Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos La marque chinoise Seres, filiale de Dongfeng, lance le SUV compact électrique Seres 3 en France.



Le SUV électrique Seres 3 est long de 4 385 millimètres, large de 1 850 millimètres et haut de 1 650 millimètres. Il propose un volume de coffre de 318 litres.



Le Seres 3 est animé par un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 163 ch.



Lourd de 1 765 kg, il atteint une vitesse maximale de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h 8.9 secondes.



Le SUV chinois propose trois modes de conduite.



La batterie lithium NMC de 53kWh offre une autonomie de 330 km en cycle WLTP.



Le véhicule dispose d'une prise Type 2 et du chargeur Combo CCS.



Le



La recharge lente de 0 à 100% sur une prise renforcée de 3.2 kW prend 18 heures.



La recharge de 0 à 100% sur une borne de 6.6 kW nécessite 8 heures.



La recharge rapide permet une recharge de 20 à 80 % en 30 minutes sur une borne rapide de 100 kW.



Le véhicule électrique Seres est produit en Chine, à Chongqing, dans la Mega Factorie.



La distribution du véhicule en France est assurée par SN Diffusion (implanté dans la région Grand Sud avec 9 points de vente en Occitanie).



Le Seres 3 est proposé en deux finitions: Confort et Luxury.



Le Seres 3 est commercialisé à partir de 31 990 euros.



Le véhicule électrique Seres bénéficie d'une garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres.



Les prix du Seres 3:



Confort: 31 990 €

Luxury: 34 490 €



Les équipements de série du Seres 3:



CONFORT



AIDE A LA CONDUITE



Direction Assistée Électrique

Aide au stationnement avant et arrière

Témoin d'avertissement porte ouverte

Système ABS et EBD

Système ESP et TCS

HAC (Commande d'assistance au démarrage avec maintien en côte)

HDC (Contrôle de descente)

TMPS (Capteur de pression pneumatique)

Verrouillage centralisé

Ouverture et démarrage sans clés

Antivol électronique

ISOFIX deuxième rangée de sièges

Airbags conducteur et passager

EDR (enregistreur de données d'événement)

Roue de secours 17 pouces

Sécurité enfants

Frein de parking

Modes de conduite



ESTHETIQUE EXTERIEURE



Jantes aluminium (18 pouces)

Feux arrière LED

Clignotants LED

Feux de jour LED

Contours de vitres chromés

Rétroviseurs réglables et rabattables électriquement

Antenne requin



EQUIPEMENTS DE SERIE



Modes de conduite

Accoudoir avant

Climatisation automatique

Volant similicuir multifonctions

Vitres surteintées à l'arrière

4 vitres électriques à impulsion

Ouverture/fermeture des vitres et toit panoramique télécommandées

Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège conducteur électrique

Allumage automatique des feux

Double pare-soleil miroir et éclairage

Alimentation 12 V

Liseuse avant et arrière



CONNECTIQUE & NAVIGATION



Système de navigation

Caméra de recul

Digital Cockpit de 10,25 pouces

Interface multimédia Seres Touch Screen 10,25 pouces (Navigation et reconnaissance vocale)

Bluetooth

Radio AM / FM

Audio Stereo Sound 2 haut-parleurs

2 interfaces USB



LUXURY (en plus)



AIDE A LA CONDUITE



Airbags latéraux

Airbags rideaux



ESTHETIQUE EXTERIEURE



Toit ouvrant panoramique



EQUIPEMENTS DE SERIE



Sièges avant chauffants

Pack bagages

Etui à lunettes



CONNECTIQUE & NAVIGATION



caméra 360°

Chargement smartphone sans fil

Audio Stereo Sound Seres Sound System DSP 6 haut-parleurs

