports, avec des changements de vitesse ultra-rapides, intègre une fonction roue libre.



L'embrayage hydraulique multidisque placé à l'avant de l'essieu arrière est entièrement variable et fait varier la distribution du couple entre l'avant et l'arrière selon les besoins. Il est piloté par le contrôle de gestion dynamique modulaire qui relie étroitement le différentiel quattro au contrôle électronique de stabilisation (ESC) et aux amortisseurs pilotés disponibles en option.



Le 2.0 TFSI dispose de la technologie Audi Valvelift System (AVS) qui ajuste la levée des soupapes d'admission selon les besoins, optimisant le remplissage des chambres de combustion, tandis que la gestion thermique contribue à assurer un rendement élevé.



La S3 Berline accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes pour atteindre une vitesse de pointe régulée électroniquement à 250 km/h.



La variante sportive S3 Berline bénéficie d'une suspension sport spécifique S. Avec son essieu arrière à quatre bras et sa direction progressive, la suspension standard offre tout ce qui est nécessaire pour une conduite dynamique. La carrosserie est abaissée de 15 millimètres.



Une suspension sport série S avec amortissement piloté sur demande est proposée en option. Les vannes contrôlent le débit d'huile dans les amortisseurs afin qu'ils s'adaptent à l'état de la route, à la situation de conduite en quelques millièmes de seconde.



Le système Audi drive select (de série) permet au conducteur de rendre le son du moteur turbo à quatre cylindres plus enivrant.



Le servofrein électrique assure une décélération forte et spontanée. Les quatre disques de frein sont ventilés de l'intérieur.



Le modèle S3 Berline affiche son caractère dynamique. L'avant est dominé par la calandre Singleframe avec ses losanges et ses entrées d'air, tandis que les boîtiers de rétroviseurs extérieurs ont un aspect aluminium brillant. L'épaulement s'étend sur une ligne forte des phares aux feux arrière. Les zones inférieures sont incurvées vers l'intérieur.



La S3 Berline peut être équipée de phares



À l'arrière, le grand diffuseur et les quatre sorties d'échappement accentuent le look sportif.



Les étriers de frein sont de série en noir, le rouge étant proposé en option.



Le modèle S3 Berline est équipé de série de jantes 18 pouces, avec des jantes 19 pouces disponibles en option.



La S3 Berline quatre portes mesure 4,50 mètres de long pour 1,82 mètre de large.



Le levier de vitesses compact pour la boite de vitesse S tronic à sept rapports affiche des incrustations décoratives en aluminium ou en carbone.



Le cockpit est centré sur le conducteur installé dans un siège sport.



Les bouches d'aération distinctives forment une seule unité avec le couvercle de l'instrument.



Un écran numérique de 10,25 pouces est proposé de série.



Le cockpit virtuel Audi et sa version « plus » peuvent être commandés. Les deux ont une diagonale de 12,3 pouces. La version « plus » propose trois écrans différents.



Le pack d'éclairage ambiant en option plus offre des effets d'éclairage ciblés dans l'obscurité.



Un écran tactile de 10,1 pouces, intégré dans un grand panneau noir, se trouve au milieu du tableau de bord. Il reconnaît les lettres saisies à la main et fournit un retour acoustique. L'infodivertissement peut également être commandé par la voix. L'Audi S3 Berline propose également un affichage tête haute en option.



L'Audi S3 Berline est disponible à partir de 56 450 euros avec des livraisons prévues à partir du mois d'octobre 2020.

