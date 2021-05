Restez connecté sur l’actualité automobile

18 Photos © MINI Le cabriolet premium Mini Cabrio s'offre un léger rafraîchissement.



La face avant expressive de la Mini Cabrio est dominée par la calandre caractéristique, dont le contour hexagonal prend désormais plus de place, et par les phares ronds Mini.



Les feux de position sont remplacés par des entrées d'air verticales très écartées. Ils servent d'ouverture pour les rideaux d'air « Air Curtain » dont la fonction est d'optimiser l'aérodynamique.



La bande de pare-chocs centrale, qui sert également de support pour la plaque d'immatriculation, est désormais de la couleur de la carrosserie.



Les proportions typiques Mini et les porte-à-faux courts continuent à définir la vue de côté.



Les contours des passages de roue sont frappants.



Les clignotants latéraux intégrés dans les ouïes latérales sont dotés de la technologie LED.



Un langage de surfaces simplifié caractérise la poupe de la Mini Cabrio. Un entourage noir reprend la forme hexagonale de la calandre.



Le feu antibrouillard arrière est intégré dans la jupe arrière sous forme d'une fine ligne à LED.



Des phares LED au design expressif sont proposés (de série) sur la Mini Cabrio. Le boîtier intérieur des feux ronds caractéristiques est noir. Les unités LED pour les feux de croisement et les feux de route assurent un éclairage brillant et uniforme de la route. Une bande lumineuse périphérique assure la fonction des feux diurnes et des clignotants.



La gamme de fonctions des phares LED adaptatifs (en option) comprend l'éclairage des virages, les feux de route matriciels et l'éclairage intempéries. Lors d'un virage, un faisceau lumineux séparé apparaît automatiquement sur la voie où le conducteur se dirige. Les feux de route sont également commandés automatiquement en fonction des situations de circulation à une vitesse supérieure à 70 km/h. L'unité LED correspondante est divisée en quatre segments qui peuvent être activés et désactivés indépendamment les uns des autres. La fonction matricielle permet d'éviter d'éblouir les autres usagers de la route. Dès que la caméra frontale de la Mini Cabrio détecte un véhicule venant en sens inverse ou un véhicule roulant en avant, l'



Les feux arrière de type Union Jack font partie des



A l'intérieur, un écran tactile de 8,8 pouces, des touches de favoris sensibles au toucher et des surfaces Piano Black brillantes font partie de l'équipement de série.



L'unité de commande audio et les boutons de fonction des feux de détresse et des systèmes d'assistance au conducteur sont intégrés de manière plus harmonieuse dans l'unité de commande circulaire.



En liaison avec l'éclairage d'ambiance, un traitement avec gravure laser optimise l'apparence de l'anneau lumineux à LED entourant l'écran central. Le contrôleur du système d'exploitation placé sur la console centrale présente une surface entièrement noire en combinaison avec un système de navigation.



Un volant sport en cuir (de série) intègre des touches multifonctions.



Une ergonomie optimisée simplifie le fonctionnement des fonctions audio et téléphoniques, de la commande vocale et des systèmes d'



Le chauffage du volant est disponible en option.



Derrière le volant, le combiné d'instrumentation de 5 pouces entièrement digital permet d'afficher les informations pertinentes pour la conduite, les messages de contrôle ainsi que les affichages d'état des systèmes d'assistance au conducteur.



Deux choix d'ambiance sont possibles pour l'écran central et le combiné d'instrumentation digitale. En mode "Lounge", le contenu affiché est dans un cadre de couleurs relaxantes allant du turquoise au bleu pétrole. Si le mode "Sport" est actif, les fonds d'écran sont rouges et anthracites.



En combinaison avec l'option « Éclairage d'ambiance », les univers de couleurs des écrans peuvent être combinés avec le contrôle de l'éclairage intérieur. Un choix de six couleurs de lumière intérieure pour chacun des deux modes "Lounge" et "Sport" est disponible. Elles peuvent chacune être réglées à l'aide d'un interrupteur à bascule situé dans la partie supérieure du cadre du pare-brise. Une lumière de couleur correspondante est émise par l'anneau LED gravé au laser de l'instrumentation centrale, en dessous des surfaces intérieures, le long des contours des panneaux de porte, au niveau des ouvre-portes du conducteur et du passager, à la base du toit ainsi que dans la zone avant de la console centrale et dans les puits de pieds. L'option « Éclairage d'ambiance » illumine également les poignées de porte extérieures et les zones d'entrée côté conducteur et passager.



La Mini Cabrio embarque des moteurs à essence à trois ou quatre cylindres avec technologie Mini TwinPower Turbo et norme d'émission Euro 6d.



La technologie Mini TwinPower Turbo est composée d'un turbocompresseur intégré au collecteur d'échappement, d'une injection directe d'essence et d'un calage variable des soupapes.



Les moteurs 3 cylindres, d'une cylindrée de 1.5 litre, sont disponibles en deux versions avec des puissances de 102 ch et 136 ch.



Le moteur 4 cylindres de 2.0 litres génère une puissance maximale de 178 ch ou 231 ch dans les deux modèles John Cooper Works.



Toutes les variantes de moteurs à essence comprennent un



Les moteurs à essence de la Mini Cabrio sont combinés de série avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.



Les moteurs peuvent tous être associés à une transmission Steptronic à 7 vitesses avec double embrayage (modèles John Cooper Works : transmission Steptronic à 8 vitesses).



La précision de la direction, la force des freins ainsi que le réglage des suspensions et des amortisseurs conçus pour une conduite dynamique sont les caractéristiques de la conduite agile de la Mini Cabrio.



Une suspension adaptative, disponible en option, redéfinit maintenant la sensation de kart caractéristique de la marque anglaise. Elle atteint un équilibre sensiblement optimisé entre sportivité et confort de conduite grâce à l'utilisation d'un amortissement continu à fréquence sélective. Une valve supplémentaire agissant du côté traction se charge d'aplanir les pics de pression soudains dans l'amortisseur. La force de l'amortisseur est ajustée en 50 à 100 millisecondes.



Selon la situation de conduite et les conditions de route, les forces d'amortissement peuvent être réduites jusqu'à 50 %. Cela permet d'augmenter le confort de conduite et la maniabilité sur les routes bosselées, tout en conservant les caractéristiques sportives de l'amortissement lors d'un virage.



Les packs Mini Safety et Pack Driving Assistant, disponibles en option, proposent une gamme étendue de fonctions.



L'avertisseur de franchissement de ligne, qui fait partie du pack Safety, aide le conducteur à rester en sécurité sur la trajectoire choisie à des vitesses comprises entre 70 et 210 km/h. Afin d'éviter toute sortie de voie involontaire, le système surveille les marquages en bordure de voie et avertit le conducteur en cas de risque de déviation en faisant vibrer le volant.



En analysant les images de la caméra frontale, le régulateur de vitesse actif, avec fonction Stop & Go en conjonction avec une boîte de vitesses automatique, maintient automatiquement la vitesse souhaitée et la distance par rapport aux véhicules précédents en quatre étapes. Le système utilise les données enregistrées par la caméra avant installée dans la partie supérieure du cadre du pare-brise pour ajuster la vitesse et la distance en fonction de la situation.



Le contrôle combiné de la vitesse et de la distance peut être activé dans une plage comprise entre 30 et 140 km/h puis reste actif de 0 à 140 km/h. Si nécessaire, le système peut freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt. Pour redémarrer à partir de l'arrêt, il suffit d'appuyer brièvement sur la pédale d'accélérateur.



Les fonctions de connectivité, d'audio et de navigation sont combinées dans trois ensembles d'équipements qui se complètent.



L'écran central de 8,8 pouces, Mini Connected et Remote Services sont tous des composants du pack Connected Media de série.



Le pack Connected Navigation optionnel ajoute le système de navigation Mini comprenant l'information trafic en temps réel et la préparation CarPlay d'Apple.



Le pack Technology, disponible en option, ajoute le système Mini Connected XL, les services de conciergerie, l'affichage tête haute Mini, le système Bluetooth avec recharge du téléphone par induction, les projecteurs adaptatifs matriciels Full LED et le système audio Harman/kardon.



La Mini App permet aux conducteurs de contacter leur Mini 3 portes à tout moment pour obtenir des informations sur l'état de la



La Mini App, qui peut être téléchargée gratuitement sur le Google Play Store et l'Apple App Store, sert d'interface universelle entre le smartphone ou d'autres appareils personnels et la voiture.



Les tarifs de la Mini Cabrio démarre à partir de 26 600 euros (1.5 One 102).



Les prix de la Mini Cabrio:



1.5 One 102: 26 600 €

1.5 Cooper 136: 28 300 €

1.5 Cooper 136 BVA7: 30 500 €

2.0 Cooper S 178: 32 900 €

2.0 Cooper S 178 BVA7: 35 100 €

2.0 John Cooper Works 231: 39 200 €

2.0 John Cooper Works 231 BVA8: 41 400 €



Les équipements de série de la Mini Cabrio:



ONE



EXTERIEUR



3ème feu de stop

Becquet arrière de toit

Calandre au contour chromé avec lamelles noires

Clignotants blancs

Coques de rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie

Ecrous antivol de roues

Feux arrières à LED avec design Union Jack

Freins à disques à l'avant (ventilés)

Jantes en alliage léger design "Heli spoke" (5.5 J x 15 pouces)

Ouïes latérales noires avec répétiteurs de clignotants intégrés

Pare-chocs avant et arrière dans la teinte de la carrosserie

Poignée de coffre teinte noire

Poignées de portes chromées

Projecteurs antibrouillard avant à LED

Projecteurs Full LED avec feux de jour à LED et feux diurnes en cerclage complet intégrés dans les phares. Lumière "bi-LED" claire et efficace pour feux de croisement et feux de route

Sortie d'échappement simple côté gauche

Trappe à essence côté droit

Capote noire



INTERIEUR



4 appuie-tête réglables en hauteur

Baguettes de seuil de porte avec inscription de la motorisation façon métallique

Banquette arrière 2 places rabattable 60/40

Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Ciel de Pavillon teinte Satellite Grey

Colour Line teinte Carbon Black

Inserts annulaires et surface décorative pour la planche de bord "Piano Black"

Poignées de porte intérieures chromées

Porte-boissons à l'avant (

Prise 12V sous la console centrale

Sellerie tissu "Firework" Carbon Black

Siège conducteur et passager réglable en hauteur

Teinte d'habitacle Carbon Black

Volant en cuir 3 branches réglable en hauteur et en profondeur avec insert Piano Black

Tapis de sol en velours



FONCTIONNEL



Always Open Timer

Anti-démarrage électronique EWS

Autoradio MINI AM/FM/DAB : avec un port USB

2 haut-parleurs et 2 woofers

Climatisation manuelle avec micro filtre et bouton recyclage

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Filet anti-remous et EDLC (Electronic Differential Lock Control)

Fonction "Follow me home", éclairage d'accompagnement

Fonction profile : import/export des données et réglages véhicule

Fonction Start&Stop et démarrage sans clé

Deuxième clé radiocommandée des feux de détresse à l'arrêt

Écran central 8,8 pouces avec Pack Connected Media

Lève-vitres électriques à l'avant avec commande à impulsion et protection anti pincement

Ordinateur de bord

Instrumentation digitale avancée

Radar de recul

Réglage électrique de la portée des projecteurs

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Régulateur de vitesse avec fonction freinage

Système d'accès aux places à l'arrière Easy-Entry

Système de maintenance intelligent Condition Based Service (CBS) affiche en temps réel les besoins de maintenance du véhicule sur le combiné d'instruments (et sur l'écran de contrôle si présent)

Système Bluetooth (Téléphone & Streaming Audio)

Touches multifonctions sur le volant avec limiteur de vitesse

Verrouillage automatique des portes dès 16km/h

Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à essence

Vitre arrière chauffante avec essuie-glace



SECURITE



2 Airbags frontaux, conducteur et passager

2 Airbags de tête, thorax et de bassin pour le conducteur et le passager avant, intégrés dans la partie latérales des sièges avant coté portière

2 prétensionneurs de ceinture siège avant

ABS, y compris assistance au freinage d'urgence et contrôle de freinage en courbe

Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC avec DTC (Dynamic Traction Control)

Crash Sensor, activation automatique en cas d'accident : déverrouillage des portes, éclairage intérieur, feux de détresse, coupure batterie et pompe à carburant

Feux de stop dynamiques : "Flashs" des feux stop en freinage d'urgence et allumage

Fonction sécurité piéton avec capot actif

Indicateur de pressions des 4 pneus et avertisseur automatique en cas de perte de pression d'au moins 25% sur un des pneus

Fixations Isofix sur les 2 sièges arrières et sur le siège passager avant

Surveillance éclairage extérieur : Feux avant et arrière, antibrouillards, feux de positions et clignotants

Système de sécurité en cas de tonneau actif et entièrement encastré, relié au verrouillage de dossier (banquette arrière) et au logement des enrouleurs automatiques et du renvoi de ceinture supérieur

Triangle de pré signalisation avec kit de premiers secours:

- Appel d'urgence intelligent

- TeleServices

Kit de réparation des pneus (sauf si véhicule équipé de pneus run-flat)



COOPER (en plus de ONE)



EXTERIEUR



Barres de calandre Piano Black

Contour de calandre chromée

Poignée de coffre Piano Black



INTERIEUR



Seuils de portes chromés

Inserts annulaires et surface décorative pour la planche de bord "Hazy Grey"



FONCTIONNEL



SECURITE



COOPER S (en plus de COOPER)



EXTERIEUR



Baguette inférieure de calandre chromée

Calandre au contour chromé avec grille façon "nid d'abeilles" avec sigle S

Double sortie d'échappement centrale et chromée

Entrée d'air de capot (esthétique)

Jantes en alliage léger 16 pouces design '' Revolite Spoke"

Ouïes latérales chromées "S" avec répétiteurs de clignotants blancs intégrés

Pneumatiques 195/55 R 16 (Non RSC) (6,5x16)

Trappe à essence chromée



INTERIEUR



Anneau lumineux LED écran central

Inserts annulaires et surface décorative pour la planche de bord "Black Chequered"

Sellerie tissu "Double Stripe" Carbon Black

Sièges avant sport avec réglage de la longueur d'assise, poches de rangement au dos des sièges, appuis lombaires



FONCTIONNEL



Climatisation automatique Bi-Zone, y compris filtre à charbon actif et fonction Key Profil



SECURITE



JCW (en plus de COOPER S)



EXTERIEUR



Badge JCW sur la calandre

Badge JCW sur la malle arrière

Etrier de frein JCW rouge

Echappement JCW

Jantes en alliage 17 pouces John Cooper Works design ''Track Spoke''

Projecteurs Full LED

Side Scutle JCW



INTERIEUR



Sièges avant John Cooper Works Baquet avec Sellerie Tissu/Dinamica

Tapis de sol en velours

Ciel de pavillon anthracite

Volant Sport gainé cuir John Cooper Works

Compte tours central spécifique John Cooper Works

Pédalier finition aluminium

Seuils de portes John Cooper Works



FONCTIONNEL



Accoudoir central avant inclinable en 4 positions

Pack Connected Media

Kit éclairage

MINI Driving Modes

Performance Control



SECURITE



Système de freinage 4 pistons JCW avec étrier JCW rouge

