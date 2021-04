Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Audi Le SUV électrique de taille intermédiaire Audi Q4 e-tron électrique se singularise par des porte-à-faux avant courts, de grandes roues et des traits toniques.



Le design de la aérodynamique : la Q4 e-tron atteint un coefficient de traînée de 0,28.



Le SUV électrique Audi peut recevoir en option des phares



Le Q4 e-tron propose quatre signatures lumineuses numériques dans le système d'affichage tactile MMI.



À l'arrière, une bande lumineuse relie les feux arrière entre eux.



Un choix de huit couleurs est disponible pour la peinture.



Reposant sur une plateforme dédiée à l'électromobilité, le SUV affiche une longueur de 4,59 mètres sans tunnel central.



L'intérieur de l'Audi Q4 e-tron est spacieux.



Selon le positionnement des dossiers des sièges arrière, le volume du coffre varie de 520 à 1 490 litres.



Le modèle électrique Audi peut tracter des remorques d'un poids maximal de 1 000 kilogrammes (jusqu'à 1 200 kilogrammes pour les versions quattro).



A l'intérieur, le tableau de bord est orienté vers le conducteur. Il est divisé en zones distinctes et intègre deux écrans.



Une console centrale abrite le levier de vitesses permettant de sélectionner les rapports.



Le volant intègre des surfaces tactiles transparentes, que le conducteur utilise pour commander les instruments numériques.



En option, l'Audi Q4 e-tron peut être équipée d'un affichage tête haute en réalité augmentée. Il superpose les informations fournies par certains des systèmes d'assistance et les symboles de navigation sur le monde extérieur de manière pratique pour le conducteur. Ces informations sont affichées de manière dynamique dans un large champ de



Le Q4 e-tron propose deux niveaux de batterie (52 kWh et 77 kWh) et trois choix de motorisation (170 ch, 204 ch et 299 ch).



La version Q4 35 e-tron délivre 170 ch et 310 Nm de couple et dispose d'une batterie



La version Q4 40 e-tron délivre 204 ch grâce à une batterie qui emmagasine 77 kWh nets d'énergie (82 kWh bruts). La version Q4 40 e-tron peut parcourir jusqu'à 513 km (WLTP) en une seule charge et consomme en moyenne entre 17,6 et 19,1 kW aux 100 km selon le cycle WLTP.



La version Q4 50 e-tron quattro de 299 ch dispose de deux moteurs électriques pour la transmission intégrale électrique. Ils lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement à 180 km/h. Le moteur situé à l'avant de la voiture est équipé d'un système de freinage automatique. Le moteur de l'essieu avant n'entre en action que lorsqu'une puissance élevée ou un surplus d'adhérence est nécessaire.



Le SUV électrique Audi peut être rechargé avec différentes puissances en utilisant le courant alternatif et le courant continu selon la batterie. La batterie de 52 kWh peut atteindre une puissance de 7,4 kW avec une charge en courant alternatif et jusqu'à 100 kW en utilisant la charge HPC (high-power charging) en courant continu. Le temps de charge est d'environ dix minutes pour une puissance suffisante pour parcourir environ 130 kilomètres (WLTP) avec une charge rapide grâce à une capacité de charge maximale de 125 kW.



La batterie de 77 kWh permet une charge jusqu'à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 125 kW en courant continu.



L'Audi e-tron Charging Service permet d'accéder à environ 210 000 points de charge dans 26 pays en Europe, dont 4 400 points de charge rapide HPC, en utilisant une seule carte de charge.



La batterie se trouve entre les essieux, ce qui assure un centre de gravité bas et une répartition des masses équilibrée.



L'Audi Q4 e-tron est commercialisé à partir de 42 800 euros (Q4 35 e-tron 170 ch 55 kWh propulsion Q4 e-tron).



L'Audi Q4 40 e-tron est disponible à partir de 48 700 euros (Q4 40 e-tron 204 ch 82 kWh propulsion Q4 e-tron).



Les premières livraisons de l'Audi Q4 e-tron interviendront début juillet 2021.



Les prix de l'Audi Q4 e-tron:



35 170 ch 55 kWh propulsion Q4 e-tron: 42 800 €

35 170 ch 55 kWh propulsion Executive: 49 600 €

35 170 ch 55 kWh propulsion S line: 52 800 €

35 170 ch 55 kWh propulsion Design Luxe: 55 500 €

40 204 ch 82 kWh propulsion Q4 e-tron: 48 700 €

40 204 ch 82 kWh propulsion Executive: 55 500 €

40 204 ch 82 kWh propulsion S line: 58 700 €

40 204 ch 82 kWh propulsion Design Luxe: 61 400 €



Les principaux équipements de série de l'Audi Q4 e-tron:



Q4 E-TRON



Design extérieur



Rampes de pavillon en aluminium

Boitiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Jantes 19 pouces style à 5 bras



Design intérieur



Pack intérieur Standard avec sièges en tissu noir

Ciel de pavillon en tissu gris acier

Volant en cuir à branches doubles avec multifonction sans palette de récupération

Application décorative peinture haptique Noir



Confort et vie à bord



Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Accoudoir central ajustable à l'avant

Sièges Standards à l'avant

Sièges avant réglables manuellement:

- hauteur et du positionnement en longueur

- inclinaison de dossier

- hauteur des appuie-tête et des ceintures

Climatisation automatique

Dossier de banquette arrière rabattable en 40:60

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

Clé à fréquence radio (sans Safelock) "Keyless-Go"

Pare-brise, verre athermique

Direction assistée électromécanique



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Combiné d'instruments numérique Digital Cockpit 10,25 pouces

Interface Bluetooth

Haut-parleurs (4 passifs et 1 central)

Réception radio numérique (DAB)



Éclairage et visibilité



Éclairage intérieur

- Module de pavillon à l'avant et à l'arrière

- Compartiment de rangement dans la console centrale avant

- Boîte à gants éclairée

- Éclairage de coffre à gauche

Détecteur de pluie et de luminosité

Phares avant à LED



Sécurité passive du véhicule : protection des occupants



Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête

Commande de désactivation de l'airbag passager avant

Outillage de bord

Sièges i-Size et top tether

Siège passager avant i-Size et les deux sièges de côté à l'arrière i-Size et top tether

Sécurité enfant électrique

Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif arrière de détection d'occupation du siège

Contrôle de la pression de pneu



Sécurité active du véhicule : système d'



Audi pre sense front

Appel d'urgence légal

Alerte de sortie de voie

Limiteur de vitesse

Système d'aide au stationnement arrière



Câbles de recharge de série



Câble de recharge mode 3 type 2 3 32A Mode 3 type 2 3 32A



FINITION EXECUTIVE



EQUIPEMENTS ADDITIONNELS CONTENUS DANS LA FINITION PAR RAPPORT A LA VERSION Q4 E-TRON



Design extérieur



Jantes 19 pouces style à 5 bras



Design intérieur



Pack intérieur #4



Confort et vie à bord



Pack confort

- Logo de projection

- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

- Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant : réglages électrique

Pack fonction rangement

- Pack rangement

- Filet de séparation

Volant en cuir sport à branches doubles aplati en haut et en bas, avec multifonction et palettes



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Pack MMI Navigation advanced

- Audi connect plus

- MMI Navigation plus avec MMI touch

- Audi virtual cockpit plus

- Audi smartphone interface

- Affichage tête haute en réalité

- Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra



Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite



Pack d'assistance L

- Caméra de recul

- Système d'aide au stationnement plus

- Adaptative Cruise Control



Sécurité et accessoire de sécurité



Pack Antivol

- Écrous antivol

- Alarme antivol



FINITION S LINE



EQUIPEMENTS ADDITIONNELS CONTENUS DANS LA FINITION PAR RAPPORT A LA VERSION Q4 E-TRON



Motorisation, transmission et châssis



Châssis Sport



Design extérieur



Extérieur S line

- Peinture de contraste gris Manhatan

- Éléments S line

- Pare-choc S line

- Pack brillance

Jantes 20 pouces style 5 branches en Y



Design intérieur



Pack intérieur S line #1



Confort et vie à bord

Pack confort

- Logo de projection

- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

- Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant : réglages électrique

Volant en cuir sport à branches doubles aplati en haut et en bas, avec multifonction et palettes

Pack fonction rangement

- Pack rangement

- Filet de séparation



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Pack MMI Navigation advanced

- Audi connect plus

- MMI Navigation plus avec MMI touch

- Audi virtual cockpit plus

- Audi smartphone interface

- Affichage tête haute en réalité

- Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra



Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite



Pack d'assistance L

- Caméra de recul

- Système d'aide au stationnement plus

- Adaptative Cruise Control



Sécurité et accessoire de sécurité



Pack Antivol

- Écrous antivol

- Alarme antivol



FINITION DESIGN LUXE



EQUIPEMENTS ADDITIONNELS CONTENUS DANS LA FINITION PAR RAPPORT A LA VERSION Q4 E-TRON



Design extérieur



Extérieur Advanced

- Peinture de contraste gris Manhatan

- Éléments Advanced

- Pare-choc Advanced

- Pack brillance

Jantes 19 pouces style "aéroé" à 5 branches en W



Design intérieur



Pack intérieur #5



Confort et vie à bord



Pack confort

- Logo de projection

- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

- Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant : réglages électrique

Volant en cuir sport à branches doubles aplati en haut et en bas, avec multifonction et palettes

Clé confort (avec Safelock)

Hayon à ouverture et fermeture électriques

Pack fonction rangement

- Pack rangement

- Filet de séparation



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Pack MMI Navigation advanced

- Audi connect plus

- MMI navigation plus avec MMI touch

- Audi virtual cockpit plus

- Audi smartphone interface

- Affichage tête haute en réalité

- Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra

Audi Sound System

Audi phone box light



Eclairage et visibilité



Matrix LED



Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite

Pack d'assistance L

- Caméra de recul

- Système d'aide au stationnement plus

- Adaptative Cruise Control

Pack d'assistance sécurité

- Audi side assist : Assistant de changement de voie

- Audi pre sense basic et pre sense rear



Sécurité et accessoire de sécurité



Pack Antivol

- Écrous antivol

- Alarme antivol

Caméra de recul- Système d'aide au stationnement plus- Adaptative Cruise ControlPack d'assistance sécurité- Audi side assist : Assistant de changement de voie- Audi pre sense basic et pre sense rearSécurité et accessoire de sécuritéPack Antivol- Écrous antivol- Alarme antivol