Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Cupra Le crossover compact haute performance Cupra Formentor adopte des formes sculptées pour mettre en valeur ses différents attributs.



La sportivité est soulignée par un accent visuel porté vers l'arrière du véhicule tout en accentuant la longueur du capot pour souligner ses proportions dynamiques.



Le SUV coupé compact sport Formentor semble collé au plus près du sol afin de mettre en valeur sa sportivité.



Les ailes latérales reflètent le dynamisme et offrent une sensation de mouvement.



Un bandeau lumineux à LED fait le lien entre les deux feux arrière.



La Cupra Formentor repose sur des jantes en alliage de 19 pouces qui renferment des freins Brembo de 18 pouces.



Outre les quatre peintures métallisées (Gris Urbain, Noir Minuit, Gris Magnetique ou Blanc Candy), la Cupra Formentor est également disponible avec trois coloris spéciaux (Gris Graphène, Gris Caïman et Rouge Désir) ainsi qu'avec deux peintures mates (Blue Pétrole et Gris Magnétique Mat).



La Cupra Formentor, à la carrosserie bi-ton, mesure 4 450 mm de long, 1 839 mm de large pour 1 511 mm de hauteur.



L'empattement atteint 2 680 mm pour un volume de coffre de 450 litres.



L'habitacle sportif du véhicule comprend un volant Cupra et des sièges baquets gainés de cuir.



Les sièges sport à baquet bénéficient d’un dossier en carbone.



Le conducteur est assis plus bas et dans une position plus ergonomique.



Le tableau de bord offre une ligne horizontale qui relie les portes à l'avant de l'habitacle. L’impression de flottement du tableau de bord est accentuée par l'éclairage ambiant horizontal à LED à l'avant de l’habitacle et au niveau des portières.



L'écran numérique du Digital Cockpit affiche toutes les informations nécessaires à la conduite devant le conducteur.



Un écran panoramique flottant de 12 pouces doté de fonctions de navigation prend place au centre du tableau de bord.



Des détails en cuivre et en aluminium brossé foncé donnent à l'habitacle un aspect sportif.



La Cupra Formentor revendique les avantages d'une voiture de sport aux qualités d'un SUV.



La Cupra Formentor offre avec deux motorisations haute performance associées à une transmission DSG à double embrayage: un plug-in hybride haute performance de 245 ch et un bloc de 310 ch.



Le moteur essence TSI 150 ch (110kW) de 1.4 litre est associé à un moteur électrique de 115 ch (85kW) alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh.



La Cupra Formentor plug-in hybride haute performance de 245 ch (180kW) avec 400 Nm de couple revendique à la fois la puissance de sortie élevée d'un moteur hybride rechargeable puissant et le couple élevé caractéristique d'un moteur électrique.



La combinaison du moteur électrique alimenté par une batterie intégrée et du moteur thermique permet de réduire la consommation globale du véhicule et ses émissions de CO2.



La Cupra Formentor peut rouler en mode 100% électrique jusqu’à 60 km.



La motorisation plug-in hybride sera disponible au début de l’année 2021.



Le bloc essence 2.0 litres TSI Turbo délivre une puissance maximale de 310 ch (228 kW) avec un couple de 400 Nm. Le 2.0 litres TSI Turbo est associé à la technologie 4Drive qui surveille en permanence le véhicule et les actions du conducteur pour fournir la puissance nécessaire à la bonne roue au moment précis où elle en a besoin.



Les deux motorisations bénéficient d'une transmission DSG à double embrayage qui assure des changements de vitesse précis. La technologie « shift-by-wire » est conçue de sorte que le sélecteur ne soit pas relié mécaniquement à la boîte de vitesses. Des signaux électroniques sont utilisés pour effectuer les changements de rapport. Le conducteur peut s’appuyer sur les palettes au volant qui offrent un lien plus fort entre la voiture et le conducteur.



L’amortissement piloté DCC avec direction progressive et le blocage de différentiel assurent des performances élevées, quelles que soient les conditions ou le style de conduite. Grâce à la commande DCC, le conducteur peut sélectionner précisément la configuration souhaitée, en particulier avec le mode Individuel.



