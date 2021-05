Restez connecté sur l’actualité automobile

23 Photos © Mercedes La Mercedes-Maybach Classe S est spécifiquement adaptée à la tradition de Maybach et au mode chauffeur.



La Mercedes-Maybach Classe S est une limousine tricorps classique longue de 5 469 mm, large de 1 921 mm et haute de 1 510 mm.



L'empattement accru de 18 cm (soit 3 396 mm) par rapport à la Mercedes-Benz Classe S Limousine profite à la partie arrière du véhicule, pensée pour le plus grand confort de ses occupants.



La focalisation sur le compartiment arrière est soulignée par un équipement raffiné incluant une fonction massage du repose-mollets des sièges Executive, des sièges arrière First-Class, le chauffage de nuque et d'épaules à l'arrière.



Grâce aux sièges Executive et au pack Chauffeur de série, la zone arrière se transforme en un espace de travail ou de détente confortable.



La partie avant se distingue par un capot moteur spécifique à lamelle chromée et une calandre Mercedes-Maybach à fines rayures verticales chromées.



De profil, la Mercedes-Maybach Classe S se démarque par des portes arrière plus larges et une vitre triangulaire fixe implantée sur le montant C.



La Mercedes-Maybach Classe S affiche en option une peinture bicolore avec ligne de séparation pour une allure plus exclusive. A noter que la ligne de séparation typée Maybach est appliquée à la main.



Le logo de la marque Maybach appliqué sur le montant C met en valeur l'exclusivité du modèle.



La Mercedes-Maybach Classe S est dotée en option de portes confort arrière à commande électrique. Les portes arrière long format peuvent être ouvertes et fermées sans effort humain, y compris dans les pentes.



L'intégration dans le système d'infodivertissement et de commande MBUX et l'assistant d'angle mort offrent un confort d'utilisation et une sécurité accrus.



Les portes arrière peuvent aussi être actionnées depuis le siège conducteur en mode chauffeur.



En combinaison avec le système MBUX Interior Assist à l'arrière, la fermeture des portes automatiques peut même être déclenchée ou arrêtée d'un geste de la main.



La technologie d'éclairage Digital Light est de série sur la Classe S Maybach.



La technologie des phares permet des fonctions telles que la projection de lignes directrices ou de symboles d'avertissement sur la chaussée.



La technologie Digital Light possède dans chaque phare un module d'éclairage avec trois LED dont la lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs.



La résolution par véhicule est supérieure à 2,6 millions de pixels.



Dans l'habitacle, une coque en bois raffinée enveloppe les dossiers des sièges conducteur et passager avant et transforme les sièges avant en spacieux fauteuils de lounge.



Les modèles équipés de sièges arrière First-Class sont ornés d'un insert décoratif en bois entre les deux passagers arrière et de boiseries à l'arrière des sièges avant.



Jusqu'à cinq écrans sont disponibles à bord.



Un écran central OLED de 12,8 pouces installé de série fait office de centrale de commande high-tech.



Un écran conducteur 3D de 12,3 pouces en option permet de représenter les autres usagers de la route en trois dimensions avec des effets de profondeur et un jeu d'ombres et lumières des plus marquants.



A bord de la Mercedes-Maybach Classe S, les passagers arrière profitent d'un approche-ceinture automatique. L'approche-ceinture incite à boucler sa ceinture et en accroît le confort d'utilisation. Il n'est désormais pas nécessaire de quitter une position d'assise confortable déjà sélectionnée. L'approche-ceinture est intégrée au dossier réglable du siège Executive et toujours en position idéale pour le passager.



L'éclairage arrière adaptatif de série règle en plusieurs étapes la luminosité et la température de couleur de l'éclairage intérieur. L'éclairage d'ambiance actif comporte 253 LED. L'éclairage arrière adaptatif s'adapte aux souhaits des passagers : Outre l'intensité, il permet de régler la taille et la position du spot lumineux et offre un large spectre de réglage, de l'éclairage de travail très précis à la lumière relaxante d'un salon VIP. Les spots à LED sont réglables en position et en taille, ce qui permet de les utiliser comme lampes de lecture ou de salon.



La Classe S version Maybach intègre la dernière génération du système d'infodivertissement et de commande évolutif MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Le système MBUX se distingue par sa connexion avec les différents systèmes et données des capteurs du véhicule Maybach. Sur cinq grands écrans au maximum (avec technologie OLED pour certains), les affichages brillants facilitent la commande des fonctions du véhicule et de celles axées sur le confort.



La Mercedes-Maybach Classe S est aussi dotée de série d'un assistant intérieur MBUX à l'arrière. L'assistant intérieur MBUX à l'arrière est capable de détecter la présence des passagers arrière. Dans ce cas, les appuis-tête se déploient automatiquement.



Grâce à la direction de l'essieu arrière (option), la Mercedes-Maybach Classe S s'avère très maniable, dans le trafic dense des villes. L'angle de braquage sur l'essieu arrière de la Classe S peut atteindre 10°.



Le train de roulement entièrement actif en option E-Active Body Control sur la base de 48 V scanne avec une caméra stéréo la chaussée et aplanit les obstacles à ondes longues. Il offre par ailleurs une protection accrue en cas de collision latérale en relevant le niveau du véhicule. Les contraintes exercées sur les occupants peuvent être ainsi limitées dans la mesure où les forces générées par le choc sont redirigées sur les structures particulièrement résistantes situées dans la partie inférieure du véhicule.



Le train de roulement actif E-Active Body Control est combiné à la suspension pneumatique Airmatic. Il peut régler la suspension et l'amortissement individuellement sur chaque roue. En interaction avec le système Road Surface Scan et la fonction d'inclinaison dans les virages Curve, E Active Body Control offre un niveau de confort élevé de limousine.



Tout équipé, l'habitacle de la Mercedes-Maybach Classe S compte, en incluant Pre-Safe impulse latéral et les airbags ceintures, un total de 18 airbags.



L'airbag arrière peut nettement réduire les contraintes exercées sur la tête et la nuque des occupants attachés aux places arrière extérieures en cas de collisions frontales graves.



L'airbag frontal pour le siège arrière se déploie en douceur grâce à sa structure tubulaire.



Les systèmes d'assistance à la conduite de la Classe S Mercedes-Maybach soulagent le conducteur au quotidien grâce à un soutien adapté à la situation avec adaptation de la vitesse, régulation de la distance, braquage et changement de voie. En cas de danger, les systèmes d'assistance à la conduite peuvent réagir en fonction de la situation et éviter ainsi d'éventuelles collisions ou en minimiser la gravité.



L'intégration dans le système d'infodivertissement et de commande MBUX et l'assistance aux angles morts assurent une sécurité supplémentaire.



La Mercedes-Maybach devrait pouvoir rouler de manière hautement automatisée avec le Drive Pilot (optionnel) en cas de trafic dense ou d'embouteillages sur les tronçons d'autoroutes allemandes appropriés, au deuxième semestre 2021dans un premier temps. Sur les tronçons d'autoroute appropriés et en cas de forte densité du trafic, le Drive Pilot peut proposer au conducteur de prendre en charge la conduite jusqu'à la limite légale de 60 km/h.



Les moteurs de la Mercedes-Maybach Classe S sont issus du portefeuille Mercedes-Benz et dotés en partie d'une assistance électrique. L'électrification est assurée par un alterno-démarreur intégré (ISG). Celui-ci lui confère un gain de puissance (effet Boost) de 15 kW, contribue à une conduite en mode « croisière » efficiente à vitesse constante, se traduit par un confort accru lors de l'expérience Start-Stop et maximise globalement l'efficience de la propulsion.



La boîte de vitesses 9G-Tronic a été adaptée pour l'adaptation de l'alterno-démarreur (ISG). Le moteur électrique, l'électronique de puissance et le radiateur de boîte de vitesses sont positionnés dans ou sur la boîte de vitesses.



La Mercedes-Maybach Classe S est toujours équipée d'une transmission intégrale.



La Mercedes-Maybach Classe S est disponible en France avec deux variantes de moteur : la S 580 4MATIC et la S 680 4MATIC.



La S 580 4MATIC est animée par un moteur à essence huit cylindres avec alterno-démarreur intégré et système électrique de bord de 48 volts, associé à la transmission intégrale 4MATIC. Le V8 de 3 982 cm3 de la S 580 4MATIC débite une puissance de 503 ch à 5 500 tr/min et un couple de 700 Nm disponible entre 2 000 et 4 500 tr/min. La S 580 4MATIC accélère de zéro à 100 km/h en 4.8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.



La S 680 4MATIC est animée par un bloc V12, associé à la transmission intégrale 4MATIC. Le V12 de 5 980 cm3 de la S 680 4MATIC débite une puissance de 612 ch entre 5 250 et 5 500 tr/min et un couple de 900 Nm disponible entre 2 000 et 4 000 tr/min. La S 680 4MATIC accélère de zéro à 100 km/h en 4.5 secondes et atteint une vitesse de 250 km/h.



La suspension pneumatique Airmatic est dotée de l'amortissement réglable en continu ADS plus. Le conducteur peut, grâce au système Dynamic Select, modifier de manière individuelle les caractéristiques de la motorisation, de l'ESP, du train de roulement et de la direction. La sélection s'effectue via un élément de commande situé au bas de l'écran central. Le programme Dynamic Select offre un programme de conduite spécifique Maybach entièrement axé sur le confort de conduite.



La direction de l'essieu arrière en option accroît la maniabilité en ville en réduisant le diamètre de braquage de deux mètres maximum. La Mercedes-Maybach Classe S offre le choix entre deux variantes : direction de l'essieu arrière 4,5° et 10°. Au lieu de 13,4 mètres, le diamètre de braquage est alors de 12,4 mètres ou 11,4 mètres.



Un système d'échappement adapté à la motorisation avec



La limousine de luxe hérite des qualités NVH (bruit, vibrations et rudesse) de la Classe S. Le confort sonore du modèle est maximisé par des mesures NVH complémentaires à l'arrière. Une couche de mousse isolante supplémentaire est insérée au niveau du passage de roue arrière. Les vitres triangulaires fixes supplémentaires implantées au niveau du montant C à proximité directe des têtes des passagers arrière sont dotées d'un verre feuilleté épais. Des pneus optimisés en termes de bruit avec absorbeurs en mousse peuvent être montés en option.



Grâce à la compensation active du bruit de la route, un calme absolu règne dans l'habitacle de la Mercedes Maybach Classe S. A l'instar des casques suppression des bruits parasites, le système réduit les nuisances sonores basse fréquence à l'aide d'ondes acoustiques en opposition de phase. La restitution sonore est assurée par les haut-parleurs basses du système de sonorisation surround 4D haut de gamme Burmester. En quelques trois millisecondes, les signaux audio en opposition de phase de la compensation active des bruits de roulement parviennent à l'oreille humaine afin que les nuisances sonores générées par le roulement du véhicule soient neutralisées.



Depuis son lancement en février 2015, la limousine Mercedes-Maybach Classe S a été diffusée à près de 60 000 exemplaires de par le monde.



En 2019, il s'est vendu, avec près de 12 000 véhicules, plus de Mercedes Maybach Classe S que jamais.



Ces dernières années, près de 600 véhicules ont été livrés chaque mois aux seuls clients chinois.



Les tarifs de la limousine de luxe, comme celui de ses



La limousine exclusive de grand luxe Maybach est disponible en France à partir de 189 200 euros (S 580 4MATIC).



L'aspect exclusif de la Mercedes-Maybach Classe S peut être renforcé par une peinture bicolore (15 000 euros) avec une fine ligne de séparation. Au total, dix combinaisons de couleurs issues du nuancier Mercedes-Maybach sont disponibles.



Grâce aux roues arrière directrices (1 600 euros), la Classe S Maybach se sent aussi maniable qu'une



Avec le système de divertissement haut de gamme MBUX pour les sièges arrière compris dans le Pack Business Class (24 600 euros sur S580 4MATIC et 17700 euros sur S680 4MATIC), les passagers à l'arrière peuvent profiter de l'expérience MBUX complète avec un accès direct aux fonctions du véhicule. Il est possible de regarder des films et d'accéder à des contenus Internet sur les deux écrans haute résolution de 11,6 pouces entièrement intégrés.



Les flûtes à champagne argentées intégrées au Pack Première Classe (56 900 euros sur S580 4MATIC et 31 600 euros sur S680 4MATIC) complètent l'atmosphère exclusive de l'arrière de la Mercedes-Maybach. Un insert sur mesure dans le compartiment de rangement et deux supports assortis dans la console centrale maintiennent les gobelets en place pendant les déplacements.



Les prix de la Mercedes-Maybach Classe S :



S 580 4MATIC: 189 200 euros

S 680 4MATIC: 232 700 euros

