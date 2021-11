Restez connecté sur l’actualité automobile

10 Photos Le Peugeot Rifter adopte la propulsion électrique.



Le ludospace version standard de 4,4 mètres ou en version XL de 4,75 mètres, toutes deux avec cinq ou sept places.



Le ludospace à l'esprit baroudeur Peugeot e-Rifter tout-électrique est animé par un moteur électrique de 100 kW (136 ch) délivrant un couple de 260 Nm disponible dès le démarrage.



La motorisation électrique offre une réactivité immédiate, sans vibration, sans bruit, sans passage de vitesse, sans odeur et sans émission de CO2 locale.



Le e-Rifter électrique atteint une vitesse maximale de 130 km/h (limitée électroniquement), accélère de 0 à 100 km/h en 11,2 secondes et de 80 à 120 km/h en 8,9 secondes.



Le Peugeot e-Rifter propose trois modes de conduite depuis le sélecteur de mode : Eco, Normal et Power.



Le mode Eco (60 kW, 190 Nm) favorise l'autonomie.



Le mode Normal (80 kW, 210 Nm) est destiné à une utilisation au quotidien.



Le mode Power (100 kW, 260 Nm) optimise les performances lors du transport de fortes charges.



Deux modes de freinage sont disponibles, avec des typologies de régénération de batteries adaptées.



Le mode Modéré offre des sensations proches d'un véhicule thermique, alors que le mode Augmenté (accessible depuis le push « B » / « Brake » situé sur la commande de boîte) accentue la décélération au lâché de la pédale d'accélérateur.



La batterie de 216 cellules et 18 modules est logée sous le plancher entre les essieux avant et arrière.



La batterie abaisse le centre de gravité, ce qui favorise la stabilité au vent et le comportement en virage.



La batterie lithium-ion de 50 kWh et le système de freinage par récupération permettent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 280 kilomètres en cycle d'homologation WLTP avec une seule charge. L'autonomie réelle peut varier en utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l'itinéraire, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.



Le e-Rifter électrique peut se recharger depuis une prise standard, une prise renforcée ou grâce à une Wall Box et sur un chargeur rapide.



Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, de série un chargeur monophasé de 7,4 kW et en option un chargeur triphasé de 11 kW.



Plusieurs types de charge sont possibles, à domicile, au travail ou sur des bornes publiques.



Depuis une prise standard (8A), une charge complète dure 31 heures.



Depuis une prise renforcée (16A), une charge complète s'effectue en 15 heures.



Depuis une Wall Box de 7,4 kW, le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW) permet une charge complète en 7 heures 30.



Depuis une Wall Box 11 kW, le chargeur embarqué triphasé (11 kW) permet une charge complète en 5 heures.



Depuis un chargeur rapide, la régulation thermique de la batterie permet d'utiliser des chargeurs 100 kW et d'atteindre 80% de la charge en 30 mn.



La fonction « Charge My Car » de l'application « Free2Move Services » permet de se raccorder sur plus de 220 000 bornes de recharge dans toute l'Europe, et de payer par ce biais sa



L'application « Free2Move Services » effectue une présélection des bornes de recharges accessibles en fonction de la distance jusqu'à la borne, de la vitesse de chargement et du



La capacité de remorquage de 750 kg.



Produit en Espagne à Vigo, le Peugeot e-Rifter est commercialisé à partir de à partir de 36 400 euros (Moteur électrique 136 ch (100 kW) et batterie 50 kWh Active Pack).



Le e-Rifter est commercialisé en trois niveaux de finition: Active Pack, Allure Pack et GT.



Les prix du Peugeot e-Rifter :



100 kW 50 kWh Active Pack : 36 400 €

100 kW 50 kWh Allure Pack : 39 500 €

100 kW 50 kWh GT: 41 150 €



Les équipements de série du Peugeot e-Rifter :



ACTIVE PACK



SÉCURITÉ



- Airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux) conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière (rang 2)

- Allumage automatique des feux de croisement

- Détection de sous gonflage indirect

- ABS (antiblocage de roues) AFUI (assistance au freinage d'urgence intelligent) ESC (correcteur de trajectoire) ASR avec push inhibiteur (antipatinage à l'accélération) Hill Assist (aide au démarrage en côte)

- Essuie-vitre avant à déclenchement manuel avec système Magic Wash (gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres)

- Kit de dépannage pneumatiques

- Sécurité enfant manuelle

- Verrouillage centralisé de tous les ouvrants

- Volant réglable en hauteur et profondeur



ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE



- Pack Safety (reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse, alerte active de franchissement involontaire de ligne, Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence), régulateur / limiteur de vitesse)



JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE



- Jantes tôle noire 16 pouces, enjoliveurs Gris Eclat Rakiura, pneumatiques Michelin Primacy 3 215/65 R16 UBRR

- Barres de toit longitudinales gris aluminium

- Calandre noire teintée masse

- Combiné analogique avec matrice couleur 3,5 pouces TFT

- Commandes d'ouverture extérieure de portes, coques de rétroviseurs extérieurs et enjoliveur de plaque de police arrière noirs teintés masse

- Pare-chocs avant et arrière noirs teintés masse

- Projecteurs avec feux diurnes à DRL à lampe

- Volant moussé



CONFORT



- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre

- Air conditionné manuel

- Boite à gants supérieure réfrigérée

- Capucine de rangement

- Console basse

- Lunette arrière fixe chauffante avec essuie-vitre

- Peugeot i-Cockpit (combiné tête haute, volant compact et écran tactile)

- Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres entrebâillantes, vitres fixes en rang 3, vitrages arrières teintés

- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants

- Tablette 2 positions (en version Standard) ou tendelet (en version Long) cache bagages

- Télécommande 3 boutons clé standard

- Volant réglable en hauteur et profondeur



GARNISSAGES & SIÈGES



- Banquette arrière (rang2) escamotable 2/3-1/3 avec fixations Isofix à chaque place

- Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison, appui tête réglable en hauteur

- Siège passager réglable en longueur et inclinaison, appui tête réglable en hauteur



MULTIMÉDIA & NAVIGATION



- Système audio RDS MP3, écran 3,5 pouces

- 1 prise USB, 1 prise jack, Bluetooth



ENVIRONEMENT ELECTRIQUE



- Bridage de la vitesse à 130 km/h

- Commande de boite automatique « e-toggle »

- Frein de stationnement électrique

- Câble de recharge pour prise E/F, 6 mètres, mode 2 (8A)

- Chargeur embarqué jusqu'à 7,4 kW

- Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Power)



ALLURE PACK (en plus d'ACTIVE PACK)



SÉCURITÉ



- Frein de stationnement électrique

- Pack visibilité (essuie-vitre avant à déclenchement automatique, volant à commandes intégrées)

- Projecteurs antibrouillard

- Sécurité enfant électrique



ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE



- Aide au stationnement arrière

- Pack Safety Plus (Alerte attention conducteur par caméra, Commutation automatique des feux de route / feux de croisement, Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (vitesse implicite, vitesse conditionnelle et survitesse, sens interdit, stop, début et d'interdiction de doubler) et préconisation de vitesse)

- Visiopark 1 (caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière 180°, et d'une vue de dessus de l'



JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE



- Jantes tôle noire 16 pouces, enjoliveurs Gris Anthra Tongariro, pneumatiques Michelin Primacy 3 215/65 R16 UBRR

- Calandre chrome

- Commandes d'ouverture extérieure de portes, coques de rétroviseurs extérieurs et enjoliveur de plaque de police arrière couleur caisse

- Pare-chocs avant couleur caisse, sabots avant et arrière Gris Aluminé

- Projecteurs avec feux diurnes avec DRL à LED et module elliptique



CONFORT



- 4 Lève-vitres électriques et impulsionnels

- Air conditionné automatique bizone et arrière (en rang 2)

- Console haute avec rangements, prise USB de recharge sous les aérateurs arrière (en rang 2)

- Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres descendantes, vitres fixes en rang 3, vitrages arrière teintés

- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables

- Trappes de rangement dans le plancher arrière (en rang 2)



GARNISSAGES & SIÈGES



- Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison, appui tête réglable en hauteur, réglage lombaire manuel, accoudoir, rangement sous siège, tablette aviation et aumônière

- Siège passager escamotable, appui tête réglable en hauteur, accoudoir amovible, tablette aviation et aumônière



MULTIMÉDIA & NAVIGATION



- Radio connectée, écran tactile capacitif 8 pouces couleur

- 1 prise USB en façade, 1 prise USB dans la boite à gants supérieure, 1 prise jack, Bluetooth

- Mirror Screen (compatible Mirrorlink, Apple CarPlay, Androïd



GT (en plus d'ALLURE PACK)



SÉCURITÉ



ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE



- Aide au stationnement avant

- Surveillance d'angles morts



JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE



- Jantes alliage 17 pouces diamantées Gris Storm Aoraki, pneumatiques Goodyear Efficient Grip Performance 215/60 R17 TBRR

- Barres de toit longitudinales noires laquées sur versions Standard

- Calandre noir laqué

- Combiné GT avec fond à damier

- Coques de rétroviseurs extérieurs et inserts de protections latérales noirs Onyx

- Surtapis et badges GT

- Volant GT



CONFORT



- Accès et démarrage mains libres

- 2 télécommandes 3 boutons

- Air conditionné automatique bizone et arrière (en rang 2)

- Console haute avec rangements, prise USB de recharge



GARNISSAGES & SIÈGES



- Sièges individuels arrière (en rang 2) escamotables avec commande Magic Flat, fixations Isofix à chaque place, 2 portes gobelets, prise 12V en rang 3



MULTIMÉDIA & NAVIGATION



- Peugeot Connect (Navigation 3D connectée à commande vocale, TomTom Traffic, parkings, stations services, météo locale, recherche locale de points d'intérêt et Peugeot Connect SOS et Assistance)

