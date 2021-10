Restez connecté sur l’actualité automobile

13 Photos Animée par un moteur TSI de 2.0 litres développant une puissance de Volkswagen Polo GTI (pour Grand Tourisme Injection) est le fer de lance de la sixième génération de la Polo en termes de puissance, de technologie et de sportivité.



Animée par un moteur TSI de 2.0 litres développant une puissance de 207 ch, la(pour Grand Tourisme Injection) est le fer de lance de la sixième génération de la Polo en termes de puissance, de technologie et de sportivité.La plateforme modulaire à moteur transversal (MQB) de Volkswagen constitue la base technique de la Polo GTI.La sportive quatre portes Volkswagen bénéficie de trains roulants sport, spécialement conçus pour la version GTI, qui abaissent la carrosserie de 15 millimètres. Ils garantissent la typique combinaison GTI entre dynamique optimale, neutralité sécurisée et confort de conduite. Dans les virages pris rapidement, le blocage de différentiel XDS perfectionne la traction du véhicule. Faisant partie intégrante du programme électronique de stabilisation (ESP) et de l'antipatinage désactivable (ASR), le XDS contrôle la pression de freinage des roues dans les virages et empêche le patinage et la perte du contrôle du véhicule dans les situations extrêmes.Le moteurmonté à l'avant à disposition transversale bénéficie d'un système de double injection avec injection directe dans la tubulure d'admission, d'un calculateur de moteur avec quatre processeurs centraux et d'un système électrique des soupapes d'échappement du côté de l'admission.Le moteur TSI quatre cylindres dedéveloppe son couple maximal deLes changements de vitesse sont réalisés à l'aide d'uneLe moteur turbocompressé à essence à injection directe de 207 ch permet d'atteindre uneLa Polo GTI de 1 286 kg passeLe design de la sportive Volkswagen est caractérisé par les emblèmes GTI, notamment la bande rouge sur la grille de calandre, la grille de ventilation de forme alvéolaire ou encore les sièges sport avec leurs motifs à carreaux « Clark »sur la partie centrale.Des jantes en alliage léger 17 pouces sont montées de série.La Polo GTI dispose d'un nouveau bouclier GTI, d'un toit de couleur contrastée et d'une bande d'éclairage à LED continue entre les projecteurs ainsi que des clignotants à défilement à l'arrière.La Polo GTI dispose de bas de caisse spécifiques GTI, ainsi que de nouvelles jantes avec étriers de freins rouge.La Polo GTI est proposée en cinq coloris : Deep Black perlé, Gris fumée métallisé, Rouge roi métallisé, Pure White et Reef Blue métallisé. Les trois derniers coloris de carrosserie peuvent être combinés en option avec un toit noir contrastant («Pack de Toit Noir »).De nombreux systèmes d' aide à la conduite garantissent plus de sécurité à l'ensemble des passagers.La Polo GTI dispose du(assistant de conduite semi-autonome ) et de(éclairage adaptatif intelligent).« Toujours connectée », la Polo GTI dispose du système d'infodivertissement en ligne (MIB3.1) et d'une connectivité de haut niveau.La Polo GTI dispose duavec un écran de série de 10,25 pouces et du, qui comprend « App-Connect Wireless », une unité de contrôle en ligne (eSIM), des équipements optionnels déblocables et un écran tactile 8 pouces.Des systèmes intégrés d'autoradio et de navigation avec écran tactile 9,2 pouces sont disponibles en option.Après la Golf et la Scirocco, la Polo est depuis 1998 le troisième modèle à porter le sigle GTI.La première génération de la citadine sportive Polo GTI a été lancée en 1979.La version sportive de la Polo est dotée de nombreux équipements de série :Assistant de maintien de trajectoire (Lane Assist)Projecteurs IQ.Light - Matrix LED (éclairage intelligent adaptatif avec baguette lumineuse entre les projecteurs et les clignotants arrière à défilement)Front Assist avec détection des piétons et cyclistesAssistant de conduite semi-autonome (Travel Assist')Digital Cockpit Pro 10,25 pouces haute résolution (définition de 1 280 x 480 pixels) avec 3 profils d'affichage (classique, simplifié ou navigation)We ConnectAccès et démarrage sans clé Keyless AccessDe série, la Polo GTI offre: 'Eco', 'Individuel', 'Normal' et 'Sport' qui permettent au conducteur d'effectuer des réglages individuels qui ont un effet sur le comportement de conduite.La Polo GTI peut être configurée en option avec lesLe conducteur peut choisir entre deux configurations d'amortissement en fonction de son style de conduite.Lepour les trajets du quotidien, ou lequi raffermit l'amortissement et limite les mouvements de caisse en conduite sportive.On retrouve en option leainsi que l'assistant de changement de voieLa Polo GTI 2.0 TSI 207 ch DSG 7 est commercialisée au prix de