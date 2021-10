Restez connecté sur l’actualité automobile

19 Photos La première génération de BMW Série 4 Gran Coupé est le modèle le plus demandé dans la famille Série 4 BMW.



Fort de ce succès auprès du public, la deuxième génération de la BMW Série 4 Gran Coupé entend poursuivre sur sa lancée.



Le coupé quatre portes se singularise par ses proportions dynamismes, son design au caractère affirmé, sa sportivité, son habitacle raffiné et sa connectivité.



Ses proportions et ses lignes dynamiques sont caractéristiques d'un modèle coupé au caractère affirmé.



Longue de 4 783 mm, large de 1 852 mm et haute de 1 442 mm en hauteur, la BMW Série 4 Gran Coupé propose un empattement de 2 856 mm, un accès aisé à l'arrière, cinq places, un



La banquette arrière, dotée d'appuie-têtes rabattables, permet d'installer trois sièges bébé.



Le coffre de la BMW Série 4 Gran Coupé offre un volume de 470 litres avec une banquette arrière rabattable en 40:20:40.



Le volume maximum est de 1 290 litres une fois la banquette rabattue.



Les lignes audacieuses et les surfaces sculptées en trois dimensions caractérisent l'avant de la Série 4 Gran Coupé.



La grille de calandre verticale proéminente confère au coupé quatre portes BMW un caractère affirmé.



Les optiques élancées à technologie full LED arborent des feux diurnes avec des guides optiques en forme de U.



Des projecteurs LED adaptatifs avec technologie Laser et assistant feux de route anti-éblouissement sont disponibles en option.



Des lignes précises, des portes avec des surfaces vitrées sans encadrement et des poignées affleurantes, des épaules marquées façonnent la silhouette résolument sportive de la Série 4 Gran Coupé.



La ligne de toit s'étire jusqu'à la lèvre aérodynamique du becquet arrière placée sur le hayon.



Les lignes horizontales prédominent à l'arrière du Gran Coupé Série 4 BMW.



La silhouette ramassée et athlétique de la



Les feux arrière Full LED teintés se prolongent sur les flancs de la voiture.



À l'intérieur de la BMW Série 4 Gran Coupé, la console centrale surélevée et la surface homogène qui s'étend du combiné d'instruments aux panneaux de porte confèrent confort et élégance à la voiture.



Le bouton Start/Stop, le BMW Controller, le levier basculeur de commande du frein de stationnement électromécanique, le sélecteur de mode de conduite et le levier sélecteur de vitesses sont situés sur le panneau de commande de la console centrale.



Les sièges Advanced et le volant Sport en cuir font partie de la dotation de série.



La liste des



Le plaisir de conduire et le confort peuvent être améliorés par des équipements optionnels comme le chauffage et la ventilation des sièges, la sellerie en cuir Vernasca et les selleries en cuir BMW lndividual, la planche de bord en Sensatec ou cuir, le Pack M Sport Pro, le toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable, l'éclairage d'ambiance et le système hi-fi Harman Kardon.



La Série 4 Gran Coupé embarque des moteurs 4 et 6 cylindres de dernière génération.



Le bloc essence 4 cylindres de la BMW 420i Gran Coupé développe une puissance maximum de 184 ch (135 kW).



Le fleuron de la gamme, la BMW M440i xDrive Gran Coupé, est équipée d'un moteur essence 6 cylindres en ligne de 374 ch (275 kW).



Les modèles BMW 420d Gran Coupé et BMW 420d xDrive Gran Coupé sont équipés d'un moteur 4 cylindres de 190 ch (140 kW).



La BMW M440i xDrive Gran Coupé et les versions Diesel bénéficient d'une hybridation légère qui accroît la dynamique et l'efficience de la voiture. L'alterno-démarreur de 48V fournit un surcroît de puissance de 11 ch (8 kW) au démarrage ou à la reprise d'accélération. Une batterie supplémentaire étend la capacité de récupération et de stockage de l'énergie au freinage.



Tous les moteurs sont associés de série à une boîte automatique à 8 rapports.



La boîte Sport 8 rapports de la BMW M440i xDrive Gran Coupé améliore la vitesse de passage des rapports et permet de bénéficier des palettes au volant et de la fonction Sprint pour les accélérations et les manœuvres de dépassement.



Le centre de gravité abaissé et la répartition des masses pratiquement à 50/50 contribuent aux qualités sportives de la BMW Série 4 Gran Coupé.



