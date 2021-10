Restez connecté sur l’actualité automobile

17 Photos Le MG Marvel R Électrique est le second



Le Marvel R Électrique est une



Long de 4 674 mm, le MG Marvel R propose un empattement de 2 804 mm qui le destine aux automobilistes recherchant un intérieur spacieux avec des sièges généreux.



Le SUV 100% électrique MG est disponible avec deux types de transmission (Propulsion RWD et 4 roues motrices AWD).



Les deux versions sont alimentées par une batterie lithium-ion de 70 kWh. Elles offrent une capacité de recharge rapide à une borne de recharge publique (AC) grâce au chargeur triphasé embarqué de 11 kW.



La batterie est adaptée à la charge rapide (DC) avec un maximum de 92 kW, ce qui permet de charger la batterie de 5 à 80 % en 43 minutes.



La climatisation avec pompe à chaleur interne permet des niveaux d'efficacité élevés à basse température.



La version à propulsion (RWD) est dotée de deux moteurs électriques sur l'essieu arrière. Elle dispose d'une puissance maximale de 180 ch (132 kW) et d'un couple de 410 Nm. Le Marvel R RWD de 1 810 kg affiche une autonomie de 402 kilomètres (WLTP).



La version « Tri-Motor » ou AWD est propulsée par trois moteurs électriques délivrant une puissance de 288 ch (212 kW) et un couple de 665 Nm. Disposant d'une transmission intégrale, le Marvel R AWD accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h. Le Marvel R AWD de 1 920 kg affiche une autonomie de 370 kilomètres (WLTP).



Le SUV électrique MG revendique un design affirmé, des matériaux de qualité, une finition soignée, une gamme complète d'cockpit numérique ainsi qu'un système de connectivité MG iSMART avec écran tactile de 19,4 pouces.



La console centrale de 19,4 pouces permet de piloter le système de connectivité MG iSMART avec une gamme étendue de fonctions (en ligne) et une connexion par le biais d'une application pour smartphone, grâce à laquelle diverses fonctions peuvent être contrôlées à distance.



Le système avancé MG iSMART propose une gamme étendue de fonctions en ligne et une connexion via une application pour smartphone, avec laquelle diverses fonctions peuvent être contrôlées à distance. Il propose également le DAB plus, le Bluetooth, la connexion USB, le hotspot Wi-Fi pour connecter les appareils mobiles à Internet et l'intégration du smartphone avec Apple CarPlay ou Android



Avec l'application, les conducteurs du Marvel R ont accès à une série de fonctions pratiques à distance, telles que la recherche de véhicule, la vérification de l'état, les statistiques et le « scan » de santé du véhicule, la planification d'itinéraires, la synchronisation du calendrier, la gestion de la charge et le MG Touchpoint (distributeurs MG).



Le MG Marvel R Électrique embarque une gamme étendue d'assistances à la conduite. Le MG Pilot comprend 14 systèmes avancés d'



Le système V2L (vehicle-to-load) permet à la batterie lithium-ion de fournir de l'énergie à un système électrique externe, comme une pompe à air, un scooter électrique, un ordinateur portable ou un



Le compartiment à bagages à l'arrière offre un volume de 357 litres. Avec la banquette arrière rabattue, il peut être porté à 1 396 litres. La version propulsion (RWD) du MG Marvel R Électrique offre également 150 litres d'



Le poids maximal de remorquage du MG Marvel R Électrique est de 750 kg. La voiture est adaptée pour tracter une remorque ou une caravane, ou deux vélos électriques sur un porte-vélo spécial.



Le SUV 100% électrique de taille intermédiaire MG est disponible en trois niveaux de finition (Comfort, Luxury et Performance).



Les versions Comfort et Luxury sont dotées d'une transmission aux roues arrière, de deux moteurs électriques, d'une puissance cumulée de 180 ch (132 kW), d'un couple de 410 Nm et d'une autonomie WLTP de 402 kilomètres.



La version Performance dispose en plus d'un moteur électrique sur l'essieu avant pour offrir une transmission intégrale permanente. La puissance du système et le couple maximal cumulés sont fixés à 288 ch (212 kW) et 665 Nm, avec une autonomie de 370 kilomètres (WLTP).



Toutes les versions du Marvel R sont équipées d'une batterie de 70 kWh et d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW pour une recharge rapide en courant alternatif (AC).



La batterie est également adaptée à la charge rapide (DC) avec un maximum de 92 kW.



L'équipement de série du Marvel R comprend plusieurs systèmes d'aide à la conduite (ADAS), une pompe à chaleur qui peut chauffer ou refroidir la batterie (et l'habitacle) pour garantir des



L'équipement de série du Marvel R comprend plusieurs systèmes d'aide à la conduite (ADAS), une pompe à chaleur qui peut chauffer ou refroidir la batterie (et l'habitacle) pour garantir des performances de charge optimales en toutes circonstances et un système V2L (vehicle-to-load).



Le MG Marvel R sera disponible dans les points de vente à la fin du mois d'octobre.



Les 39 990 euros pour la version Comfort.



Le SUV est disponible en version Luxury à 44 990 euros.



La version la plus complète et la plus puissante, la Performance, est disponible à partir de 48 990 euros.

