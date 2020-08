Restez connecté sur l’actualité automobile

7 Photos © Citroen L'objet de mobilité urbaine anticonformiste Citroën Ami se singularise par des pièces symétriques comme les portes identiques à droite et à gauche induisant un sens d'ouverture différencié (antagoniste côté conducteur, classique côté passager), les faces avant/arrière aux éléments répétés et à l'implantation inversée (plastron en bas à l'avant et en haut à l'arrière), les bas de pare-chocs identiques (partiellement cachés sur l'avant et découverts à l'arrière), les ailes identiques en diagonale avec leurs butoirs à l'avant comme à l'arrière, les bas de caisse identiques droite et gauche, les DRL et feux arrières réversibles droite/gauche ou encore les quatre pièces formant les rétroviseurs et poignées de portes impliquant un jeu d'assemblage avec des sens de montage différents.



La Citroën Ami dispose de protections gris foncé "Airbump", qui protègent les 4 coins de la carrosserie et se prolongent sur les côtés au bas des portières.



Des packs d'accessoires colorés sont disponibles. Ami s'accompagne (selon la personnalisation choisie) d'enjoliveurs de roues, de stickers extérieurs, de la custode et du toit ou encore de gélules sur les flancs.



Au sein de l'habitacle deux places, le siège conducteur (sur glissière) et le siège passager (fixe) adoptent une disposition asymétrique.



de la mobilité urbaine pour tous "by Citroën", l'objet de mobilité électrique Ami de 485 kg (dont 60 kg de batterie) est accessible sans permis à partir de 14 ans.



Le quadricycle électrique deux places Citroën intègre une application mobile qui permet de gérer sa relation à l'objet et donne accès à des services en ville via « Free2Move Services » (recherche de parking, géolocalisation ).



Ultra-compact (2 mètres 41 de long, 1 mètre 39 de large et 1 mètre 52 de haut), le quadricycle électrique Citroën permet à deux personnes de se déplacer côte à côte, sans bagages, notamment dans les zones restreintes des centres-villes dans un habitacle fermé pour rester protégé en cas d'intempéries.



L'Ami est un quadricycle léger électrique qui bénéficie d'une conduite sans embrayage et d'une accélération instantanée au démarrage (couple disponible immédiatement grâce à la motorisation électrique).



Doté d'un moteur électrique de 6 kW, l'Ami électrique roule jusqu'à une vitesse maximale de 45 km/h et affiche 75 kilomètres d'autonomie.



La se recharge en 3 heures sur une prise électrique standard 220 V via le câble électrique embarqué au niveau de l'entrée de porte côté passager.



L'Ami peut également être rechargé sur une borne publique ou une Wall Box via un câble adapté.



La batterie de 60 kg est située à plat sous le plancher.



Le diamètre de braquage de 7,20 mètres facilite les trajets en ville et le stationnement.



Citroën a imaginé l'Ami comme une alternative aux transports collectifs (bus, tramway, métro) et aux moyens de transport individuels de type 2 roues / 3 roues motorisés ou non (vélo, scooter ou trottinette).



L'Ami met le smartphone au cœur de l'interface homme-machine. L'accès à bord se fait via un smartphone. Son déverrouillage (et verrouillage) est assuré par la lecture du QR Code présent sur le socle en aluminium des poignées de portes. Une fois installé, le conducteur est invité à placer son smartphone face à lui, dans le logement dédié à cet effet. Une fois le smartphone déposé, la conversation entre l'Ami et le conducteur peut commencer. L'interface homme-machine d'Ami a été pensée tel un assistant personnel pour une interaction optimisée avec le conducteur. Elle s'opère à partir de 2 boutons situés sur le volant : une commande vocale pour appeler l'assistant et un menu défilant pour naviguer d'une application à l'autre.



Le combiné d'instrumentations est constitué d'un écran 5 pouces.



Le Citroën Ami est accessible à partir de 14 ans en France (variable selon la législation du pays).



L'objet connecté Citroën Ami propose plusieurs formules de l'autopartage via Free2Move (offre Free2Move à partir de 0,26 euros la minutes sous condition d'abonnement 9,90 euros pour 1 mois sans engagement) à l'



A l'achat, la version de base Ami Ami démarre à partir de 6 900 euros (soit 6 000 euros bonus de 900 euros déduit).



L'achat se fait en ligne et la livraison au domicile de l'acheteur.



Le Citroën Ami est disponible dans le réseau Citroën participant et dans les enseignes Fnac et Darty.



Comme tout quadricycle, la Citroën Ami doit être assurée dès le jour de la livraison. Axa propose une à partir de 270 euros par an, moins coûteuse que celle d'un scooter de 50 cm3.



Concernant l'entretien d'Ami, le réseau spécifique est composé de réparateurs indépendants agréés, de garages Euro Repar Car Services et de concessionnaires Citroën dédiés.



L'entretien d'Ami est simple et peu coûteux. La location longue durée de 48 mois pour 10 000 km / an intègre un forfait entretien de 9,90 euros par mois.



L'Ami se décline en sept versions différentes.



Les tarifs de la Citroën Ami:



Ami: 6 900 €

My Ami: 7 300 €

My Ami Pop: 7 800 €