Le système de commande active des volets d'air pilotés, le guidage des flux d'air entrants et le soubassement presque entièrement scellé contribuent au coefficient de pénétration dans l'air (Cx) de 0,26 pour la BMW 420d Gran Coupé.



Un mix intelligent de matériaux a été utilisé pour optimiser le poids de la caisse et du châssis. Les jambes de force sur mesure à l'avant et à l'arrière améliorent l'agilité et la précision directionnelle.



La géométrie, l'installation et le réglage des systèmes de châssis sur la BMW Série 4 Gran Coupé contribuent à un dynamisme remarquable.



L'essieu avant à double triangulation et l'essieu arrière à cinq bras sont optimisés en poids tout en offrant une rigidité accrue.



L'amortissement progressif renforce les qualités dynamiques et le confort de conduite. En fonction de la course de l'amortisseur, des butées progressives fournissent un amortissement supplémentaire pour améliorer la stabilité de la caisse lors du passage d'un nid de poule profond ou d'une bosse et empêchent un enfoncement excessif des amortisseurs. Le système réagit aux irrégularités de la chaussée avec une faible force d'amortissement pour accroître le confort à bord du véhicule.



La suspension SelectDrive M, disponible en option, combine les qualités de la suspension SelectDrive avec les amortisseurs à pilotage électronique, offrant ainsi une expérience de conduite riche en émotions entre sportivité et confort d'utilisation.



La direction DirectDrive est disponible avec les deux variantes de suspension proposées en option.



Les freins M Sport sont disponibles en option (de série sur BMW M440i xDrive Gran Coupé).



La BMW Série 4 Gran Coupé est dotée de série de jantes 17 pouces en alliage léger.



Les équipements de série de la nouvelle BMW M440i xDrive Gran Coupé comprennent les jantes M 18 pouces en alliage léger et le différentiel M Sport à commande électronique.



Une quarantaine de fonctions d'assistance conçues pour offrir une conduite confortable et sûre ou faciliter les manœuvres de stationnement parking sont disponibles de série ou en option sur la BMW Série 4 Gran Coupé.



On retrouve notamment un régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse, un assistant de maintien de voie et un avertisseur de risque de collision avant.



Les équipements de série comprennent l'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, les radars de stationnement PDC, la caméra de recul et le Park Assist avec assistant de marche arrière



Le Park Assist Plus avec Surround View (vue panoramique) et Remote 3D View (vue en 3D à distance) est disponible en option.



La BMW Série 4 Gran Coupé propose des fonctions étendues tournant sur le système d'exploitation OS 7.0. Les organes de commande et d'affichage permettent au conducteur de rester maître à bord : commande par l'écran tactile, par le contrôleur iDrive, par les touches multifonctions sur le volant, par la commande vocale ou, en option, par la commande gestuelle.



La voiture offre également un accès à une vaste gamme de services numériques avancés, notamment l'Assistant Personnel Intelligent BMW, la clé numérique BMW Digital Key, la fonction Connected Music et les mises à jour logicielles à distance.



Le tableau de bord numérique proposé de série via le BMW Live Cockpit Navigation Pro, dispose d'un écran entièrement numérique regroupant les instruments de bord en haute résolution avec une diagonale d'écran de 12,3 pouces derrière le volant et un écran de contrôle de 10,25 pouces.



Le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps assure un calcul rapide et précis des itinéraires et des horaires d'arrivée à destination et fournit des informations trafic mises à jour en temps réel à intervalles réguliers.



L'intégration smartphone permet d'utiliser Apple CarPlay et Android Auto via le système d'exploitation de la voiture. La mise à jour logicielle à distance permet d'améliorer les fonctions de la voiture et d'ajouter des services numériques à distance.



La BMW Série 4 Gran Coupé est produite sur une ligne de production flexible sur laquelle sont également fabriqués la BMW i4 (électrique) ainsi que les



Le tarif de la Série 4 Gran Coupé débute à partie de 49 700 euros (420i Série 4).



Les prix de la BMW Série 4 Gran Coupé :



ESSENCE



420i 184 Série 4: 49 700 €

420i 184 M Sport: 52 450 €

M440i xDrive 374: 68 800 €



DIESEL



420d 190 Série 4: 52 250 €

420d 190 M Sport: 55 000 €

420d xDrive 190 Série 4: 54 650 €

420d xDrive 190 M Sport: 57 400 €



Les équipements de série de la BMW Série 4 Gran Coupé :



FINITION SÉRIE 4



DESIGN



• Inserts décoratifs en noir brillant soulignés de chrome perlé

• Jantes alliage 17 pouces (43 cm) à rayons en V

• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz

• Tapis de sol en velours

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions



FONCTIONNALITÉS



• Airbag passager déconnectable

• Airbags frontaux, latéraux et rideaux

• Accoudoir central avant coulissant

• Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports

• Climatisation automatique

• Contrôle de freinage en courbe (CBC)

• Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)

• Contrôle dynamique de traction (DTC)

• Démarrage sans clé

• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

• Feux de jour et clignotants à LED

• Fixations ISOFIX aux places arrière

• Indicateur de limitation de vitesse

• Kit rangement

• Park Assist

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière / Auto-Reverse

• Projecteurs antibrouillard à LED

• Projecteurs Full LED

• Protection active des piétons

• Radio, lecteur MP3 et double tuner RDS

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Rétroviseurs intérieur et conducteur électrochromes

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

• Sièges Advanced conducteur et passager avant réglables en hauteur et inclinaison du dossier (sans réglage de largeur du dossier)

• Sièges électriques à mémoire conducteur (

• Système antiblocage des roues (ABS)

• Système anticollision à basse vitesse

• Trappe à ski rabattable /Banquette arrière 40/20/40



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Combiné d'instrumentation analogique 12,3 pouces

• Écran central tactile de 10,3 pouces

• Système d'exploitation BMW 7.0

• Interfaces Bluetooth et WiFi

• 2 ports USB

• Commande Vocale Intelligente

• Controller iDrive Touch avec pavé tactile

• Hotspot Wi-Fi

• Système de navigation avec mise à jour automatique des cartes de navigation (3 ans)

• Services Après-vente connectés BMW TeleServices

• Apps Véhicule : météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking,

• BMW Connected plus : gestion des déplacements en combinaison avec l'app My BMW (3 ans)

Pack Connected Pro

• Fonctions “Ma BMW à Distance” (3 ans)

• Conciergerie (3 ans)

• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)

• Intégration Smartphone :

Préparation Apple CarPlay / Android Auto (durée illimitée)

• Amazon Alexa (3 ans)

• In-Car Experiences (3 ans)

• Connected Navigation (3 ans)

• Connected Music (3 ans)

• BMW Music (proposé à l'essai 3 mois)



FINITION M SPORT



Principales



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon

• Jantes alliage 18 pouces à rayons doubles, bicolores

• Kit aérodynamique M

• Ligne M Sport

- Badge “M” sur les ailes

- Calandre en Aluminium satiné

- Clés spécifiques avec couleurs “M”

- Contour de calandre an Aluminium satiné

- Éclairage d'ambiance

- Pédalier spécifique M

- Projecteurs antibrouillard à LED

- Seuils de portes en Aluminium avec inscription “M”

- Tapis de sol spécifique M

• Sellerie Alcantara / Similicuir-Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

• Shadow Line brillant

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Alarme antivol

• Réglage de la largeur du dossier

• Suspensions DirectDrive



M440i xDrive



LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



Design.



• Calandre “Mesheffect” avec applications en “Cerium Grey”

• Ciel de pavillon anthracite

• Contours de calandre en “Cerium Grey”

• Coques de rétroviseurs extérieur en “Cerium Grey”

• Désignation du modèle et de la motorisation en “Cerium Grey”

• Diffuseur arrière en “Dark Shadow” avec 1 sortie d'échappement trapézoïdale de chaque côté en “Cerium Grey”

• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon soulignés de chrome perlé

• Jantes en alliage 18'' style 848 M bicolores

• Kit aérodynamique M

• Lame aérodynamique M

• Sellerie Alcantara/Similicuir Sensatec “Schwarz” avec surpiqûres contrastantes bleues

• Seuils de portes avec inscriptions M440i

• Shadow Line brillant BMW Individual

• Teinte de carrosserie unie “Alpinweiss” (autres teintes disponibles en option)



Sécurité et dynamisme.



• Différentiel Autobloquant M Sport

• Freins M Sport

• Suspensions DirectDrive



Confort et Fonctionnalités.



• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports

• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Éclairage d'ambiance

• Park Assist

• Sièges avant avec soutien lombaire

• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

• Volant M gainé cuir



Connectivité.



• BMW Live Cockpit Navigation Pro

