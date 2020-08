Restez connecté sur l’actualité automobile

7 Photos © Porsche La berline sportive Porsche Panamera allie les



Avec une puissance de 630 ch et un couple de 820 Nm, la Panamera Turbo S, fleuron de la gamme, surpasse les performances de la précédente Panamera Turbo, variante à moteur thermique la plus puissante de la gamme précédente.



La Panamera Turbo S atteint les 100 km/h départ arrêté en 3,1 secondes en mode Sport Plus.



Développé à Weissach et produit à Zuffenhausen, le V8 biturbo de 4.0 litres permet à la berline de sportive de Stuttgart d'atteindre une vitesse de pointe de 315 km/h.



La Panamera GTS est équipée d'un V8 biturbo de 480 ch et 620 Nm de couple. La Panamera GTS développe sa puissance de manière linéaire jusqu'à atteindre le régime maximal, avec une courbe de montée en puissance comparable à celle d'une voiture de sport classique équipée d'un moteur atmosphérique. La signature sonore du V8 est plus prononcée grâce au nouveau système d'échappement sport avec ses silencieux arrière asymétriques.



Les Panamera et Panamera 4 sont équipées d'un V6 biturbo de 2.9 litres de 330 ch et 450 Nm de couple.



La Panamera se décline également en version hybride rechargeable. La variante 4S E-Hybrid de la Panamera est dotée d'un groupe motopropulseur développant une puissance cumulée de 560 ch.



L'optimisation du châssis et de ses différents systèmes de réglage, le nouveau système de direction assistée et les pneumatiques de nouvelle génération contribuent également à améliorer les performances en courbe et le confort de la berline Porsche.



Les systèmes optimisés sur la Panamera sont notamment la suspension pneumatique à trois chambres, le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) et la stabilisation des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) avec contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).



Le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) a été optimisé pour offrir une amélioration du confort d'amortissement, tandis que le système de stabilisation active des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) améliore la stabilité de la caisse.



La Panamera est équipée du bouclier avant du précédent Pack SportDesign optionnel. Le bouclier avant se distingue par ses grilles d'entrée d'air, ses entrées d'air latérales généreuses et ses blocs optiques agencés sur une ligne.



La proue de la Panamera Turbo S se distingue par ses entrées d'air élargies. Elle se démarque également par de nouveaux éléments stylistiques déclinés dans la couleur de la teinte de la carrosserie, reliés entre eux horizontalement pour souligner la largeur de la berline. Les doubles feux avant Turbo sont désormais beaucoup plus espacés.



À l'arrière, le bandeau lumineux au contour redessiné se prolonge au-delà du hayon pour former une ligne continue et fluide entre les deux blocs optiques à LED redessinés.



Le modèle GTS est doté de nouveaux blocs optiques teintés Exclusive Design de série avec fonction d'éclairage Home.



Le système Porsche Communication Management (PCM) comprend des fonctions et des services numériques supplémentaires, comme la commande vocale en ligne optimisée Voice Pilot, le système Risk Radar offrant des informations régulièrement actualisées sur la signalisation routière et les dangers sur la route, la connectivité sans fil Apple CarPlay et d'autres services Connect.



La Panamera est dotée d'un large éventail de systèmes d'assistance et d'éclairage, notamment l'assistance active de maintien dans la voie avec détection de la signalisation routière, ou encore le système Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance à la



La Porsche Panamera à propulsion sera proposée à partir de 95 597 euros.



Tous les autres modèles sont équipés d'une transmission intégrale : la Panamera 4 est proposée à partir de 99 676 euros, la Panamera 4S E-Hybrid à partir de 132 316 euros, la Panamera GTS à partir de 142 756 euros et la Panamera Turbo S à partir de 187 036 euros.



Les premières livraisons de la Porsche Panamera interviendront mi-octobre.

