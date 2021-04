Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Kia Le crossover électrique Kia EV6 adopte la philosophie de design de la marque Kia baptisée « Opposites United » (L’alliance des contraires).



Puisant son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l’humanité, la philosophie de design Kia repose sur cinq piliers : « Bold for Nature » / (L'audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).



Développé sur la plateforme dédiée aux véhicules électriques de Kia (E-GMP), le Kia EV6 se distingue par une ligne de coupé, des détails de design extérieur high-tech et un intérieur moderne et spacieux.



Le design extérieur du crossover électrique Kia joue sur l’opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales pour arborer un design avant-gardiste distinctif.



À l’avant, les feux de jour affichent un design fluide et moderne. Ils s'inscrivent dans la face avant « Digital Tiger Face » / (Tête de tigre numérique) caractéristique du véhicule, réinterprétation stylistique de la calandre « Tiger Nose » / (Nez de Tigre) transposée à l’ère de l’électrique.



Le design des projecteurs intègre un profil d’éclairage dynamique de type « séquentiel ».



La prise d'air située en dessous contribue à accentuer l’impression de largeur de la face avant.



Les écoulements d’air par l’avant ont été optimisés de sorte que l’air soit acheminé à travers et sous le plancher plat du véhicule électrique afin de garantir une aérodynamique optimale.



Les flancs se distinguent par des lignes modernes, élancées et aérodynamiques. S'inspirant de celles des crossovers, elles contrastent avec des lignes plus acérées et des détails high-tech.



Le pare-brise étiré vers l’arrière souligne le caractère affirmé du véhicule tandis que les imposants épaulements arrière confèrent du volume au design.



Une ligne maîtresse court le long de la partie basse des portes puis s’incurve vers le haut en direction des épaulements arrière.



La proue se distingue par un montant C incliné, en partie pour optimiser l’aérodynamisme, intégrant un insert en finition noir laqué qui contribue à élargir visuellement la lunette arrière. Elle est surmontée d'un becquet de toit proéminent qui dirige l’air vers le bas en direction d’un becquet inférieur incliné vers le haut qui est implanté au-dessus des blocs-feux arrière du véhicule.



Le Kia EV6 est le fruit de la collaboration entre les trois centres de design de Kia situés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, États-Unis).



L'empattement de 2 900 millimètres lui garantit une habitabilité similaire à celle de nombreux SUV de gabarit supérieur.



Le Kia EV6 offre un volume de coffre de 520 litres (VDA) avec les sièges de la deuxième rangée en place.



En repliant les sièges de la deuxième rangée, il est possible de porter le volume de chargement à 1 300 litres.



À l’avant, le véhicule dispose également d’un coffre avec un volume de rangement supplémentaire de 52 litres sur les versions deux roues motrices et de 20 litres sur les versions à transmission intégrale.



Le Kia EV6 propose un design intérieur libéré de toute contrainte grâce à la plateforme E-GMP dédiée de Kia.



S’inscrivant dans l’ère des véhicules électriques, l'intérieur est moderne et spacieux.



L’un des éléments caractéristiques de l'intérieur réside dans l’écran du système audio-vidéo-navigation high-tech (AVN) incurvé et parfaitement intégré. La sobriété des formes de l'écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l’habitacle une impression d’ouverture sur l’extérieur.



S’étendant depuis le volant jusqu’au centre du véhicule, il permet d’afficher le combiné d’instrumentation dans le champ de vision du conducteur, et le système d’infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale.



Le large écran offre au conducteur une expérience immersive.



Le nombre réduit de boutons physiques garantit une expérience de conduite simplifiée.



Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l’aide de « boutons » tactiles situés sous l’écran AVN.



De conception affinée et allégée, les sièges se distinguent par leur design contemporain, et sont garnis d'un tissu moderne et résistant à l’aspect flatteur issu de plastique recyclé.



Le système d'infodivertissement intègre deux écrans de 12,3 pouces. Les écrans incurvés sont revêtus d'un film mince destiné à réduire l’impact de la lumière. Le combiné d’instrumentation et le système d'infodivertissement sont connectés l’un à l’autre comme s’ils étaient enroulés autour d’un seul et même module doté d’un verre renforcé. S’étendant depuis le volant jusqu’au centre du véhicule, l'écran permet d’afficher un combiné d'instrumentation numérique dans le champ de vision du conducteur et le système d’infodivertissement au-dessus de la console centrale.



Le Kia EV6 peut également bénéficier d’un affichage tête-haute en réalité augmentée (AR HUD), qui projette les informations de conduite sur la base du pare-brise dans le champ de vision du conducteur. Le système affiche les alertes provenant des différents systèmes d'aide à la conduite évolués du véhicule, les détails de la vitesse du véhicule et les instructions de navigation intersection par intersection.



Le Kia EV6 bénéficie d’un système audio surround Meridian à 14 haut-parleurs pour un son alliant naturel, réalisme et authenticité. Le système audio Meridian intègre plusieurs des technologies de traitement de signal propres au spécialiste britannique de l’audio. Le système de haut-parleurs intègre le dispositif Active Sound Design (ASD), qui procure au conducteur une expérience sonore qui varie en fonction de la vitesse de déplacement du véhicule et qui est contrôlée via une interface utilisateur.



L'architecture dédiée aux véhicules électriques intègre des équipements high-tech garants d’une expérience d’utilisation intuitive et une vaste gamme de systèmes évolués d'aide à la conduite comprenant la technologie d’assistance à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) et l'aide au stationnement intelligent à distance.



Le Kia EV6 est proposé avec un groupe propulseur électrique zéro émissions en roulant associé à une batterie longue distance de 77,4 kWh en deux ou quatre roues motrices.



Kia EV6 est disponible en trois puissances de 229 ch (propulsion), de 325 ch (quatre roues motrices) et jusqu’à 584 ch (pour la version EV6 GT).



La batterie de 77,4 kWh est couplée à un moteur électrique de 168 kW (229 ch) qui transmet sa puissance aux roues arrière, tandis que les modèles à quatre roues motrices sont animés par deux moteurs électriques développant une puissance totale de 239 kW (325 ch) distribuée aux roues avant et arrière.



Dans sa version deux roues motrices avec batterie de 77,4 kWh, le Kia EV6 peut parcourir jusqu’à plus de 510 kilomètres avec une simple charge en cycle mixte WLTP.



Dans sa version à transmission intégrale, le Kia EV6 développe un couple maximum de 605 Nm lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes.



Équipé de deux moteurs d’une puissance totale de 430 kW (584 ch), la Kia EV6 GT porte les performances de l’électrique au niveau supérieur. Fort d’un couple maximum de 740 Nm, la version EV6 GT à quatre roues motrices abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et peut atteindre la vitesse de pointe de 260 km/h sur circuit. La version GT du Kia EV6 se dote d’un différentiel électronique à glissement limité, permettant ainsi à ses conducteurs de bénéficier d'une maîtrise de conduite et d'un comportement extrêmement dynamique en toutes circonstances.



Le système de freinage à récupération d'énergie de Kia, commandé au moyen de palettes situées derrière le volant, permet au conducteur de ralentir rapidement et facilement le véhicule, et de récupérer l'énergie cinétique à la décélération afin de maximiser l’autonomie et le rendement énergétique. Le conducteur a le choix entre six niveaux de récupération d’énergie (aucun, 1 à 3, « i-Pedal » et mode Auto), selon le niveau de récupération d’énergie souhaité.



Le mode « i-Pedal » permet de récupérer la quantité maximale d’énergie au freinage et d’arrêter le véhicule en douceur sans avoir besoin d’enfoncer la pédale de frein.



Des systèmes d’aide à la conduite évolués contribuent à réduire le stress de la conduite et nombre des dangers rencontrés sur la route, en protégeant les occupants et les autres usagers de la route à chaque trajet.



Le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) permet aux passagers d’éviter tout risque de collision avec un véhicule venant de l'arrière lorsqu’ils sortent de EV6. Lorsqu’un passager ouvre la porte pour quitter le véhicule après l’arrêt de ce dernier, le système émet une alerte dès qu’il détecte un véhicule venant de l’arrière. Le système SEA permet également de maintenir les portes arrière fermées en activant la sécurité enfant électronique.



L’assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation. En conduite, le système LFA peut être activé et désactivé sur simple pression d’un bouton.



Le système d’assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) permet sur autoroute de conserver une distance et une vitesse données par rapport au véhicule qui précède et de maintenir le véhicule au centre de sa voie, même en virage. Lorsqu’un véhicule arrive sur le côté, à proximité immédiate de EV6, le système HDA 2 aide le conducteur à corriger sa trajectoire afin d’éviter tout risque de collision. Au-dessus d’une certaine vitesse et tout en gardant les mains sur le volant, il suffit au conducteur de donner une impulsion sur le levier de clignotants pour amener le véhicule sur la voie de circulation souhaitée.



Le système d’aide au stationnement intelligent à distance (RSPA) permet au conducteur de stationner son EV6 ou de quitter une place de stationnement à distance, en commandant son véhicule depuis l’extérieur.



Lorsque l’état de charge résiduelle de la batterie est supérieur à 35%, le Kia EV6 peut tracter des charges jusqu’à 1 600 kg (selon les versions).



La fonction de recharge ultra-rapide en 800V permet de recharger la batterie de 10 à 80% en 18 minutes, sur la version deux roues motrices associée à la batterie de 77,4 kW; soit un surcroît d’autonomie de 100 kilomètres en moins de 4 minutes 30.



Produit en Corée du Sud à partir du mois de juillet 2021, le Kia EV6, doté d’une batterie grande autonomie de 77,4 kWh et acceptant une recharge ultra-rapide 800V, est commercialisé à partir de 47 990 euros (EV6 Active 2RM) assorti d'une garantie 7 ans ou 150 000 km de Kia.



Le Kia EV6 est disponible en 4 finitions : EV6 Active, EV6 Design, EV6 GT-line et EV6 GT.



