Restez connecté sur l’actualité automobile

8 Photos © Volvo Désigné XC60 est le modèle phare de Volvo.



Best-seller Volvo dans le monde, le



Le SUV de taille intermédiaire Volvo XC60 voit son design évoluer avec une nouvelle calandre et de nouveaux pare-chocs avant et arrière.



De nouveaux matériaux intérieurs, notamment des



Le SUV Volvo est équipé de la dernière plateforme de capteurs ADAS (Systèmes avancés d'



Cette plateforme permet le déploiement de systèmes de sécurité active dans le XC60, tels que la détection des autres usagers de la route, le freinage automatique en cas de danger et la prévention des collisions.



La plateforme propose aussi un régulateur de vitesse adaptatif avec



Le Volvo XC60 dispose de série du système d'Alerte Trafic en marche arrière avec freinage automatique en cas de danger et l'Alerte Distraction Trafic qui informe le conducteur lorsque le système remarque une nécessité de porter davantage d'attention à la route ou de replacer les mains sur le volant.



Le modèle phare de Volvo intègre un système d'info-divertissement basé sur Android.



Le système d'info-divertissement intègre les applications et services Google et un pack de services digitaux, le « Pack Digital Connect ».



Le « Pack Digital Connect » (en option sur la finition d'accès Momentum et de série sur les autres finitions) donne accès aux applications et services Google, comprenant la commande vocale de l'Assistant Google, un système de navigation avec Google Maps et des applications embarquées avec Google Play.



Pour profiter sans contrainte des services connectés proposés par le système Android, un abonnement de 4 ans est inclus pour bénéficier des données nécessaires.



Le Volvo XC60 bénéficie des mises à jour logicielles à distance (mises à jour Over the Air) afin d'être toujours à jour.



Le Volvo XC60 est disponible avec des motorisations essence (B4), hybride essence rechargeable (Recharge T6 AWD, Recharge T8 AWD et Polestar Enginereed T8 AWD) et diesel (B4, B4 AWD et B5 AWD).



Pour garantir la sécurité des utilisateurs de la route côtoyant le Volvo XC60, les versions hybrides rechargeables du SUV suédois sont équipées d'un système acoustique à basse vitesse (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) qui permet d'avertir de sa présence et de ses mouvements.



Le SUV scandinave au style sophistiqué est le modèle le plus vendu de Volvo depuis 2009.



Fin 2020, il totalisait plus de 1,68 million d'unités vendues dans le monde.



En 2020, le XC60 a quasiment atteint les 200 000 unités vendues et comptait pour près de 29 % du total des ventes de Volvo.



Le XC60 est la voiture la plus populaire dans le segment des SUV haut de gamme de taille intermédiaire en Europe.



Le XC60 année modèle 2022 entrera en production fin mai.



Le XC60 est disponible à partir de 49 630 euros (B4 Geartronic 8 197 ch Momentum).



Les prix du Volvo XC60:



ESSENCE



B4 Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 51 080 €

B4 Geartronic 8 197 ch R-Design: 54 030 €

B4 Geartronic 8 197 ch Inscription: 54 880 €

B4 Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 60 980 €



HYBRIDE RECHARGEABLE ESSENCE



Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription Business: 65 980 €

Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch R-Design: 68 880 €

Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription: 69 530 €

Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription Luxe: 73 930 €

Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription Business: 68 980 €

Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch R-Design: 71 880 €

Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription: 72 530 €

Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription Luxe: 76 930 €



POLESTAR ENGINEERED HYBRIDE RECHARGEABLE ESSENCE



Polestar Engineered T8 AWD Geartronic 8 318 ch 87 ch: 81 880 €



DIESEL



B4 Geartronic 8 197 ch Momentum: 49 630 €

B4 Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 53 130 €

B4 Geartronic 8 197 ch R-Design: 56 080 €

B4 Geartronic 8 197 ch Inscription: 56 930 €

B4 Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 63 030 €

B4 AWD Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 55 380 €

B4 AWD Geartronic 8 197 ch R-Design: 58 330 €

B4 AWD Geartronic 8 197 ch Inscription: 59 180 €

B4 AWD Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 65 280 €

B5 AWD Geartronic 8 235 ch R-Design: 62 830 €

B5 AWD Geartronic 8 235 ch Inscription: 63 680 €

B5 AWD Geartronic 8 235 ch Inscription Luxe: 69 780 €



Les équipements de série du Volvo XC60:



FINITION MOMENTUM



SECURITE ACTIVE



• City Safety (ou Safety Assistance). Système d'anticipation de collision intelligent qui comprend :

- Détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux avec freinage automatique à pleine puissance

- Détection des véhicules aux intersections avec freinage automatique à pleine puissance

- Avertissement lumineux et sonore

- Préparation des freins

• Alerte Distraction Trafic (Ready to drive notification). Informe le conducteur lorsque le système remarque qu'il est nécessaire de porter plus d'attention sur le trafic et/ou qu'il faille mettre ses mains sur le volant

• Système Alerte Trafic en marche arrière avec freinage automatique en cas de danger (Rear

• Système de protection anti-sortie de route : Détection du risque de sortie de route (avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction et, si nécessaire, sur les freins

• Système de protection collision frontale : Détection du risque de collision frontale (de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction

• Sécurité connectée : Alerte Feux de détresse et Chaussée glissante (nécessite une connexion Internet)

• Freinage automatique post-collision (réduction du risque de suraccident)

• Alerte vigilance conducteur

• Alerte franchissement de ligne active

• Reconnaissance des panneaux de signalisation

• limiteur et régulateur de vitesse

• Châssis dynamique

• Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par électronique avec système Instant Traction sur B4 AWD et B5 AWD

• Contrôle de la transmission en descente HDC

• Correcteur électronique de trajectoire ESC

• Assistance au démarrage en côte

• Feux de jour

• Feux arrière à LED

• Feu antibrouillard arrière

• Indicateur de perte de pression des pneus

• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de détresse)

• Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h

• Bouton de verrouillage centralisé

• Système intelligent d'information au conducteur IDIS

• Contrôle de la stabilité au roulis RSC

• Système de contrôle du freinage du véhicule VDC

• Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC

• Feux de freinage d'urgence

• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence

• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrière



SECURITE PASSIVE



• Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié

• Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG

• Airbags rideaux

• Airbag de genoux conducteur

• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)

• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :

- Ceintures de sécurité actives à prétensionneurs

- Assise des sièges avant à absorption d'énergie

- Pédale de frein rétractable en cas de collision frontale

• Préparation pour fixations Isofix (places extérieures de la deuxième rangée de sièges)

• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur tous les sièges

• Structure de l'habitacle renforcée à l'acier de Bore

• Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc

• Verrouillage de sécurité enfant manuel

• Système de réglage en hauteur des phares

• Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs

• Radars de stationnement arrière avec signal sonore et visuel

• Rétroviseurs intérieur sans contour et extérieurs électrochromes

• Rétroviseur extérieur conducteur grand angle

• Trousse de 1ers secours et triangle de pré signalisation

• Kit anticrevaison



& SANTE



• Fonction

• CleanZone : filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite l'entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises odeurs en fermant automatiquement les arrivées d'air si nécessaire) et fonction pré ventilation

• Fonction Eco : optimisation des paramètres véhicule pour une conduite économique et écologique (à la demande)

•

• Système de récupération de l'énergie au freinage

• Détecteur d'humidité



CONFORT



• Mode de conduite personnalisable (confort, éco, dynamique, off-road et individuel) impactant direction, moteur, freins, ESC, Stop&Start, économies d'énergie, combiné digital et contrôle actif du bruit)

• Dossiers rabattables 60/40

• Appuie-têtes arrière rabattables électriquement

• Climatisation automatique bi-zone. Inclut un système de recirculation de l'air et un filtre à pollen

• Détecteur de pluie

• Allumage automatique des feux

• éclairage d'approche et d'accompagnement

• Frein de parking électronique automatique

• Fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé

• Direction assistée électrique asservie à la vitesse

• Ordinateur de bord

• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (2 positions)

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• Sièges conducteur et passager avec réglages manuels. La hauteur de l'assise des sièges avant est réglable électriquement

• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système antipincement

• Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'avant, éclairage aux pieds à l'avant, dans la boîte à gants et le coffre, éclairage intérieur temporisé

• Filet de protection coffre /habitacle

• Prise 12 V dans le coffre

• Sonde de température extérieure et horloge

• Trappe à carburant intelligente sans bouchon

• Pré câblage électrique pour crochet d'attelage



LIGNE EXTERIEURE



• Jantes alliage 18 pouces 5 branches Argent, dimensions 235/60 R18

• Rails de toit coloris Noir

• Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir

• Pare-choc avant couleur carrosserie avec inserts Chromés

• Pare-choc arrière couleur carrosserie avec sorties d'échappement dissimulées

• Contour des vitres latérales Noir

• Phares LED avec correcteur dynamique de la portée et feux de jour design marteau de Thor

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Rétroviseurs couleur carrosserie

• Vitres teintées à 25%



LIGNE INTERIEURE



• Assise et dossier des sièges en Tissu Anthracite

• Volant 3 branches gainé de Simili-Cuir

• Pommeau de levier de vitesses gainé de Simili-Cuir

• Incrustations Aluminium brossé

• Pavillon de toit coloris Beige

• Tapis de sol textile avant et arrière

• Seuil de coffre en Aluminium

• Seuils de porte en Aluminium à l'avant badgés Volvo

• Accoudoir central avant avec porte-gobelet

• Porte-ticket de parking et d'autoroute

• 4 points d'ancrage dans les panneaux latéraux du compartiment à bagages



MULTIMEDIA & CONNECTIVITE



• écran central tactile multimédia haute résolution 9 pouces personnalisable

• Combiné d'instruments digital 12,3 pouces

• 2 prises USB type-C

• Volvo on Call:

- Application mobile : Localisation de la voiture, Verrouillage / déverrouillage des portes, Ordinateur de bord, Journal et statistiques de conduite, Calendrier lié, Chauffer ou rafraîchir l'habitacle à distance (boîte automatique uniquement)

- Fonctionnalité du véhicule : Alerte automatique en cas de collision, Service SOS, Assistance, Avertissement de vol, Tracking du véhicule volé, Fonction hotspotWi-Fi, État de la batterie (uniquement sur T6 AWD et T8 AWD)

• Système audio Volvo High Performance : 220W, 10 HP, radio RDS

• Mise à jour du système à distance (over The Air ou oTA)

• Radio numérique terrestre

• Connexion Bluetooth

• Commandes audio au volant

• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigation)



MOMENTUM BUSINESS / INSCRIPTION BUSINESS



Tous les équipements de la finition Momentum plus:



Infotainment Google Android avec services

Automotive et Google Maps

Apple CarPlay /Google Android Auto avec fonction wifi

Chargeur de téléphone par induction

Assise et dossier des sièges en Cuir

Caméra de recul

Radar de stationnement avant avec signal sonore et visuel

Hayon électrique

Ouverture des portes sans clé Keyless Entry incluant éclairage du sol dans les poignées de porte avant et ouverture Confort du hayon électrique (sans les mains)

Contour des vitres latérales chromé



EQUIPEMENTS SPECIFIQUES AUXMOTORISATIONS HYBRIDES RECHARGEABLE T6 AWD ET T8 AWD



Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique

Subwoofer

Système de préconditionnment de l'habitacle (chauffage et climatisation)

Port de recharge sur l'aile avant gauche

Câble de recharge de 4,5 mètres avec LED d'indication de charge (sac de rangement disponible en Accessoire)

Seuils de portes en Aluminium à l'avant badgés Recharge

Jantes alliage 18 pouces 5 branches double Anthracite /Diamant, 235/60 V R18



La finition Inscription Business reprend les éléments de design extérieur de la finition Inscription (calandre avec contour chromé et inserts verticaux chromés, insert chromé sur les bas de caisse latéraux, inserts chromés sur les boucliers avant et arrière et rails de toit coloris Aluminium)



R-DESIGN



Tous les équipements des finitions Momentum Business et Inscription Business plus:



