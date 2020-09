Restez connecté sur l’actualité automobile

10 Photos © Citroen Héritière d'une lignée de berline compacte Citroën C4 est dotée d'une posture surélevée et affirmée.



Longue de 4 360 mm, la berline compacte C4 est large de 1 800 mm et haute de 1 525 mm.



La silhouette de la berline C4 revendique le dynamisme d'une berline compacte avec des volumes fluides tout en adoptant subtilement certains codes du SUV pour plus de caractère.



La berline C4 se singularise par ses roues de grand diamètre (690 mm), sa garde au sol de 156 mm et ses protections à 360° autour de la carrosserie.



Aérodynamique et fluide, la berline C4 reprend les marqueurs identitaires de Citroën tout en les modernisant.



La face avant, avec sa signature lumineuse en V, reprend les codes esthétiques de Citroën avec des projecteurs à double étage et les chevrons chromés étirés sur toute la largeur du véhicule. Les chevrons s'étendent jusqu'aux feux de jour en partie haute et jusqu'aux projecteurs en partie basse.



La berline C4 adopte un éclairage 100% LED « Citroën LED



Les projecteurs antibrouillard à LED, associés à des inserts colorés de forme graphique, complètent la face avant.



Le capot haut et horizontal donne à la berline C4 une attitude énergique et affirmée.



Le bouclier avant doté d'une jupe inférieure noir mat assure la durabilité en cas de petits chocs.



Les grilles d'entrée d'air reprennent le motif des macro chevrons.



Les enjoliveurs de passages de roues noir mat, reliés aux jupes des boucliers avant et arrière et aux Airbump agrémentés d'inserts colorés, dynamisent la silhouette.



La ligne de toit en pente douce, associée à la lunette arrière inclinée, exprime l'aérodynamisme du véhicule, accompagnée par un spoiler renforçant le dynamisme de la silhouette et permettant d'asseoir visuellement et physiquement le véhicule.



Le pavillon en pente douce, surplombant les trois vitres latérales et rejoignant les feux, est un clin d'œil à la Citroën GS.



Avec sa lunette arrière originale inclinée, son volet vertical et son spoiler, la face arrière confère du dynamisme au véhicule.



Les feux arrière sont reliés par un bandeau noir brillant.



La jupe de bouclier noir mat dispose d'un décor noir brillant mettant en scène les canules d'échappement chromées pour certaines versions thermiques ou des inserts décoratifs pour les versions électriques.



Les deux écopes latérales sur le bouclier sont reliées par une ligne de style sur le volet.



Reposant sur un empattement long (2 670 mm), l'habitacle privilégie le bien-être et le confort.



La planche de bord, horizontale et large, donne une sensation d'



On retrouve des touches de chrome satin ou de noir brillant sur les aérateurs, le volant, le combiné, les commandes de climatisation et d'infotainment, la console centrale ou le tiroir de planche de bord.



Le volant doté d'une large branche inférieure intègre les commandes d'



Face au conducteur, le combiné numérique HD frameless est doté d'un graphisme Citroën original. Il est complété par un large affichage tête haute couleur permettant au conducteur de rester focalisé sur sa route.



Au centre, en partie haute de la planche de bord et reliée aux aérateurs centraux, la tablette tactile 10 pouces sans bordures est le centre des commandes du véhicule.



Elle est associée à une molette de réglage chromée.



Les commandes physiques de la climatisation automatique bi-zone permettent d'accéder immédiatement aux réglages.



La console intègre également la commande de frein de stationnement électrique et le sélecteur de mode de conduite incluant différents modes de conduite sur les versions à boîte automatique : Eco, Normal, Sport.



La berline C4 dispose d'une commande de boîte automatique en métal guilloché. Elle dispose de 3 positions (R, N et D) pour sélectionner facilement la marche arrière, le point mort ou la marche avant. Elle est associée à deux pushes rétroéclairés : P pour activer le mode Parking, M pour activer le mode de conduite manuel pour les versions thermiques ou B pour activer le mode Brake de récupération d'énergie de la version électrique.



La C4 propose le choix parmi 31 associations de teintes (7 teintes extérieures) et Packs Color (5) à l'extérieur et 6 ambiances intérieures différentes.



Les Packs Color (Glossy Black, Sable Métal, Gris Texturé, Anodised Deep Red et Anodised Blue) typiques des



Par sa stature surélevée, la berline C4 offre un une visibilité accrue en conduisant.



Le volume de coffre de la berline atteint 380 litres avec un hayon aux découpes larges et optimisées pour le chargement et un seuil de chargement plat et bas (715 mm).



Lorsque la banquette arrière est rabattue, le volume maximal de chargement atteint 1 250 litres. Un plancher à deux positions permet de compartimenter le coffre et de bénéficier d'un plancher plat.



La C4 embarque le programme Citroën Advanced Comfort, dont le confort de roulage avec les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives, les sièges Advanced Comfort et l'ambiance intérieure apaisante et lumineuse, au bénéfice du confort à bord.



Les suspensions Citroën avec Butées Hydrauliques Progressives procurent un effet tapis volant. Alors que les suspensions classiques sont composées d'un amortisseur, d'un ressort et d'une butée mécanique, les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives ajoutent deux butées hydrauliques de part et d'autre : une de détente et une de compression. La suspension travaille en deux temps en fonction des sollicitations.



Sur les compressions et détentes légères, ressort et amortisseur contrôlent de concert les mouvements verticaux sans solliciter les butées hydrauliques. Les butées permettent de disposer d'une plus grande liberté de débattement au véhicule, ce qui donne la sensation que la



Sur les compressions et détentes importantes, ressort et amortisseur travaillent de concert avec les butées hydrauliques qui ralentissent le mouvement progressivement, évitant les arrêts brusques en fin de course. La butée hydraulique absorbe et dissipe l'énergie emmagasinée, contrairement à une butée mécanique classique qui absorbe l'énergie mais en restitue une partie. Il n'y a donc pas de phénomène de rebond, les passagers sont isolés de la route.



Les sièges larges donnent l'impression aux passagers qu'ils sont installés dans un fauteuil surélevé isolé de la route.



On retrouve sous le capot de la berline compacte Citroën C4 trois types de motorisations: essence de 100 ch à 155 ch (PureTech 100 S&S, PureTech 130 S&S, PureTech 130 S&S EAT8, PureTech 155 S&S EAT8 et PureTech 155 EAT8), Diesel de 110 ch à 130 ch (BlueHDi 110 S&S et BlueHDi 130 S&S EAT8) et électrique 100 kW (136 ch) avec une autonomie de 350 kilomètres.



Des aides à la conduite incluant le dispositif de conduite semi- autonome de niveau 2 Highway Driver Assist sont proposées.



Le système Active Safety Brake freine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision via la détection et l'analyse des obstacles, fixes ou mobiles, piétons, cyclistes ou véhicules, y compris la nuit.



Le dispositif Alerte Risque Collision et Post Collision Safety Brake prévient le conducteur que son véhicule risque d'entrer en collision avec le véhicule qui le précède, à partir de 30 km/h. Cette action intervient avant le déclenchement du freinage automatique, activé automatiquement après une collision, pour éviter le sur- accident en immobilisant le véhicule entré en collision.



Le système de surveillance d'angle mort avertit le conducteur par un voyant dans les rétroviseurs extérieurs en présence d'une voiture dans l'angle mort.



Le système d'Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne alerte le conducteur et corrige la trajectoire du véhicule dès qu'il détecte un risque de franchissement involontaire de ligne sans activation des clignotants. Le conducteur peut empêcher cette correction, s'il le souhaite, en maintenant fermement le volant.



Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop& Go s'adapte à la vitesse du véhicule qui le précède en maintenant automatiquement la distance de sécurité préalablement choisie par le conducteur. Si nécessaire, le système a également la faculté, en intervenant sur le freinage et l'accélérateur, d'arrêter le véhicule et de le faire repartir automatiquement sans action du conducteur.



Le dispositif de conduite semi-autonome de niveau 2 Highway Driver Assist combine le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et l'Alerte active de franchissement involontaire de ligne, le véhicule prenant en charge la vitesse ou la trajectoire. Le conducteur peut déléguer la conduite de manière partielle, mais doit rester concentré sur la route, les mains sur le volant, selon la législation en vigueur. Il peut à tout moment reprendre la conduite la main sur la conduite.



Le Coffee Break Alert avertit le conducteur par une indication au tableau de bord qu'il est temps de faire une pause après un roulage de deux heures à des vitesses supérieures à 70 km/h.



Le système Alerte Attention Conducteur évalue l'état de vigilance du conducteur en identifiant les écarts de trajectoire par rapport aux marquages au sol et le prévient en cas de baisse de vigilance.



Le système de Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse affiche au combiné les panneaux de limitation de vitesse ainsi que certains panneaux de signalisation (stop, sens interdit, etc). La vitesse est enregistrée d'un seul geste comme consigne pour le régulateur / limiteur de vitesse.



Le dispositif de commutation automatique des feux de route permet le passage automatique des feux de route aux feux de croisement (et réciproquement).



La C4 démarre à partir de 20 900 euros en essence (PureTech 100 S&S Live) et 23 200 euros en Diesel (BlueHDi 110 S&S Live).



Cinq versions sont proposées: Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.



La version d'entrée de gamme Live est dotée d'une climatisation, d'un système audio numérique avec Bluetooth sur écran tactile 5 pouces, d'un Pack Safety (Active Safety Brake, Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne, Alerte Attention Conducteur, Alerte Risque Collision, Coffee Break Alert, Post Collision Safety Brake, Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation, Régulateur-limiteur de vitesse et Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers) et de l'allumage automatique des feux de croisement.



La version de milieu de gamme Feel offre davantage de look grâce aux roues de 18 pouces et aux projecteurs et antibrouillard avant à LED et davantage de confort grâce aux suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives, à l'aide au stationnement arrière, à la climatisation automatique bi-zone et à Citroën Connect Radio numérique sur tablette tactile 10 pouces.



La version Feel Pack reçoit des sièges Advanced Comfort, l'Affichage Tête Haute Couleur, une caméra de recul avec Top Rear Vision, la navigation connectée Citroën Connect Nav, le



La version Shine reçoit l'Accès et Démarrage Mains Libres Proximity, le Pack Drive Assist (Aide au stationnement avant et latéral, Commutation automatique des feux de route, Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go sur EAT8 et Système de surveillance d'angle mort) et le Pack Safety 2 (Active Safety Brake 2.0 et Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse).



La version Shine Pack, dispose de sièges avant chauffants, d'un HiFi System et du Highway Driver Assist pour une conduite semi-autonome de niveau 2



La Citroën C4 arrivera dans les points de vente Citroën fin 2020.



Les prix de la Citroën C4:



ESSENCE



PureTech 100 S&S Live: 20 900 €

PureTech 100 S&S Feel: 23 400 €

PureTech 130 S&S Feel: 24 900 €

PureTech 130 S&S Feel Pack: 26 400 €

PureTech 130 S&S Shine: 27 300 €

PureTech 130 S&S EAT8 Feel: 26 900 €

PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack: 28 400 €

PureTech 130 S&S EAT8 Shine: 29 300 €

PureTech 130 S&S EAT8 Shine Pack: 30 500 €

PureTech 155 S&S EAT8 Shine: 30 550 €

PureTech 155 S&S EAT8 Shine Pack: 31 750 €



DIESEL



BlueHDi 110 S&S Live: 23 200 €

BlueHDi 110 S&S Feel: 25 700 €

BlueHDi 110 S&S Feel Pack: 27 200 €

BlueHDi 110 S&S Shine: 28 100 €

BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel: 28 700 €

BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack: 30 200 €

BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine: 31 100 €

BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack: 32 300 €



Les équipements de série de la Citroën C4:



C4 LIVE



- ABS, AFU, ESP, REF

- Aide au démarrage en pente

- Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux

- Allumage automatique des feux de croisement

- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3

- Climatisation

- Combiné LCD

- Connect Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus

- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

- Détection de sous-gonflage

- Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat

- Enjoliveurs 16 pouces Spring

- Feux diurnes à LED

- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels

- Pack Safety :

- Active Safety Brake

- Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne

- Alerte Attention Conducteur

- Alerte Risque Collision

- Coffee Break Alert

- Post Collision Safety Brake

- Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation

- Régulateur-limiteur de vitesse

- Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers

- Poignées de portes extérieures Noir Brillant

- Prise 12V (avant)

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives (sauf sur la motorisation PureTech 100 S&S)

- Système audio numérique (DAB) MP3 4 HP sur écran tactile 5 pouces noir & blanc avec Kit mains libres Bluetooth et prise USB (type A)

- Volant réglable en hauteur et en profondeur



C4 FEEL (en plus de LIVE)



- 2 prises USB avant (1 type C et 1 type A) et 1 prise USB arrière (type A)

- Aérateurs centraux (arrière)

- Aide au stationnement arrière

- Citroën Connect Radio numérique sur tablette tactile 10 pouces

- Climatisation automatique bizone

- Combiné numérique couleur avec rétro -éclairage

- Connect Play : Mirror Screen

- Console centrale haute avec rangements et accoudoir

- Enjoliveurs 18 pouces Aerotech

- Essuie-vitre avant automatique

- Frein de stationnement électrique automatique

- Jupe arrière Noir Brillant

- Pack Color Glossy Black

- Plancher de coffre à 2 positions

- Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection

- Projecteurs LED avec signature lumineuse en V

- Siège conducteur avec réglage lombaire

- Siège passager réglable en hauteur

- Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives (toutes motorisations)

- Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP

- Volant croute de cuir



C4 FEEL PACK (en plus de FEEL)



- Affichage tête haute couleur

- Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort

- Caméra de recul avec Top Rear Vision

- Connect Nav : Citroën Connect Nav numérique sur tablette tactile 10 pouces

- Coque générique pour tablette (accessoire)

- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Diamantées

- Poche aumônière au dos des sièges avant

- Poignées de portes extérieures couleur caisse

- Rétroviseur intérieur électrochrome

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accompagnement

- Smart Pad Support Citroën

- Tiroir de planche de bord



C4 SHINE (en plus de FEEL PACK)



- Accès et démarrage mains libres Proximity

- Accoudoir central arrière avec trappe à ski

- Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort

- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Dark

- Pack Color Gris Texturé

- Pack Drive Assist :

- Aide au stationnement avant et latéral

- Commutation automatique des feux de route

- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (sur EAT8)

- Système de surveillance d'angle mort

- Pack Safety 2 :

- Active Safety Brake 2.0

- Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse

- Pack Style :

- Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales

- Vitres et lunette arrière surteintées

- Volant cuir pleine fleur



C4 SHINE PACK (en plus de SHINE)



- 2 prises USB arrière (1 type C et 1 type A)

- Ambiance Hype Black avec Sièges Advanced Comfort en Cuir grainé Siena Noir / Textile effet cuir Noir

- HiFi System

- Highway Driver Assist

- Recharge sans fil pour smartphone

- Sièges avant chauffants

- Surtapis avant et arrière

Héritière d'une lignée de berlines audacieuses, dont la Citroën GS, laest dotée d'une posture surélevée et affirmée.Longue de, la berline compacte C4 est large de 1 800 mm et haute de 1 525 mm.La silhouette de la berline C4 revendique le dynamisme d'une berline compacte avec destout en adoptant subtilementpour plus de caractère.La berline C4 se singularise par ses(690 mm), saet sesAérodynamique et fluide, la berline C4 reprend les marqueurs identitaires de Citroën tout en les modernisant.La face avant, avec sa signature lumineuse en V, reprend les codes esthétiques de Citroën avec deset les chevrons chromés étirés sur toute la largeur du véhicule. Les chevrons s'étendent jusqu'aux feux de jour en partie haute et jusqu'aux projecteurs en partie basse.La berline C4 adopte un« Citroën LED Vision » avec des feux de jour à LED et des projecteurs dotés de 3 modules à LED.Les projecteurs antibrouillard à LED, associés à des inserts colorés de forme graphique, complètent la face avant.Ledonne à la berline C4 une attitude énergique et affirmée.Le bouclier avant doté d'uneassure la durabilité en cas de petits chocs.Lesreprennent le motif des macro chevrons.Les, reliés aux jupes des boucliers avant et arrière et aux Airbump agrémentés d'inserts colorés, dynamisent la silhouette.La, associée à la lunette arrière inclinée, exprime l'aérodynamisme du véhicule, accompagnée par un spoiler renforçant le dynamisme de la silhouette et permettant d'asseoir visuellement et physiquement le véhicule.Le pavillon en pente douce, surplombant les trois vitres latérales et rejoignant les feux, est un clin d'œil à la Citroën GS.Avec sa, son volet vertical et son spoiler, la face arrière confère du dynamisme au véhicule.Les feux arrière sont reliés par un bandeau noir brillant.La jupe de bouclier noir mat dispose d'un décor noir brillant mettant en scène les canules d'échappement chromées pour certaines versions thermiques ou des inserts décoratifs pour les versions électriques.Les deux écopes latérales sur le bouclier sont reliées par une ligne de style sur le volet.Reposant sur un(2 670 mm), l'habitacle privilégie le bien-être et le confort.La planche de bord, horizontale et large, donne une sensation d' espace et de volume, tout en proposant des rangements intégrés.On retrouve des touches de chrome satin ou de noir brillant sur les aérateurs, le volant, le combiné, les commandes de climatisation et d'infotainment, la console centrale ou le tiroir de planche de bord.Le volant doté d'une large branche inférieure intègre les commandes d' aides à la conduite à gauche et d'infotainment à droite. Des palettes de boîte automatique, noir brillant, sont intégrées derrière le volant. Solidaires du volant, elles permettent de passer les vitesses de façon instantanée, quel que soit l'angle du volant.Face au conducteur, leframeless est doté d'un graphisme Citroën original. Il est complété par un large affichage tête haute couleur permettant au conducteur de rester focalisé sur sa route.Au centre, en partie haute de la planche de bord et reliée aux aérateurs centraux, laest le centre des commandes du véhicule.Elle est associée à une molette de réglage chromée.Les commandes physiques de la climatisation automatique bi-zone permettent d'accéder immédiatement aux réglages.La console intègre également la commande de frein de stationnement électrique et le sélecteur de mode de conduite incluant différents modes de conduite sur les versions à boîte automatique : Eco, Normal, Sport.La berline C4 dispose d'une commande de boîte automatique en métal guilloché. Elle dispose de 3 positions (R, N et D) pour sélectionner facilement la marche arrière, le point mort ou la marche avant. Elle est associée à deux pushes rétroéclairés : P pour activer le mode Parking, M pour activer le mode de conduite manuel pour les versions thermiques ou B pour activer le mode Brake de récupération d'énergie de la version électrique.La C4 propose le choix parmi 31 associations de teintes (7 teintes extérieures) et Packs Color (5) à l'extérieur et 6 ambiances intérieures différentes.Les Packs Color (Glossy Black, Sable Métal, Gris Texturé, Anodised Deep Red et Anodised Blue) typiques des voitures Citroën sont constitués d'inserts colorés autour des projecteurs antibrouillard avant et sur les Airbump.Par sa stature surélevée, la berline C4 offre un une visibilité accrue en conduisant.Leavec un hayon aux découpes larges et optimisées pour le chargement et un seuil de chargement plat et bas (715 mm).Lorsque la banquette arrière est rabattue, le volume maximal de chargement atteint 1 250 litres. Un plancher à deux positions permet de compartimenter le coffre et de bénéficier d'un plancher plat.La C4 embarque le, dont le confort de roulage avec les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives, les sièges Advanced Comfort et l'ambiance intérieure apaisante et lumineuse, au bénéfice du confort à bord.Lesprocurent un effet tapis volant. Alors que les suspensions classiques sont composées d'un amortisseur, d'un ressort et d'une butée mécanique, les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives ajoutent deux butées hydrauliques de part et d'autre : une de détente et une de compression. La suspension travaille en deux temps en fonction des sollicitations.Sur les compressions et détentes légères, ressort et amortisseur contrôlent de concert les mouvements verticaux sans solliciter les butées hydrauliques. Les butées permettent de disposer d'une plus grande liberté de débattement au véhicule, ce qui donne la sensation que la voiture survole les déformations de la chaussée : c'est l'effet tapis volant.Sur les compressions et détentes importantes, ressort et amortisseur travaillent de concert avec les butées hydrauliques qui ralentissent le mouvement progressivement, évitant les arrêts brusques en fin de course. La butée hydraulique absorbe et dissipe l'énergie emmagasinée, contrairement à une butée mécanique classique qui absorbe l'énergie mais en restitue une partie. Il n'y a donc pas de phénomène de rebond, les passagers sont isolés de la route.Les sièges larges donnent l'impression aux passagers qu'ils sont installés dans un fauteuil surélevé isolé de la route.On retrouve sous le capot de la berline compacte Citroën C4 trois types de motorisations:(PureTech 100 S&S, PureTech 130 S&S, PureTech 130 S&S EAT8, PureTech 155 S&S EAT8 et PureTech 155 EAT8),(BlueHDi 110 S&S et BlueHDi 130 S&S EAT8) et(136 ch) avec une autonomie de 350 kilomètres.Desincluant le dispositif de conduite semi- autonome de niveau 2 Highway Driver Assist sont proposées.Lefreine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision via la détection et l'analyse des obstacles, fixes ou mobiles, piétons, cyclistes ou véhicules, y compris la nuit.Leet Post Collision Safety Brake prévient le conducteur que son véhicule risque d'entrer en collision avec le véhicule qui le précède, à partir de 30 km/h. Cette action intervient avant le déclenchement du freinage automatique, activé automatiquement après une collision, pour éviter le sur- accident en immobilisant le véhicule entré en collision.Leavertit le conducteur par un voyant dans les rétroviseurs extérieurs en présence d'une voiture dans l'angle mort.Lealerte le conducteur et corrige la trajectoire du véhicule dès qu'il détecte un risque de franchissement involontaire de ligne sans activation des clignotants. Le conducteur peut empêcher cette correction, s'il le souhaite, en maintenant fermement le volant.Les'adapte à la vitesse du véhicule qui le précède en maintenant automatiquement la distance de sécurité préalablement choisie par le conducteur. Si nécessaire, le système a également la faculté, en intervenant sur le freinage et l'accélérateur, d'arrêter le véhicule et de le faire repartir automatiquement sans action du conducteur.Lecombine le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et l'Alerte active de franchissement involontaire de ligne, le véhicule prenant en charge la vitesse ou la trajectoire. Le conducteur peut déléguer la conduite de manière partielle, mais doit rester concentré sur la route, les mains sur le volant, selon la législation en vigueur. Il peut à tout moment reprendre la conduite la main sur la conduite.Leavertit le conducteur par une indication au tableau de bord qu'il est temps de faire une pause après un roulage de deux heures à des vitesses supérieures à 70 km/h.Leévalue l'état de vigilance du conducteur en identifiant les écarts de trajectoire par rapport aux marquages au sol et le prévient en cas de baisse de vigilance.Leaffiche au combiné les panneaux de limitation de vitesse ainsi que certains panneaux de signalisation (stop, sens interdit, etc). La vitesse est enregistrée d'un seul geste comme consigne pour le régulateur / limiteur de vitesse.Lepermet le passage automatique des feux de route aux feux de croisement (et réciproquement).La C4 démarre à partir deen essence (PureTech 100 S&S Live) et 23 200 euros en Diesel (BlueHDi 110 S&S Live).Cinq versions sont proposées: Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.La version d'entrée de gammeest dotée d'une climatisation, d'un système audio numérique avec Bluetooth sur écran tactile 5 pouces, d'un Pack Safety (Active Safety Brake, Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne, Alerte Attention Conducteur, Alerte Risque Collision, Coffee Break Alert, Post Collision Safety Brake, Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation, Régulateur-limiteur de vitesse et Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers) et de l'allumage automatique des feux de croisement.La version de milieu de gammeoffre davantage de look grâce aux roues de 18 pouces et aux projecteurs et antibrouillard avant à LED et davantage de confort grâce aux suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives, à l'aide au stationnement arrière, à la climatisation automatique bi-zone et à Citroën Connect Radio numérique sur tablette tactile 10 pouces.La versionreçoit des sièges Advanced Comfort, l'Affichage Tête Haute Couleur, une caméra de recul avec Top Rear Vision, la navigation connectée Citroën Connect Nav, le Smart Pad Support Citroën, le Tiroir de planche de bord et des jantes alliage 18 pouces.La versionreçoit l'Accès et Démarrage Mains Libres Proximity, le Pack Drive Assist (Aide au stationnement avant et latéral, Commutation automatique des feux de route, Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go sur EAT8 et Système de surveillance d'angle mort) et le Pack Safety 2 (Active Safety Brake 2.0 et Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse).La version, dispose de sièges avant chauffants, d'un HiFi System et du Highway Driver Assist pour une conduite semi-autonome de niveau 2La Citroën C4 arrivera dans les points de vente Citroën fin 2020.PureTech 100 S&S Live: 20 900 €PureTech 100 S&S Feel: 23 400 €PureTech 130 S&S Feel: 24 900 €PureTech 130 S&S Feel Pack: 26 400 €PureTech 130 S&S Shine: 27 300 €PureTech 130 S&S EAT8 Feel: 26 900 €PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack: 28 400 €PureTech 130 S&S EAT8 Shine: 29 300 €PureTech 130 S&S EAT8 Shine Pack: 30 500 €PureTech 155 S&S EAT8 Shine: 30 550 €PureTech 155 S&S EAT8 Shine Pack: 31 750 €BlueHDi 110 S&S Live: 23 200 €BlueHDi 110 S&S Feel: 25 700 €BlueHDi 110 S&S Feel Pack: 27 200 €BlueHDi 110 S&S Shine: 28 100 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel: 28 700 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack: 30 200 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine: 31 100 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack: 32 300 €- ABS, AFU, ESP, REF- Aide au démarrage en pente- Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux- Allumage automatique des feux de croisement- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3- Climatisation- Combiné LCD- Connect Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant- Détection de sous-gonflage- Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat- Enjoliveurs 16 pouces Spring- Feux diurnes à LED- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels- Pack Safety :- Active Safety Brake- Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne- Alerte Attention Conducteur- Alerte Risque Collision- Coffee Break Alert- Post Collision Safety Brake- Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation- Régulateur-limiteur de vitesse- Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers- Poignées de portes extérieures Noir Brillant- Prise 12V (avant)- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants- Siège conducteur réglable en hauteur- Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives (sauf sur la motorisation PureTech 100 S&S)- Système audio numérique (DAB) MP3 4 HP sur écran tactile 5 pouces noir & blanc avec Kit mains libres Bluetooth et prise USB (type A)- Volant réglable en hauteur et en profondeur(en plus de LIVE)- 2 prises USB avant (1 type C et 1 type A) et 1 prise USB arrière (type A)- Aérateurs centraux (arrière)- Aide au stationnement arrière- Citroën Connect Radio numérique sur tablette tactile 10 pouces- Climatisation automatique bizone- Combiné numérique couleur avec rétro -éclairage- Connect Play : Mirror Screen- Console centrale haute avec rangements et accoudoir- Enjoliveurs 18 pouces Aerotech- Essuie-vitre avant automatique- Frein de stationnement électrique automatique- Jupe arrière Noir Brillant- Pack Color Glossy Black- Plancher de coffre à 2 positions- Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection- Projecteurs LED avec signature lumineuse en V- Siège conducteur avec réglage lombaire- Siège passager réglable en hauteur- Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives (toutes motorisations)- Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP- Volant croute de cuir(en plus de FEEL)- Affichage tête haute couleur- Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort- Caméra de recul avec Top Rear Vision- Connect Nav : Citroën Connect Nav numérique sur tablette tactile 10 pouces- Coque générique pour tablette (accessoire)- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Diamantées- Poche aumônière au dos des sièges avant- Poignées de portes extérieures couleur caisse- Rétroviseur intérieur électrochrome- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accompagnement- Smart Pad Support Citroën- Tiroir de planche de bord(en plus de FEEL PACK)- Accès et démarrage mains libres Proximity- Accoudoir central arrière avec trappe à ski- Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Dark- Pack Color Gris Texturé- Pack Drive Assist :- Aide au stationnement avant et latéral- Commutation automatique des feux de route- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (sur EAT8)- Système de surveillance d'angle mort- Pack Safety 2 :- Active Safety Brake 2.0- Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse- Pack Style :- Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales- Vitres et lunette arrière surteintées- Volant cuir pleine fleur(en plus de SHINE)- 2 prises USB arrière (1 type C et 1 type A)- Ambiance Hype Black avec Sièges Advanced Comfort en Cuir grainé Siena Noir / Textile effet cuir Noir- HiFi System- Highway Driver Assist- Recharge sans fil pour smartphone- Sièges avant chauffants- Surtapis avant et arrière