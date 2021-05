Restez connecté sur l’actualité automobile

La Renault Mégane se décline avec la technologie hybride rechargeable E-Tech Plug-in.



La motorisation E-Tech Plug-in 160 ch tire parti d'une technologie centrée sur la récupération d'énergie.



La moteur quatre cylindres essence 1.6 litre accompagné de deux moteurs électriques et d'une boîte de vitesses multimodes à crabots sans embrayage qui optimise les passages de rapports.



La gestion d'énergie de cette architecture permet la récupération au freinage et à la décélération puis la restitution pour recharger rapidement la batterie en dehors des phases de branchement pour permettre à la motorisation E-Tech Plug-in d'offrir un rendement énergétique élevé.



La Mégane E-Tech Plug-in revendique une efficacité électrique maximale à l'usage : démarrage systématique en mode électrique, silence et confort de fonctionnement, réactivité dynamique immédiate, pertes d'énergie limitées.



Avec sa batterie d'une capacité de 9,8 kWh (400V), la Mégane E-Tech Plug-in dispose d'une autonomie permettant de rouler en 100 % électrique jusqu'à 135 km/h sur 50 kilomètres en cycle mixte (WLTP) et jusqu'à 65 kilomètres en cycle urbain (WLTP City).



La Mégane E-Tech Plug-in peut ainsi fonctionner sans consommer de carburant sur les trajets du quotidien.



Quel que soit l'état de charge de la batterie, la Mégane E-Tech Plug-in profite des atouts majeurs du le démarrage systématique en mode électrique et une



La motorisation E-Tech hybride rechargeable permet (en cycle urbain WLTP) d'économiser jusqu'à 40% de consommation par rapport à un moteur thermique équivalent.



En cycle mixte WLTP, la consommation est de 1,2 litre aux 100 km.



En cycle mixte WLTP, la Mégane E-Tech Plug-in émet à partir de 28 grammes de CO2/km.



Trois modes de conduite sont au programme: Pure, MySense et Sport.



Le mode Pure permet de basculer sous condition de réserve suffisante en conduite 100% électrique.



Le mode MySense optimise le mode hybride pour réduire le



Le mode Sport permet de profiter des



La Mégane E-Tech Plug-in 160 démarre à partir de 37 300 euros.

La Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable dispose d'



Finition Business et SL Limited :



▪ Badge latéral et arrière E-Tech

▪ Bouton EV sur la console centrale

▪ Câble de recharge Flexichargeur

▪ Frein de parking électrique avec fonction

▪ Organisateur de coffre pour rangement câble

▪ Renault Multi-sense

▪ Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10,2 pouces



Finitions Intens et R.S. Line :



▪ Badge latéral et arrière E-Tech

▪ Bouton EV sur commande centrale

▪ Câble de recharge Flexichargeur

▪ Easy Park Assist

▪ Organisateur de coffre pour rangement câble



Les prix de la Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable:



Business E-Tech hybride rechargeable 160: 37 300 €

SL Limited E-Tech hybride rechargeable 160: 37 600 €

Intens E-Tech hybride rechargeable 160: 39 000 €

R.S. Line E-Tech hybride rechargeable 160: 41 000 €



Options spécifiques de la Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable (en complément de celles disponibles par niveau de finition) :



Câble de recharge Wallbox: 300 €

Pack Easy Park: 950 €

Pack Easy Drive: 350 €



Lase décline avec laLa motorisation hybride rechargeabletire parti d'une technologie centrée sur la récupération d'énergie.La Renault Mégane E-Tech Plug-in utilise unaccompagné deetqui optimise les passages de rapports.La gestion d'énergie de cette architecture permet lapuis la restitution pour recharger rapidement la batterie en dehors des phases de branchement pour permettre à la motorisation E-Tech Plug-in d'offrir un rendement énergétique élevé.La Mégane E-Tech Plug-in revendique une efficacité électrique maximale à l'usage : démarrage systématique en mode électrique, silence et confort de fonctionnement, réactivité dynamique immédiate, pertes d'énergie limitées.Avec sa batterie d'une(400V), la Mégane E-Tech Plug-in dispose d'unepermettant de rouler en 100 % électrique jusqu'à 135 km/h sur(WLTP) et jusqu'à 65 kilomètres en cycle urbain (WLTP City).La Mégane E-Tech Plug-inQuel que soit l'état de charge de la batterie, la Mégane E-Tech Plug-in profite des atouts majeurs du système hybride E-Tech :et une consommation réduite.La motorisation E-Tech hybride rechargeable permet (en cycle urbain WLTP) d'économiser jusqu'à 40% de consommation par rapport à un moteur thermique équivalent.En cycle mixte WLTP, la consommation est deEn cycle mixte WLTP, la Mégane E-Tech Plug-in émetsont au programme: Pure, MySense et Sport.Le modepermet de basculer sous condition de réserve suffisante en conduite 100% électrique.Le modeoptimise le mode hybride pour réduire le coût d'usage. La fonction « E-Save » permet de conserver une réserve de charge (40% de la batterie au minimum) pour passer en conduite 100% électrique au moment choisi pour circuler en centre-ville notamment.Le modepermet de profiter des performances en combinant la puissance des trois moteurs.La Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable dispose d' équipements de série complémentaires aux versions thermiques :▪ Badge latéral et arrière E-Tech▪ Bouton EV sur la console centrale▪ Câble de recharge Flexichargeur▪ Frein de parking électrique avec fonction Auto -Hold▪ Organisateur de coffre pour rangement câble▪ Renault Multi-sense▪ Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10,2 pouces▪ Badge latéral et arrière E-Tech▪ Bouton EV sur commande centrale▪ Câble de recharge Flexichargeur▪ Easy Park Assist▪ Organisateur de coffre pour rangement câbleBusiness E-Tech hybride rechargeable 160: 37 300 €SL Limited E-Tech hybride rechargeable 160: 37 600 €Intens E-Tech hybride rechargeable 160: 39 000 €R.S. Line E-Tech hybride rechargeable 160: 41 000 €Câble de recharge Wallbox: 300 €Pack Easy Park: 950 €Pack Easy Drive: 350 €