Restez connecté sur l’actualité automobile

Lancé sur le marché fin 2017 avec une unique motorisation essence, le SUV Coupé Mitsubishi Eclipse Cross s'offre un restylage complet.



Le Mitsubishi Eclipse Cross restylé affiche une face avant et une partie arrière retravaillées au profit du dynamisme de la ligne du SUV Coupé japonais.



Inspirée dans son design par le Mitsubishi e-Evolution Concept, dévoilé en 2017, la version restylée du SUV Coupé Mitsubishi Eclipse Cross incarne la nouvelle orientation design de la marque Mitsubishi « Mitsubishi-ness ».



Le langage stylistique Mitsubishi se veut à la fois robuste et ingénieux.



La face avant Dynamic Shield du Mitsubishi Eclipse Cross repose sur une calandre noire derrière laquelle sont dissimulés des caméras et des capteurs.



Le dessin du bouclier avant caractéristique du Dynamic Shield intègre un pare-chocs plus massif et allongé, des optiques et des antibrouillards élargis et une lame de feux de jour à LED avec clignotants.



Le profil est allongé de 14 cm avec un porte-à-faux avant plus important de 3,5 cm et un porte-à-faux arrière allongé de 10,5 cm.



Le hayon moins abrupt et plus racé offre une lunette arrière plus grande d'un seul tenant surplombant une partie métallique dont la forme hexagonale tridimensionnelle rappelle le hayon du concept e-evolution.



Encadrant le hayon, les feux arrière massifs avec une signature lumineuse en forme de T suggèrent une assise stable tandis que leur extension latérale les rendent plus visibles, soulignant au passage la ligne fluide de la vitre arrière.



Allié à un pare-chocs arrière au contour adouci, ce nouvel ensemble participe à l'augmentation du volume de chargement qui gagne 80 mm en longueur.



Long de 4 545 millimètres, l'Eclipse Cross propose un coffre de 328 litres (5 sièges, volume allant jusqu'à la plage arrière) extensible à 1 108 litres (2 sièges, volume jusqu'au toit).



L'Eclipse Cross PHEV intègre un système embarqué connecté au smartphone (SDA : Smartphone-link Display Audio) avec un écran de 8 pouces.



L'écran présente des molettes de réglage de volume pour un accès rapide.



Au-delà des évolution stylistique et technique, le SUV Coupé Mitsubishi Eclipse Cross restylé embarque la technologie Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Mitsubishi.



L'intégration du groupe motopropulseur PHEV entraine la suppression de la banquette arrière coulissante.



Composée de 80 cellules, la batterie motrice lithium-ion (300V, 13,8kWh) est située sous le plancher, entre les roues.



La batterie motrice logée sous le plancher contribue à abaisser le centre de gravité et à rendant la voiture plus stable.



La répartition des masses est à 55-45 % entre l'avant et l'arrière.



Repris de l'



L'Eclipse Cross PHEV est animé par un moteur essence à combustion interne 2.0 litres 4 cylindres à cycle Atkinson de 98 ch et 193 Nm de couple et deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, de type synchrones à aimant permanent.



La gestion du groupe motopropulseur PHEV et le basculement entre les modes de conduite (100 % électrique,



En plus du mode Normal par défaut, l'Eclipse Cross PHEV propose trois modes de conduite activés automatiquement par le système d'exploitation PHEV et offrant une transmission intégrale permanente.



L'Eclipse Cross PHEV peut fonctionner en mode tout-électrique EV jusqu'à une vitesse de 135 km/h en puisant l'électricité dans la batterie motrice de 13,8 kWh. La puissance cumulée en mode tout-électrique atteint 95 ch.



Les moteurs électriques avant et arrière entraînent seuls le véhicule en utilisant uniquement l'électricité stockée dans la batterie de traction. Dans cette configuration, la



En mode hybride série, le moteur essence sert d'alternateur et fournit l'électricité aux moteurs électriques. La voiture est toujours mue par les moteurs électriques avant et arrière. Le mode hybride série fonctionne jusqu'à une vitesse de 135 km/h. Le moteur thermique entraine le générateur pour charger la batterie motrice tout en roulant. Le système bascule dans ce mode lorsque le niveau de charge de la batterie chute en dessous d'un niveau déterminé et lors d'un dépassement ou de la négociation d'une forte pente lorsqu'une puissance accrue est nécessaire. La puissance maximale cumulée atteint 177 ch.



En mode hybride parallèle, le moteur essence fournit la majorité de la force motrice. Le moteur thermique entraine les roues avant (via le pont avant Multi-Mode). Le moteur électrique avant épaule le moteur thermique et le moteur électrique arrière entraine les roues arrière. Le moteur thermique entraine également le générateur pour charger la batterie en utilisant les excès de couple. Le mode est automatiquement activé au-delà de 135 km/h. La puissance maximale cumulée atteint 188 ch.



Le conducteur peut basculer manuellement, chaque fois qu'il le souhaite, en mode de charge de la batterie. Dans le mode Charge, le moteur thermique fait office d'alternateur et recharge la batterie de traction.



L'Eclipse Cross de 1 900 kg accélère de zéro à 100 km/h en 10,9 secondes.



Les 46 g par km (WLTP).



La voiture est équipée d'un freinage récupératif léger. Les palettes au volant permettent de moduler le frein moteur et la récupération d'énergie sur cinq niveaux, sans pour autant provoquer de sensation de coup de frein.



L'Eclipse Cross PHEV dispose d'une transmission intégrale à deux moteurs électriques indépendants avec des puissances de 60 kW (82 ch) sur les roues avant et de 70 kW (95 ch) sur les roues arrière, pour un couple immédiatement disponible de 137 Nm à l'avant et de 195 Nm à l'arrière.



La transmission intégrale à deux moteurs électriques, sans arbre de transmission ni autre composant mécanique, est intégrée au système S-AWC (Super All Wheel Control) de Mitsubishi pour offrir un haut niveau de stabilité et des performances tout-chemin optimales.



La transmission intégrale électrique permanente avec moteurs électriques à l'avant et à l'arrière pilotée par le système Super-AllWheel Control propose cinq modes de conduite: Tarmac (Route asphaltée sèche - conduite dynamique), Gravel / Terre (Route non-asphaltée), Snow / neige (Neige ou verglas), Normal (Tous types de revêtements) et Eco (Route asphaltée sèche - conduite normale).



Le mode Tarmac offre des sensations plus directes au conducteur pour un agrément de conduite accru sur routes sinueuses.



Le mode Snow (neige) procure une plus grande confiance au volant sur routes enneigées ou glissantes.



Une batterie lithium-ion d'une capacité nominale de 13,8 kWh et d'une tension totale de 300 V alimente en électricité les moteurs électriques. Entièrement chargée, elle donne au SUV Coupé hybride Mitsubishi une autonomie de 45 km WLTP en mode tout électrique.



Plusieurs



La recharge totale de la batterie prend 6 heures environ sur du courant alternatif 230 V et 10 A ou 4 heures environ sur du courant alternatif 230 V et 16 A.



Sur une borne de recharge rapide CHAdeMO, il faut environ 25 minutes pour charger à 80% la batterie.



L'Eclipse Cross PHEV est le fleuron technologique de la marque en Europe, avec son groupe motopropulseur hybride rechargeable, sa transmission quatre roues motrices à deux moteurs électriques et son système Super All Wheel Control (S-AWC).



Depuis l'introduction du modèle SUV Coupé Mitsubishi Eclipse Cross en 2017, 256 029 Eclipse Cross ont été vendus en Europe (données cumulées à fin décembre 2020), dont 81 913 unités en Europe.



Le Mitsubishi Eclipse Cross démarre à partir de 39 990 euros (Twin Motor 4WD Invite).



Les prix du Mitsubishi Eclipse Cross:



Twin Motor 4WD Invite : 39 990 €

Twin Motor 4WD Intense: 43 490 €

Twin Motor 4WD Intense Edition: 44 990 €

Twin Motor 4WD Instyle: 47 490 €



Les options du Mitsubishi Eclipse Cross:



Peinture métallisée: 650 €

Peinture spéciale: 850 €



Les équipements de série du Mitsubishi Eclipse Cross:



INVITE



• Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)

• Bandeaux de pare-chocs avant et arrière, bas de caisse, joncs de calandre, plaques de protection avant/arrière et protections inférieures de portes noirs grainés

• Caméra de recul

• Capteurs de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement et déclenchement automatique des essuie-glace avant)

• Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs aux places arrière

• Commutation automatique entre feux de route et feux de croisement (AHB)

• Feux arrière avec signature lumineuse à LED

• Feux de jour à LED (intégrés dans le bloc optique supérieur)

• Garnissage de passages de roues noir grainé

• Jantes alliage bi-ton 18 pouces

• Rails de toit noirs

• Régulateur et limiteur de vitesse

• Rétroviseur intérieur electrochromatique (fonction jour/nuit automatique)

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

• Sélecteur de modes de conduite tout-terrain (S-AWC 4WD)

• Sièges avant chauffants

• Smartphone-link Display Audio 2.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 8 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay

• Système d'alerte acoustique du véhicule (AVAS)

• Système de récupération d'énergie au freinage (avec palettes au volant)

• Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons (FCM)

• Système de téléphonie Bluetooth

• Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)

• Vitres avant et arrière électriques

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées



INTENSE En plus par rapport au niveau de finition INVITE



• Affichage tête-haute (HUD)

• Bandeaux de pare-chocs avant et arrière gris argentés

• Chauffage électrique

• Détecteur d'accélération involontaire (UMS)

• Joncs de calandre noirs brillants

• Mitsubishi Remote Control : système de contrôle du véhicule à distance via application dédiée (charge de la batterie, climatisation, etc.)

• Projecteurs antibrouillard à LED

• Projecteurs LED (avec lave-phares et réglage manuel de la portée)

• Radars de stationnement avant et arrière

• Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

• Sellerie TEP (tissu enduit de plastique) et suédine

• Siège conducteur réglable électriquement (4 voies)

• Système de navigation TomTom



INTENSE EDITION En plus par rapport au niveau de finition INTENSE



• Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)

• Caméras 360° (caméra de recul, caméra avant et caméras latérales avec vue aérienne)

• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

• Sièges latéraux arrière chauffants

• Système de surveillance d'angle mort (BSW) avec assistance au changement de voie (LCA)

• Volant chauffant



INSTYLE En plus par rapport au niveau de finition INTENSE EDITION



• Bandeaux de pare-chocs avant et arrière noirs brillants

• Bas de caisse, plaques de protection avant/arrière et protections inférieures de portes couleur carrosserie

• Double toit vitré, ouvrant aux places avant, avec vélums occultants électriques

• Sellerie cuir (garnissage principal des dossiers/assises en cuir et secondaire des joues/dos en TEP)

• Siège passager avant réglable électriquement (4 voies)

• Système audio premium MITSUBISHI Power Sound (MPSS) avec radio MW/FM, ports USB (x2) et 8 haut-parleurs

