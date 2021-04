Restez connecté sur l’actualité automobile

14 Photos © Renault Doté de cinq vraies places, le combispace familles et les tribus dynamiques, à la recherche de place et de modularité.



Le Renault Kangoo affiche un design extérieur totalement revisité avec des lignes athlétiques.



Le Kangoo affiche un capot horizontal nervuré, une face avant verticale et des épaules marquées.



Le combispace Renault intègre la technologie Full LED à l'avant et à l'arrière.



La face avant fait apparaitre l'identité visuelle de la marque Renault avec la signature lumineuse en forme de C (C-Shape) et une calandre en forme de guidon avec des joncs chromés et des inserts noir brillant.



La face arrière reprend la signature lumineuse en forme de C.



Les voies élargies confèrent une sensation visuelle de stabilité et de robustesse.



L'intégration complète des vitres latérales et des inserts noir brillant donne un aspect de grande baie vitrée continue.



De nombreuses pièces (boucliers, poignées de porte, protections de rail des portes coulissantes) sont en chrome ou peintes dans la teinte de la carrosserie.



Le combispace propose huit coloris de carrosseries (Brun Terracotta, Gris Highland, Noir Métallisé, Rouge Carmin, Gris Cassiopée, Bleu Cavansite, Gris Urbain et Blanc Minéral).



A l'intérieur, le Kangoo se dote d'une planche de bord avec un bandeau couleur bois sombre brossé, ainsi que des inserts chromés à différents endroits (commandes de climatisation, aérateurs, bague de levier de vitesse ).



Le volant est réglable en hauteur et en profondeur, alors que le siège conducteur dispose d'un réglage lombaire pour plus de confort sur les longs trajets.



Le tableau de bord du Kangoo repose sur un écran numérique couleur de 4,2 pouces. Un écran numérique couleur personnalisable de 7 pouces est annoncée fin 2021. Ce dernier permet de personnaliser l'affichage numérique des informations principales de la vitesse et du compte-tours et dispose de différents affichages selon le mode sélectionné, normal ou éco.



Des sièges avant chauffants, réglable selon deux puissances, sont disponibles en option.



La climatisation automatique avec la régulation bi-zone permettant d'avoir un réglage de température dissocié entre le côté conducteur et passager est au catalogue.



Le Kangoo est doté de vitres arrière électriques.



Spacieux et astucieux, le Kangoo conserve toutes ses fonctionnalités astucieuses en termes de modularité.



La banquette arrière est rabattable en 2/3-1/3 et le siège passager avant est escamotable pour obtenir 2,7 mètres de longueur utile au plancher et un plancher totalement plat.



Le Kangoo dispose d'un coffre de 775 litres, extensible à 3 500 litres, avec un plancher plat.



Les barres de toit permettent de passer d'une position longitudinale à une position transversale sans outil et sans effort, il suffit de les déclipser. Elles peuvent transporter une charge maximale de 80 kg.



Le Renault Kangoo embarque de nouveaux systèmes connectés.



Le Kangoo propose un chargeur à induction d'une puissance de 15 W ainsi qu'un support orientable pour smartphone qui se clipse à gauche ou à droite du volant.



Le Kangoo intègre le système multimédia Renault Easy Link avec la réplication smartphone et la navigation connectée, sur un écran 8 pouces. Compatible avec Android



Le Kangoo propose plusieurs aides à la conduite.



L'alerte distances de sécurité avertit le conducteur, depuis l'écran du tableau de bord, de l'intervalle de temps qui le sépare du véhicule qui le précède afin de respecter les distances de sécurité.



Si le véhicule suivi ralentit, le système de distance de suivi adapte sa vitesse jusqu'à l'arrêt complet du véhicule si nécessaire (en situation d'embouteillage).



Le régulateur et limiteur de vitesse avec freinage en descente sert à fixer / limiter la vitesse du véhicule selon la vitesse programmée par le conducteur depuis la commande au volant.



Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et redémarrage automatique régule la vitesse du véhicule et conserve l'intervalle de sécurité, préalablement définis, avec le véhicule qui le précède. Pour les véhicules avec boîte de vitesses automatique, le système permet l'arrêt et le redémarrage dans les embouteillages.



L'assistant autoroute et trafic (uniquement sur lesvéhicules munis d'une boîte de vitesses automatique) associe le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et redémarrage automatique et l'assistant de maintien dans la voie. Il permet de conserver la distance de sécurité avec le véhicule qui précède conformément à la vitesse et à l'intervalle de sécurité programmés, et positionne le véhicule au milieu de sa voie en ligne droite comme en courbe.



Le système actif de maintien dans la voie, selon le paramétrage choisi, prévient le conducteur par des signaux visuels sur le tableau de bord, en cas de franchissement involontaire de ligne continue ou discontinue (sans usage préalable du clignotant), lorsque la vitesse du véhicule est comprise entre 70 et 180 km/h. Le système peut appliquer une correction sur la direction et le volant pour ramener le véhicule dans sa voie de circulation.



Actif de 70 à 180 km/h, le système actif de surveillance d'angle mort complète l'avertisseur d'angle mort. Il intervient sur la trajectoire du véhicule en appliquant une correction sur le volant pour empêcher une collision latérale avec tout véhicule engagé ou arrivant dans les angles morts.



Le freinage actif d'urgence (cyclistes, piétons et véhicules) alerte le conducteur en cas de risque de collision avec des obstacles immobiles ou en mouvement, puis il amplifie le freinage, ou freine de lui-même, si le conducteur ne freine pas suffisamment fort.



Entre 7 et 80 km/h, le système détecte les véhicules à l'arrêt, les piétons et les cyclistes en mouvements, de jour comme de nuit.



Entre 30 et 170 km/h, il détecte les véhicules en mouvement et les véhicules arrivant sur la voie opposée à l'approche d'une intersection.



La reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse rappelle au conducteur la limitation de vitesse en vigueur, en affichant le panneau correspondant dans l'écran du tableau de bord. Le système alerte le conducteur si la limitation de vitesse est dépassée.



Actif au-delà de 60km/h, le système de surveillance de l'attention du conducteur détecte la fatigue du conducteur en émettant un son et en affichant un message au tableau de bord. Il repose sur l'analyse des réactions du conducteur : mouvement du volant, utilisation des clignotants ou des essuie-glaces, temps de conduite sans arrêt.



Lié à l'ESC (contrôle dynamique de trajectoire), le système de contrôle de stabilité d'attelage réduit le louvoiement de la remorque tractée (maximum 1 500 kg), sans limitation de vitesse, et améliore la tenue de route dans les conditions difficiles causées par les vents de travers, ou par l'état de la route.



Actif au-delà de 70 km/h, le système d'assistance de stabilisation en cas de vent latéral intervient sur les freins via l'ESC pour limiter le déport latéral et conserver la trajectoire d véhicule en cas de déport provoqué par une rafale de vent latéral.



Actif en dessous de 10 km/h, l'aide au parking avant, arrière et latérale informe le conducteur de la proximité d'obstacles dans le périmètre de manœuvre du véhicule. Les indications visuelles et sonores s'intensifient à mesure que le véhicule s'approche des obstacles. Le son devient continu et la zone devient rouge quand la distance est inférieure à 30 cm.



Le système parking mains libres facilite le stationnement en trouvant un emplacement adapté selon le type choisi (créneau, bataille ou épi). Il gère la direction lors de la manœuvre tandis que le conducteur assure l'allure du véhicule, le freinage et les changements de sens de la marche.



La caméra de recul avec indication des trajectoires renvoie l'image de la caméra de recul dans le système multimédia Easy Link ou dans le rétroviseur intérieur électrochrome.



Les moteurs du Kangoo sont conformes aux exigences de la norme Euro 6D Full.



Le Kangoo embarque un moteur essence 1.3 TCe 100 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, un moteur essence 1.3 TCe 130 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesses automatique EDC à 7 rapports, un moteur diesel 1.5 Blue dCi 75 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, un moteur diesel 1.5 Blue dCi 95 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique EDC à 7 rapports et un moteur diesel 1.5 Blue dCi 115 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique EDC à 7 rapports.



L'entretien des moteurs s'effectue à un intervalle de 30 000 km ou tous les deux ans (au premier des deux termes atteints et selon le type de roulage du conducteur).



En 2022, le Renault Kangoo proposera un moteur 100% électrique.



Le Kangoo est produit dans l'usine Renault de Maubeuge en France.



Le Renault Kangoo est commercialisé à partir de 24 900 euros (TCe 100 Zen).



La première version diesel démarre à partir de 25 900 euros (Blue dCi 95 Zen).



Les prix du Renault Kangoo:



Essence



1.3 TCe 100 Zen: 24 900 €

1.3 TCe 130 Intens: 27 900 €



Diesel



1.5 Blue dCi 95 Zen: 25 900 €

1.5 Blue dCi 95 Intens: 27 400 €