Jantes alliage 19 pouces 5 branches doubles Noir /Diamant 235/55 V R19

Calandre spécifique avec incrustations et contour Noir Laqué

Bouclier avant et Diffuseur arrière spécifiques avec inserts Noir Laqué

Pare-choc arrière avec sorties d'échappement dissimulées

Inserts Noir Laqué sur le bouclier avant et arrière

Contour des vitres latérales Noir Laqué

Coques de rétroviseurs Noir Laqué

Rails de toit Noir Laqué

Pavillon de toit Anthracite

Sièges Sport Contour (avec renforts latéraux)

Sellerie Tissu / Cuir Nappa perforé Anthracite avec surpiqûres et passepoil Beige

Siège conducteur à réglages électriques avec mémoires

Assise des sièges avant extensible

Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (4 positions)

Incrustations Aluminium Maillé

Clé gainée de Cuir

Volant sport en Simili-Cuir avec insert Aluminium

Pommeau de levier de vitesses R-design en Cuir

Pédalier R-design en Aluminium

Tapis de sol R-design

Pack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, spots de lecture à l'arrière, éclairage dans les contre-portes, des poignées de porte intérieures, des porte-gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et le hayon



INSCRIPTION



Tous les équipements des finitions Momentum Business et Inscription Business plus:



Jantes alliage 19 pouces 5 branches double Noir /Diamant 235/55 V R19

Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir Laqué et chromés

Insert chromé sur les bas de caisse latéraux

Insert chromé sur les boucliers avant et arrière

Pare-choc arrière avec sorties d'échappement dissimulées

Sièges conducteur à réglages électriques à mémoire

Assise des sièges avant extensible

Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (4 positions)

Incrustations en Bois Flotté ou Bois Moderne Mat

Planche de bord gainée de similicuir

Clé gainée de Cuir

Volant en Similicuir avec inserts Aluminium

Pommeau de levier de vitesses exclusif en cristal d'Orrefors

Pack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, spots de lecture à l'arrière, éclairage d'ambiance au niveau des portes et de la planche de bord, éclairage dans les contre-portes, des poignées de portes intérieures, des porte-gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et le hayon



INSCRIPTION LUXE



Tous les équipements de la finition Inscription plus:



Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique (en série sur T6 AWD et T8 AWD)

Climatisation automatique quadrizone (non disponible sur T6 AWD et T8 AWD)

Affichage tête haute couleur personnalisable (Indisponible avec pare-brise chauffant)

Caméras Surround View (

Système audio Volvo Harman Kardon Premium Sound Amplificateur 12 canaux de 600W, 14 HP dont un subwoofer, systèmes Dolby Pro Logic II et Dolby Surround 5.0 Cinéma Edition, technologie d'amélioration du son Dirac Live et commande vocale avancée

Siège passager à réglages électriques

Siège passager avec fonction mémoire

Sièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)

Volant chauffant

IntelliSafe Assist :

- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC

- Assistance à la conduite intelligente (le véhicule lit le marquage au sol et agit sur la direction afin de se maintenir au centre de sa voie, le conducteur doit garder les mains sur le volant, fonctionne jusqu'à 130 km/h)

- Alerte distance de sécurité

- Système d'assistance à l'arrêt d'urgence



IntelliSafe Surround : Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file, Alerte trafic en marche arrière et Alerte collision arrière avec action corrective sur la direction

Système de filtration de l'air CleanZone Advanced avec indication de la qualité de l'air intérieur



POLESTAR ENGINEERED



Tous les équipements de la finition R-DESIGN plus:



Jantes en alliage forgé 21 pouces 5 branches Y Noir /Diamant, 255/40 V R21 (avec élargisseur de passage de roue)

Motorisation Polestar Engineered T8 AWD 405 ch

Badge Polestar Engineered sur la calandre et le coffre

Châssis Polestar Engineered avec suspension Öhlins réglable et barre anti-rapprochement

Freins à Disques 20 pouces Akebono à l'avant. Étriers de freins avant et arrière de couleur Or

Peinture Métallisée

Volant Sport chauffant

Sièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)

Planche de bord gainée de Similicuir

Seuils de portes en Aluminium à l'avant badgés Volvo

Ceintures de sécurité de couleur jaune doré

Système audio Volvo Harman Kardon Premium Sound Amplificateur 12 canaux de 600W, 14 HP dont un subwoofer, systèmes Dolby Pro Logic II et Dolby Surround 5.0 Cinéma Edition, technologie d'amélioration du son Dirac Live et commande vocale avancée

Désigné voiture mondiale de l'année 2018, leest le modèle phare deBest-seller Volvo dans le monde, le Volvo XC60 est le second modèle de la marque le plus vendu en France.LeVolvo XC60 voit son design évoluer avec uneet deDe nouveaux matériaux intérieurs, notamment des options conçues sans cuir, font leur apparition.Le SUV Volvo est équipé de la(Systèmes avancés d' aide à la conduite ) de Volvo, un système de sécurité active qui consiste en un ensemble de radars, de caméras et de capteurs à ultrasons.Cette plateforme permet le déploiement de systèmes de sécurité active dans le XC60, tels que la détection des autres usagers de la route, le freinage automatique en cas de danger et la prévention des collisions.La plateforme propose aussi un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la conduite intelligente, qui vient assister le conducteur de l'arrêt à la conduite à grande vitesse.Le Volvo XC60 dispose de série du système d'Alerte Trafic en marche arrière avec freinage automatique en cas de danger et l'Alerte Distraction Trafic qui informe le conducteur lorsque le système remarque une nécessité de porter davantage d'attention à la route ou de replacer les mains sur le volant.Le modèle phare de Volvo intègre unLe système d'info-divertissement intègre les applications et services Google et un pack de services digitaux, le « Pack Digital Connect ».Le» (en option sur la finition d'accès Momentum et de série sur les autres finitions) donne accès aux applications et services Google, comprenant la commande vocale de l'Assistant Google, un système de navigation avec Google Maps et des applications embarquées avec Google Play.Pour profiter sans contrainte des services connectés proposés par le système Android, un abonnement de 4 ans est inclus pour bénéficier des données nécessaires.Le Volvo XC60 bénéficie des mises à jour logicielles à distance (mises à jour Over the Air) afin d'être toujours à jour.Le Volvo XC60 est disponible avec des(B4),(Recharge T6 AWD, Recharge T8 AWD et Polestar Enginereed T8 AWD) et(B4, B4 AWD et B5 AWD).Pour garantir la sécurité des utilisateurs de la route côtoyant le Volvo XC60, les versions hybrides rechargeables du SUV suédois sont équipées d'un(AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) qui permet d'avertir de sa présence et de ses mouvements.Le SUV scandinave au style sophistiqué est le modèle le plus vendu de Volvo depuis 2009.Fin 2020, il totalisait plus de 1,68 million d'unités vendues dans le monde.En 2020, le XC60 a quasiment atteint les 200 000 unités vendues et comptait pour près de 29 % du total des ventes de Volvo.Le XC60 est la voiture la plus populaire dans le segment des SUV haut de gamme de taille intermédiaire en Europe.Le XC60 année modèle 2022 entrera en production fin mai.Le XC60 est disponible à partir de(B4 Geartronic 8 197 ch Momentum).B4 Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 51 080 €B4 Geartronic 8 197 ch R-Design: 54 030 €B4 Geartronic 8 197 ch Inscription: 54 880 €B4 Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 60 980 €Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription Business: 65 980 €Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch R-Design: 68 880 €Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription: 69 530 €Recharge T6 AWD Geartronic 8 253 ch 87 ch Inscription Luxe: 73 930 €Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription Business: 68 980 €Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch R-Design: 71 880 €Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription: 72 530 €Recharge T8 AWD Geartronic 8 303 ch 87 ch Inscription Luxe: 76 930 €Polestar Engineered T8 AWD Geartronic 8 318 ch 87 ch: 81 880 €B4 Geartronic 8 197 ch Momentum: 49 630 €B4 Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 53 130 €B4 Geartronic 8 197 ch R-Design: 56 080 €B4 Geartronic 8 197 ch Inscription: 56 930 €B4 Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 63 030 €B4 AWD Geartronic 8 197 ch Momentum Business: 55 380 €B4 AWD Geartronic 8 197 ch R-Design: 58 330 €B4 AWD Geartronic 8 197 ch Inscription: 59 180 €B4 AWD Geartronic 8 197 ch Inscription Luxe: 65 280 €B5 AWD Geartronic 8 235 ch R-Design: 62 830 €B5 AWD Geartronic 8 235 ch Inscription: 63 680 €B5 AWD Geartronic 8 235 ch Inscription Luxe: 69 780 €SECURITE ACTIVE• City Safety (ou Safety Assistance). Système d'anticipation de collision intelligent qui comprend :- Détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux avec freinage automatique à pleine puissance- Détection des véhicules aux intersections avec freinage automatique à pleine puissance- Avertissement lumineux et sonore- Préparation des freins• Alerte Distraction Trafic (Ready to drive notification). Informe le conducteur lorsque le système remarque qu'il est nécessaire de porter plus d'attention sur le trafic et/ou qu'il faille mettre ses mains sur le volant• Système Alerte Trafic en marche arrière avec freinage automatique en cas de danger (Rear auto brake)• Système de protection anti-sortie de route : Détection du risque de sortie de route (avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction et, si nécessaire, sur les freins• Système de protection collision frontale : Détection du risque de collision frontale (de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction• Sécurité connectée : Alerte Feux de détresse et Chaussée glissante (nécessite une connexion Internet)• Freinage automatique post-collision (réduction du risque de suraccident)• Alerte vigilance conducteur• Alerte franchissement de ligne active• Reconnaissance des panneaux de signalisation• limiteur et régulateur de vitesse• Châssis dynamique• Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par électronique avec système Instant Traction sur B4 AWD et B5 AWD• Contrôle de la transmission en descente HDC• Correcteur électronique de trajectoire ESC• Assistance au démarrage en côte• Feux de jour• Feux arrière à LED• Feu antibrouillard arrière• Indicateur de perte de pression des pneus• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de détresse)• Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h• Bouton de verrouillage centralisé• Système intelligent d'information au conducteur IDIS• Contrôle de la stabilité au roulis RSC• Système de contrôle du freinage du véhicule VDC• Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC• Feux de freinage d'urgence• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreSECURITE PASSIVE• Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié• Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG• Airbags rideaux• Airbag de genoux conducteur• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :- Ceintures de sécurité actives à prétensionneurs- Assise des sièges avant à absorption d'énergie- Pédale de frein rétractable en cas de collision frontale• Préparation pour fixations Isofix (places extérieures de la deuxième rangée de sièges)• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur tous les sièges• Structure de l'habitacle renforcée à l'acier de Bore• Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc• Verrouillage de sécurité enfant manuel• Système de réglage en hauteur des phares• Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs• Radars de stationnement arrière avec signal sonore et visuel• Rétroviseurs intérieur sans contour et extérieurs électrochromes• Rétroviseur extérieur conducteur grand angle• Trousse de 1ers secours et triangle de pré signalisation• Kit anticrevaison ENVIRONNEMENT & SANTE• Fonction Stop & Start coupe et redémarre automatiquement le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt (désactivable)• CleanZone : filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite l'entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises odeurs en fermant automatiquement les arrivées d'air si nécessaire) et fonction pré ventilation• Fonction Eco : optimisation des paramètres véhicule pour une conduite économique et écologique (à la demande) Filtre à particules sans entretien sur les motorisations Diesel (réduction des émissions de particules)• Système de récupération de l'énergie au freinage• Détecteur d'humiditéCONFORT• Mode de conduite personnalisable (confort, éco, dynamique, off-road et individuel) impactant direction, moteur, freins, ESC, Stop&Start, économies d'énergie, combiné digital et contrôle actif du bruit)• Dossiers rabattables 60/40• Appuie-têtes arrière rabattables électriquement• Climatisation automatique bi-zone. Inclut un système de recirculation de l'air et un filtre à pollen• Détecteur de pluie• Allumage automatique des feux• éclairage d'approche et d'accompagnement• Frein de parking électronique automatique• Fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé• Direction assistée électrique asservie à la vitesse• Ordinateur de bord• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (2 positions)• Volant réglable en hauteur et en profondeur• Sièges conducteur et passager avec réglages manuels. La hauteur de l'assise des sièges avant est réglable électriquement• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système antipincement• Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'avant, éclairage aux pieds à l'avant, dans la boîte à gants et le coffre, éclairage intérieur temporisé• Filet de protection coffre /habitacle• Prise 12 V dans le coffre• Sonde de température extérieure et horloge• Trappe à carburant intelligente sans bouchon• Pré câblage électrique pour crochet d'attelageLIGNE EXTERIEURE• Jantes alliage 18 pouces 5 branches Argent, dimensions 235/60 R18• Rails de toit coloris Noir• Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir• Pare-choc avant couleur carrosserie avec inserts Chromés• Pare-choc arrière couleur carrosserie avec sorties d'échappement dissimulées• Contour des vitres latérales Noir• Phares LED avec correcteur dynamique de la portée et feux de jour design marteau de Thor• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement• Rétroviseurs couleur carrosserie• Vitres teintées à 25%LIGNE INTERIEURE• Assise et dossier des sièges en Tissu Anthracite• Volant 3 branches gainé de Simili-Cuir• Pommeau de levier de vitesses gainé de Simili-Cuir• Incrustations Aluminium brossé• Pavillon de toit coloris Beige• Tapis de sol textile avant et arrière• Seuil de coffre en Aluminium• Seuils de porte en Aluminium à l'avant badgés Volvo• Accoudoir central avant avec porte-gobelet• Porte-ticket de parking et d'autoroute• 4 points d'ancrage dans les panneaux latéraux du compartiment à bagagesMULTIMEDIA & CONNECTIVITE• écran central tactile multimédia haute résolution 9 pouces personnalisable• Combiné d'instruments digital 12,3 pouces• 2 prises USB type-C• Volvo on Call:- Application mobile : Localisation de la voiture, Verrouillage / déverrouillage des portes, Ordinateur de bord, Journal et statistiques de conduite, Calendrier lié, Chauffer ou rafraîchir l'habitacle à distance (boîte automatique uniquement)- Fonctionnalité du véhicule : Alerte automatique en cas de collision, Service SOS, Assistance, Avertissement de vol, Tracking du véhicule volé, Fonction hotspotWi-Fi, État de la batterie (uniquement sur T6 AWD et T8 AWD)• Système audio Volvo High Performance : 220W, 10 HP, radio RDS• Mise à jour du système à distance (over The Air ou oTA)• Radio numérique terrestre• Connexion Bluetooth• Commandes audio au volant• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigation)Tous les équipements de la finition Momentum plus:Infotainment Google Android avec servicesAutomotive et Google MapsApple CarPlay /Google Android Auto avec fonction wifiChargeur de téléphone par inductionAssise et dossier des sièges en CuirCaméra de reculRadar de stationnement avant avec signal sonore et visuelHayon électriqueOuverture des portes sans clé Keyless Entry incluant éclairage du sol dans les poignées de porte avant et ouverture Confort du hayon électrique (sans les mains)Contour des vitres latérales chroméToit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électriqueSubwooferSystème de préconditionnment de l'habitacle (chauffage et climatisation)Port de recharge sur l'aile avant gaucheCâble de recharge de 4,5 mètres avec LED d'indication de charge (sac de rangement disponible en Accessoire)Seuils de portes en Aluminium à l'avant badgés RechargeJantes alliage 18 pouces 5 branches double Anthracite /Diamant, 235/60 V R18La finition Inscription Business reprend les éléments de design extérieur de la finition Inscription (calandre avec contour chromé et inserts verticaux chromés, insert chromé sur les bas de caisse latéraux, inserts chromés sur les boucliers avant et arrière et rails de toit coloris Aluminium)Tous les équipements des finitions Momentum Business et Inscription Business plus:Jantes alliage 19 pouces 5 branches doubles Noir /Diamant 235/55 V R19Calandre spécifique avec incrustations et contour Noir LaquéBouclier avant et Diffuseur arrière spécifiques avec inserts Noir LaquéPare-choc arrière avec sorties d'échappement dissimuléesInserts Noir Laqué sur le bouclier avant et arrièreContour des vitres latérales Noir LaquéCoques de rétroviseurs Noir LaquéRails de toit Noir LaquéPavillon de toit AnthraciteSièges Sport Contour (avec renforts latéraux)Sellerie Tissu / Cuir Nappa perforé Anthracite avec surpiqûres et passepoil BeigeSiège conducteur à réglages électriques avec mémoiresAssise des sièges avant extensibleSupports lombaires des sièges avant réglables électriquement (4 positions)Incrustations Aluminium MailléClé gainée de CuirVolant sport en Simili-Cuir avec insert AluminiumPommeau de levier de vitesses R-design en CuirPédalier R-design en AluminiumTapis de sol R-designPack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, spots de lecture à l'arrière, éclairage dans les contre-portes, des poignées de porte intérieures, des porte-gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et le hayonTous les équipements des finitions Momentum Business et Inscription Business plus:Jantes alliage 19 pouces 5 branches double Noir /Diamant 235/55 V R19Calandre avec contour chromé et inserts verticaux Noir Laqué et chromésInsert chromé sur les bas de caisse latérauxInsert chromé sur les boucliers avant et arrièrePare-choc arrière avec sorties d'échappement dissimuléesSièges conducteur à réglages électriques à mémoireAssise des sièges avant extensibleSupports lombaires des sièges avant réglables électriquement (4 positions)Incrustations en Bois Flotté ou Bois Moderne MatPlanche de bord gainée de similicuirClé gainée de CuirVolant en Similicuir avec inserts AluminiumPommeau de levier de vitesses exclusif en cristal d'OrreforsPack éclairage : Éclairage d'ambiance avant et arrière personnalisable, spots de lecture à l'arrière, éclairage d'ambiance au niveau des portes et de la planche de bord, éclairage dans les contre-portes, des poignées de portes intérieures, des porte-gobelets avant, aux pieds à l'arrière, du sol dans les portières arrière et le hayonTous les équipements de la finition Inscription plus:Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique (en série sur T6 AWD et T8 AWD)Climatisation automatique quadrizone (non disponible sur T6 AWD et T8 AWD)Affichage tête haute couleur personnalisable (Indisponible avec pare-brise chauffant)Caméras Surround View ( vision panoramique à 360°) incluant caméra avant et caméra de reculSystème audio Volvo Harman Kardon Premium Sound Amplificateur 12 canaux de 600W, 14 HP dont un subwoofer, systèmes Dolby Pro Logic II et Dolby Surround 5.0 Cinéma Edition, technologie d'amélioration du son Dirac Live et commande vocale avancéeSiège passager à réglages électriquesSiège passager avec fonction mémoireSièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)Volant chauffantIntelliSafe Assist :- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC- Assistance à la conduite intelligente (le véhicule lit le marquage au sol et agit sur la direction afin de se maintenir au centre de sa voie, le conducteur doit garder les mains sur le volant, fonctionne jusqu'à 130 km/h)- Alerte distance de sécurité- Système d'assistance à l'arrêt d'urgenceIntelliSafe Surround : Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file, Alerte trafic en marche arrière et Alerte collision arrière avec action corrective sur la directionSystème de filtration de l'air CleanZone Advanced avec indication de la qualité de l'air intérieurTous les équipements de la finition R-DESIGN plus:Jantes en alliage forgé 21 pouces 5 branches Y Noir /Diamant, 255/40 V R21 (avec élargisseur de passage de roue)Motorisation Polestar Engineered T8 AWD 405 chBadge Polestar Engineered sur la calandre et le coffreChâssis Polestar Engineered avec suspension Öhlins réglable et barre anti-rapprochementFreins à Disques 20 pouces Akebono à l'avant. Étriers de freins avant et arrière de couleur OrPeinture MétalliséeVolant Sport chauffantSièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)Planche de bord gainée de SimilicuirSeuils de portes en Aluminium à l'avant badgés VolvoCeintures de sécurité de couleur jaune doréSystème audio Volvo Harman Kardon Premium Sound Amplificateur 12 canaux de 600W, 14 HP dont un subwoofer, systèmes Dolby Pro Logic II et Dolby Surround 5.0 Cinéma Edition, technologie d'amélioration du son Dirac Live et commande vocale avancée