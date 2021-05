Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos © Hyundai Développée sur la nouvelle plate-forme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) Hyundai dédiée aux Hyundai Ioniq 5 affiche des proportions exclusives avec un empattement allongé de 3 000 mm.



Longue de 4 635 mm, le crossover électrique de taille intermédiaire Ioniq 5 est large de 1 890 mm et haute de 1 605 mm.



Le design atypique de crossover de taille intermédiaire électrique coréen s'inspire de la silhouette originale de la Hyundai Pony, une icône de la marque.



La Ioniq 5 se singularise avec des les lignes épurées et une silhouette de fastback modernisée en forme de diamant.



A l'avant, le capot recouvre toute la largeur du véhicule, ce qui contribue à minimiser les écartements entre les panneaux de carrosserie afin de garantir une meilleure aérodynamique



Le bouclier avant se caractérise par une forme en V intégrant des feux de jour distinctifs diffusant une signature lumineuse. Les petits blocs de LED semblables à des pixels se retrouvent à l'arrière du véhicule.



Au niveau des flancs, les poignées de porte affleurantes automatiques contribuent à la sobriété des surfaces tout en améliorant l'efficacité aérodynamique.



Les formes avant et arrière du véhicule convergent au niveau des portes, illustrant la thématique stylistique « Parametric Dynamics » (dynamique paramétrique) inaugurée sur le



La forme du montant C confère au crossover de taille intermédiaire une présence visuelle reconnaissable de loin.



Les jantes de 20 pouces à l'aérodynamique optimisée font écho à la thématique stylistique des pixels paramétriques.



La thématique de « l'



Le coffre accueille un volume de chargement de 531 litres (1591 litres avec les sièges de la deuxième rangée totalement rabattus).



Un coffre avant permet de ranger 57 litres sur les versions 2WD et 24 litres en 4WD.



Le crossover électrique de taille intermédiaire Ioniq 5 est équipé de sièges avant à réglage électrique. L'épaisseur des sièges avant a été réduit de 30 % au profit de l'espace aux genoux des passagers arrière



Les surfaces de contact intérieures de sièges, du pavillon, des contre-portes, du plancher et de l'accoudoir font appel à des matériaux d'origine durable, tels que des bouteilles en PET recyclé, des fils d'origine végétale (PET bio-sourcé) et des fils de laine naturelle, ainsi que du cuir tanné avec des extraits végétaux et de la peinture biologique à base d'extraits végétaux.



La Hyundai Ioniq 5 est disponible en neuf coloris extérieurs et deux ambiances intérieures différentes.



Sous le capot, le crossover électrique de taille intermédiaire propose un large éventail de systèmes de propulsion électrique.



Deux packs de batterie de 58 kWh et 72,6 kWh sont au catalogue.



La version 72.6 kWh est proposée avec deux configurations de propulsion, l'une avec un seul moteur électrique à l'arrière et l'autre avec deux moteurs électriques avant et arrière.



Tous les systèmes de propulsion, quelle que soit leur configuration, permettent d'atteindre une vitesse maximum de 185 km/h.



Au sommet de la gamme se trouve le groupe propulseur constitué d'un moteur arrière de 155 kW et d'un moteur avant de 70 kW, et pouvant être couplé à une transmission intégrale. Le moteur arrière développe un couple de 350 Nm contre 255 Nm pour le moteur avant. Lorsque ce groupe propulseur électrique est associé à la batterie de 72,6 kWh, il offre une autonomie estimée entre 470 et 480 km et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes.



Associé à une batterie de 72,6 kWh, le groupe propulseur 2WD dispose d'un moteur électrique arrière de 160 kW et 350 Nm de couple. Associé à la batterie de 72,6 kWh, il accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.



Associé à une batterie de 58 kWh, le groupe propulseur constitué d'un moteur arrière de 120 kW et d'un moteur avant de 53 kW, et pouvant être couplé à une transmission intégrale. Le moteur arrière développe un couple de 350 Nm contre 255 Nm pour le moteur avant. Lorsque ce groupe propulseur électrique est associé à la batterie de 58 kWh, il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.



