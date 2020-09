Restez connecté sur l’actualité automobile

27 Photos © Suzuki La plusieurs évolutions de milieu de vie.



La Suzuki Swift bénéficie dede milieu de vie.La Swift restylée affiche unavec unesoulignée par un jonc chromé horizontal.La Swift se singularise par ses épaulements marqués, sonet saLa face avant de la Swift profite deen position verticale.La Swift restylée est proposée dans des couleurs bi-ton. La palette des coloris extérieurs comprend le rouge « Burning Red Pearl Metallic » associé à un toit noir, le bleu « Speedy Blue Metallic » associé à un toit noir, la teinte orange « Frame Orange Pearl Metallic » disponible avec un toit noir et la teinte jaune « Rush Yellow Metallic » disponible avec un toit argenté.A l'intérieur, la Swift se distingue par des, une console centrale de type, unet des inserts décoratifs gris argent qui accentuent le caractère moderne de l'intérieur.La Swift est animée par unqui intègre un double système d'injection. Le moteur dispose d'un système de calage variable électrique de la distribution à l'admission (VVT), d'une pompe à huile à cylindrée variable et de gicleurs de refroidissement des pistons à commande électronique.Le moteur 1.2 litre Dualjet, couplé au, garantit un rendement énergétique supérieur. Le système fait appel à un alterno-démarreur compact et léger faisant office de moteur électrique et à une batterie lithium-ion 12V d'une capacité de 10 Ah.La batterieet emmagasine de l'énergie qui est ensuite utilisée lors des accélérations.Le système d'hybridation légère SHVS convertit l'énergie cinétique générée lors des décélérations en énergie électrique. L'énergie est stockée dans la batterie lithium-ion et utilisée par le moteur électrique pour assister le moteur thermique à l'accélération.La participation de l'électricité dans le groupe motopropulseur permet d'affûter les relances et de donner davantage d'allant à bas régime.Le système coupe le moteur thermique lorsque le véhicule est à l'arrêt.La Swift 1.2 Dualjet Hybrid (865 kg) consomme en moyenne, soit des émissions de CO2 de 111 g/km (cycle WLTP).La Swift 1.2 Dualjet Hybrid (975 kg) à transmission intégrale intelligente AllGrip consomme en moyenne, soit des émissions de CO2 de 125 g/km (cycle WLTP).La Swift profite de. La citadine japonaise hérite des fonctions de reconnaissance de panneaux de signalisation, de détection des véhicules dans les angles morts et d'aide à la correction de trajectoire, qui viennent compléter l'ensemble des équipements de sécurité déjà disponibles, , dont le système d'aide au freinage à double capteur, la fonction d'alerte de vigilance du conducteur et le système de gestion des feux de route.Lefait appel à une caméra monoculaire pour détecter les panneaux de signalisation tels que les panneaux de limitation de vitesse, et les affiche sur l'indicateur de vitesse.Le(BSM) repose sur deux capteurs radar latéraux montés à l'arrière du véhicules. Les capteurs détectent les véhicules se situant dans ou à proximité de l'angle mort de chaque côté du véhicule . Un témoin à LED s'allume dans le rétroviseur correspondant pour alerter le conducteur.Lefait appel à une caméra monoculaire pour détecter les marquages au sol, et agit sur la direction pour aider le conducteur à ramener le véhicule dans sa voie de circulation en cas de franchissement inopiné de ligne. Le système est opérationnel entre 60 et 160 km/h.Le(ACC) fonctionne grâce à un radar à ondes millimétriques situé dans la calandre. Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est enclenché, la Swift s'adapte à l'allure du véhicule qui précède. La citadine japonaise freine et accélère et s'insère, sans intervention du conducteur sur les pédales) dans le rythme de la circulation.Adaptée à la ville grâce à son diamètre de braquage limité à 4,8 m, la Swift dispose d'une coffre de 265 litres (947 litres banquette arrière rabattue).Lancée en 2017, la Swift s'est vendue à plus 745 000 exemplaires dans plus de 119 pays (à fin 2019).Disponible en versions Avantage, Privilège et Pack, la Swift restylée est commercialisée à partir de(1.2 Dualjet Hybrid Avantage).1.2 Dualjet Hybrid Avantage: 15 340 €1.2 Dualjet Hybrid Privilège: 17 040 €1.2 Dualjet Hybrid Pack: 17 800 €1.2 Dualjet Hybrid Privilège Auto (CVT): 18 240 €1.2 Dualjet Hybrid Pack Auto (CVT): 19 000 €1.2 Dualjet Hybrid Privilège AllGrip: 18 540 €1.2 Dualjet Hybrid Pack Allgrip: 19 300 €PRÉSENTATION EXTÉRIEUREBouclier avant et arrière ton carrosserieCalandre 3D noire avec jonc chroméJantes en acier et enjoliveurs 15 pouces, pneumatiques 175/65Ouverture du hayon électromagnétiquePoignées de porte avant ton carrosserieVISIBILITÉAllumage automatique des pharesEssuie-glaces : avant 2 vitesses avec intermittence réglable arrière 1 vitesse avec intermittenceFeux de jour à LED (intégrés dans les projecteurs)Dispositif automatique de réglage de la hauteur des projecteursFonction "Guide me home" (1)Projecteurs avant et feux arrière à LEDRétroviseurs extérieurs ton carrosserie, réglables électriquement et dégivrantsDIRECTION ET INSTRUMENTATIONAlerte niveau carburant bas / alerte porte mal ferméeCompte-tours / direction assistéeOrdinateur de bord avec écran couleur LCD 4.2 pouces : Affichage rétroéclairé /consommation (instantanée / moyenne) / flux d'énergie du système Hybrid SHVS / horloge / indicateur de changement de rapport (BVM) / pression des pneumatiques / régulateur de vitesse adaptatif / température extérieure / vitesse (instantanée / moyenne)Signal sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait de la clé de contact / signal sonore et visuel du non bouclage des ceintures de sécurité aux places avant et arrièreVolant 3 branches gainé cuir, réglable en hauteur, avec contrôle audio et téléphonie main-libreCONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITEAir conditionné manuel et filtre à pollenContrôle du régulateur et du limiteur de vitesse sur le volantLève-vitres électriques avant (impulsionnel côté conducteur)Prise accessoire 12VPrise USB et AUXSystème audio : haut parleur à l'avant et à l'arrière / lecteur CD MP3/WMA / DAB / connexion BluetoothPRÉSENTATION INTÉRIEURELecteur de carte avant (3 positions)Médaillon de porte avant en tissuOrnement argenté du levier de vitesse / ornement des portes avant blanc matOuverture à distance de la trappe à essencePoignées de porte intérieures chroméesPorte bouteille (avant 2 et arrière 2) / porte gobelet (avant 2 et arrière 1)Sellerie tissuSièges arrière rabattables 60/40 avec appuis-tête (3)Sièges avant réglable en hauteur (côté conducteur), avec appui-tête réglables en hauteur et aumônière côté passagerKit de réparation de pneumatiquesSÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIESABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)Aide au démarrage en côteAirbags frontaux conducteur et passager avant / airbags latéraux conducteur et passager avant / airbags rideauxAncrages d'attache pour sièges enfants (2)Antivol électroniqueAssistance au freinage d'urgenceCeintures de sécurité : Avant : 3 points à enrouleur et limiteur d'effort, réglables en hauteur / arrière : 3 points à enrouleur et limiteur d'effort (2), 3 points (1) (centre)Contrôle de pression des pneumatiques TPMS (tyre pressure monitoring system)Engine Auto Stop Start System (EASS)ESPFixations ISOFIX aux places arrière pour sièges enfants (2)Freinage actif d'urgence RBS (Radar Brake Support)Hybrid SHVS ( Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)Pédalier rétractable en cas de choc frontal (frein et embrayage)Régulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptive Cruise Control)Renforts latéraux dans les portesSécurité enfants sur les portes arrièreSystème de désactivation de l'airbag passager avantTroisième feu stopAlerte de changement de trajectoire, de franchissement de ligne et de trafic en marche arrièreCapteurs de stationnement arrière (4)Détecteurs d'angle mortGestion automatique des feux de croisement / feux de routeIndication du rapport engagé sur l'ordinateur de bord LCD (CVT)Jantes en alliage léger 16 pouces et pneumatiques 185/55Freinage actif d'urgence DSBS (Dual Sensor Brake Support)Sièges avant chauffantsSystème multimédia avec écran tactile 7 pouces: Connectivité Smartphone compatible Mirror Link, Android Auto et Apple CarPlay / caméra de recul / reconnaissance vocaleSystème de reconnaissance de panneaux signalisation routière Vitres arrière surteintéesAir conditionné à régulation automatiqueDécor de planche de bord gris foncéDispositif d'ouverture des portes et de démarrage sans cléEclairage de plaque d'immatriculation à LEDJantes en alliage léger 16 pouces polies et pneumatiques 185/55Lève-vitres électriques arrièreNavigation cartographie Europe, monuments 3DOrnement des portes avant gris foncéPalettes derrière le volant (CVT)Poignées de maintien côté passager arrière (2)Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotantTweeters avantVolant réglable en profondeur