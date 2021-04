Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Renault Le Renault Captur adopte une motorisation hybride E-Tech sans recharge.



Le SUV urbainadopte uneLa technologie E-Tech Hybrid associe, une, unet une(230V).La motorisation Renault baptisée E-Tech repose sur unretravaillé spécifiquement pour l'hybridation.Le Renault Captur E-Tech Hybrid délivre une puissance combinée de 145 ch.L'un des deux moteurs électriques est de type HSG (High-Voltage Starter Generator, ou démarreur haute tension) .Grâce à son association aux moteurs électriques, la boîte de vitesses multimodes à crabots, sans embrayage, permet un, et réduit les ruptures d'accélération lors des changements de rapports.La technologie hybride sans recharge Renault E-Tech offre une efficacité élevée à l'usage avec une réactivité instantanée au démarrage et à l'accélération, des pertes d'énergie limitées et une recharge rapide de la batterie dans les phases de décélération.Le Captur E-Tech Hybride permet d'(électrique et thermique).La technologie hybride sans recharge est basée sur une architecture hybride dite « série-parallèle » pour offrir le maximum de combinaisons et maximiser le gain de CO2 à l'usage. Les moteurs sont capables de fonctionner indépendamment ou de concert en dirigeant leur puissance vers les roues. Le groupe motopropulseur gère ses moteurs et leur apport en fonction des besoins d'accélération et des opportunités de régénération de la batterie. Cette gestion s'effectue selon 15 combinaisons de fonctionnement entre les différents moteurs et les rapports enclenchés sur la boîte de vitesses.La décélération et le freinage permettent de récupérer de l'énergie cinétique, transformée en énergie électrique pour régénérer la batterie. Lorsque le véhicule circule sur autoroute, les lois de gestion d'énergie lancent la recharge de la batterie en imposant au moteur de fonctionner sur son régime de rendement optimum. Ce surplus d'énergie peut ensuite être utilisé pour soulager le moteur thermique lors d'une forte sollicitation sur la pédale d'accélérateur, ou pour assurer un roulage 100 % électrique lors d'un passage urbain sur le trajet programmé.Le rendement énergétique permet de récupérer et restituer le maximum d'énergie.Le démarrage de la motorisation hybride E-Tech sans recharge s'effectue automatiquement en mode électrique.La batterie de 1,2 kWh permet de rouler jusqu'à 65 km en mode tout électrique en ville.La combinaison dud'un véhicule électrique , de la capacité de recharge des batteries et du rendement du système E-Tech permet une conduite en tout électrique en ville jusqu'à 80% du temps de roulage.Le gain de consommation peut alleren cycle urbain.Le Captur E-Tech Hybrid affiche deset uneL'ensemble des dispositifs hybrides représente un surpoids de 10 kilos environ par rapport à une motorisation diesel dCi 115.Développée par l'ingénierie Renault, la motorisation hybride E-Tech a fait l'objet de plus de 150 brevets de la part de l'ingénierie Renault.Le tableau de bord numérique bénéficie d'animations spécifiques dédiées à l'hybride. Elles peuvent indiquer l'état de recharge de la batterie ou l'utilisation du moteur électrique.Le bouton d'activation de la fonction Stop & Start sous l'écran multimédia est remplacé par un bouton « EV » spécifique, pour forcer le mode électrique sous réserve d'une batterie suffisamment chargée.Par rapports aux versions thermiques du Captur, le Captur E-Tech Hybride bénéficie de plusieurs équipements et fonctionnalités supplémentaires: mode proposant le freinage récupératif et la récupération d'énergie (e-shifter et boites automatiques), flux d'énergie visibles sur le tableau de bord central, bouton EV pour passer en 100% électrique, tableau de bord 7 pouces personnalisable, climatisation automatique et allumage automatique des feux.Le Renault Captur E-Tech Hybride sans recharge est disponible en finitions Zen et Intens, à partir deE-Tech Hybride Zen: 27 100 €E-Tech Hybride Intens: 29 700 €