Associé à une batterie de 58 kWh, le groupe propulseur 2WD dispose d'un moteur électrique arrière de 125 kW et 350 Nm de couple. Associé à la batterie de 72,6 kWh, il accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.



La Ioniq 5 peut tracter une remorque d'une capacité maximale de 1 600 kg.



La plate-forme E-GMP de Hyundai est compatible avec des infrastructures de recharge de 400 V et 800 V. Cette plate-forme offre une capacité de charge de 800 V et se prête également à une recharge en 400 V sans composants ou adaptateurs supplémentaires. Ce système de recharge multiple constitue une technologie brevetée visant à exploiter le moteur électrique et l'onduleur afin de porter la tension de 400 à 800 V et de garantir ainsi une compatibilité de recharge parfaitement stable.



Raccordé à une borne de recharge de 350 kW, la Ioniq 5 peut être rechargé de 10 à 80 % en 18 minutes. Une recharge pendant cinq minutes permet de récupérer 100 km d'autonomie (conformément à la procédure d'essai mondiale harmonisée WLTP).



La batterie du crossover Ioniq 5 dispose également d'un chargeur inversé V2L qui permet de recharger tout type d'appareil électrique (ex. : vélos, scooters ou



Le crossover électrique Hyundai embarque un « Dual Cockpit » configurable, constitué d'un écran multimédia tactile de 12 pouces et de compteurs numériques de 12 pouces dépourvu de casquette.



L'affichage tête haute avec fonctions de réalité augmentée personnalisables transforme le pare-brise en affichage à part entière.



La Ioniq 5 est équipée de la dernière génération de systèmes d'



Le



Le modèle électrique Hyundai se dote de la technologie d'



La Hyundai Ioniq 5 démarre à partir de 43 600 euros (58 kWh 170 ch Intuitive).



La Hyundai Ioniq 5 sera disponible à compter du premier semestre 2021.



Les prix de la Hyundai Ioniq 5:



58 kWh 170 ch Intuitive: 43 600 euros

58 kWh 170 ch Creative: 46 800 euros

73 kWh 218 ch Intuitive: 46 800 euros

73 kWh 218 ch Creative: 50 000 euros

73 kWh 218 ch Executive: 56 000 euros

73 kWh HTRAC 306 ch Executive: 58 900 euros



Les principaux équipements de série de la Hyundai Ioniq 5:



Intuitive



7 airbags

Aide au stationnement arrière

Alerte de présence de passager arrière

Allumage automatique des feux

Assistance active à la conduite sur autoroute

Assistance active au maintien et au suivi de voie

Câble de recharge pour prise domestique

Câble de recharge Type 2 pour borne de recharge

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Capteur de pluie

Chargeur embarqué tri-phasé 11 kW

Climatisation automatique bi-zone

Compatibilité Apple CarPlay et Android

Compteurs numériques 12,3 pouces

Détection de fatigue du conducteur

Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable

Feux arrière à LED type «Pixel»

Feux avant Bi-LED

Feux de jour et feux de position avant à LED type «Pixel»

Feux de route intelligents

Frein de parking électrique

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance

piéton et cycliste et fonction intersection

Freinage régénératif intelligent

Jantes alliage 19 pouces

Limiteur de vitesse intelligent

Palettes de freinage régénératif modulable au volant (avec fonction i-Pedal)

Poignées de portes extérieures rétractables

Prises USB avant et arrière

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Services connectés Bluelink

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Sièges arrière coulissants avec dossier inclinable

Sièges avant réglables en hauteur

Système audio RDS, MP3, 4 haut parleurs et 2 tweeters

Système de navigation Europe avec mise à jour de la cartographie à distance incluse et services Hyundai Live

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3 pouces

Transmission à commande électrique

Vitres arrière surteintées



Creative ajoute à la version Intuitive :



Aide au stationnement avant

Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage

Assistance à la sortie du véhicule

Assistance active à la conduite sur autoroute avec fonction changement de voie

Chargeur sans fil pour téléphone compatible

Console centrale avant coulissante

Freinage d'urgence autonome avec fonction croisement

Sellerie cuir / tissu

Siège conducteur réglable électriquement

Siège passager avec support lombaire électrique

Sièges avant chauffants

Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie

Système de chauffage par pompe à chaleur

Volant chauffant



Executive ajoute à la version Creative :



Affichage caméra des angles morts

Affichage tête-haute sur pare-brise avec réalité augmentée

Aide au stationnement arrière avec fonction freinage

Calandre rétro-éclairée

Caméra 360°

Chargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieure et prise 220V sous les sièges arrière

Clignotants avant et arrière à LED

Commande de stationnement à distance via télécommande (avant / arrière / créneau / bataille)

Feux avant Bi-LED type projection

Hayon mains-libres intelligent

Jonc de vitres noir laqué

Ligne de bas de caisse et passages de roues grain métal

Pare-soleils intégrés dans les portes arrière

Pédalier façon aluminium

Poignées de portes extérieures rétractables automatiquement

Prise 12V dans le coffre

Protections avant et arrière grain métal

Sellerie cuir (dossier et assise)

