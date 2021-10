Restez connecté sur l’actualité automobile

3 Photos Le SUV coupé Volkswagen Taigo arbore un design résolument dynamique.



Il bénéficie, en plus de son habitabilité, d'une assisse surélevée, de systèmes d'assistance et de confort de dernière génération, d'une gamme étendue d'



Le design extérieur du Volkswagen Taigo se caractérise par des proportions puissantes et une silhouette de coupé avec un montant C fortement incliné vers l'avant.



La face avant reprend la signature lumineuse de la marque avec le bandeau qui relie les projecteurs Matrix LED au niveau du logo,



Vu de profil, le montant arrière du véhicule avec son angle très prononcé dynamise la ligne du Taigo.



Les arches de roues et les bas de caisses contrastés affirment pour leur part le caractère SUV du Taigo.



Long de 4,26 mètres, le SUV coupé Taigo est doté de projecteurs LED.



En fonction des projecteurs Matrix LED IQ.Light et d'une barre transversale de calandre éclairée.



L'arrière du véhicule cinq places s'incline dans le style d'un coupé, sans pour autant limiter l'



Le hayon arrière porte un bandeau noir illuminé où viennent se rejoindre les feux arrières.



La finition « R-line » présente sur sa face avant de larges encadrements autour des feux antibrouillards qui simulent des entrées d'air. Le pare-chocs arrière est spécifique à cette finition et présente des inserts chromés sur un bouclier noir laqué.



À l'intérieur, le SUV coupé Taigo se démarque par le design de son volant multifonction, ses sièges surélevés et par des éléments de commande modernes.



Entièrement digital et connecté, le Taigo embarque un cockpit entièrement digital « Digital Cockpit » et des systèmes d'infodivertissement de dernière génération, avec une unité de commande en ligne (eSIM) et « App Connect Wireless ». Des fonctions telles que l'accès aux services de streaming, la commande vocale naturelle et la personnalisation basée sur le cloud et sur « Volkswagen ID » permettent l'utilisation des services connectés Volkswagen.



Au niveau technique, le Taigo est basé sur la plateforme MQB de Volkswagen; c'est un crossover à traction.



En termes d'assistance au conducteur, de confort et de sécurité, le SUV coupé Taigo est équipé de série de systèmes d'assistance tels que système de surveillance périmétrique « Front Assist » avec fonction de freinage d'urgence en ville et le système d'assistance au maintien de trajectoire « Lane Assist ».



Le « Travel Assist IQ.Drive » (disponible en option), avec l'assistant de maintien de voie « Lane Assist » et le régulateur de distance prédictif « ACC » permet la



L'assistant de changement de voie « Side Assist » est également proposé.



Le Taigo reçoit deux trois cylindres TSI essence (1.0 litre 95 ch et 1.0 litre 110 ch) et un quatre cylindres TSI essence (1.5 litre 150 ch).



En fonction de la motorisation, les transmissions sont basées sur une boîte manuelle à 5 ou 6 rapports ou une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports (DSG).



La motorisation essence 1.0 TSI 110 ch est disponible avec une boîte manuelle et avec une boîte DSG7, alors que le 1.5 TSI 150 ch est exclusivement proposé avec une boîte DSG7.



Le SUV coupé Taigo élargit le portefeuille des modèles compacts Volkswagen, avec une troisième variante de châssis aux côtés de la



Déclinaison européenne du Volkswagen Nivus brésilien, le SUV coupé Volkswagen Taigo vise une clientèle d'acheteurs européens majoritairement jeunes, grâce à son style de crossover et sa silhouette de coupé.



Le crossover coupé Volkswagen est fabriqué à Pampelune, en Espagne.



Le Taigo est proposé en finition Life, Style et R-Line.



Le SUV coupé Volkswagen est disponible à partir de 23 380 euros.



L'App-Connect sans fil (affichage et contrôle via l'écran tactile de la



Le Travel Assist (assistant de



Les finitions « Style » & « R-Line » bénéficient également du Keyless Access (Système de verrouillage et déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop), du Digital Cockpit Pro (combiné d'instruments digital avec écran digital haute résolution de 10,25 pouces), de la climatisation automatique bi zones, du chargeur à induction et des projecteurs IQ. Light Matrix LED (éclairage adaptatif intelligent).



Les prix du Volkswagen Taigo :



Essence



1.0 TSI 95 Life: 23 380 €

1.0 TSI 110 Life: 24 200 €

1.0 TSI 110 DSG7 Life: 25 900 €

1.0 TSI 110 DSG7 R-Line: 29 880 €

1.0 TSI 110 DSG7 Style: 30 140 €

1.5 TSI 150 DSG7 R-Line: 31 460 €

1.5 TSI 150 DSG7 Style: 31 720 €

1.5 TSI 150 DSG7 1st Edition: 32 420 €



Les principaux équipements de série du Volkswagen Taigo :



Life



– Jantes en alliage 6J x 16 pouces

– Accoudoir central avant réglable en longueur, avec compartiment de rangement

– Airbags frontaux, latéraux et rideaux et airbag central

– Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction ‘Coming/Leaving Home'

– App-Connect sans fil

– Capteur de pluie avec essuies glace automatique

– Climatisation manuelle ‘Climatic'

– Digital Cockpit : combiné d'instruments digital 8''

– E-call : appel d'urgence

– Fatigue Detection : Système de détection de fatigue du conducteur

– Interface Bluetooth pour téléphone mains-libres

– Pommeau du levier de vitesses en cuir

– Rampes de pavillon noires

– Réception radio numérique DAB plus

– Régulateur de vitesse adaptatif ACC y compris limiteur de vitesse

– Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

– Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement

– Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

– Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Tapis de sol avant/arrière

– Travel Assist : assistant de conduite semi-autonome

– Volant en cuir (avec palettes sur versions DSG)

– 2 interfaces USB-C à l'avant



R-Line



– Jantes en alliage 6,5J x 17 pouces

– Caméra de recul ‘Rear view'

– Chargeur de smartphone par induction

– Climatisation automatique tactile ‘Climatronic' bi-zone

– Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments entièrement digital haute résolution couleur de 10,25 pouces

– Éclairage d'ambiance intérieur

– Keyless Access : système de verrouillage et déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

– ParkPilot : radars d'aide au stationnement avant / arrière

– Projecteurs antibrouillard à LED

– Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

– Rampes de pavillon argent

– Sellerie spécifique Style ‘ArtVelours' avec appuis lombaire

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%



Style



– Jantes en alliage 6,5J x 17 pouces

– Caméra de recul ‘Rear view'

– Chargeur de smartphone par induction

– Ciel de Pavillon Noir

– Climatisation automatique tactile ‘Climatronic' bi-zone

– Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments entièrement digital haute résolution couleur de 10,25 pouces

– Éclairage d'ambiance intérieur

– Keyless Access : système de verrouillage et déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

– Pare-chocs spécifiques R-Line

– ParkPilot : radars d'aide au stationnement avant / arrière

– Pédalier en acier inoxydable

– Projecteurs antibrouillard à LED

– Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

– Rampes de pavillon noir

– Sellerie spécifique R-line avec appuis lombaire

– Seuils de porte spécifiques R-Line

– Sièges confort Sport à l'avant

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%



1st Edition



– Jantes en alliage léger 7J x 18 pouces Noires

– Contours des vitres noirs

– Coques de rétroviseurs extérieurs Noires

– Sélection du profil de conduite et le blocage électronique de différentiel XDS

– Toit noir

1.0 TSI 95 Life: 23 380 €

1.0 TSI 110 Life: 24 200 €

1.0 TSI 110 DSG7 Life: 25 900 €

1.0 TSI 110 DSG7 R-Line: 29 880 €

1.0 TSI 110 DSG7 Style: 30 140 €

1.5 TSI 150 DSG7 R-Line: 31 460 €

1.5 TSI 150 DSG7 Style: 31 720 €

1.5 TSI 150 DSG7 1st Edition: 32 420 €

– Jantes en alliage 6J x 16 pouces

– Accoudoir central avant réglable en longueur, avec compartiment de rangement

– Airbags frontaux, latéraux et rideaux et airbag central

– Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction 'Coming/Leaving Home'

– App-Connect sans fil

– Capteur de pluie avec essuies glace automatique

– Climatisation manuelle 'Climatic'

– Digital Cockpit : combiné d'instruments digital 8''

– E-call : appel d'urgence

– Fatigue Detection : Système de détection de fatigue du conducteur

– Interface Bluetooth pour téléphone mains-libres

– Pommeau du levier de vitesses en cuir

– Rampes de pavillon noires

– Réception radio numérique DAB plus

– Régulateur de vitesse adaptatif ACC y compris limiteur de vitesse

– Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

– Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement

– Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

– Système Audio & Infotainment 'Ready 2 Discover' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Tapis de sol avant/arrière

– Travel Assist : assistant de conduite semi-autonome

– Volant en cuir (avec palettes sur versions DSG)

– 2 interfaces USB-C à l'avant

– Jantes en alliage 6,5J x 17 pouces

– Caméra de recul 'Rear view'

– Chargeur de smartphone par induction

– Climatisation automatique tactile 'Climatronic' bi-zone

– Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments entièrement digital haute résolution couleur de 10,25 pouces

– Éclairage d'ambiance intérieur

– Keyless Access : système de verrouillage et déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

– ParkPilot : radars d'aide au stationnement avant / arrière

– Projecteurs antibrouillard à LED

– Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

– Rampes de pavillon argent

– Sellerie spécifique Style 'ArtVelours' avec appuis lombaire

– Système Navigation & Infotainment 'Discover Media' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

– Jantes en alliage 6,5J x 17 pouces

– Caméra de recul 'Rear view'

– Chargeur de smartphone par induction

– Ciel de Pavillon Noir

– Climatisation automatique tactile 'Climatronic' bi-zone

– Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments entièrement digital haute résolution couleur de 10,25 pouces

– Éclairage d'ambiance intérieur

– Keyless Access : système de verrouillage et déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop

– Pare-chocs spécifiques R-Line

– ParkPilot : radars d'aide au stationnement avant / arrière

– Pédalier en acier inoxydable

– Projecteurs antibrouillard à LED

– Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

– Rampes de pavillon noir

– Sellerie spécifique R-line avec appuis lombaire

– Seuils de porte spécifiques R-Line

– Sièges confort Sport à l'avant

– Système Navigation & Infotainment 'Discover Media' avec écran couleur tactile 8 pouces

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

– Jantes en alliage léger 7J x 18 pouces Noires

– Contours des vitres noirs

– Coques de rétroviseurs extérieurs Noires

– Sélection du profil de conduite et le blocage électronique de différentiel XDS

– Toit noir