Dès la finition EV6 Active, le véhicule arbore une silhouette axée sur la performance. La calandre Tiger Nose/Nez de tigre, a été réinterprétée à l’ère du numérique et laisse place à un Digital Tiger Face, une Tête de tigre digitale. Celle-ci s’exprime à travers une signature lumineuse avec l’apparition de projecteurs à LED avec fonction matricielle à l’avant (à partir de EV6 GT-line) et d’un bandeau lumineux à LED traversant à l’arrière.



Les prises d’air avant, les lignes élancées des flancs, le becquet arrière proéminent, les jantes en alliage (de 19 à 21 pouces selon finition), le spoiler arrière et les jupes latérales contribuent au design affirmé du Kia EV6 et garantissent un aérodynamisme exceptionnel. Tout comme les poignées de portes affleurantes (automatiques à partir de la finition EV6 Design), qui n’encombrent pas le dynamisme de son profil.



L'abonnement tarifaire Ionity Power (13 euros/mois) de Kia permet un prix de charge de 0,29 euro par minute (au lieu de 0,79 euro) sur le réseau haute puissance Ionity.



Le plein (de 10 à 80%) sur le réseau de super-chargeurs Ionity s'élève à 5,22 euros sur le Kia EV6.



Le service de recharge en itinérance dédié de Kia KiaCharge permet d'accéder à quelque 218 000 bornes de recharge dans toute l’Europe, dont plus de 21 850 en France, équipées de connecteurs AC et DC.



Les prix du Kia EV6:



EV6 Active 2RM: 47 990 €

EV6 Active 4RM: 51 990 €

EV6 Design 2RM: 51 790 €

EV6 Design 4RM: 55 790 €

EV6 GT-line 2RM: 55 790 €

EV6 GT-line 4RM: 59 790 €

EV6 GT 4RM: 66 990 €



Les équipements du Kia EV6:



FINITION EV6 ACTIVE



SÉCURITÉ



Aide au maintien dans la file (LKA)

Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)

Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

Frein de parking électrique

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé au système de navigation (NSCC-C)

Système de freinage multi collision (MCB)

Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA) et fonction de croisement



EXTÉRIEUR



Feux de jour / arrière à LED

Jantes en alliage 19 pouces

Projecteurs avant à LED



INTÉRIEUR



Sellerie tissu / cuir artificiel

Volant gainé cuir



CONFORT



Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Climatisation automatique bi-zone

Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3 pouces

Connectiques USB à l’avant et à l’arrière

Écran tactile couleur 12.3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay

Ouverture et démarrage sans clé “Smart Key“

Radars de parking arrière

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochrome



Siège conducteur à réglage lombaires électrique

Système de chargement du smartphone par induction

Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Live offerts pendant 7 ans

Système Uvo Connect – services télématiques offerts pendant 7 ans



RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE



Câble de recharge pour prise domestique

Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

Prise Combo 2 (CCS)

Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia Live

Programmation de la recharge et de la température de l’habitacle

KiaCharge : service dédié de recharge en itinérance Ionity : accès privilégié au réseau de recharge haute puissance Ionity pendant un an (Ionity Power)



FINITION EV6 DESIGN



EN PLUS DE LA FINITION EV6 ACTIVE :



EXTÉRIEUR



Poignées de portes affleurantes automatiques



INTÉRIEUR



Eclairage intérieur à LED

Sellerie cuir artificiel



CONFORT



Ouverture du coffre mains libres (hauteur ajustable)

Prise 12 volts dans le coffre

Radars de parking avant

Sièges avant et arrière chauffants

Sièges avant ventilés

Volant chauffant



FINITION EV6 GT-LINE



EN PLUS DE LA FINITION EV6 DESIGN



SÉCURITÉ



Affichage tête haute en réalité augmentée (AR HUD)



EXTÉRIEUR



Boucliers avant et arrière EV6 GT-line

Jupes latérales et passages de roues EV6 GT-line

Projecteurs avant Full LED matriciels avec gestion intelligente des feux de route

Vitres et lunette arrière surteintées



INTÉRIEUR



Sellerie mixte suède et cuir artificiel

Pédalier finition aluminium



CONFORT



Mémoire de position pour le siège conducteur (deux positions mémorisables)

Sièges avant « relaxation » à 180°

Sièges conducteur et passager à réglages électriques

Système audio premium Meridian



FINITION EV6 GT



EN PLUS DE LA FINITION EV6 GT-LINE



PERFORMANCE



Différentiel à glissement limité électronique



EXTÉRIEUR



Boucliers avant et arrière EV6 GT

Etriers de frein Vert Néon

Jantes en alliage 21 pouces

Peinture métallisée / nacrée / mate

Toit ouvrant



INTÉRIEUR



Inserts spécifiques Vert Néon

Sièges baquets(3) en suède avec surpiqûres Vert néon

Volant avec bouton de sélection de mode de conduite



CONFORT



Suppression des sièges avant à réglages électriques

Suppression de la mémoire de position pour le siège conducteur (deux positions mémorisables)

Suppression des sièges avant « relaxation »



SÉCURITÉ



Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)

Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)

Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de virage (FCA-JX)

Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)

Assistance au stationnement à distance (RSPA)

Système d’affichage des angles morts (BVM)

Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)

