Restez connecté sur l’actualité automobile

Conçue sur la plateforme Modulaire Électrique (MEB), la Volkswagen ID.4 GTX est équipée d'une transmission intégrale à double entraînement.



L'ID.4 "haute performance électrique" dispose d'un moteur électrique sur chacun des deux essieux (un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière).



Ensemble, ils délivrent une puissance électrique maximale de 299 ch (220 kW) accessible pendant 30 secondes maximum et peuvent fonctionner ensemble sous la forme d'une transmission intégrale électrique.



L'intégralité du couple de la motorisation électrique est immédiatement disponible.



Grâce à la transmission intégrale à double entraînement, l'ID.4 GTX accélère de 0 à 60 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.



La vitesse maximale du véhicule "haute performance électrique" est limitée électroniquement à 180 km/h.



L'ID.4 GTX embarque de série un système de Gestion du Comportement Dynamique pour coordonner les fonctions électromécaniques du châssis. Le système relie l'amortissement adaptatif DCC (en option) au blocage électronique du différentiel XDS et gère leur interaction avec une précision maximale. Il travaille également en relation étroite avec la commande de la transmission intégrale ainsi qu'avec le système de contrôle du freinage. Cette association permet de garantir un niveau de dynamique et de stabilité de conduite élevé dans chaque situation.



La batterie de l'ID.4 GTX possède une capacité énergétique utile de 77 kWh permettant une autonomie de 340 km à 480 km.



La 16,3 kWh aux 100 km.



L'autonomie en conditions réelles varie en fonction du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des fonctions de confort ou des



L'autonomie de 340 km reflète la conduite sur autoroute à vitesse modérée et la conduite à basse température en hiver.



Avec une puissance de charge maximale de 125 kW, la batterie de 77 kWh peut être rechargée rapidement.



L'ID.4 GTX affiche quelques éléments de design distinctifs.



La bande d'éclairage est agrémentée de trois éléments en nid d'abeilles qui forment les feux de jour. Ils illustrent le caractère sportif du



Parallèlement aux pare-chocs redessinés, la partie arrière s'illustre par un cluster de feux arrière à LED en 3D agrémenté de feux de freinage en forme de X.



Le toit et le spoiler arrière sont noirs, tandis que le cadre de toit est anthracite.



L'ID.4 GTX à transmission 4 roues motrices Dual-Motor est commercialisée à partir de 52 450 euros.



Des packs optionnels sont proposés dans les versions Standard et Plus: Design, Infotainment, Assistance, Confort et Sport.