Sièges arrière chauffants

Sièges arrière coulissants électriquement

Sièges avant électriques à mémoire

Sièges avant multi-confort inclinables

Sièges avant ventilés

Système audio premium Bose

Toit vitré panoramique avec plafonnier à LED

Vitres avant et arrière avec film acoustique

Développée sur la nouvelle plate-forme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) Hyundai dédiée aux véhicules électriques à batterie (BEV), laaffiche des proportions exclusives avec un empattement allongé de 3 000 mm.Longue de, leIoniq 5 est large de 1 890 mm et haute de 1 605 mm.Le design atypique de crossover de taille intermédiaire électrique coréen s'inspire de la silhouette originale de la Hyundai Pony, une icône de la marque.La Ioniq 5 se singularise avec des leset unemodernisée en forme de diamant.A l'avant, le capot recouvre toute la largeur du véhicule, ce qui contribue à minimiser les écartements entre les panneaux de carrosserie afin de garantir une meilleure aérodynamiqueLe bouclier avant se caractérise par une forme en V intégrant des feux de jour distinctifs diffusant une signature lumineuse. Les petits blocs de LED semblables à des pixels se retrouvent à l'arrière du véhicule.Au niveau des flancs, les poignées de porte affleurantes automatiques contribuent à la sobriété des surfaces tout en améliorant l'efficacité aérodynamique.Les formes avant et arrière du véhicule convergent au niveau des portes, illustrant la thématique stylistique « Parametric Dynamics » (dynamique paramétrique) inaugurée sur le Tucson La forme du montant C confère au crossover de taille intermédiaire une présence visuelle reconnaissable de loin.Les jantes de 20 pouces à l'aérodynamique optimisée font écho à la thématique stylistique des pixels paramétriques.La thématique de « l' espace de vie » est présente dans l'habitacle. On retrouve une console centrale mobile qui peut coulisser en arrière de 140 mm, des sièges arrière coulissants sur 135 mm ainsi qu'un plancher plat.Le coffre accueille un volume de chargement de(1591 litres avec les sièges de la deuxième rangée totalement rabattus).Un coffre avant permet de ranger 57 litres sur les versions 2WD et 24 litres en 4WD.Le crossover électrique de taille intermédiaire Ioniq 5 est équipé de sièges avant à réglage électrique. L'épaisseur des sièges avant a été réduit de 30 % au profit de l'espace aux genoux des passagers arrièreLes surfaces de contact intérieures de sièges, du pavillon, des contre-portes, du plancher et de l'accoudoir font appel à des matériaux d'origine durable, tels que des bouteilles en PET recyclé, des fils d'origine végétale (PET bio-sourcé) et des fils de laine naturelle, ainsi que du cuir tanné avec des extraits végétaux et de la peinture biologique à base d'extraits végétaux.La Hyundai Ioniq 5 est disponible en neuf coloris extérieurs et deux ambiances intérieures différentes.Sous le capot, le crossover électrique de taille intermédiaire propose un large éventail de systèmes de propulsion électrique.Deux packs de batterie de 58 kWh et 72,6 kWh sont au catalogue.La version 72.6 kWh est proposée avec deux configurations de propulsion, l'une avec un seul moteur électrique à l'arrière et l'autre avec deux moteurs électriques avant et arrière.Tous les systèmes de propulsion, quelle que soit leur configuration, permettent d'atteindre uneAu sommet de la gamme se trouve le groupe propulseur constitué d'un moteur arrière de 155 kW et d'un moteur avant de 70 kW, et pouvant être couplé à une transmission intégrale. Le moteur arrière développe un couple de 350 Nm contre 255 Nm pour le moteur avant. Lorsque ce groupe propulseur électrique est associé à la batterie de 72,6 kWh, il offre une autonomie estimée entre 470 et 480 km et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes.Associé à une batterie de, le groupe propulseur 2WD dispose d'un moteur électrique arrière de 160 kW et 350 Nm de couple. Associé à la batterie de 72,6 kWh, il accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.Associé à une batterie de, le groupe propulseur constitué d'un moteur arrière de 120 kW et d'un moteur avant de 53 kW, et pouvant être couplé à une transmission intégrale. Le moteur arrière développe un couple de 350 Nm contre 255 Nm pour le moteur avant. Lorsque ce groupe propulseur électrique est associé à la batterie de 58 kWh, il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.Associé à une batterie de 58 kWh, le groupe propulseur 2WD dispose d'un moteur électrique arrière de 125 kW et 350 Nm de couple. Associé à la batterie de 72,6 kWh, il accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.La Ioniq 5 peut tracter une remorque d'une capacité maximale de 1 600 kg.La plate-forme E-GMP de Hyundai est compatible avec des infrastructures de recharge de 400 V et 800 V. Cette plate-forme offre une capacité de charge de 800 V et se prête également à une recharge en 400 V sans composants ou adaptateurs supplémentaires. Ce système de recharge multiple constitue une technologie brevetée visant à exploiter le moteur électrique et l'onduleur afin de porter la tension de 400 à 800 V et de garantir ainsi une compatibilité de recharge parfaitement stable.Raccordé à une borne de recharge de 350 kW, la Ioniq 5 peut être rechargé de 10 à 80 % en 18 minutes. Une recharge pendant cinq minutes permet de récupérer 100 km d'autonomie (conformément à la procédure d'essai mondiale harmonisée WLTP).La batterie du crossover Ioniq 5 dispose également d'un chargeur inversé V2L