Le système d'infodivertissement de 12 pouces intègre le contrôle vocal et par gestes. Il bénéficie du système Full Link aussi bien compatible avec Apple CarPlay (sans fil) qu’avec Android Auto. Les passagers peuvent recharger leur téléphone dans le véhicule à l’aide de prises USB ou accéder à leur écosystème d'applications en utilisant la connexion Bluetooth.



Grâce à une carte SIM intégrée, le Formentor dispose de l'application Connect qui permet d’accéder à des services en ligne directement dans le véhicule: télécharger des applications, écouter des web radios et accéder à des données de conduite et contrôler à distance le véhicule.



La Cupra Formentor propose une conduite semi-autonome de niveau 2. Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, l’Emergency Assist, le Travel Assist ainsi que le Side and l’Exit Assist comptent parmi les équipements disponibles.



La Cupra Formentor est proposée à partir de 44 670 euros avec une motorisation essence 2.0 TSI 310 ch.



Les premières livraisons de la Cupra Formentor auront lieu fin 2020.



Les principaux équipements de la Cupra Formentor:



VZ 2.0 TSI 310 ch :



DESIGN



Pack extérieur Cupra avec entourages de vitres Noir Piano

Vitres arrière surteintées

Feux arrière LED avec bandeau Infinite Light

Éclairage de bienvenue avec projection du logo Cupra au sol



INTÉRIEUR



Sièges baquets Cupra en textile Noir Asphalte

Seuils de porte Cupra rétroéclairés

Pack intérieur Copper avec inserts Dark Alu

Volant Supersports Cupra avec boutons satellites

Éclairage d’ambiance personnalisable



INFO-DIVERTISSEMENT



Digital Cockpit

Système de navigation 3D sur écran tactile HD 12 pouces

Connectivity Box avec chargeur à induction

Full Link avec CarPlay sans fil

Cupra Connect Media & Internet



AIDE À LA CONDUITE



Traffic Jam Assist et Travel Assist

Side Assist et Lane Assist Plus avec centrage dans la voie

Sign Assist

Régulateur de vitesse adaptatif ACC prédictif avec arrêt d’urgence

Feux de route intelligents

Assistant de sortie de stationnement

Park Assist

Caméra de recul



CONFORT ET SÉCURITÉ



Hayon électrique mains-libres "Virtual Pedal"

Climatisation automatique tri-zone "Climatronic"

Accès et démarrage mains-libres



PERFORMANCE



Quadruple sortie d’échappement noire

Régulation adaptative du châssis DCC



EXTRAS



Cupra Box

Tapis de sol spécifiques Premium Cupra

Leadopte despour mettre en valeur ses différents attributs.Laest soulignée par un accent visuel porté vers l'arrière du véhicule tout en accentuant la longueur du capot pour souligner ses proportions dynamiques.Le SUV coupé compact sport Formentor semble collé au plus près du sol afin de mettre en valeur sa sportivité.Les ailes latérales reflètent le dynamisme et offrent une sensation de mouvement.Unfait le lien entre les deux feux arrière.La Cupra Formentor repose sur desqui renferment desOutre les quatre peintures métallisées (Gris Urbain, Noir Minuit, Gris Magnetique ou Blanc Candy), la Cupra Formentor est également disponible avec trois coloris spéciaux (Gris Graphène, Gris Caïman et Rouge Désir) ainsi qu'avec deux peintures mates (Blue Pétrole et Gris Magnétique Mat).La Cupra Formentor, à la carrosserie bi-ton, mesure, 1 839 mm de large pour 1 511 mm de hauteur.L'empattement atteint 2 680 mm pour un volume de coffre de 450 litres.L'du véhicule comprend unet desLes sièges sport à baquet bénéficient d’unLe conducteur est assis plus bas et dans une position plus ergonomique.Le tableau de bord offre une ligne horizontale qui relie les portes à l'avant de l'habitacle. L’impression de flottement du tableau de bord est accentuée par l'éclairage ambiant horizontal à LED à l'avant de l’habitacle et au niveau des portières.L'affiche toutes les informations nécessaires à la conduite devant le conducteur.Undoté de fonctions de navigation prend place au centre du tableau de bord.Desdonnent à l'habitacle un aspect sportif.La Cupra Formentor revendique les avantages d'une voiture de sport aux qualités d'un SUV.La Cupra Formentor offre avec deux motorisations haute performance associées à une transmission DSG à double embrayage: unet unLe moteur essence TSI 150 ch (110kW) de 1.4 litre est associé à un moteur électrique de 115 ch (85kW) alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh.La Cupra Formentor plug-in hybride haute performance de(180kW) avecrevendique à la fois la puissance de sortie élevée d'un moteur hybride rechargeable puissant et le couple élevé caractéristique d'un moteur électrique.La combinaison du moteur électrique alimenté par une batterie intégrée et du moteur thermique permet de réduire la consommation globale du véhicule et ses émissions de CO2.La Cupra Formentor peut rouler en mode 100% électrique jusqu’à 60 km.La motorisation plug-in hybride sera disponible au début de l’année 2021.Le bloc essencedélivre une puissance maximale de(228 kW) avec un. Le 2.0 litres TSI Turbo est associé à la technologie 4Drive qui surveille en permanence le véhicule et les actions du conducteur pour fournir la puissance nécessaire à la bonne roue au moment précis où elle en a besoin.Les deux motorisations bénéficient d'unequi assure des changements de vitesse précis. La technologie « shift-by-wire » est conçue de sorte que le sélecteur ne soit pas relié mécaniquement à la boîte de vitesses. Des signaux électroniques sont utilisés pour effectuer les changements de rapport. Le conducteur peut s’appuyer sur les palettes au volant qui offrent un lien plus fort entre la voiture et le conducteur.L’avec direction progressive et le blocage de différentiel assurent des performances élevées, quelles que soient les conditions ou le style de conduite. Grâce à la commande DCC, le conducteur peut sélectionner précisément la configuration souhaitée, en particulier avec le mode Individuel.Leintègre le contrôle vocal et par gestes. Il bénéficie du système Full Link aussi bien compatible avec Apple CarPlay (sans fil) qu’avec Android Auto. Les passagers peuvent recharger leur téléphone dans le véhicule à l’aide de prises USB ou accéder à leur écosystème d'applications en utilisant la connexion Bluetooth.Grâce à une, le Formentor dispose de l'application Connect qui permet d’accéder à des services en ligne directement dans le véhicule: télécharger des applications, écouter des web radios et accéder à des données de conduite et contrôler à distance le véhicule.La Cupra Formentor propose une. Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, l’Emergency Assist, le Travel Assist ainsi que le Side and l’Exit Assist comptent parmi les équipements disponibles.La Cupra Formentor est proposée à partir deavec une motorisation essence 2.0 TSI 310 ch.Les premières livraisons de la Cupra Formentor auront lieu fin 2020.VZ 2.0 TSI 310 ch :DESIGNPack extérieur Cupra avec entourages de vitres Noir PianoVitres arrière surteintéesFeux arrière LED avec bandeau Infinite LightÉclairage de bienvenue avec projection du logo Cupra au solINTÉRIEURSièges baquets Cupra en textile Noir AsphalteSeuils de porte Cupra rétroéclairésPack intérieur Copper avec inserts Dark AluVolant Supersports Cupra avec boutons satellitesÉclairage d’ambiance personnalisableINFO-DIVERTISSEMENTDigital CockpitSystème de navigation 3D sur écran tactile HD 12 poucesConnectivity Box avec chargeur à inductionFull Link avec CarPlay sans filCupra Connect Media & InternetAIDE À LA CONDUITETraffic Jam Assist et Travel AssistSide Assist et Lane Assist Plus avec centrage dans la voieSign AssistRégulateur de vitesse adaptatif ACC prédictif avec arrêt d’urgenceFeux de route intelligentsAssistant de sortie de stationnementPark AssistCaméra de reculCONFORT ET SÉCURITÉHayon électrique mains-libres "Virtual Pedal"Climatisation automatique tri-zone "Climatronic"Accès et démarrage mains-libresPERFORMANCEQuadruple sortie d’échappement noireRégulation adaptative du châssis DCCEXTRASCupra BoxTapis de sol spécifiques Premium Cupra > La vidéo du SUV coupé Cupra Formentor sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto