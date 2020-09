Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Renault La petite Renault Twingo Z.E. embarque une motorisation électrique et une batterie lithium-ion de 22 kWh.



La petite citadine électriqueembarque uneet uneLa Twingo Z.E. est construite sur uneLaest notamment assurée par un. Couplée au chargeur Caméléon, la batterie de Twingo Z.E. autorise uneLe groupe motopropulseur – moteur, réducteur, chargeur – de la Twingo Z.E. provient de la Zoe Le moteur électrique de(60 kW) de la Twingo Z.E. délivre unimmédiatement disponible.La voiture électrique offre des accélérations et des reprises à la fois franches accessibles dès les bas régimes.L'accélération de(Valeur indicative, en cours d'homologation).La(Valeur indicative, en cours d'homologation).La Twingo Z.E. dispose d'un, offrant, qui s'exerce dès le relâchement de la pédale d'accélérateur.Dans le, la voiture décélère de façon prononcée ce qui régénère plus rapidement la batterie, limite le recours à la pédale de frein et simplifie la conduite en ville.Le niveau, presque comme si elle était en roue libre.La mini-citadine électrique Renault offreComplet. Le cycle WLTP Complet est le cycle normalisé. Il se compose de 57 % de trajets urbains, 25 % de trajets périurbains et 18 % de trajets sur autoroute.Un mode « Éco » autorise une autonomie d'environ 215 kilomètres sur des trajets mixtes via une limitation de l'accélération et de la vitesse maximale sur voie rapide.La mini -citadine électrique Renault revendique jusqu'à. Le cycle WLTP City correspond à la partie urbaine du cycle normalisé.La(format type 2, destinée au branchement sur les bornes de recharge) prend place à l'emplacement habituellement dévolu à la trappe à carburant.La Twingo Z.E. se recharge(AC) jusqu'à 22 kW.La recharge de 0 à 100% sur uneLa recharge de 0 à 100% sur uneLa recharge deLe chargeur Caméléon de Renault permet de s'adapter à la puissance disponible de chaque borne de recharge et d'exploiter au maximum les infrastructures de recharge existantes en ville.La recharge deLa batterie 22kWh associée au chargeur Caméléon permet à laTwingo Electric de récupérer jusqu'à 80 km d'autonomie en 30 minutes sur une borne de 22kW de puissance.La recharge de 0 à 80% sur une borne 22 kW (triphasée 32 A) s'effectue en 63 minutes.Les cellules lithium-ion sont implantées dans la voiture de façon à n'altérer ni l'habitabilité générale, ni le volume du coffre, dont leSes absorbeurs de choc (crash box) en aluminium, totalement intégrées à la structure de la batterie, renforcent encore sa résistance latérale.La Twingo Z.E. est la réponse de Renault à l'évolution supposée, par la marque au losange, de la demande de la clientèle sur le segment des petites citadines Le groupe motopropulseur – moteur, réducteur, chargeur – de la Twingo Z.E. est fabriqué à Cléon en France.La batterie est produite par le coréenLa voiture électrique est assemblée dans l'usine Renault de Novo Mesto en Slovénie, d'où sortent toutes les versions thermiques de la Twingo.La version électrique de la Renault Twingo Electric est commercialisé à partir dedans sa finition Life ( bonus écologique de 7 000 euros plafonné à 27% non déduit).Lacomporte des équipements spécifiques tels que le mode B avec 3 différents niveaux de freinage récupératif, des pneus spécialement développés pour limiter la résistance au roulage, un câble Flexicharger permettant de brancher la Twingo Electric sur une prise de type Green' Up voire sur une simple prise domestique pour une recharge d'appoint et une climatisation manuelle.Labénéficie d'une climatisation automatique et d'un écran de 7 pouces permettant la réplication smartphone compatible avec Apple CarPlay et Google Android Auto . Cette finition profite également de fonctionnalités connectées qui permettent au conducteur de contrôler à tout moment le niveau de charge et d'autonomie restante de la batterie depuis son smartphone et de planifier la recharge du véhicule ainsi que le préconditionnment du véhicule électrique . Cette fonctionnalité permet de disposer d'un habitacle à la bonne température avant d'entamer son voyage été comme hiver, sans solliciter les batteries en roulant.Leest dotée d'une calandre aux accents bleus accompagnée d'un liseré bleu le long de la carrosserie. Cette finition Intens comporte également des jantes alliages de 15 pouces.A l'intérieur, la finition Intens profite d'un écran EasyLink 7 pouces avec services et navigation connectée, affichage de l'autonomie sur la cartographie accompagnée par la géolocalisation et la disponibilité des bornes de charge en temps réel.60 kW Life: 21 350 €60 kW Zen: 24 250 €60 kW Intens: 25 450 €