Restez connecté sur l’actualité automobile

Proposée uniquement avec une motorisation électrique en France, la Dacia Spring se singularise par des dimensions réduites et un look affirmé de SUV avec des arches de roue élargies, des barres de toit, une garde au sol de 151 mm à vide, des bas de caisse avant renforcés et un ski arrière.



La face avant de la Dacia Spring est rythmée par un capot nervuré, une calandre pleine, un large bouclier et des optiques LED effilées.



La calandre avant pleine comporte des reliefs 3D et dissimule la trappe de recharge, dont l'ouverture se commande depuis l'habitacle.



Les jantes en tôle ajourées permettent l'installation d'enjoliveurs Flexwheel qui imitent esthétiquement les jantes alliage.



Les ailes arrière sont nervurées.



La face arrière se singularise par une lunette arrière bombée, des optiques de phare arrondies et des courbes douces.



La partie basse est dotée d'attributs de SUV : le pare-choc arrière est équipé d'un robuste bouclier non peint et d'un ski teinté en gris.



Les catadioptres sont logées dans des fausses écopes d'air et les ailes arrières sont nervurées.



Un travail particulier a été effectué sur les fonctions d'éclairage du véhicule.



A l'avant, la ligne horizontale des optiques LED effilées se prolonge dans le dessin de la calandre.



A l'arrière, les 4 feux LED forment un double Y. Les catadioptres sont logées dans des fausses écopes d'air.



Longue de 3,73 m, la



La Spring cinq portes offre quatre places dans un empattement de 2 423 mm.



Les places arrière bénéficient d'une garde au toit généreuse et d'un rayon aux genoux de 100 mm permettant d'accueillir confortablement deux adultes.



Les passagers avant disposent de 23,1 litres de rangement répartis dans la boîte à gants, les contreforts de porte et le vide-poches de la console centrale.



Les passagers arrière disposent de poches aumônières derrière les sièges avant.



La mini-citadine électrique Dacia propose un coffre de 290 litres (sans compter le logement sous le coffre pour la roue de secours en option).



La banquette arrière est rabattable offrant alors une capacité de chargement de 620 litres.



L'habitacle de Spring arbore des inserts bleus au niveau des aérateurs de ventilation et de l'écran central.



Les contreforts de porte arborent des placages noir brillant entourés d'un liseré bleu.



Un afficheur numérique de 3,5 pouces est présent entre les compteurs.



La motorisation électrique synchrone à aimants permanents développe une puissance de 44 chevaux (33 kW) et un couple maximal de 125 Nm entre 500 et 2 500 tr/min.



Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 27,4 kWh. D'un poids de 186 kg, la batterie comprends 12 modules et 72 cellules.



La masse à vide en ordre de marche de la Spring est contenue à 970 kg malgré un bloc batterie de 186 kg.



Fonctionnant sans huile et avec un nombre de pièces en mouvement réduit que sur un moteur thermique (absence de courroie notamment), le moteur électrique est simple, fiable et robuste.



La boîte de vitesse est une mollette rotative chromée avec trois positions : D (drive / marche avant), N (neutral / point mort) et R (return / marche arrière).



Le moteur de très faible puissance offre une accélération linéaire sans à-coup, une réponse immédiate à l'accélération (couple de 125 Nm disponible immédiatement), l'absence de passage de vitesse, un silence de fonctionnement et une absence de vibration.



La Spring atteint une vitesse de pointe de 125 km/h. Elle affiche des 0 à 100 km/h prend 19,1 secondes. La Spring réalise un 1 000 mètres départ arrêté en 40,5 secondes et la reprise de 80 à 120 km/h nécessite 26,2 secondes.



La Spring électrique n'émet pas, à l'usage, d'émission polluante ni de CO2.



Le freinage régénératif permanent récupère de l'énergie à chaque levée de pied de la pédale d'accélérateur.



La consommation homologuée en cycle mixte s'élève à 139 Wh/km (100 Wh/km en ville)



La Dacia Spring revendique une autonomie de 230 kilomètres en cycle homologué WLTP permettant une utilisation exclusivement



L'autonomie peut être améliorée de près de 9% par une pression sur le bouton Eco de la planche de bord grâce à une limitation de la puissance à 23 kW (au lieu de 33 kW) et une limitation de la vitesse maximale à 100 km/h.



En Europe, le roulage moyen quotidien d'une citadine est de 31 km. Sur cette base, la Spring n'a besoin que d'une seule charge par semaine.



La Dacia Spring se charge via un connecteur situé derrière la calandre. Le déverrouillage de la trappe s'effectue par une commande située dans l'habitacle, sous le volant.



Lorsque Spring est branchée, le tableau de bord affiche le témoin de charge, le pourcentage actuel de charge, la durée restante pour atteindre une charge à 100% et l'autonomie avec le niveau de charge actuel.



Depuis un smartphone, l'application MY Dacia permet de connaître en temps réel le niveau de charge de la batterie, l'autonomie disponible et de localiser la



Pour arrêter la charge, la prise doit être déverrouillée en appuyant sur la commande d'ouverture des portes depuis la clé ou l'habitacle.



La Spring se recharge sur une prise domestique 220V ou sur une prise Green'Up avec un câble Flexicharger (mode 2) fourni de série, sur une Wallbox (avec un câble spécifique (mode 3) proposé en option) ou sur une borne DC (Prise Combo DC 30 kW en option).



La durée de charge de la batterie lithium-ion est de moins de 14 heures pour une charge à 100% sur une prise domestique de 2,3 kW, moins de 8 heures et 30 minutes pour une charge à 100% sur une Wallbox de 3,7 kW, moins de 5 heures pour une charge à 100% sur une Wallbox de 7,4 kW avec un câble spécifique (mode 3) et moins d'une heure pour une charge à 80% (et moins d'une heure et 30 minutes pour une charge à 100%) sur une borne DC 30 kW intégrant le câble de charge.



En France, 30 000 bornes sont disponibles en libre-service.



Lorsque la Spring est en charge, une application Dacia permet de s'informer de la progression de la charge et d'actionner ou d'arrêter la recharge à distance sur smartphone.



La structure de caisse est renforcée au niveau de la baie moteur et du compartiment passager (notamment au niveau du pilier milieu et des poutres de porte) par de l'acier à très haute résistance.



La batterie est protégée des chocs par des soubassements renforcés. Afin de faciliter l'intervention des pompiers, la Spring est équipée d'un système de déconnection activable et d'une ouverture spécifique pour un accès rapide à l'intérieur de la batterie.



L'équipement de série comprend la direction à assistance variable 100% électrique, le verrouillage centralisé à distance et quatre vitres électriques.



Les



Actif de 7 à 170 km/h, le freinage automatique d'urgence détecte, via le radar avant, la distance du véhicule qui précède (à l'arrêt ou en mouvement). Si un risque de collision est détecté, il alerte le conducteur de manière visuelle et sonore, avant d'amplifier la performance du système de freinage si le conducteur freine mais que le risque est toujours présent ou d'actionner automatiquement ou plus fortement les freins si le conducteur ne freine pas ou pas suffisamment.



L'équipement de série, sur toutes les versions, comprend la direction à assistance variable 100% électrique, la climatisation manuelle, le verrouillage centralisé à distance, quatre vitres électriques, l'allumage automatique des phares et le limiteur de vitesse (dont la commande est située sur le volant).



Le système multimédia, les réglages électriques des rétroviseurs et une roue de secours sont disponibles en option.



L'équipement multimédia Media Nav, disponible en option, comprend un écran tactile de 7 pouces, la navigation, la radio DAB, la réplication filaire du smartphone compatible avec Apple CarPlay et Android



Le système d'assistance au parking, disponible en option, offre des aides visuelles et sonores grâce à trois radars à ultra-sons situés sur le bouclier arrière et une caméra de recul dont l'image est retransmise sur l'écran du système multimédia avec des lignes dynamiques de guidage.



Conçue et assemblée en Chine, la Dacia, Spring a subi plus d'un million de kilomètres (en équivalent cumulés) de tests de roulage dans des conditions climatiques et d'usage extrêmes. La durabilité de tous ses matériaux a été mise à l'épreuve lors de « torture tests ». Les performances et les recharges de sa batterie ont été éprouvées à hautes et à basses températures.



La Dacia Spring est garantie 3 ans (limitée à 100 000 kilomètres) et la batterie est garantie 8 ans (limitée à 120 000 kilomètres).



La Dacia Spring entend répondre sans superflu à l'essentiel des besoins de mobilité urbaine et périurbaine et rendre la mobilité électrique accessible à tous. Commercialisée à un



La Dacia Spring est proposée en deux niveaux d'équipements: Confort et Confort Plus.



La Dacia Spring Confort est vendue au prix de 16 990 euros (12 403 euros,



La version Confort Plus est à 18 490 euros (13 498 euros, bonus écologique de 7 000 euros déduit dans la limite de 27 % du prix du véhicule).



Un pack coloré « Pack Orange » visant à rehausser le look équipe la version Confort Plus: les rétroviseurs, les barres de toit, le sticker de porte et le cerclage des entrées d'air sont teintés ou soulignés d'orange. A l'intérieur, les surpiqures des sièges, l'entourage des aérateurs de ventilation et de l'écran multimédia sont orange et les placages de contrefort de porte sont gris brillant.



Les premières livraisons de la Dacia Spring "Made in China" interviendront à l'automne 2021.



Les prix de la Dacia Spring:



Confort: 16 990 €

Confort Plus: 18 490 €



Les principaux équipements de série de la Dacia Spring:



CONFORT



Climatisation manuelle

Radio Bluetooth

USB

Feux de jour LED

Enjoliveurs Flex Wheel 14 pouces

Sellerie TEP / Tissu

Câble de charge mode 2



CONFORT PLUS (en plus de CONFORT)



Pack Techno (Media Nav 7 pouces avec réplication smartphone, USB, caméra de recul et radars arrière)

Pack Orange (intérieur / extérieur)

Roue de secours

Peinture métallisée

