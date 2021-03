Restez connecté sur l’actualité automobile

14 Photos © BMW Basé sur un arsenal technologique modulaire et évolutif, le grand SAV BMW iX électrique ouvre la voie à la future génération de



La BMW iX combine un design avant-gardiste et une vision moderne du luxe avec des technologies avancées en matière de conduite automatisée, d'ergonomie, de connectivité et de services digitaux.



Le fleuron technologique de la marque BMW se concentre sur le plaisir de conduire sans émissions locales.



Le développement et la production de la BMW iX s'inscrivent dans une approche globale de développement durable, impliquant le respect de normes environnementales et sociales strictes dans l'extraction des matières premières, ainsi que l'utilisation d'électricité provenant de sources renouvelables comme d'une forte proportion de matériaux recyclés.



BMW se procure le cobalt et le lithium nécessaires aux batteries haute tension auprès de sources contrôlées en Australie et au Maroc, avant de les fournir aux fabricants de cellules de batterie. Comme pour la production de l'ensemble du véhicule à l'usine BMW Group de Dingolfing, les cellules de batterie sont fabriquées en utilisant exclusivement de l'énergie verte provenant de sources certifiées. L'entreprise achète de l'aluminium fabriqué à partir d'électricité provenant de centrales solaires. L'importance accordée à la préservation des ressources dans la production de la BMW iX est soulignée par la forte proportion d'aluminium secondaire et de plastique recyclé utilisés.



L'intérieur de la



Parmi les matières premières utilisées pour les revêtements de sol et les tapis, on trouve des filets de pêche récupérés.



Les moteurs électriques de la BMW iX se distinguent par une conception qui permet d'éviter l'utilisation de terres rares. Ils fonctionnent selon le principe d'un moteur synchrone excité par le courant. L'excitation du rotor des moteurs BMW iX n'est pas induite par des aimants permanents fixes, mais par l'apport d'énergie électrique.



L'excitation précisément contrôlée du rotor à l'aide de l'énergie électrique permet d'obtenir un couple maximal dès le démarrage et de le maintenir sur une plage de régime large.



À l'extérieur de la BMW iX, les proportions puissantes d'un grand SAV BMW sont réinterprétées de manière distinctive.



La BMW iX est comparable à la



La dimension des roues rappelle la BMW X7.



L'utilisation minimaliste de lignes de caractère et les surfaces aux formes généreuses évoquent une impression de grande



Les lignes nettes, la structure claire et les contours presque rectangulaires autour des passages de roue apportent un design à la présence incontestable.



Au centre de la partie avant se trouve la calandre proéminente et verticale. Comme le système de propulsion électrique de la BMW iX ne nécessite qu'une faible quantité d'air de refroidissement, la calandre est complètement obturée. Le rôle de la calandre est devenu entièrement numérique. Les caméras, les radars et autres capteurs sont intégrés de manière imperceptible dans la calandre derrière une surface high-tech transparente.



La BMW iX se distingue également par des projecteurs fins, des poignées de porte affleurantes (actionnées par la simple pression d'un bouton), des vitres latérales sans encadrement, un hayon qui s'étend sur toute la section arrière sans joint de séparation et des feux arrière également extrêmement fins.



Dans l'habitacle, l'absence de tunnel central renforce la sensation d'



L'espace intérieur généreux, le mélange de matériaux de haute qualité, les sièges avec appuie-tête intégrés et un toit en verre panoramique exceptionnellement grand plongent les occupants de la BMW iX dans l'ambiance d'un salon luxueux.



L'affichage et les commandes sont limités à l'essentiel.



Le volant de forme hexagonale, le sélecteur de vitesses et l'écran incurvé BMW donnent clairement un côté futuriste à l'habitacle de la BMW iX.



La BMW iX bénéficie de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive.



La technologie BMW eDrive inclut les deux moteurs électriques, l'électronique, la technologie de recharge et la batterie haute tension.



