Restez connecté sur l’actualité automobile

9 Photos © Toyota Le SUV urbain surélevé Toyota Yaris Cross conjugue l'héritage de citadines et de SUV.



Basée sur la plateforme TNGA-B de Toyota, comme la une garde au sol rehaussée et une transmission intégrale en option.



La garde au sol relevée, les grands passages de roue carrés, les grandes roues plus larges, les ailes larges, la position de conduite haute et la transmission intégrale intelligente électrique AWD-i (en option) renforcent l'ADN de SUV de la Yaris Cross.



L'AWD-i améliore la stabilité et la motricité en cas de mauvaises conditions et sur les sols glissants.



Au départ et à l'accélération, le couple est envoyé à l'essieu arrière. En conditions normales, seules les roues avant sont motrices mais en cas de mauvaise adhérence, la motricité intégrale s'enclenche automatiquement sur des pavés mouillés, par forte pluie, sur de la neige fondante, ou encore dans le sable.



La Toyota Yaris Cross une suspension arrière à double triangulation.



La Yaris Cross bénéficie d'une exploitation optimale des volumes avec des mensurations condensées et un habitacle spacieux.



Le SUV urbain Toyota propose des dimensions adaptées à la ville avec une longueur de 4 180 mm, une largeur de 1 765 mm et une hauteur de 1 560 mm.



L'empattement atteint 2 560 mm.



Sièges relevés et cache-bagages en place, le coffre est d'une grande contenance.



Les sièges arrière sont rabattables dans un rapport de 40/20/40.



L'ouverture du coffre s'effectue mains-libres.



Le plancher de coffre à hauteur réglable permet d'intégrer un double fond, ou d'agrandir le coffre pour recevoir des charges encombrantes.



La planche de coffre se divise en deux, ce qui augmente la place disponible tout en optimisant l'



La Yaris Cross bénéficie de la technologie hybride Toyota de quatrième génération.



Le groupe essence est un trois cylindres 1.5 litre à cycle Atkinson, travaillé pour réduire les frottements, les pertes mécaniques et pour optimiser la vitesse de combustion. Le trois cylindres offre ainsi un couple élevé à bas régime et un faible niveau de



Le puissance maximale de 116 ch avec une puissance utile étudiée pour fournir une bonne nervosité.



En termes d'émissions, la version deux roues motrices débutent à 102-110 g/km de CO2 et celles de la transmission intégrale AWD-i à



Plus



La plateforme GA-B de la Yaris Cross offre une structure de caisse rigide.



Le SUV urbain surélevé Toyota intègre les dispositifs de sécurité active et les fonctions avancées d'assistance au conducteur du pack Toyota Safety Sense.



Le Toyota Safety Sense comprend entre autres le système pré-collision Toyota ou PCS qui aide le conducteur à identifier et à éviter les autres



Le freinage automatique et l'intervention sur la direction contribuent à éviter un certain nombre d'accidents de la vie courante.



La Yaris Cross bénéfice du système de stationnement semi-autonome Toyota Teammate Advanced Park, qui s'appuie sur la caméra panoramique à 360° pour garer la



La Yaris Cross embarque un nouveau système multimédia Toyota Smart Connect, disponible à partir de la finition Design. Il permet d'accéder à un écran de 9 pouces, Apple CarPlay et Android



Le Toyota Smart Connect donne accès à une navigation connectée, qui permet d'effectuer des recherches en ligne. Le conducteur est informé en temps réel des informations sur son trajet, que ce soit les zones de danger ou les accidents. Toutes ces informations sont fournies par une communauté alimentée par chaque conducteur équipé du Toyota Smart Connect.



Le Toyota Smart Connect intègre le Smart Parking. Le conducteur peut visualiser les emplacements où il aura les plus fortes chances de trouver une place de parking, que ce soit dans la rue ou dans un parking sous-terrain, sur l'écran de navigation. Une information sur les tarifs de chaque place est fournie. Le Toyota Smart Parking sera disponible dans 10 villes en France au lancement. Il est prévu de l'étendre à d'autres villes à l'avenir.



Les services connectés sur MyT proposent plusieurs fonctions comme le pré-conditionnement de l'habitacle, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance avec le smartphone ou encore l'activation des feux clignotants, qui permettent de retrouver la voiture dans un parking par exemple.



La Yaris Cross est proposée en cinq finitions: Dynamic, Design, Trail, Collection et Première.



La finition Dynamic, disponible uniquement en traction, intègre entre autres



Avec la finition Design, le véhicule est équipé de jantes alliage 17 pouces, de feux full LED et adaptatifs, de clignotants à LED séquentiels, de vitres arrière surteintées, d'un rétroviseur intérieur electrochromatique ou encore du Toyota Smart Connect avec écran tactile 9 pouces.



La finition Trail incarne une proposition stylistique typée tout-terrain avec des jantes alliage 17 pouces, des rails de toit et des boucliers avec renfort avant et arrière. Mais aussi des radars de stationnement avant et arrière, un avertisseur d'angles morts et de circulation arrière. La finition Trail est dotée de l'affichage tête haute, d'une sellerie mi-cuir noir avec réglage lombaire, de la climatisation automatique bizone et de sièges avant chauffants entre autres.



L'univers de la finition Collection est également disponible sur la Yaris Cross avec sa carrosserie bi-ton et une dotation d'équipements similaire à celle de la finition Trail.



Enfin, la finition Première, disponible uniquement en traction intégrale, propose une peinture bi-ton unique et des jantes alliage bi-ton 18 pouces spécifiques. De plus, elle est équipée d'une sellerie cuir noir, d'un hayon électrique avec ouverture au pied, d'un toit panoramique, du système audio JBL à 8 haut-parleurs et d'un chargeur à induction. Enfin, la finition Première propose le Teammate Advanced Parking avec écran 8 pouces et la navigation Touch&Go.



La Yaris Cross Hybride démarre à partir de Yaris 25 500 euros (Yaris Cross Hybride 116h 2WD Dynamic).



La première version à transmission intégrale est à 29 500 euros (Yaris Cross Hybride 116h AWD-i Design).



Conçue et développée pour l'Europe, la Yaris Cross est produite en France aux côtés de la Yaris sur le site industriel Toyota Valenciennes-Onnaing à plus de 150 000 exemplaires par an.



La commercialisation de la Yaris Cross est prévue mi-2021.



Les prix de la Toyota Yaris Cross Hybride:



2WD



116h 2WD Dynamic: 25 500 €

116h 2WD Design: 27 500 €

116h 2WD Collection: 30 500 €

116h 2WD Trail: 30 500 €



AWD-i



116h AWD-i Design: 29 500 €

116h AWD-i Collection: 32 500 €

116h AWD-i Trail: 32 500 €

116h AWD-i Première: 34 500 €



Les options de la Toyota Yaris Cross Hybride:



Roue de secours temporaire (sur Dynamic, Design, Collection, Trail) - uniquement sur 2WD: 150 €

Pack Cargo : sièges arrière rabattables 4:2:4, double plancher de coffre modulable (uniquement sur 2WD), attaches de coffre, sièges avant chauffants, avertisseur d'angles morts, radars de stationnement avant & arrière, avertisseur de circulation arrière (sur Design): 800 €

Pack Techno (Système Audio JBL à 8 haut-parleurs, chargeur smartphone à induction, hayon électrique avec ouverture au pied) (sur Trail et Collection): 1 000 €

Toit Panoramique (sur Trail et Collection): 700 €

Toyota Smart Connect (sur Première) - entraîne la suppression du Toyota Teammate Advanced Park et du Toyota Touch & Go: 0 €

Peinture métallisée monoton (sur Dynamic et Design, gratuite sur Trail): 550 €

Peinture Blanc Lunaire Nacré (089) et Rouge Intense (3U5) (sur Dynamic et Design, gratuite sur Trail): 750 €

Leconjugue l'héritage de Toyota en matière deet deBasée sur la, comme la citadine Yaris , la Yaris Cross se singularise paretLa garde au sol relevée, les grands passages de roue carrés, les grandes roues plus larges, les ailes larges, la position de conduite haute et la transmission intégrale intelligente électrique AWD-i (en option) renforcent l'ADN de SUV de la Yaris Cross.L'AWD-ien cas de mauvaises conditions et sur les sols glissants.Au départ et à l'accélération, le couple est envoyé à l'essieu arrière. En conditions normales, seules les roues avant sont motrices mais en cas de mauvaise adhérence, la motricité intégrale s'enclenche automatiquement sur des pavés mouillés, par forte pluie, sur de la neige fondante, ou encore dans le sable.La Toyota Yaris Cross hybride à transmission AWD-i reçoitLa Yaris Cross bénéficie d'une exploitation optimale des volumes avec des mensurations condensées et un habitacle spacieux.Le SUV urbain Toyota propose des dimensions adaptées à la ville avec une longueur de, une largeur de 1 765 mm et une hauteur de 1 560 mm.L'empattement atteint 2 560 mm.Sièges relevés et cache-bagages en place, le coffre est d'une grande contenance.Les sièges arrière sont rabattables dans un rapport de 40/20/40.L'ouverture du coffre s'effectue mains-libres.Le plancher de coffre à hauteur réglable permet d'intégrer un double fond, ou d'agrandir le coffre pour recevoir des charges encombrantes.La planche de coffre se divise en deux, ce qui augmente la place disponible tout en optimisant l' espace de rangement sous le plancher.La Yaris Cross bénéficie de laLe groupe essence est un, travaillé pour réduire les frottements, les pertes mécaniques et pour optimiser la vitesse de combustion. Le trois cylindres offre ainsi un couple élevé à bas régime et un faible niveau de consommation et d' émissions de CO2 . Ce moteur affiche un rendement thermique de 40 % supérieur à celui de moteurs diesel comparables.Le système hybride possède uneavec une puissance utile étudiée pour fournir une bonne nervosité.En termes d'émissions, la version deux roues motrices débutent à 102-110 g/km de CO2 et celles de la transmission intégrale AWD-i à 107 -112 g/km en cycle WLTP.Plus compacte et plus légère qu'une solution mécanique, la transmission électrique vaut à la Yaris Cross Hybride AWD-i à quatre roues motrices une consommation et des émissions de CO2 contenues.La plateforme GA-B de la Yaris Cross offreLe SUV urbain surélevé Toyota intègre les dispositifs de sécurité active et les fonctions avancées d'assistance au conducteur du pack Toyota Safety Sense.Lecomprend entre autres le système pré-collision Toyota ou PCS qui aide le conducteur à identifier et à éviter les autres voitures , les piétons et les cyclistes lorsqu'un risque de collision est détecté, le système de feux de route adaptatifs (de série à partir de la finition Design), le régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu'à l'arrêt, l'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et la fonction de lecture des panneaux de signalisation.Le freinage automatique et l'intervention sur la direction contribuent à éviter un certain nombre d'accidents de la vie courante.La Yaris Cross bénéfice du système de stationnement semi-autonome Toyota Teammate Advanced Park, qui s'appuie sur la caméra panoramique à 360° pour garer la voiture sans intervention du conducteur sur la direction, l'accélérateur et les freins.La Yaris Cross embarque un nouveau, disponible à partir de la finition Design. Il permet d'accéder à un écran de 9 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil et à des services connectés.Le Toyota Smart Connect donne accès à une, qui permet d'effectuer des recherches en ligne. Le conducteur est informé en temps réel des informations sur son trajet, que ce soit les zones de danger ou les accidents. Toutes ces informations sont fournies par une communauté alimentée par chaque conducteur équipé du Toyota Smart Connect.Le Toyota Smart Connect intègre le. Le conducteur peut visualiser les emplacements où il aura les plus fortes chances de trouver une place de parking, que ce soit dans la rue ou dans un parking sous-terrain, sur l'écran de navigation. Une information sur les tarifs de chaque place est fournie. Le Toyota Smart Parking sera disponible dans 10 villes en France au lancement. Il est prévu de l'étendre à d'autres villes à l'avenir.Lessur MyT proposent plusieurs fonctions comme le pré-conditionnement de l'habitacle, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance avec le smartphone ou encore l'activation des feux clignotants, qui permettent de retrouver la voiture dans un parking par exemple.La Yaris Cross est proposée en: Dynamic, Design, Trail, Collection et Première.La finition, disponible uniquement en traction, intègre entre autres équipements le Toyota Safety Sense, la caméra de recul, la climatisation automatique, le Smart Entry & Démarrage sans clé, un écran tactile de 8 pouces, l'intégration smartphone et des services connectés ou encore le volant en cuir.Avec la finition, le véhicule est équipé de jantes alliage 17 pouces, de feux full LED et adaptatifs, de clignotants à LED séquentiels, de vitres arrière surteintées, d'un rétroviseur intérieur electrochromatique ou encore du Toyota Smart Connect avec écran tactile 9 pouces.La finitionincarne une proposition stylistique typée tout-terrain avec des jantes alliage 17 pouces, des rails de toit et des boucliers avec renfort avant et arrière. Mais aussi des radars de stationnement avant et arrière, un avertisseur d'angles morts et de circulation arrière. La finition Trail est dotée de l'affichage tête haute, d'une sellerie mi-cuir noir avec réglage lombaire, de la climatisation automatique bizone et de sièges avant chauffants entre autres.L'univers de la finitionest également disponible sur la Yaris Cross avec sa carrosserie bi-ton et une dotation d'équipements similaire à celle de la finition Trail.Enfin, la finition, disponible uniquement en traction intégrale, propose une peinture bi-ton unique et des jantes alliage bi-ton 18 pouces spécifiques. De plus, elle est équipée d'une sellerie cuir noir, d'un hayon électrique avec ouverture au pied, d'un toit panoramique, du système audio JBL à 8 haut-parleurs et d'un chargeur à induction. Enfin, la finition Première propose le Teammate Advanced Parking avec écran 8 pouces et la navigation Touch&Go.La Yaris Cross Hybride démarre à partir de Yaris(Yaris Cross Hybride 116h 2WD Dynamic).La première version à transmission intégrale est à 29 500 euros (Yaris Cross Hybride 116h AWD-i Design).Conçue et développée pour l'Europe, la Yaris Cross est produite en France aux côtés de la Yaris sur le site industriel Toyota Valenciennes-Onnaing à plus de 150 000 exemplaires par an.La commercialisation de la Yaris Cross est prévue mi-2021.116h 2WD Dynamic: 25 500 €116h 2WD Design: 27 500 €116h 2WD Collection: 30 500 €116h 2WD Trail: 30 500 €116h AWD-i Design: 29 500 €116h AWD-i Collection: 32 500 €116h AWD-i Trail: 32 500 €116h AWD-i Première: 34 500 €Roue de secours temporaire (sur Dynamic, Design, Collection, Trail) - uniquement sur 2WD: 150 €Pack Cargo : sièges arrière rabattables 4:2:4, double plancher de coffre modulable (uniquement sur 2WD), attaches de coffre, sièges avant chauffants, avertisseur d'angles morts, radars de stationnement avant & arrière, avertisseur de circulation arrière (sur Design): 800 €Pack Techno (Système Audio JBL à 8 haut-parleurs, chargeur smartphone à induction, hayon électrique avec ouverture au pied) (sur Trail et Collection): 1 000 €Toit Panoramique (sur Trail et Collection): 700 €Toyota Smart Connect (sur Première) - entraîne la suppression du Toyota Teammate Advanced Park et du Toyota Touch & Go: 0 €Peinture métallisée monoton (sur Dynamic et Design, gratuite sur Trail): 550 €Peinture Blanc Lunaire Nacré (089) et Rouge Intense (3U5) (sur Dynamic et Design, gratuite sur Trail): 750 € > La vidéo du SUV urbain surélevé Toyota Yaris Cross sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto