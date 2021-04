Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Ford Le moteur essence de 2.5 litres à cycle Atkinson de 150 ch, couplé à une boîte eCVT, à un moteur électrique de 125 ch et à une batterie d'une capacité de 1,1 kWh.



La puissance cumulée atteint 190 ch.



La batterie du se recharge automatiquement grâce au moteur essence de 2.5 litres à cycle Atkinson et à la recharge régénératrice lors de la conduite en roue libre ou au freinage.



L'énergie stockée alimente un moteur électrique afin d'améliorer les



Le Kuga Hybrid passe automatiquement d'une configuration de puissance à l'autre en fonction du scénario de conduite.



Le Ford Kuga hybride (FHEV) peut parcourir jusqu'à 1 000 km avec un seul plein d'essence sans jamais avoir à se brancher sur une borne de recharge pour recharger la batterie.



L'efficience du Kuga Hybrid et l'autonomie sont comparables aux valeurs d'un véhicule diesel.



Le Kuga Hybrid combine une motorisation électrifiée avec la technologie de transmission intégrale intelligente (All-Wheel Drive) de Ford.



La transmission intégrale intelligente de Ford (All Wheel Drive ou AWD) mesure l'adhérence des roues de la



Le Kuga hybride affiche un rendement énergétique de 5,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 123 g/km WLTP.



Le Kuga Hybrid (FHEV) est commercialisé à partir de 37 000 euros en finition Titanium, avec notamment une caméra arrière 180°, un combiné d'instrumentation numérique 12,3 pouces, des sièges avant réglables en hauteur avec soutien lombaire (8 positions) ou encore le système KeyFree avec ouverture et démarrage sans clé.



Les prix du Ford Kuga hybride (FHEV):



Titanium: 37 000 €

ST-Line: 39 000 €

ST-Line Business: 40 410 €

ST-Line X: 41 400 €

Vignale: 44 000 €

Le Ford Kuga hybride (FHEV) associe unde 150 ch, couplé à une boîte eCVT, à unde 125 ch et à uneLa batterie du Kuga Hybridgrâce au moteur essence de 2.5 litres à cycle Atkinson et à laL'énergie stockée alimente un moteur électrique afin d'améliorer les performances , de favoriser l'efficacité énergétique du moteur thermique ou d'offrir une conduite 100% électrique sur quelques mètres.Le Kuga Hybrid passe automatiquement d'une configuration de puissance à l'autre en fonction du scénario de conduite.Le Ford Kuga hybride (FHEV) peut parcouriravec un seul plein d'essence sans jamais avoir à se brancher sur une borne de recharge pour recharger la batterie.L'efficience du Kuga Hybrid et l'autonomie sont comparables aux valeurs d'un véhicule diesel.Le Kuga Hybrid combine une motorisation électrifiée avec la technologie de transmission intégrale intelligente (All-Wheel Drive) de Ford.La transmission intégrale intelligente de Ford (All Wheel Drive ou AWD) mesure l'adhérence des roues de la voiture à la chaussée pour ajuster la transmission du couple entre l'avant et l'arrière. Cette technologie a un impact minimal sur l'efficience du véhicule et une fonction de déconnexion de la transmission intégrale permet d'optimiser les consommations en passant automatiquement en mode traction lorsque les conditions de conduite sont favorables.Le Kuga hybride affiche un rendement énergétique deet desLe Kuga Hybrid (FHEV) est commercialisé à partir de 37 000 euros en finition Titanium, avec notamment une caméra arrière 180°, un combiné d'instrumentation numérique 12,3 pouces, des sièges avant réglables en hauteur avec soutien lombaire (8 positions) ou encore le système KeyFree avec ouverture et démarrage sans clé.Titanium: 37 000 €ST-Line: 39 000 €ST-Line Business: 40 410 €ST-Line X: 41 400 €Vignale: 44 000 €