qui permet de recharger tout type d'appareil électrique (ex. : vélos, scooters ou équipements de camping) en conduite ou à l'arrêt. La fonction V2L peut fournir jusqu'à 3,6 kW de puissance. Le port V2L est situé sous les sièges arrière. Le port peut être activé lorsque le véhicule est sous tension. Un autre port V2L est situé au niveau de la prise de charge à l'extérieur du véhicule. À l'aide d'un convertisseur, les automobilistes peuvent recharger des équipements électriques à haute puissance. Le port extérieur fournit une source d'alimentation même lorsque le véhicule est hors tension.Le crossover électrique Hyundai embarque un « Dual Cockpit » configurable, constitué d'un écran multimédia tactile de 12 pouces et de compteurs numériques de 12 pouces dépourvu de casquette.L'affichage tête haute avec fonctions de réalité augmentée personnalisables transforme le pare-brise en affichage à part entière.La Ioniq 5 est équipée de la dernière génération de systèmes d' aide à la conduite Hyundai SmartSense.Le véhicule électrique hérite de systèmes d'aide à la conduite parmi lesquels le freinage d'urgence autonome (FCA), la surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie (BCA), le limiteur de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), la détection de fatigue du conducteur (DAW), et les feux de route intelligents (HBA).Le modèle électrique Hyundai se dote de la technologie d' assistance à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2). Faisant appel à une caméra frontale, à des radars et aux données de navigation, le système permet de contrôler la vitesse du véhicule et de conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, tout en le maintenant au centre de sa voie sur autoroute. Il peut également assister le conducteur lors des changements de voie.La Hyundai Ioniq 5 démarre à partir de(58 kWh 170 ch Intuitive).La Hyundai Ioniq 5 sera disponible à compter du premier semestre 2021.58 kWh 170 ch Intuitive: 43 600 euros58 kWh 170 ch Creative: 46 800 euros73 kWh 218 ch Intuitive: 46 800 euros73 kWh 218 ch Creative: 50 000 euros73 kWh 218 ch Executive: 56 000 euros73 kWh HTRAC 306 ch Executive: 58 900 euros7 airbagsAide au stationnement arrièreAlerte de présence de passager arrièreAllumage automatique des feuxAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCâble de recharge pour prise domestiqueCâble de recharge Type 2 pour borne de rechargeCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesCapteur de pluieChargeur embarqué tri-phasé 11 kWClimatisation automatique bi-zoneCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto Compteurs numériques 12,3 poucesDétection de fatigue du conducteurEclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisableFeux arrière à LED type «Pixel»Feux avant Bi-LEDFeux de jour et feux de position avant à LED type «Pixel»Feux de route intelligentsFrein de parking électriqueFreinage d'urgence autonome avec reconnaissancepiéton et cycliste et fonction intersectionFreinage régénératif intelligentJantes alliage 19 poucesLimiteur de vitesse intelligentPalettes de freinage régénératif modulable au volant (avec fonction i-Pedal)Poignées de portes extérieures rétractablesPrises USB avant et arrièreReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementServices connectés BluelinkSiège conducteur avec support lombaire électriqueSièges arrière coulissants avec dossier inclinableSièges avant réglables en hauteurSystème audio RDS, MP3, 4 haut parleurs et 2 tweetersSystème de navigation Europe avec mise à jour de la cartographie à distance incluse et services Hyundai LiveSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3 poucesTransmission à commande électriqueVitres arrière surteintéesajoute à la version Intuitive :Aide au stationnement avantAlerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance à la sortie du véhiculeAssistance active à la conduite sur autoroute avec fonction changement de voieChargeur sans fil pour téléphone compatibleConsole centrale avant coulissanteFreinage d'urgence autonome avec fonction croisementSellerie cuir / tissuSiège conducteur réglable électriquementSiège passager avec support lombaire électriqueSièges avant chauffantsSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSystème de chauffage par pompe à chaleurVolant chauffantajoute à la version Creative :Affichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute sur pare-brise avec réalité augmentéeAide au stationnement arrière avec fonction freinageCalandre rétro-éclairéeCaméra 360°Chargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieure et prise 220V sous les sièges arrièreClignotants avant et arrière à LEDCommande de stationnement à distance via télécommande (avant / arrière / créneau / bataille)Feux avant Bi-LED type projectionHayon mains-libres intelligentJonc de vitres noir laquéLigne de bas de caisse et passages de roues grain métalPare-soleils intégrés dans les portes arrièrePédalier façon aluminiumPoignées de portes extérieures rétractables automatiquementPrise 12V dans le coffreProtections avant et arrière grain métalSellerie cuir (dossier et assise)Sièges arrière chauffantsSièges arrière coulissants électriquementSièges avant électriques à mémoireSièges avant multi-confort inclinablesSièges avant ventilésSystème audio premium BoseToit vitré panoramique avec plafonnier à LEDVitres avant et arrière avec film acoustique > La vidéo du crossover Hyundai Ioniq 5 électrique sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto