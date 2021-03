Restez connecté sur l’actualité automobile

15 Photos © Hyundai Le SUV urbain Hyundai Bayon adopte l'identité stylistique de la marque baptisée Sensuous Sportiness, qui recherche l'harmonie entre les proportions, l'architecture, le style et les technologies.



Le SUV urbain Hyundai affiche un design acéré et des attributs stylistiques emblématiques des SUV de Hyundai.



Le style affirmé du SUV urbain Hyundai est souligné par des lignes robustes et des feux en forme de flèche.



À l'avant, la large calandre est évasée vers le bas, conférant une assise robuste au véhicule.



Les projecteurs en trois éléments associés à des prises d'air soulignent le look acéré du



La prise d'air horizontale et les feux de jour accentuent la largeur du véhicule, tandis que le sabot de protection et les moulures de passages de roue affirment son statut de SUV.



À l'arrière, les feux en forme de flèche soulignent la dynamique des montants. Leur positionnement de part et d'autre du hayon fait ressortir la largeur d'assise du véhicule. Les feux sont reliés par un fin liséré horizontal qui accentue la sensation de largeur du véhicule tout en établissant une jonction naturelle entre les flancs et la poupe. Les lignes anguleuses en partie supérieure accentuent l'impression de volume de la proue. Les feux et clignotants à LED complètent le caractère résolument moderne du look du Bayon.



La Hyundai Bayon offre une palette de sept coloris extérieurs (Mangrove Green, Phantom Black, Polar White, Sleek Silver , Dragon Red, Aurora Grey et Intense Blue). Un toit bicolore Phantom Black est disponible en option.



Long de 4 180 mm, large de 1 775 mm et haut de 1 490 mm, le Bayon offre un empattement de 2 580 mm et un volume de coffre de 411 litres. Un cache-bagages peut coulisser le long du dossier de la banquette arrière pour recouvrir le chargement.



Les occupants bénéficient d'une longueur aux jambes de 1 072 mm à l'avant et de 882 mm à l'arrière.



Le Bayon offre une garde au sol pouvant atteindre 183 mm avec les jantes de 17 pouces.



L'habitacle, moderne et numérique, se caractérise par un poste de conduite numérique et des combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, et l'écran AVN de 10,25 pouces ou le système Display Audio de 8 pouces.



Un système d'éclairage ambiant à LED intégré dans la cave à pieds des passagers avant, les vide-poches de porte, et les poignées intérieures de porte avant, ainsi que dans le rangement situé sous la console centrale est proposé.



Le SUV du segment B Hyundai embarque le pack de sécurité Hyundai SmartSense.



L'assistance active au suivi de voie (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation.



Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) émet tout d'abord un avertissement sonore, puis serre les freins si nécessaire pour éviter toute collision. Le système intègre la détection des véhicules, piétons et cyclistes, ainsi que la fonction braquage en intersection, qui active les freins afin d'éviter une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse lorsque le conducteur tourne à gauche à une intersection.



Le régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation (NSCC) utilise les données du système de navigation du véhicule pour ajuster automatiquement la vitesse sur autoroute ou voie rapide.



La détection de fatigue conducteur (DAW) analyse ses habitudes de conduite afin de détecter tout signe de distraction ou de somnolence.



Le système fonctionne de concert avec l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LVDA), qui avertit le conducteur s'il ne réagit pas assez rapidement lorsque le véhicule en amont redémarre.



L'alerte de présence de passager arrière (ROA) avertit le conducteur si les capteurs détectent un mouvement au niveau des sièges arrière avant de sortir du véhicule.



L'aide au stationnement arrière avec fonction freinage (PCA-R) émet un avertissement et serre les freins si nécessaire lorsqu'un obstacle est détecté à l'arrière du véhicule en marche arrière à vitesse réduite.



L'alerte de circulation transversale arrière avec fonction freinage (RCCA) assiste le conducteur lorsqu'il quitte une place de stationnement en marche arrière alors qu'un autre véhicule est en approche.



L'assistance active au stationnement (PA) fait appel à toute une série de capteurs qui agissent de concert pour aider le conducteur à se garer en espaces restreints.



En cas d'accident avec déclenchement d'airbag, la fonction eCall appelle automatiquement les services d'urgence Les occupants peuvent également activer cette fonction par simple pression d'un bouton.



Le SUV urbain Hyundai est proposé avec une motorisation 1.2 litre MPi et un bloc 1.0 litre T-GDi suralimenté à injection directe.



Le moteur 1.2 litre MPi, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, développe 84 ch et 117,7 Nm de couple à 4 200 tr/min.



Le moteur T-GDi de cylindrée réduite est couplé à la technologie d'hybridation légère 48 volts (48 V) et à la transmission manuelle intelligente (iMT). L'iMT découple le moteur de la transmission dès que le conducteur relâche l'accélérateur. Ainsi, le véhicule peut passer enmode « roue libre », permettant de réduire les émissions et la



Le modèle intègre également la technologie de régulation en continu de la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD), qui régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes en fonction des conditions de conduite. La technologie optimise le rendement énergétique du moteur.



Le moteur 1.0 litre T-GDi 100 ch peut être couplé à une boîte manuelle intelligente à 6 rapports (6iMT) ou à une transmission à double embrayage à 7 rapports (7DCT).



Le moteur 1.0 litre T-GDi 100 ch à technologie 48 V est proposé avec trois modes de conduite destinés à optimiser la réactivité du moteur et la maîtrise directionnelle en fonction des conditions de conduite. Il s'agit des modes Eco, Normal et Sport.



Le moteur suralimenté à injection directe 1.0 litre T-GDi 100 ch développe 171,6 Nm de couple entre 1 500 et 4 000 tr/min.



Le Bayon est commercialisé en quatre finitions: Initia, Intuitive, Creative et Executive.



Les tarifs démarrent à partir de 17 850 euros (1.2 litre 84 Initia).



Les prix du Hyundai Bayon:



Essence



1.2 84 Initia: 17 850 €

1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Initia: 20 150 €

1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Intuitive: 22 300 €

1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Creative: 24 600 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Intuitive: 23 600 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Creative: 25 900 €

1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive: 27 600 €



Les options du Hyundai Bayon:



Peinture métallisée: 550 €

Park & Connect(disponible sur motorisation 1.0 T-GDi uniquement):1 050 €

Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black: 400 €



Les équipements de série du Hyundai Bayon:



Initia



6 airbags

Aide au démarrage en côte

Allumage automatique des feux de croisement

Assistance active au maintien de voie

Climatisation manuelle

Commandes au volant

Connexion Bluetooth

Détection de fatigue du conducteur

Appel d'urgence eCall

Enjoliveurs 15 pouces

Feux de jour et feux de position à LED

Feux de route intelligents

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistes

Limiteur de vitesse intelligent

Port USB de recharge à l'avant

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Système audio RDS/RNT compatible MP3, USB

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

Vitres électriques avant et arrière

Volant et levier de vitesses gainés cuir



Intuitive ajoute à la version Initia :



Accoudoir central avant coulissant

Aide au stationnement arrière

Caméra de recul

Compatibilité Apple CarPlay et Android

Compteurs numériques 10,25 pouces

Console de rangement sous l'accoudoir avant

Eclairage d'ambiance intérieur

Intérieur bi-ton noir et gris clair ou noir avec inserts décoratifs et surpiqures Safari Green (selon coloris extérieur)

Jantes alliage 16 pouces

Port USB de recharge à l'arrière

Rétroviseurs rabattables électriquement

Vitre électrique séquentielle coté conducteur

Vitres arrière et lunette arrière surteintées



Creative ajoute à la version Intuitive :



Accès mains-libres et démarrage sans clé

Capteur de pluie

Chargeur sans fil pour téléphone compatible

Climatisation automatique avec capteur de désembuage automatique

Eclairage additionnel en virage

Ecran couleur tactile 10,25 pouces

Feux arrière à LED

Feux avant bi-LED

Jantes alliage 17 pouces

Jonc de vitres chromé

Navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse

Services connectés Hyundai Live



Executive ajoute à la version Creative :



Aide au stationnement arrière avec fonction freinage

Aide au stationnement avant

Assistance active au stationnement

Assistance active au suivi de voie

Freinage d'urgence autonome avec fonction intersections

Pare-brise avec film acoustique

Régulateur de vitesse adaptatif

Surveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière

Système audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwoofer

Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black

Il s'agit des modes Eco, Normal et Sport.Le moteur suralimenté à injection directe 1.0 litre T-GDi 100 ch développeLe Bayon est commercialisé en: Initia, Intuitive, Creative et Executive.Les tarifs démarrent à partir de(1.2 litre 84 Initia).1.2 84 Initia: 17 850 €1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Initia: 20 150 €1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Intuitive: 22 300 €1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Creative: 24 600 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Intuitive: 23 600 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Creative: 25 900 €1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive: 27 600 €Peinture métallisée: 550 €Park & Connect(disponible sur motorisation 1.0 T-GDi uniquement):1 050 €Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black: 400 €6 airbagsAide au démarrage en côteAllumage automatique des feux de croisementAssistance active au maintien de voieClimatisation manuelleCommandes au volantConnexion BluetoothDétection de fatigue du conducteurAppel d'urgence eCallEnjoliveurs 15 poucesFeux de jour et feux de position à LEDFeux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistesLimiteur de vitesse intelligentPort USB de recharge à l'avantReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesseRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsSystème audio RDS/RNT compatible MP3, USBVerrouillage centralisé à distance avec clé rétractableVitres électriques avant et arrièreVolant et levier de vitesses gainés cuirajoute à la version Initia :Accoudoir central avant coulissantAide au stationnement arrièreCaméra de reculCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto Compteurs numériques 10,25 poucesConsole de rangement sous l'accoudoir avantEclairage d'ambiance intérieurIntérieur bi-ton noir et gris clair ou noir avec inserts décoratifs et surpiqures Safari Green (selon coloris extérieur)Jantes alliage 16 poucesPort USB de recharge à l'arrièreRétroviseurs rabattables électriquementVitre électrique séquentielle coté conducteurVitres arrière et lunette arrière surteintéesajoute à la version Intuitive :Accès mains-libres et démarrage sans cléCapteur de pluieChargeur sans fil pour téléphone compatibleClimatisation automatique avec capteur de désembuage automatiqueEclairage additionnel en virageEcran couleur tactile 10,25 poucesFeux arrière à LEDFeux avant bi-LEDJantes alliage 17 poucesJonc de vitres chroméNavigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographieRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueServices connectés Bluelink avec carte SIM incluseServices connectés Hyundai Liveajoute à la version Creative :Aide au stationnement arrière avec fonction freinageAide au stationnement avantAssistance active au stationnementAssistance active au suivi de voieFreinage d'urgence autonome avec fonction intersectionsPare-brise avec film acoustiqueRégulateur de vitesse adaptatifSurveillance active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrièreSystème audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwooferToit et rétroviseurs contrastés Phantom Black