La BMW iX sera proposée en versions BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50.



La BMW iX xDrive40 a une puissance de plus de 240 kW/300 ch, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 6,0 secondes. La



Sur la BMW iX xDrive50, le système d'entraînement (qui comprend un moteur électrique sur l'essieu avant et un autre sur l'essieu arrière) produit une puissance totale de plus de 370 kW/500 ch et permet une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5,0 secondes. La consommation électrique moyenne dans le cycle d'essai WLTP est inférieure à 21 kWh aux 100 km.



Un système de transmission efficace et la technologie de batterie augmentent l'autonomie.



Le moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance de la BMW iX forment un ensemble hautement intégré dans un seul boîtier. Cette construction



Grâce à un aérodynamisme optimisé et à une conception allégée, la BMW iX affiche une efficacité élevée par rapport à son encombrement.



Les batteries haute tension sont placées dans le plancher du véhicule et font partie intégrante de la carrosserie. La densité énergétique gravimétrique des batteries lithium-ion a encore été augmentée d'environ 20 % par rapport à la batterie de la génération précédente.



Les cellules de batterie sont fabriquées selon des spécifications précises de BMW et intégrées dans des batteries haute tension spécifiques au modèle.



L'unité de batterie de la BMW iX xDrive40 a un contenu énergétique brut de plus de 70 kWh. L'autonomie calculée selon le cycle WLTP de la BMW iX xDrive40 est supérieure à 400 kilomètres.



La BMW iX xDrive50 est équipée d'une batterie d'un contenu énergétique brut de plus de 100 kWh. Cela confère à la BMW iX xDrive50 une autonomie de plus de 600 kilomètres dans le cycle d'essai WLTP.



Les chiffres relatifs aux



La technologie de charge de la BMW iX permet une recharge rapide en courant continu (CC) avec une puissance de charge élevée.



La BMW iX xDrive40 peut recharger sa batterie haute tension jusqu'à 150 kW, tandis que la capacité de charge maximale de la BMW iX xDrive50 est de 200 kW. Cela signifie qu'un temps de branchement de dix minutes fournit suffisamment d'énergie pour ajouter 90 kilomètres d'autonomie sur l'iX xDrive40 et plus de 120 kilomètres sur la BMW iX xDrive50.



Dans les deux variantes du modèle, la charge de la batterie haute tension peut être portée de 10 à 80 % de sa capacité totale en moins de 40 minutes.



La palette des technologies présentes sur la BMW iX permet de réaliser des progrès significatifs dans les domaines de la conduite automatisée.



Le niveau de puissance de calcul a été développé pour traiter un volume de données 20 fois supérieur à celui des modèles précédents. Environ deux fois plus de données provenant des capteurs des véhicules peuvent être traitées qu'auparavant.



La BMW iX est compatible avec la 5G et sera dotée de fonctions améliorées de conduite et de stationnement automatisés.



La structure de carrosserie, avec un châssis en aluminium et une coque en carbone, permet une rigidité de torsion élevée, qui à son tour améliore l'agilité et maximise la protection des passagers, tout en minimisant son poids.



L'utilisation des avantages offerts par le système de propulsion tout électrique et la mise en œuvre de mesures éprouvées au niveau de l'avant de la voiture, du soubassement, des roues et de l'arrière confèrent à la BMW iX des propriétés aérodynamiques optimisées qui améliorent les performances et l'autonomie du SAV électrique. La BMW iX possède un coefficient de traînée (Cx) de 0,25.



La voiture se trouve actuellement dans la phase finale de son développement en série.



La BMW iX sera fabriquée dans l'usine de Dingolfing à partir du second semestre 2021.



Le lancement sur le marché des BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50 aura lieu fin 2021.



La BMW iX xDrive40 sera proposée à partir de 86 250 euros, ce qui la place, à équipement équivalent, au niveau de la BMW



La vidéo du grand SAV BMW iX électrique sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto

